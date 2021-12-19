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Fenerbahçe - Beşiktaş Canlı Maç Anlatımı
GOL! Mergim Berisha takımını öne geçiren golü atıyor.
Valentin Rosier ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Fenerbahçe takımından Mergim Berisha tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
Fenerbahçe takımından Mesut Özil ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Michy Batshuayi, gol pasını veren isim.
GOL! Skora 1 - 1 eşitlik geldi. Beşiktaş, Josef De Souza ile aradığı golü buldu.
Beşiktaş takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Necip Uysal çıkıyor ve yerine Serdar Saatçı oyuna giriyor.
Beşiktaş takımının ceza sahasının çaprazından kazandığı serbest vuruş için topun başına Valentin Rosier geçiyor.
Filip Novak ceza sahasının hemen dışındaki bir noktada topa eliyle müdahale ediyor.
Fenerbahçe takımı Mesut Özil ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi sağ çaprazdan gören bir noktadan Mesut Özil tarafından çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.
Fenerbahçe takımında, ceza sahası ön çizgisine yakın bir noktada kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Mesut Özil.
Beşiktaş takımında Josef De Souza faul yapıyor.
Fenerbahçe takımında Mergim Berisha faul yapıyor.
Fenerbahçe takımından Miha Zajc çektiği şut savunmaya çarpıyor ve top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.
Beşiktaş, Necip Uysal ile serbest vuruş kullanacak.
Fenerbahçe, Berke Özer ile serbest vuruş kullanacak.
Hakem, Michy Batshuayi tarafından topa elle müdahale edildiğini işaret ediyor.
GOL! Mesut Özil penaltıdan attığı golle takımını öne geçiriyor.
Hakem, Cyle Larin tarafından topa elle müdahale edildiğini işaret ediyor.
Mergim Berisha tarafından çekilen şutu, savunma araya girerek önlüyor.
Cyle Larin altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Beşiktaş takımında, orta saha çizgisine yakın bir noktada kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Miralem Pjanic.
Orta saha çizgisine yakın bir noktada Miralem Pjanic, Mergim Berisha tarafından faule maruz kalıyor.
Rakip ceza sahasının yayında Michy Batshuayi topla buluşuyor, ancak hakem ofsayt gerekçesi ile oyunu durduruyor.
Beşiktaş takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Miralem Pjanic geçiyor.
Cyle Larin, Miguel Crespo tarafından faulle durdurulduğu için Beşiktaş serbest vuruş kullanacak.
Beşiktaş, Rachid Ghezzal ile gole yaklaşıyor ancak top direkten dönüyor
Beşiktaş, Rachid Ghezzal ile ceza sahası ön çizgisine yakın bir noktada serbest vuruş kullanacak.
Fenerbahçe takımında Attila Szalai faul yapıyor.
Beşiktaş takımında Michy Batshuayi faul yapıyor. Ceza sahasının önündeki bir noktada faul yapılan oyuncu Miha Zajc.
Fenerbahçe takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Miguel Crespo geçiyor.
Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.