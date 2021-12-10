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Stadyum Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu Hakem Mete Kalkavan Maç Saati 10 Aralık 20:00
64'
İY: 1 - 1
1 1
Altay
Altay
Atakaş Hatayspor
Atakaş Hatayspor
Cesar Pinares 21'
38' Mame Diouf

Canlı Maç Anlatımı Altay - Atakaş Hatayspor Canlı Maç Anlatımı

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    64'
    Engellenen Şut | Altay

    Altay takımından Martin Rodriguez şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    64'
    İsabetsiz Orta | Altay

    Cesar Pinares ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    60'
    İsabetsiz Orta | Altay

    Leandro Kappel ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    60'
    İsabetsiz Orta | Altay

    Martin Rodriguez ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    58'
    Ofsayt | Altay

    Sol taç çizgisine yakın bir bölgede Martin Rodriguez için ofsayt bayrağı kalkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    57'
    İsabetsiz Orta | Atakaş Hatayspor

    Atakaş Hatayspor takımından Dylan Saint-Louis ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    57'
    İsabetsiz Orta | Atakaş Hatayspor

    Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Dylan Saint-Louis ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    57'
    Korner | Atakaş Hatayspor

    Dylan Saint-Louis ile Atakaş Hatayspor takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    57'
    Korner | Atakaş Hatayspor

    Atakaş Hatayspor, Dylan Saint-Louis ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    56'
    İsabetsiz Orta | Atakaş Hatayspor

    Atakaş Hatayspor takımından Dylan Saint-Louis ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    53'
    Frikik | Altay

    Altay takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Murat Akça geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    53'
    Faul | Atakaş Hatayspor

    Atakaş Hatayspor takımında Kamil Ahmet Çörekçi faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    53'
    Frikik | Atakaş Hatayspor

    Atakaş Hatayspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Munir Mohamedi geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    52'
    Frikik | Altay

    Altay takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Murat Akça.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    52'
    Elle Oynama | Atakaş Hatayspor

    Ruben Ribeiro topa eliyle müdahale ediyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    52'
    Faul | Altay

    Ruben Ribeiro, Daouda Bamba tarafından faulle durdurulduğu için Atakaş Hatayspor serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    51'
    İsabetsiz Orta | Atakaş Hatayspor

    Ruben Ribeiro rakip yarı alanın ortalarından ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    50'
    İsabetsiz Orta | Atakaş Hatayspor

    Atakaş Hatayspor takımından Dylan Saint-Louis sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    50'
    Korner | Atakaş Hatayspor

    Dylan Saint-Louis ile Atakaş Hatayspor takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    49'
    İsabetli Şut | Atakaş Hatayspor

    Ruben Ribeiro, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şut çekiyor, kaleci Mateusz Lis kurtarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    47'
    Faul | Altay

    Ruben Ribeiro, Ceyhun Gülselam tarafından faule maruz kalıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    47'
    Frikik | Atakaş Hatayspor

    Atakaş Hatayspor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Ruben Ribeiro.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    46'

    Hakem ikinci yarıyı başlatıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    Frikik | Atakaş Hatayspor

    Atakaş Hatayspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Simon Falette geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    İsabetsiz Şut | Atakaş Hatayspor

    Atakaş Hatayspor takımından Simon Falette şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    Sarı Kart | Altay

    Altay takımında Tolga Ünlü hakem Mete Kalkavan tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    Faul | Altay

    Altay takımında Tolga Ünlü faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    Frikik | Atakaş Hatayspor

    Atakaş Hatayspor, Ruben Ribeiro ile serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    Faul | Altay

    Altay takımında Daouda Bamba faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    Faul | Atakaş Hatayspor

    Atakaş Hatayspor takımında Fatih Kuruçuk faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    Frikik | Altay

    Altay, Cesar Pinares ile serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    İsabetsiz Orta | Altay

    Altay takımından Cesar Pinares ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    İsabetsiz Şut | Altay

    Altay takımından Daouda Bamba tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'

    Maçın ilk yarısı 1-1 sonuçlanıyor

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    44'
    İsabetsiz Orta | Atakaş Hatayspor

    Atakaş Hatayspor takımından Sam Adekugbe Rakip yarı alanın ortalarından ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    44'
    Frikik | Atakaş Hatayspor

    Atakaş Hatayspor takımının yarı alanının ortalarında taç çizgisine yakın bir noktada kazandığı serbest vuruş için topun başına Sam Adekugbe geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    44'
    Sarı Kart | Altay

    Altay takımında Leandro Kappel, sarı kart görüyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    43'
    Faul | Altay

    Altay takımında Martin Rodriguez faul yapıyor. Faul yapılan oyuncu Mame Diouf.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    43'
    Faul | Altay

    Altay takımında Leandro Kappel faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    43'
    Frikik | Atakaş Hatayspor

    Atakaş Hatayspor, Kamil Ahmet Çörekçi ile serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    42'
    Elle Oynama | Atakaş Hatayspor

    Dylan Saint-Louis topa eliyle müdahale ediyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    42'
    Frikik | Altay

    Altay takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Ceyhun Gülselam.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    40'
    Korner | Atakaş Hatayspor

    Dylan Saint-Louis ile Atakaş Hatayspor takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    40'
    İsabetli Şut | Atakaş Hatayspor

    Fatih Kuruçuk tarafından çekilen şutu, kaleci kurtarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    40'
    Sarı Kart | Atakaş Hatayspor

    Atakaş Hatayspor takımında Isaac Sackey, sarı kart görüyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    38'
    Korner | Atakaş Hatayspor

