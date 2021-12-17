SPOR

CANLI
Tüm maçlar
Stadyum Çotanak Spor Kompleksi Hakem Tugay Kaan Numanoğlu Maç Saati 17 Aralık 20:00
69'
İY: 1 - 0
2 0
GZT Giresunspor
GZT Giresunspor
Altay
Altay
Magomed Suleymanov 31' Ibrahima Balde 61'

Canlı Maç Anlatımı GZT Giresunspor - Altay Canlı Maç Anlatımı

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    68'
    İsabetli Şut | Altay

    Leandro Kappel tarafından çekilen şutu, kaleci kurtarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    68'
    Frikik | GZT Giresunspor

    GZT Giresunspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Mamadou Diarra geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    68'
    Faul | Altay

    Marco Paixao - Magomed Suleymanov mücadelesinde hakem, GZT Giresunspor lehine faul kararı veriyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    66'
    İsabetsiz Orta | Altay

    Zeki Yıldırım ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    64'
    İsabetsiz Orta | Altay

    Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Cesar Pinares ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    64'
    Korner | Altay

    Cesar Pinares ile Altay takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    63'
    Oyuna Girme | Altay

    Altay takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. İbrahim Öztürk çıkıyor ve yerine Zeki Yıldırım oyuna giriyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    61'
    Asist | GZT Giresunspor

    Hayrullah Bilazer, gol pasını veren isim.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    61'
    Gooolll | GZT Giresunspor

    GOL! Ibrahima Balde ile GZT Giresunspor farkı 2'ye çıkarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    60'
    Faul | Altay

    Altay takımında Mohammad Naderi faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    60'
    Frikik | GZT Giresunspor

    GZT Giresunspor, Joey Pelupessy ile orta yuvarlağa yakın bir noktadan serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    57'
    Ofsayt | Altay

    Leandro Kappel için ofsayt bayrağı kalkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    56'
    Engellenen Şut | Altay

    Altay takımından Daouda Bamba şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    55'
    Frikik | GZT Giresunspor

    GZT Giresunspor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Hayrullah Bilazer.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    54'
    Faul | Altay

    Magomed Suleymanov, Mohammad Naderi tarafından faulle durduruluyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    54'
    Ofsayt | GZT Giresunspor

    Hakem Tugay Numanoğlu yardımcı hakemine uyarak ofsayt bayrağını Fousseni Diabate için kaldırdı.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    52'
    Frikik | GZT Giresunspor

    GZT Giresunspor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Okan Koçuk.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    52'
    Faul | Altay

    Hayrullah Bilazer, Marco Paixao tarafından faulle durdurulduğu için GZT Giresunspor serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    51'
    İsabetsiz Orta | Altay

    Leandro Kappel ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    51'
    Korner | Altay

    Leandro Kappel ile Altay takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    50'
    İsabetsiz Şut | Altay

    Leandro Kappel önemli bir poziyonu değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Leandro Kappel tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    49'
    Ofsayt | Altay

    Hakem oyunu ofsayt gerekçesiyle bir kez daha durduruyor.Rakip yarı alanın ortalarında ofsayta düşen oyuncu Daouda Bamba

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    48'
    İsabetsiz Şut | GZT Giresunspor

    Ibrahima Balde, rakip yarı alanın ilk metrelerinde orta yuvarlağa yakın bir noktadan vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    47'
    Korner | GZT Giresunspor

    Magomed Suleymanov ile GZT Giresunspor takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    47'
    İsabetsiz Orta | GZT Giresunspor

    GZT Giresunspor takımından Magomed Suleymanov ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    46'

    Hakem ikinci yarıyı başlatıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    46'
    İsabetsiz Orta | GZT Giresunspor

    GZT Giresunspor takımından Fousseni Diabate ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    46'
    Oyuna Girme | Altay

    Altay takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Eren Erdoğan çıkıyor ve yerine Daouda Bamba oyuna giriyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    46'
    Oyuna Girme | Altay

    Altay takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Ahmed Rayan çıkıyor ve yerine Marco Paixao oyuna giriyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    46'
    Oyuna Girme | Altay

    Altay takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Martin Rodriguez çıkıyor ve yerine Leandro Kappel oyuna giriyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    İsabetsiz Orta | GZT Giresunspor

    Aziz Behich ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    Faul | Altay

    Altay takımında Mohammad Naderi faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    Frikik | GZT Giresunspor

    GZT Giresunspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Magomed Suleymanov geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    İsabetsiz Orta | GZT Giresunspor

    Magomed Suleymanov ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    İsabetsiz Şut | GZT Giresunspor

    Bu dakikada GZT Giresunspor takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi sağ çaprazdan gören bir noktadan çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.Şutu çeken isim Hayrullah Bilazer

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    Faul | Altay

    Altay takımında Eren Erdoğan faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    Frikik | GZT Giresunspor

    Taç çizgisine yakın bir noktadan kazanılan serbest vuruşu GZT Giresunspor adına Okan Koçuk kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'

    Maçın ilk yarısı 1-0 sonuçlanıyor

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    44'
    Sarı Kart | Altay

    Altay takımında Ahmed Rayan, sarı kart görüyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    44'
    Sarı Kart | GZT Giresunspor

    GZT Giresunspor takımında Alexis Perez, sarı kart görüyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    43'
    İsabetsiz Orta | Altay

    Eren Erdoğan ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    43'
    Korner | Altay

    Cesar Pinares ile Altay takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    43'
    Engellenen Şut | Altay

    Altay takımından Ahmed Rayan şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    42'
    Frikik | Altay

    Altay, Mohammad Naderi ile serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    42'
    Faul | GZT Giresunspor

