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Medipol Başakşehir - GZT Giresunspor Canlı Maç Anlatımı
Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktada bulunan Junior Caiçara için yardımcı hakem ofsaytı işaret ediyor.
Medipol Başakşehir takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Mahmut Tekdemir geçiyor.
GZT Giresunspor takımında Fousseni Diabate faul yapıyor.
Zeki Yavru ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
GZT Giresunspor takımının orta saha çizgisine yakın bir noktada kazandığı serbest vuruş için topun başına Mamadou Diarra geçiyor.
Zeki Yavru, orta saha çizgisine yakın bir noktada Ömer Ali Şahiner tarafından faule maruz kalıyor.
GZT Giresunspor, Aziz Behich ile serbest vuruş kullanacak.
Hakem, Deniz Türüç tarafından topa elle müdahale edildiğini işaret ediyor.
Golün asistini yapan isim Zeki Yavru.
Zeki Yavru ile GZT Giresunspor takımı köşe vuruşu kullanacak.
GOL! GZT Giresunspor takımı, Mamadou Diarra ile eşitliği sağlıyor.
GZT Giresunspor takımından Aziz Behich sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Serginho, Youssouf Ndayishimiye tarafından faulle durdurulduğu için GZT Giresunspor orta yuvarlakta serbest vuruş kullanacak.
GZT Giresunspor, Mamadou Diarra ile orta yuvarlaktan serbest vuruş kullanacak.
Edin Visca, rakip ceza sahasına girmeden vuruşunu yapıyor, savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.
Ömer Ali Şahiner şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.
Medipol Başakşehir takımından Edin Visca sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Medipol Başakşehir, Edin Visca ile köşe vuruşu kullanıyor.
GZT Giresunspor takımında, orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Flavio.
Medipol Başakşehir takımında Youssouf Ndayishimiye faul yapıyor.
Golün asistini yapan isim Stefano Okaka.
GOL! Deniz Türüç Medipol Başakşehir takımını öne geçiren golü atıyor.
Taç çizgisine yakın bir noktadan kazanılan serbest vuruşu GZT Giresunspor adına Zeki Yavru kullanacak.
Taç çizgisine yakın bir yerde Zeki Yavru, Ömer Ali Şahiner tarafından faule maruz kalıyor.
Medipol Başakşehir takımı Edin Visca ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahası sağ iç çaprazında Edin Visca tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.
Yarı alanın ortalarında kaleye uzak mesafeden kazanılan serbest vuruşu GZT Giresunspor adına Flavio kullanacak.
Flavio, yarı alanın ortalarında kaleye uzak mesafede Stefano Okaka tarafından faulle durduruluyor.
Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Aziz Behich ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Medipol Başakşehir takımından Stefano Okaka tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.