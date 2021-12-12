SPOR

CANLI
Tüm maçlar
Stadyum Yeni Malatya Stadyumu Hakem Yasin Kol Maç Saati 12 Aralık 16:00
33'
2 2
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor
Aytemiz Alanyaspor
Aytemiz Alanyaspor
Rayane Aabid 4' Benjamin Tetteh 17'
14' Famara Diedhiou (P) 23' Davidson

Canlı Maç Anlatımı Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - Aytemiz Alanyaspor Canlı Maç Anlatımı

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    33'
    Gooolll | Aytemiz Alanyaspor

    GOL! Emre Akbaba Aytemiz Alanyaspor takımını öne geçiren golü atıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    32'
    İsabetsiz Şut | Öznur Kablo Yeni Malatyaspor

    Adem Büyük şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    31'
    Engellenen Şut | Aytemiz Alanyaspor

    Emre Akbaba, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp vuruşunu yapıyor, savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    28'
    İsabetsiz Orta | Öznur Kablo Yeni Malatyaspor

    Sağ çaprazdan Rayane Aabid ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    27'
    Sarı Kart | Öznur Kablo Yeni Malatyaspor

    Öznur Kablo Yeni Malatyaspor takımında Adem Büyük, sarı kart görüyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    27'
    Ofsayt | Aytemiz Alanyaspor

    Efecan Karaca ofsayta yakalanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    26'
    Korner | Öznur Kablo Yeni Malatyaspor

    Karim Hafez ile Öznur Kablo Yeni Malatyaspor takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    26'
    İsabetsiz Orta | Öznur Kablo Yeni Malatyaspor

    Öznur Kablo Yeni Malatyaspor takımından Oussama Haddadi ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    25'
    İsabetsiz Şut | Aytemiz Alanyaspor

    Bu dakikada Aytemiz Alanyaspor takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi sağ çaprazdan gören bir noktadan çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.Şutu çeken isim Davidson

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    25'
    İsabetli Şut | Öznur Kablo Yeni Malatyaspor

    Mounir Chouiar tarafından çekilen şutu, kaleci kurtarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    23'
    Gooolll | Aytemiz Alanyaspor

    GOL! Aytemiz Alanyaspor takımı, Davidson ile eşitliği sağlıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    21'
    İsabetsiz Orta | Öznur Kablo Yeni Malatyaspor

    Öznur Kablo Yeni Malatyaspor takımından Karim Hafez ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    21'
    İsabetsiz Orta | Öznur Kablo Yeni Malatyaspor

    Öznur Kablo Yeni Malatyaspor takımından Rayane Aabid sağ kanatta ceza sahası yan çizgisinden ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    19'
    İsabetsiz Orta | Aytemiz Alanyaspor

    Sağ çaprazdan Juanfran ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    18'
    İsabetli Şut | Öznur Kablo Yeni Malatyaspor

    Öznur Kablo Yeni Malatyaspor takımından Adem Büyük tarafından çekilen şut kaleci tarafından kurtarılıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    17'
    Frikik | Öznur Kablo Yeni Malatyaspor

    Öznur Kablo Yeni Malatyaspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Karim Hafez geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    17'
    Gooolll | Öznur Kablo Yeni Malatyaspor

    GOL! Benjamin Tetteh Öznur Kablo Yeni Malatyaspor takımını öne geçiren golü atıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    17'
    İsabetli Şut | Öznur Kablo Yeni Malatyaspor

    Karim Hafez tarafından çekilen şutu, kaleci kurtarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    16'
    Faul | Aytemiz Alanyaspor

    Benjamin Tetteh, Nemanja Milunovic tarafından faulle durduruluyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    16'
    Sarı Kart | Aytemiz Alanyaspor

    Aytemiz Alanyaspor takımında Nemanja Milunovic, sarı kart görüyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    15'
    İsabetsiz Şut | Öznur Kablo Yeni Malatyaspor

    Rayane Aabid şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    14'
    Penaltı Golü | Aytemiz Alanyaspor

    GOL! Famara Diedhiou penaltı atışında topu ağlara gönderiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    11'
    Sarı Kart | Öznur Kablo Yeni Malatyaspor

    Öznur Kablo Yeni Malatyaspor takımında Oussama Haddadi, sarı kart görüyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    11'
    Faul | Öznur Kablo Yeni Malatyaspor

    Öznur Kablo Yeni Malatyaspor takımında Oussama Haddadi faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    11'
    İsabetli Şut | Aytemiz Alanyaspor

    Famara Diedhiou tarafından çekilen şutu, kaleci kurtarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    10'
    İsabetsiz Orta | Öznur Kablo Yeni Malatyaspor

    Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Karim Hafez ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    9'
    Engellenen Şut | Öznur Kablo Yeni Malatyaspor

    Ceza sahası içinde topla buluşan Rayane Aabid, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor,savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    9'
    İsabetli Şut | Öznur Kablo Yeni Malatyaspor

    Öznur Kablo Yeni Malatyaspor takımından Adem Büyük tarafından çekilen şut kaleci tarafından kurtarılıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    7'
    Frikik | Öznur Kablo Yeni Malatyaspor

    Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Mounir Chouiar ile yarı alanının ortalarında taç çizgisine yakın bir noktada serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    7'
    Faul | Aytemiz Alanyaspor

    Aytemiz Alanyaspor takımında Miha Mevlja faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    4'
    Asist | Öznur Kablo Yeni Malatyaspor

    Golün asistini yapan isim Mounir Chouiar.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    4'
    Gooolll | Öznur Kablo Yeni Malatyaspor

    GOL! Rayane Aabid Öznur Kablo Yeni Malatyaspor takımını öne geçiren golü atıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    4'
    Korner | Öznur Kablo Yeni Malatyaspor

    Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Oussama Haddadi ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    3'
    Faul | Öznur Kablo Yeni Malatyaspor

    Efecan Karaca, taç çizgisine yakın bir noktada Mounir Chouiar tarafından faule maruz kalıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    3'
    Frikik | Aytemiz Alanyaspor

    Aytemiz Alanyaspor takımının taç çizgisine yakın bir noktadan kazandığı serbest vuruş için topun başına Juanfran geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    2'
    Engellenen Şut | Aytemiz Alanyaspor

    Aytemiz Alanyaspor takımından Joao Novais şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    1'

    İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor Aytemiz Alanyaspor Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor Öznur Kablo Yeni Malatyaspor
0 0 %
Aytemiz Alanyaspor Aytemiz Alanyaspor
İsabetli Şut
6
4
İsabetsiz Şut
3
3
Kurtarış
1
4
Korner
3
0
Faul
2
2
Ofsayt
0
1
Sarı Kart
2
1
Kırmızı Kart
0
0

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor Aytemiz Alanyaspor Maç Kadroları

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor Öznur Kablo Yeni Malatyaspor İlk 11

Teknik Direktör: Marius Sumudica

Aytemiz Alanyaspor Aytemiz Alanyaspor İlk 11

Teknik Direktör: Bülent Korkmaz

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor Öznur Kablo Yeni Malatyaspor Yedekler

Aytemiz Alanyaspor Aytemiz Alanyaspor Yedekler

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.