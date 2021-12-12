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Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - Aytemiz Alanyaspor Canlı Maç Anlatımı
GOL! Emre Akbaba Aytemiz Alanyaspor takımını öne geçiren golü atıyor.
Adem Büyük şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.
Emre Akbaba, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp vuruşunu yapıyor, savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.
Sağ çaprazdan Rayane Aabid ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor takımında Adem Büyük, sarı kart görüyor.
Efecan Karaca ofsayta yakalanıyor.
Karim Hafez ile Öznur Kablo Yeni Malatyaspor takımı köşe vuruşu kullanacak.
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor takımından Oussama Haddadi ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Bu dakikada Aytemiz Alanyaspor takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi sağ çaprazdan gören bir noktadan çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.Şutu çeken isim Davidson
Mounir Chouiar tarafından çekilen şutu, kaleci kurtarıyor.
GOL! Aytemiz Alanyaspor takımı, Davidson ile eşitliği sağlıyor.
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor takımından Karim Hafez ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor takımından Rayane Aabid sağ kanatta ceza sahası yan çizgisinden ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Sağ çaprazdan Juanfran ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor takımından Adem Büyük tarafından çekilen şut kaleci tarafından kurtarılıyor.
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Karim Hafez geçiyor.
GOL! Benjamin Tetteh Öznur Kablo Yeni Malatyaspor takımını öne geçiren golü atıyor.
Karim Hafez tarafından çekilen şutu, kaleci kurtarıyor.
Benjamin Tetteh, Nemanja Milunovic tarafından faulle durduruluyor.
Aytemiz Alanyaspor takımında Nemanja Milunovic, sarı kart görüyor.
Rayane Aabid şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.
GOL! Famara Diedhiou penaltı atışında topu ağlara gönderiyor.
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor takımında Oussama Haddadi, sarı kart görüyor.
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor takımında Oussama Haddadi faul yapıyor.
Famara Diedhiou tarafından çekilen şutu, kaleci kurtarıyor.
Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Karim Hafez ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Ceza sahası içinde topla buluşan Rayane Aabid, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor,savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor takımından Adem Büyük tarafından çekilen şut kaleci tarafından kurtarılıyor.
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Mounir Chouiar ile yarı alanının ortalarında taç çizgisine yakın bir noktada serbest vuruş kullanacak.
Aytemiz Alanyaspor takımında Miha Mevlja faul yapıyor.
Golün asistini yapan isim Mounir Chouiar.
GOL! Rayane Aabid Öznur Kablo Yeni Malatyaspor takımını öne geçiren golü atıyor.
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Oussama Haddadi ile köşe vuruşu kullanıyor.
Efecan Karaca, taç çizgisine yakın bir noktada Mounir Chouiar tarafından faule maruz kalıyor.
Aytemiz Alanyaspor takımının taç çizgisine yakın bir noktadan kazandığı serbest vuruş için topun başına Juanfran geçiyor.
Aytemiz Alanyaspor takımından Joao Novais şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.
İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.