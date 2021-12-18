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Stadyum Medical Park Stadyumu Hakem Yaşar Kemal Uğurlu Maç Saati 18 Aralık 16:00
63'
İY: 2 - 0
2 0
Trabzonspor
Trabzonspor
Atakaş Hatayspor
Atakaş Hatayspor
Djaniny 24' Andreas Cornelius 38'

Canlı Maç Anlatımı Trabzonspor - Atakaş Hatayspor Canlı Maç Anlatımı

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    63'
    Oyuna Girme | Trabzonspor

    Trabzonspor takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Anastasios Bakasetas çıkıyor ve yerine Abdülkadir Ömür oyuna giriyor.

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    60'
    İsabetsiz Şut | Atakaş Hatayspor

    Ayoub El Kaabi şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.

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    59'
    Frikik | Trabzonspor

    Trabzonspor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Vitor Hugo.

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    59'
    Elle Oynama | Atakaş Hatayspor

    Atakaş Hatayspor takımında Ayoub El Kaabi topu eliyle oynadığından hakemi oyunu durduruyor.

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    58'
    İsabetli Şut | Atakaş Hatayspor

    Atakaş Hatayspor takımından Mame Diouf tarafından çekilen şut kaleci tarafından kurtarılıyor.

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    57'
    Korner | Trabzonspor

    Trabzonspor, Anastasios Bakasetas ile köşe vuruşu kullanıyor.

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    57'
    İsabetsiz Şut | Trabzonspor

    Trabzonspor takımından Edgar Ie tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    56'
    Frikik | Trabzonspor

    Trabzonspor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Dorukhan Toköz.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    56'
    Faul | Atakaş Hatayspor

    Atakaş Hatayspor takımında Mame Diouf faul yapıyor.

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    54'
    Ofsayt | Trabzonspor

    Ofsayt bayrağı Andreas Cornelius için kalkıyor

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    54'
    İsabetsiz Orta | Atakaş Hatayspor

    Sam Adekugbe ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

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    48'
    İsabetsiz Orta | Atakaş Hatayspor

    Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Sadık Baş ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    46'
    Oyuna Girme | Atakaş Hatayspor

    Atakaş Hatayspor takımında oyuncu değişikliği; Burak Öksüz oyundan çıkarken Muhammed Mert oyuna giren isim.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    46'

    Hakem ikinci yarıyı başlatıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    46'
    Oyuna Girme | Atakaş Hatayspor

    Atakaş Hatayspor takımında oyuncu değişikliği; Saba Lobjanidze oyundan çıkarken Ayoub El Kaabi oyuna giren isim.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    46'
    İsabetli Şut | Atakaş Hatayspor

    Atakaş Hatayspor takımından Mame Diouf tarafından çekilen şut kaleci tarafından kurtarılıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    46'
    Oyuna Girme | Atakaş Hatayspor

    Atakaş Hatayspor takımında oyuncu değişikliği; Dylan Saint-Louis oyundan çıkarken Strahil Popov oyuna giren isim.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    46'
    İsabetsiz Orta | Atakaş Hatayspor

    Atakaş Hatayspor takımından Ruben Ribeiro ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    46'
    Korner | Atakaş Hatayspor

    Atakaş Hatayspor, Ruben Ribeiro ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    Korner | Trabzonspor

    Trabzonspor, Marek Hamsik ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'

    Maçın ilk yarısı 2-0 sonuçlanıyor

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    İsabetsiz Orta | Trabzonspor

    Trabzonspor takımından Marek Hamsik ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    İsabetsiz Orta | Trabzonspor

    Trabzonspor takımından Djaniny ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    42'
    İsabetsiz Orta | Trabzonspor

    Marek Hamsik ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    41'
    Frikik | Trabzonspor

    Trabzonspor, Marek Hamsik ile serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    41'
    Faul | Atakaş Hatayspor

    Atakaş Hatayspor takımında Ruben Ribeiro faul yapıyor. Faul yapılan oyuncu Dorukhan Toköz.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    40'
    Frikik | Trabzonspor

    Trabzonspor, Marek Hamsik ile serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    40'
    Faul | Atakaş Hatayspor

    Atakaş Hatayspor takımında Fatih Kuruçuk faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    38'
    Gooolll | Trabzonspor

    GOL! Andreas Cornelius ile Trabzonspor farkı 2'ye çıkarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    38'
    Asist | Trabzonspor

    Stefano Denswil, gol pasını veren isim.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    37'
    Frikik | Trabzonspor

    Trabzonspor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Marek Hamsik.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    37'
    Faul | Atakaş Hatayspor