    Sam Adekugbe ile Atakaş Hatayspor takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    38'
    Asist | Atakaş Hatayspor

    Fatih Kuruçuk, gol pasını veren isim.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    38'
    Gooolll | Atakaş Hatayspor

    GOL! Atakaş Hatayspor takımı, Mame Diouf ile eşitliği sağlıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    37'
    İsabetsiz Orta | Atakaş Hatayspor

    Atakaş Hatayspor takımından Sam Adekugbe sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    37'
    Frikik | Atakaş Hatayspor

    Atakaş Hatayspor, Sam Adekugbe ile taç çizgisine yakın bir noktadan serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    37'
    Faul | Altay

    Altay takımında Tolga Ünlü faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    34'
    Faul | Atakaş Hatayspor

    Mame Diouf ile Murat Akça arasındaki mücadele hakem tarafından faul nedeniyle durduruluyor. Faulü yapan oyuncu Mame Diouf. Yarı alanın ortalarından Altay takımı oyuna başlayacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    34'
    Frikik | Altay

    Altay takımında, yarı alanın ortalarında kaleye uzak sayılabilecek bir mesafede kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Mateusz Lis.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    32'
    Frikik | Atakaş Hatayspor

    Atakaş Hatayspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Ruben Ribeiro geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    32'
    Faul | Altay

    Altay takımında Leandro Kappel faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    29'
    İsabetsiz Orta | Altay

    Sol çaprazdan Mohammad Naderi ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    27'
    İsabetsiz Şut | Atakaş Hatayspor

    Dylan Saint-Louis şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    27'
    Frikik | Atakaş Hatayspor

    Atakaş Hatayspor, Dylan Saint-Louis ile serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    25'
    Faul | Altay

    Altay takımında İbrahim Öztürk faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    21'
    Ofsayt | Atakaş Hatayspor

    Rakip ceza sahasının sağ köşesinde Mame Diouf için ofsayt bayrağı kalkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    21'
    Asist | Altay

    Golün asistini yapan isim Leandro Kappel.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    21'
    Gooolll | Altay

    GOL! Cesar Pinares Altay takımını öne geçiren golü atıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    19'
    Faul | Altay

    Altay takımında Cesar Pinares faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    19'
    Frikik | Altay

    Altay takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim İbrahim Öztürk.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    19'
    Frikik | Atakaş Hatayspor

    Atakaş Hatayspor takımında, orta saha çizgisine yakın bir noktada kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Simon Falette.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    18'
    Sarı Kart | Atakaş Hatayspor

    Atakaş Hatayspor takımında Mohammed Kamara, sarı kart görüyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    18'
    Faul | Atakaş Hatayspor

    Atakaş Hatayspor takımında Mohammed Kamara faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    18'
    Sarı Kart | Altay

    Altay takımında Martin Rodriguez hakem Mete Kalkavan tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    16'
    Tehlikeli Hareket | Atakaş Hatayspor

    Isaac Sackey tarafından yapılan hareketi hakem tehlikeli hareket olarak değerlendiriyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    15'
    Frikik | Altay

    Altay takımının orta yuvarlağa yakın bir noktada kazandığı serbest vuruş için topun başına Ceyhun Gülselam geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    15'
    Faul | Atakaş Hatayspor

    Atakaş Hatayspor takımında Burak Öksüz faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    14'
    İsabetsiz Orta | Atakaş Hatayspor

    Atakaş Hatayspor takımından Sam Adekugbe ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    12'
    Faul | Altay

    Altay takımında Leandro Kappel faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    12'
    Frikik | Atakaş Hatayspor

    Atakaş Hatayspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Saba Lobjanidze geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    11'
    Engellenen Şut | Atakaş Hatayspor

    Sam Adekugbe tarafından çekilen şutu, savunma araya girerek önlüyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    10'
    Frikik | Altay

    Altay takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına İbrahim Öztürk geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    10'
    Faul | Atakaş Hatayspor

    Cesar Pinares, Mohammed Kamara tarafından faulle durdurulduğu için Altay serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    8'
    Korner | Altay

    Martin Rodriguez ile Altay takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    8'
    Frikik | Atakaş Hatayspor

    Orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde kazanılan serbest vuruşu Atakaş Hatayspor adına Ruben Ribeiro kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    8'
    Faul | Altay

    Altay takımında Leandro Kappel faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    5'
    Faul | Atakaş Hatayspor

    Leandro Kappel, Simon Falette tarafından faulle durdurulduğu için Altay serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    5'
    Frikik | Altay

    Altay, Tolga Ünlü ile serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    3'
    İsabetsiz Şut | Atakaş Hatayspor

    Atakaş Hatayspor takımından Sam Adekugbe şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    2'
    İsabetsiz Orta | Atakaş Hatayspor

    Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Dylan Saint-Louis ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    1'

    İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.

Altay Atakaş Hatayspor Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Altay Altay
0 0 %
Atakaş Hatayspor Atakaş Hatayspor
İsabetli Şut
1
3
İsabetsiz Şut
2
4
Kurtarış
2
1
Korner
2
5
Faul
12
10
Ofsayt
1
1
Sarı Kart
3
2
Kırmızı Kart
0
0

Altay Atakaş Hatayspor Maç Kadroları

Altay Altay İlk 11

Teknik Direktör: Mustafa Denizli

Atakaş Hatayspor Atakaş Hatayspor İlk 11

Teknik Direktör: Ömer Erdoğan

Altay Altay Yedekler

Atakaş Hatayspor Atakaş Hatayspor Yedekler

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