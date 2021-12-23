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Stadyum Vodafone Park Hakem Ümit Öztürk Maç Saati 23 Aralık 20:00
21'
0 1
Beşiktaş
Beşiktaş
Göztepe
Göztepe
3' Cherif Ndiaye

Canlı Maç Anlatımı Beşiktaş - Göztepe Canlı Maç Anlatımı

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    19'
    İsabetsiz Orta | Göztepe

    Halil Akbunar ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

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    19'
    İsabetsiz Orta | Göztepe

    Göztepe takımından Soner Aydoğdu rakip ceza sahası önünden ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    17'
    İsabetsiz Orta | Göztepe

    Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Halil Akbunar ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

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    16'
    Ofsayt | Göztepe

    Ofsayt bayrağı Halil Akbunar için kalkıyor

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    15'
    Ofsayt | Göztepe

    Rakip ceza sahasının sol köşesinde Halil Akbunar topla buluşuyor, ancak hakem ofsayt gerekçesi ile oyunu durduruyor.

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    15'
    Korner | Göztepe

    Berkan Emir ile Göztepe takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    15'
    İsabetsiz Orta | Göztepe

    Berkan Emir ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    14'
    İsabetsiz Orta | Göztepe

    Göztepe takımından Halil Akbunar ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

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    10'
    Frikik | Göztepe

    Göztepe takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim İrfan Can Eğribayat.

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    10'
    Faul | Beşiktaş

    Kerim Alıcı, Oğuzhan Özyakup tarafından faulle durduruluyor.

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    9'
    İsabetsiz Orta | Beşiktaş

    Sol kanatta rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi çaprazdan gören bir noktadan Rıdvan Yılmaz ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

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    8'
    Korner | Beşiktaş

    Rachid Ghezzal ile Beşiktaş takımı köşe vuruşu kullanacak.

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    8'
    İsabetsiz Orta | Beşiktaş

    Ceza sahası içinde sağ çaprazdan Valentin Rosier ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    5'
    Frikik | Beşiktaş

    Beşiktaş, Miralem Pjanic ile orta yuvarlaktan serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    5'
    Faul | Göztepe

    Göztepe takımında Kerim Alıcı faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    3'
    Asist | Göztepe

    Golün asistini yapan isim Soner Aydoğdu.

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    3'
    Gooolll | Göztepe

    GOL! Cherif Ndiaye takımını öne geçiren golü atıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    2'
    Frikik | Beşiktaş

    Beşiktaş takımının ceza sahasının hemen dışındaki bir noktada kazandığı serbest vuruş için topun başına Francisco Montero geçiyor.

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    1'
    Faul | Göztepe

    Göztepe takımında Halil Akbunar faul yapıyor.

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    1'

    Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.

Beşiktaş Göztepe Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Beşiktaş Beşiktaş
0 0 %
Göztepe Göztepe
İsabetli Şut
0
1
İsabetsiz Şut
0
0
Kurtarış
0
0
Korner
1
1
Faul
1
2
Ofsayt
0
2
Sarı Kart
0
0
Kırmızı Kart
0
0

Beşiktaş Göztepe Maç Kadroları

Beşiktaş Beşiktaş İlk 11

Teknik Direktör: Önder Karaveli

Göztepe Göztepe İlk 11

Teknik Direktör: Nestor El Maestro

Beşiktaş Beşiktaş Yedekler

Göztepe Göztepe Yedekler

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