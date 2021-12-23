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Beşiktaş - Göztepe Canlı Maç Anlatımı
Halil Akbunar ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Göztepe takımından Soner Aydoğdu rakip ceza sahası önünden ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Halil Akbunar ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Ofsayt bayrağı Halil Akbunar için kalkıyor
Rakip ceza sahasının sol köşesinde Halil Akbunar topla buluşuyor, ancak hakem ofsayt gerekçesi ile oyunu durduruyor.
Berkan Emir ile Göztepe takımı köşe vuruşu kullanacak.
Berkan Emir ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Göztepe takımından Halil Akbunar ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Göztepe takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim İrfan Can Eğribayat.
Kerim Alıcı, Oğuzhan Özyakup tarafından faulle durduruluyor.
Sol kanatta rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi çaprazdan gören bir noktadan Rıdvan Yılmaz ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Rachid Ghezzal ile Beşiktaş takımı köşe vuruşu kullanacak.
Ceza sahası içinde sağ çaprazdan Valentin Rosier ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Beşiktaş, Miralem Pjanic ile orta yuvarlaktan serbest vuruş kullanacak.
Göztepe takımında Kerim Alıcı faul yapıyor.
Golün asistini yapan isim Soner Aydoğdu.
GOL! Cherif Ndiaye takımını öne geçiren golü atıyor.
Beşiktaş takımının ceza sahasının hemen dışındaki bir noktada kazandığı serbest vuruş için topun başına Francisco Montero geçiyor.
Göztepe takımında Halil Akbunar faul yapıyor.
Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.