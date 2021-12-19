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Stadyum Ülker Stadyumu Hakem Fırat Aydınus Maç Saati 19 Aralık 19:00
30'
2 1
Fenerbahçe
Fenerbahçe
Beşiktaş
Beşiktaş
Mesut Özil (P) 14'
25' Josef De Souza

Canlı Maç Anlatımı Fenerbahçe - Beşiktaş Canlı Maç Anlatımı

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    30'
    Gooolll | Fenerbahçe

    GOL! Mergim Berisha takımını öne geçiren golü atıyor.

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    29'
    İsabetsiz Orta | Beşiktaş

    Valentin Rosier ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

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    28'
    İsabetsiz Şut | Fenerbahçe

    Fenerbahçe takımından Mergim Berisha tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

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    27'
    İsabetsiz Orta | Fenerbahçe

    Fenerbahçe takımından Mesut Özil ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

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    25'
    Asist | Beşiktaş

    Michy Batshuayi, gol pasını veren isim.

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    25'
    Gooolll | Beşiktaş

    GOL! Skora 1 - 1 eşitlik geldi. Beşiktaş, Josef De Souza ile aradığı golü buldu.

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    22'
    Oyuna Girme | Beşiktaş

    Beşiktaş takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Necip Uysal çıkıyor ve yerine Serdar Saatçı oyuna giriyor.

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    20'
    Frikik | Beşiktaş

    Beşiktaş takımının ceza sahasının çaprazından kazandığı serbest vuruş için topun başına Valentin Rosier geçiyor.

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    20'
    Elle Oynama | Fenerbahçe

    Filip Novak ceza sahasının hemen dışındaki bir noktada topa eliyle müdahale ediyor.

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    20'
    İsabetsiz Şut | Fenerbahçe

    Fenerbahçe takımı Mesut Özil ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi sağ çaprazdan gören bir noktadan Mesut Özil tarafından çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.

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    20'
    Frikik | Fenerbahçe

    Fenerbahçe takımında, ceza sahası ön çizgisine yakın bir noktada kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Mesut Özil.

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    18'
    Faul | Beşiktaş

    Beşiktaş takımında Josef De Souza faul yapıyor.

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    17'
    Faul | Fenerbahçe

    Fenerbahçe takımında Mergim Berisha faul yapıyor.

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    17'
    Engellenen Şut | Fenerbahçe

    Fenerbahçe takımından Miha Zajc çektiği şut savunmaya çarpıyor ve top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.

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    17'
    Frikik | Beşiktaş

    Beşiktaş, Necip Uysal ile serbest vuruş kullanacak.

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    16'
    Frikik | Fenerbahçe

    Fenerbahçe, Berke Özer ile serbest vuruş kullanacak.

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    16'
    Elle Oynama | Beşiktaş

    Hakem, Michy Batshuayi tarafından topa elle müdahale edildiğini işaret ediyor.

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    14'
    Penaltı Golü | Fenerbahçe

    GOL! Mesut Özil penaltıdan attığı golle takımını öne geçiriyor.

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    12'
    Elle Oynama | Beşiktaş

    Hakem, Cyle Larin tarafından topa elle müdahale edildiğini işaret ediyor.

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    11'
    Engellenen Şut | Fenerbahçe

    Mergim Berisha tarafından çekilen şutu, savunma araya girerek önlüyor.

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    9'
    İsabetsiz Şut | Beşiktaş

    Cyle Larin altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

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    9'
    Frikik | Beşiktaş

    Beşiktaş takımında, orta saha çizgisine yakın bir noktada kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Miralem Pjanic.

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    9'
    Faul | Fenerbahçe

    Orta saha çizgisine yakın bir noktada Miralem Pjanic, Mergim Berisha tarafından faule maruz kalıyor.

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    7'
    Ofsayt | Beşiktaş

    Rakip ceza sahasının yayında Michy Batshuayi topla buluşuyor, ancak hakem ofsayt gerekçesi ile oyunu durduruyor.

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    7'
    Frikik | Beşiktaş

    Beşiktaş takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Miralem Pjanic geçiyor.

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    6'
    Faul | Fenerbahçe

    Cyle Larin, Miguel Crespo tarafından faulle durdurulduğu için Beşiktaş serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    3'
    | Beşiktaş

    Beşiktaş, Rachid Ghezzal ile gole yaklaşıyor ancak top direkten dönüyor

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    3'
    Frikik | Beşiktaş

    Beşiktaş, Rachid Ghezzal ile ceza sahası ön çizgisine yakın bir noktada serbest vuruş kullanacak.

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    2'
    Faul | Fenerbahçe

    Fenerbahçe takımında Attila Szalai faul yapıyor.

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    1'
    Faul | Beşiktaş

    Beşiktaş takımında Michy Batshuayi faul yapıyor. Ceza sahasının önündeki bir noktada faul yapılan oyuncu Miha Zajc.

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    1'
    Frikik | Fenerbahçe

    Fenerbahçe takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Miguel Crespo geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    1'

    Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.

Fenerbahçe Beşiktaş Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Fenerbahçe Fenerbahçe
0 0 %
Beşiktaş Beşiktaş
İsabetli Şut
2
1
İsabetsiz Şut
4
2
Kurtarış
0
0
Korner
0
0
Faul
5
4
Ofsayt
0
1
Sarı Kart
0
0
Kırmızı Kart
0
0

Fenerbahçe Beşiktaş Maç Kadroları

Fenerbahçe Fenerbahçe İlk 11

Teknik Direktör: Vitor Pereira

Beşiktaş Beşiktaş İlk 11

Teknik Direktör: Önder Karaveli

Fenerbahçe Fenerbahçe Yedekler

Beşiktaş Beşiktaş Yedekler

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