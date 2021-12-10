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Altay - Atakaş Hatayspor Canlı Maç Anlatımı
Altay takımından Martin Rodriguez şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.
Cesar Pinares ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Leandro Kappel ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Martin Rodriguez ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Sol taç çizgisine yakın bir bölgede Martin Rodriguez için ofsayt bayrağı kalkıyor.
Atakaş Hatayspor takımından Dylan Saint-Louis ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Dylan Saint-Louis ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Dylan Saint-Louis ile Atakaş Hatayspor takımı köşe vuruşu kullanacak.
Atakaş Hatayspor, Dylan Saint-Louis ile köşe vuruşu kullanıyor.
Atakaş Hatayspor takımından Dylan Saint-Louis ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Altay takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Murat Akça geçiyor.
Atakaş Hatayspor takımında Kamil Ahmet Çörekçi faul yapıyor.
Atakaş Hatayspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Munir Mohamedi geçiyor.
Altay takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Murat Akça.
Ruben Ribeiro topa eliyle müdahale ediyor.
Ruben Ribeiro, Daouda Bamba tarafından faulle durdurulduğu için Atakaş Hatayspor serbest vuruş kullanacak.
Ruben Ribeiro rakip yarı alanın ortalarından ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Atakaş Hatayspor takımından Dylan Saint-Louis sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Dylan Saint-Louis ile Atakaş Hatayspor takımı köşe vuruşu kullanacak.
Ruben Ribeiro, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şut çekiyor, kaleci Mateusz Lis kurtarıyor.
Ruben Ribeiro, Ceyhun Gülselam tarafından faule maruz kalıyor.
Atakaş Hatayspor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Ruben Ribeiro.
Hakem ikinci yarıyı başlatıyor.
Atakaş Hatayspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Simon Falette geçiyor.
Atakaş Hatayspor takımından Simon Falette şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Altay takımında Tolga Ünlü hakem Mete Kalkavan tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.
Altay takımında Tolga Ünlü faul yapıyor.
Atakaş Hatayspor, Ruben Ribeiro ile serbest vuruş kullanacak.
Altay takımında Daouda Bamba faul yapıyor.
Atakaş Hatayspor takımında Fatih Kuruçuk faul yapıyor.
Altay, Cesar Pinares ile serbest vuruş kullanacak.
Altay takımından Cesar Pinares ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Altay takımından Daouda Bamba tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
Maçın ilk yarısı 1-1 sonuçlanıyor
Atakaş Hatayspor takımından Sam Adekugbe Rakip yarı alanın ortalarından ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Atakaş Hatayspor takımının yarı alanının ortalarında taç çizgisine yakın bir noktada kazandığı serbest vuruş için topun başına Sam Adekugbe geçiyor.
Altay takımında Leandro Kappel, sarı kart görüyor.
Altay takımında Martin Rodriguez faul yapıyor. Faul yapılan oyuncu Mame Diouf.
Altay takımında Leandro Kappel faul yapıyor.
Atakaş Hatayspor, Kamil Ahmet Çörekçi ile serbest vuruş kullanacak.
Dylan Saint-Louis topa eliyle müdahale ediyor.
Altay takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Ceyhun Gülselam.
Dylan Saint-Louis ile Atakaş Hatayspor takımı köşe vuruşu kullanacak.
Fatih Kuruçuk tarafından çekilen şutu, kaleci kurtarıyor.
Atakaş Hatayspor takımında Isaac Sackey, sarı kart görüyor.
Sam Adekugbe ile Atakaş Hatayspor takımı köşe vuruşu kullanacak.
Fatih Kuruçuk, gol pasını veren isim.
GOL! Atakaş Hatayspor takımı, Mame Diouf ile eşitliği sağlıyor.
Atakaş Hatayspor takımından Sam Adekugbe sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Atakaş Hatayspor, Sam Adekugbe ile taç çizgisine yakın bir noktadan serbest vuruş kullanacak.
Altay takımında Tolga Ünlü faul yapıyor.
Mame Diouf ile Murat Akça arasındaki mücadele hakem tarafından faul nedeniyle durduruluyor. Faulü yapan oyuncu Mame Diouf. Yarı alanın ortalarından Altay takımı oyuna başlayacak.
Altay takımında, yarı alanın ortalarında kaleye uzak sayılabilecek bir mesafede kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Mateusz Lis.
Atakaş Hatayspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Ruben Ribeiro geçiyor.
Altay takımında Leandro Kappel faul yapıyor.
Sol çaprazdan Mohammad Naderi ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Dylan Saint-Louis şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.
Atakaş Hatayspor, Dylan Saint-Louis ile serbest vuruş kullanacak.
Altay takımında İbrahim Öztürk faul yapıyor.
Rakip ceza sahasının sağ köşesinde Mame Diouf için ofsayt bayrağı kalkıyor.
Golün asistini yapan isim Leandro Kappel.
GOL! Cesar Pinares Altay takımını öne geçiren golü atıyor.
Altay takımında Cesar Pinares faul yapıyor.
Altay takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim İbrahim Öztürk.
Atakaş Hatayspor takımında, orta saha çizgisine yakın bir noktada kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Simon Falette.
Atakaş Hatayspor takımında Mohammed Kamara, sarı kart görüyor.
Atakaş Hatayspor takımında Mohammed Kamara faul yapıyor.
Altay takımında Martin Rodriguez hakem Mete Kalkavan tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.
Isaac Sackey tarafından yapılan hareketi hakem tehlikeli hareket olarak değerlendiriyor.
Altay takımının orta yuvarlağa yakın bir noktada kazandığı serbest vuruş için topun başına Ceyhun Gülselam geçiyor.
Atakaş Hatayspor takımında Burak Öksüz faul yapıyor.
Atakaş Hatayspor takımından Sam Adekugbe ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Altay takımında Leandro Kappel faul yapıyor.
Atakaş Hatayspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Saba Lobjanidze geçiyor.
Sam Adekugbe tarafından çekilen şutu, savunma araya girerek önlüyor.
Altay takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına İbrahim Öztürk geçiyor.
Cesar Pinares, Mohammed Kamara tarafından faulle durdurulduğu için Altay serbest vuruş kullanacak.
Martin Rodriguez ile Altay takımı köşe vuruşu kullanacak.
Orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde kazanılan serbest vuruşu Atakaş Hatayspor adına Ruben Ribeiro kullanacak.
Altay takımında Leandro Kappel faul yapıyor.
Leandro Kappel, Simon Falette tarafından faulle durdurulduğu için Altay serbest vuruş kullanacak.
Altay, Tolga Ünlü ile serbest vuruş kullanacak.
Atakaş Hatayspor takımından Sam Adekugbe şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Dylan Saint-Louis ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.