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Trabzonspor - Atakaş Hatayspor Canlı Maç Anlatımı
Trabzonspor takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Anastasios Bakasetas çıkıyor ve yerine Abdülkadir Ömür oyuna giriyor.
Ayoub El Kaabi şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.
Trabzonspor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Vitor Hugo.
Atakaş Hatayspor takımında Ayoub El Kaabi topu eliyle oynadığından hakemi oyunu durduruyor.
Atakaş Hatayspor takımından Mame Diouf tarafından çekilen şut kaleci tarafından kurtarılıyor.
Trabzonspor, Anastasios Bakasetas ile köşe vuruşu kullanıyor.
Trabzonspor takımından Edgar Ie tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
Trabzonspor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Dorukhan Toköz.
Atakaş Hatayspor takımında Mame Diouf faul yapıyor.
Ofsayt bayrağı Andreas Cornelius için kalkıyor
Sam Adekugbe ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Sadık Baş ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Atakaş Hatayspor takımında oyuncu değişikliği; Burak Öksüz oyundan çıkarken Muhammed Mert oyuna giren isim.
Hakem ikinci yarıyı başlatıyor.
Atakaş Hatayspor takımında oyuncu değişikliği; Saba Lobjanidze oyundan çıkarken Ayoub El Kaabi oyuna giren isim.
Atakaş Hatayspor takımından Mame Diouf tarafından çekilen şut kaleci tarafından kurtarılıyor.
Atakaş Hatayspor takımında oyuncu değişikliği; Dylan Saint-Louis oyundan çıkarken Strahil Popov oyuna giren isim.
Atakaş Hatayspor takımından Ruben Ribeiro ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Atakaş Hatayspor, Ruben Ribeiro ile köşe vuruşu kullanıyor.
Trabzonspor, Marek Hamsik ile köşe vuruşu kullanıyor.
Maçın ilk yarısı 2-0 sonuçlanıyor
Trabzonspor takımından Marek Hamsik ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Trabzonspor takımından Djaniny ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Marek Hamsik ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Trabzonspor, Marek Hamsik ile serbest vuruş kullanacak.
Atakaş Hatayspor takımında Ruben Ribeiro faul yapıyor. Faul yapılan oyuncu Dorukhan Toköz.
Trabzonspor, Marek Hamsik ile serbest vuruş kullanacak.
Atakaş Hatayspor takımında Fatih Kuruçuk faul yapıyor.
GOL! Andreas Cornelius ile Trabzonspor farkı 2'ye çıkarıyor.
Stefano Denswil, gol pasını veren isim.
Trabzonspor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Marek Hamsik.
Anastasios Bakasetas, Sam Adekugbe tarafından faulle durdurulduğu için Trabzonspor serbest vuruş kullanacak.
Atakaş Hatayspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Isaac Sackey geçiyor.
Fatih Kuruçuk, Andreas Cornelius tarafından faule maruz kalıyor.
Atakaş Hatayspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Ruben Ribeiro geçiyor.
Ruben Ribeiro, Anastasios Bakasetas tarafından faulle durdurulduğu için Atakaş Hatayspor serbest vuruş kullanacak.
Anastasios Bakasetas tarafından çekilen şutu, kaleci kurtarıyor.
Atakaş Hatayspor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Burak Öksüz.
Trabzonspor takımında Djaniny faul yapıyor.
Atakaş Hatayspor takımında oyuncu değişikliği; Burak Çamoğlu oyundan çıkarken Sadık Baş oyuna giren isim.
Edgar Ie şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.
Trabzonspor takımından Marek Hamsik ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Golün asistini yapan isim Andreas Cornelius.
GOL! Djaniny Trabzonspor takımını öne geçiren golü atıyor.
Ruben Ribeiro, ceza sahası içinde sağ çaprazda Dorukhan Toköz tarafından faule maruz kalıyor. Atakaş Hatayspor maça serbest vuruş ile başlayacak.
Ceza sahası içinde topla buluşan Marek Hamsik, sol çaprazdan kaleye şut çekiyor, kaleci Munir Mohamedi kurtarıyor.
Atakaş Hatayspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Munir Mohamedi geçiyor.
Djaniny ofsayta yakalanıyor.
Anastasios Bakasetas ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Anastasios Bakasetas ile Trabzonspor takımı köşe vuruşu kullanacak.
Ofsayt bayrağı Andreas Cornelius için kalkıyor
Anastasios Bakasetas ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Anastasios Bakasetas ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Anastasios Bakasetas ile Trabzonspor takımı köşe vuruşu kullanacak.
Atakaş Hatayspor takımının orta yuvarlakta kazandığı serbest vuruş için topun başına Ruben Ribeiro geçiyor.
Hakem, Dorukhan Toköz tarafındanorta yuvarlakta topa elle müdahale edildiğini işaret ediyor.
Trabzonspor takımından Stefano Denswil şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Trabzonspor, Anastasios Bakasetas ile serbest vuruş kullanacak.
Atakaş Hatayspor takımında Fatih Kuruçuk faul yapıyor.
Trabzonspor takımından Marek Hamsik ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Trabzonspor takımından Stefano Denswil sol kanatta ceza sahası yan çizgisinden ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.