    Murat Akça, Fousseni Diabate tarafından faulle durduruluyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    41'
    Engellenen Şut | Altay

    Martin Rodriguez ceza sahası içinde sol çaprazdan şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    40'
    Frikik | Altay

    Altay takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim İbrahim Öztürk.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    39'
    Faul | GZT Giresunspor

    GZT Giresunspor takımında Serginho faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    39'
    İsabetsiz Orta | Altay

    Mohammad Naderi ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    37'
    Frikik | Altay

    Altay, Murat Akça ile serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    37'
    Faul | GZT Giresunspor

    GZT Giresunspor takımında Magomed Suleymanov faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    37'
    Frikik | GZT Giresunspor

    GZT Giresunspor, Aziz Behich ile serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    36'
    Faul | Altay

    Altay takımında Andre Poko faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    36'
    Korner | GZT Giresunspor

    Magomed Suleymanov ile GZT Giresunspor takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    35'
    Korner | GZT Giresunspor

    GZT Giresunspor, Magomed Suleymanov ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    35'
    İsabetli Şut | GZT Giresunspor

    Alexis Perez tarafından çekilen şutu, kaleci kurtarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    34'
    Engellenen Şut | GZT Giresunspor

    Bu dakikada GZT Giresunspor takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan çekilen şut defansın araya girmesi ile engelleniyor. Şutu çeken isim Fousseni Diabate

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    31'
    Asist | GZT Giresunspor

    Hayrullah Bilazer, gol pasını veren isim.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    31'
    Gooolll | GZT Giresunspor

    GOL! Magomed Suleymanov GZT Giresunspor takımını öne geçiren golü atıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    30'
    İsabetsiz Şut | Altay

    Altay takımından Cesar Pinares tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    30'
    Frikik | Altay

    Altay takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Cesar Pinares.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    28'
    Faul | GZT Giresunspor

    GZT Giresunspor takımında Hamidou Traore faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    26'
    İsabetsiz Orta | Altay

    Altay takımından Martin Rodriguez sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    25'
    İsabetsiz Orta | GZT Giresunspor

    Magomed Suleymanov ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    25'
    Korner | GZT Giresunspor

    GZT Giresunspor, Magomed Suleymanov ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    24'
    Engellenen Şut | Altay

    Altay takımından Martin Rodriguez şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    23'
    Frikik | Altay

    Altay, Khaly Thiam ile serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    23'
    Elle Oynama | GZT Giresunspor

    GZT Giresunspor takımında Ibrahima Balde topu eliyle oynadığından hakemi oyunu durduruyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    22'
    İsabetsiz Şut | Altay

    Eren Erdoğan, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    21'
    Frikik | GZT Giresunspor

    Orta yuvarlağa yakın bir noktada kazanılan serbest vuruşu GZT Giresunspor adına Mamadou Diarra kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    21'
    Faul | Altay

    Joey Pelupessy, orta yuvarlağa yakın bir noktada Cesar Pinares tarafından faule maruz kalıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    19'
    Frikik | GZT Giresunspor

    GZT Giresunspor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Alexis Perez.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    19'
    Faul | Altay

    Altay takımında Murat Akça faul yapıyor. Faul yapılan oyuncu Ibrahima Balde.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    19'
    Sarı Kart | Altay

    Altay takımında Murat Akça hakem Tugay Numanoğlu tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    12'
    Frikik | Altay

    Altay takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Martin Rodriguez.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    12'
    Engellenen Şut | Altay

    Martin Rodriguez tarafından çekilen şutu, savunma araya girerek önlüyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    10'
    Faul | GZT Giresunspor

    GZT Giresunspor takımında Joey Pelupessy faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    10'
    Frikik | Altay

    Altay takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Mateusz Lis.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    9'
    Elle Oynama | GZT Giresunspor

    GZT Giresunspor takımında Magomed Suleymanov topu eliyle oynadığından hakemi oyunu durduruyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    8'
    İsabetsiz Orta | GZT Giresunspor

    Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Magomed Suleymanov ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    8'
    İsabetli Şut | GZT Giresunspor

    GZT Giresunspor takımından Fousseni Diabate tarafından çekilen şut kaleci tarafından kurtarılıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    7'
    Ofsayt | GZT Giresunspor

    Hakem oyunu ofsayt gerekçesiyle bir kez daha durduruyor.Rakip yarı alanın ortalarında ofsayta düşen oyuncu Ibrahima Balde

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    6'
    Faul | Altay

    Altay takımında Murat Akça faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    6'
    Frikik | GZT Giresunspor

    GZT Giresunspor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Hamidou Traore.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    4'
    İsabetsiz Orta | Altay

    Altay takımından Martin Rodriguez ceza sahası içinde sağ çaprazdan ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    3'
    İsabetsiz Orta | GZT Giresunspor

    Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Aziz Behich ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    2'
    İsabetsiz Orta | GZT Giresunspor

    GZT Giresunspor takımından Serginho sol kanatta ceza sahası yan çizgisinden ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    1'

    Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.

GZT Giresunspor Altay Maç İstatistikleri

Topla Oynama
GZT Giresunspor GZT Giresunspor
0 0 %
Altay Altay
İsabetli Şut
4
2
İsabetsiz Şut
3
8
Kurtarış
2
2
Korner
4
3
Faul
7
10
Ofsayt
2
2
Sarı Kart
1
2
Kırmızı Kart
0
0

GZT Giresunspor Altay Maç Kadroları

GZT Giresunspor GZT Giresunspor İlk 11

Teknik Direktör: Hakan Keleş

Altay Altay İlk 11

Teknik Direktör: Mustafa Denizli

GZT Giresunspor GZT Giresunspor Yedekler

Altay Altay Yedekler

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.