    Anastasios Bakasetas, Sam Adekugbe tarafından faulle durdurulduğu için Trabzonspor serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    35'
    Frikik | Atakaş Hatayspor

    Atakaş Hatayspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Isaac Sackey geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    35'
    Faul | Trabzonspor

    Fatih Kuruçuk, Andreas Cornelius tarafından faule maruz kalıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    34'
    Frikik | Atakaş Hatayspor

    Atakaş Hatayspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Ruben Ribeiro geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    34'
    Faul | Trabzonspor

    Ruben Ribeiro, Anastasios Bakasetas tarafından faulle durdurulduğu için Atakaş Hatayspor serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    33'
    İsabetli Şut | Trabzonspor

    Anastasios Bakasetas tarafından çekilen şutu, kaleci kurtarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    31'
    Frikik | Atakaş Hatayspor

    Atakaş Hatayspor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Burak Öksüz.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    31'
    Faul | Trabzonspor

    Trabzonspor takımında Djaniny faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    31'
    Oyuna Girme | Atakaş Hatayspor

    Atakaş Hatayspor takımında oyuncu değişikliği; Burak Çamoğlu oyundan çıkarken Sadık Baş oyuna giren isim.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    30'
    İsabetsiz Şut | Trabzonspor

    Edgar Ie şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    30'
    İsabetsiz Orta | Trabzonspor

    Trabzonspor takımından Marek Hamsik ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    24'
    Asist | Trabzonspor

    Golün asistini yapan isim Andreas Cornelius.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    24'
    Gooolll | Trabzonspor

    GOL! Djaniny Trabzonspor takımını öne geçiren golü atıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    21'
    Faul | Trabzonspor

    Ruben Ribeiro, ceza sahası içinde sağ çaprazda Dorukhan Toköz tarafından faule maruz kalıyor. Atakaş Hatayspor maça serbest vuruş ile başlayacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    21'
    İsabetli Şut | Trabzonspor

    Ceza sahası içinde topla buluşan Marek Hamsik, sol çaprazdan kaleye şut çekiyor, kaleci Munir Mohamedi kurtarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    21'
    Frikik | Atakaş Hatayspor

    Atakaş Hatayspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Munir Mohamedi geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    19'
    Ofsayt | Trabzonspor

    Djaniny ofsayta yakalanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    17'
    İsabetsiz Orta | Trabzonspor

    Anastasios Bakasetas ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    17'
    Korner | Trabzonspor

    Anastasios Bakasetas ile Trabzonspor takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    14'
    Ofsayt | Trabzonspor

    Ofsayt bayrağı Andreas Cornelius için kalkıyor

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    13'
    İsabetsiz Orta | Trabzonspor

    Anastasios Bakasetas ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    13'
    İsabetsiz Orta | Trabzonspor

    Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Anastasios Bakasetas ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    13'
    Korner | Trabzonspor

    Anastasios Bakasetas ile Trabzonspor takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    10'
    Frikik | Atakaş Hatayspor

    Atakaş Hatayspor takımının orta yuvarlakta kazandığı serbest vuruş için topun başına Ruben Ribeiro geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    10'
    Elle Oynama | Trabzonspor

    Hakem, Dorukhan Toköz tarafındanorta yuvarlakta topa elle müdahale edildiğini işaret ediyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    6'
    İsabetsiz Şut | Trabzonspor

    Trabzonspor takımından Stefano Denswil şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    6'
    Frikik | Trabzonspor

    Trabzonspor, Anastasios Bakasetas ile serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    6'
    Faul | Atakaş Hatayspor

    Atakaş Hatayspor takımında Fatih Kuruçuk faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    4'
    İsabetsiz Orta | Trabzonspor

    Trabzonspor takımından Marek Hamsik ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    3'
    İsabetsiz Orta | Trabzonspor

    Trabzonspor takımından Stefano Denswil sol kanatta ceza sahası yan çizgisinden ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    1'

    Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.

Trabzonspor Atakaş Hatayspor Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Trabzonspor Trabzonspor
0 0 %
Atakaş Hatayspor Atakaş Hatayspor
İsabetli Şut
5
2
İsabetsiz Şut
3
1
Kurtarış
2
3
Korner
4
1
Faul
5
6
Ofsayt
3
0
Sarı Kart
0
0
Kırmızı Kart
0
0

Trabzonspor Atakaş Hatayspor Maç Kadroları

Trabzonspor Trabzonspor İlk 11

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Atakaş Hatayspor Atakaş Hatayspor İlk 11

Teknik Direktör: Ömer Erdoğan

Trabzonspor Trabzonspor Yedekler

Atakaş Hatayspor Atakaş Hatayspor Yedekler

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