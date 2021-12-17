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GZT Giresunspor - Altay Canlı Maç Anlatımı
Leandro Kappel tarafından çekilen şutu, kaleci kurtarıyor.
GZT Giresunspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Mamadou Diarra geçiyor.
Marco Paixao - Magomed Suleymanov mücadelesinde hakem, GZT Giresunspor lehine faul kararı veriyor.
Zeki Yıldırım ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Cesar Pinares ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Cesar Pinares ile Altay takımı köşe vuruşu kullanacak.
Altay takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. İbrahim Öztürk çıkıyor ve yerine Zeki Yıldırım oyuna giriyor.
Hayrullah Bilazer, gol pasını veren isim.
GOL! Ibrahima Balde ile GZT Giresunspor farkı 2'ye çıkarıyor.
Altay takımında Mohammad Naderi faul yapıyor.
GZT Giresunspor, Joey Pelupessy ile orta yuvarlağa yakın bir noktadan serbest vuruş kullanacak.
Leandro Kappel için ofsayt bayrağı kalkıyor.
Altay takımından Daouda Bamba şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.
GZT Giresunspor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Hayrullah Bilazer.
Magomed Suleymanov, Mohammad Naderi tarafından faulle durduruluyor.
Hakem Tugay Numanoğlu yardımcı hakemine uyarak ofsayt bayrağını Fousseni Diabate için kaldırdı.
GZT Giresunspor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Okan Koçuk.
Hayrullah Bilazer, Marco Paixao tarafından faulle durdurulduğu için GZT Giresunspor serbest vuruş kullanacak.
Leandro Kappel ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Leandro Kappel ile Altay takımı köşe vuruşu kullanacak.
Leandro Kappel önemli bir poziyonu değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Leandro Kappel tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
Hakem oyunu ofsayt gerekçesiyle bir kez daha durduruyor.Rakip yarı alanın ortalarında ofsayta düşen oyuncu Daouda Bamba
Ibrahima Balde, rakip yarı alanın ilk metrelerinde orta yuvarlağa yakın bir noktadan vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
Magomed Suleymanov ile GZT Giresunspor takımı köşe vuruşu kullanacak.
GZT Giresunspor takımından Magomed Suleymanov ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Hakem ikinci yarıyı başlatıyor.
GZT Giresunspor takımından Fousseni Diabate ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Altay takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Eren Erdoğan çıkıyor ve yerine Daouda Bamba oyuna giriyor.
Altay takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Ahmed Rayan çıkıyor ve yerine Marco Paixao oyuna giriyor.
Altay takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Martin Rodriguez çıkıyor ve yerine Leandro Kappel oyuna giriyor.
Aziz Behich ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Altay takımında Mohammad Naderi faul yapıyor.
GZT Giresunspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Magomed Suleymanov geçiyor.
Magomed Suleymanov ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Bu dakikada GZT Giresunspor takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi sağ çaprazdan gören bir noktadan çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.Şutu çeken isim Hayrullah Bilazer
Altay takımında Eren Erdoğan faul yapıyor.
Taç çizgisine yakın bir noktadan kazanılan serbest vuruşu GZT Giresunspor adına Okan Koçuk kullanacak.
Maçın ilk yarısı 1-0 sonuçlanıyor
Altay takımında Ahmed Rayan, sarı kart görüyor.
GZT Giresunspor takımında Alexis Perez, sarı kart görüyor.
Eren Erdoğan ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Cesar Pinares ile Altay takımı köşe vuruşu kullanacak.
Altay takımından Ahmed Rayan şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.
Altay, Mohammad Naderi ile serbest vuruş kullanacak.
Murat Akça, Fousseni Diabate tarafından faulle durduruluyor.
Martin Rodriguez ceza sahası içinde sol çaprazdan şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.
Altay takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim İbrahim Öztürk.
GZT Giresunspor takımında Serginho faul yapıyor.
Mohammad Naderi ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Altay, Murat Akça ile serbest vuruş kullanacak.
GZT Giresunspor takımında Magomed Suleymanov faul yapıyor.
GZT Giresunspor, Aziz Behich ile serbest vuruş kullanacak.
Altay takımında Andre Poko faul yapıyor.
Magomed Suleymanov ile GZT Giresunspor takımı köşe vuruşu kullanacak.
GZT Giresunspor, Magomed Suleymanov ile köşe vuruşu kullanıyor.
Alexis Perez tarafından çekilen şutu, kaleci kurtarıyor.
Bu dakikada GZT Giresunspor takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan çekilen şut defansın araya girmesi ile engelleniyor. Şutu çeken isim Fousseni Diabate
Hayrullah Bilazer, gol pasını veren isim.
GOL! Magomed Suleymanov GZT Giresunspor takımını öne geçiren golü atıyor.
Altay takımından Cesar Pinares tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
Altay takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Cesar Pinares.
GZT Giresunspor takımında Hamidou Traore faul yapıyor.
Altay takımından Martin Rodriguez sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Magomed Suleymanov ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
GZT Giresunspor, Magomed Suleymanov ile köşe vuruşu kullanıyor.
Altay takımından Martin Rodriguez şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.
Altay, Khaly Thiam ile serbest vuruş kullanacak.
GZT Giresunspor takımında Ibrahima Balde topu eliyle oynadığından hakemi oyunu durduruyor.
Eren Erdoğan, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
Orta yuvarlağa yakın bir noktada kazanılan serbest vuruşu GZT Giresunspor adına Mamadou Diarra kullanacak.
Joey Pelupessy, orta yuvarlağa yakın bir noktada Cesar Pinares tarafından faule maruz kalıyor.
GZT Giresunspor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Alexis Perez.
Altay takımında Murat Akça faul yapıyor. Faul yapılan oyuncu Ibrahima Balde.
Altay takımında Murat Akça hakem Tugay Numanoğlu tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.
Altay takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Martin Rodriguez.
Martin Rodriguez tarafından çekilen şutu, savunma araya girerek önlüyor.
GZT Giresunspor takımında Joey Pelupessy faul yapıyor.
Altay takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Mateusz Lis.
GZT Giresunspor takımında Magomed Suleymanov topu eliyle oynadığından hakemi oyunu durduruyor.
Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Magomed Suleymanov ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
GZT Giresunspor takımından Fousseni Diabate tarafından çekilen şut kaleci tarafından kurtarılıyor.
Hakem oyunu ofsayt gerekçesiyle bir kez daha durduruyor.Rakip yarı alanın ortalarında ofsayta düşen oyuncu Ibrahima Balde
Altay takımında Murat Akça faul yapıyor.
GZT Giresunspor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Hamidou Traore.
Altay takımından Martin Rodriguez ceza sahası içinde sağ çaprazdan ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Aziz Behich ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
GZT Giresunspor takımından Serginho sol kanatta ceza sahası yan çizgisinden ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.