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Stadyum Başakşehir Fatih Terim Hakem Alper Ulusoy Maç Saati 21 Aralık 17:00
37'
1 1
Medipol Başakşehir
Medipol Başakşehir
GZT Giresunspor
GZT Giresunspor
Deniz Türüç 17'
28' Mamadou Diarra

Canlı Maç Anlatımı Medipol Başakşehir - GZT Giresunspor Canlı Maç Anlatımı

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    34'
    Ofsayt | Medipol Başakşehir

    Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktada bulunan Junior Caiçara için yardımcı hakem ofsaytı işaret ediyor.

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    33'
    Frikik | Medipol Başakşehir

    Medipol Başakşehir takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Mahmut Tekdemir geçiyor.

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    33'
    Faul | GZT Giresunspor

    GZT Giresunspor takımında Fousseni Diabate faul yapıyor.

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    32'
    İsabetsiz Orta | GZT Giresunspor

    Zeki Yavru ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

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    31'
    Frikik | GZT Giresunspor

    GZT Giresunspor takımının orta saha çizgisine yakın bir noktada kazandığı serbest vuruş için topun başına Mamadou Diarra geçiyor.

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    31'
    Faul | Medipol Başakşehir

    Zeki Yavru, orta saha çizgisine yakın bir noktada Ömer Ali Şahiner tarafından faule maruz kalıyor.

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    31'
    Frikik | GZT Giresunspor

    GZT Giresunspor, Aziz Behich ile serbest vuruş kullanacak.

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    31'
    Elle Oynama | Medipol Başakşehir

    Hakem, Deniz Türüç tarafından topa elle müdahale edildiğini işaret ediyor.

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    28'
    Asist | GZT Giresunspor

    Golün asistini yapan isim Zeki Yavru.

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    28'
    Korner | GZT Giresunspor

    Zeki Yavru ile GZT Giresunspor takımı köşe vuruşu kullanacak.

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    28'
    Gooolll | GZT Giresunspor

    GOL! GZT Giresunspor takımı, Mamadou Diarra ile eşitliği sağlıyor.

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    26'
    İsabetsiz Orta | GZT Giresunspor

    GZT Giresunspor takımından Aziz Behich sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

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    25'
    Faul | Medipol Başakşehir

    Serginho, Youssouf Ndayishimiye tarafından faulle durdurulduğu için GZT Giresunspor orta yuvarlakta serbest vuruş kullanacak.

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    25'
    Frikik | GZT Giresunspor

    GZT Giresunspor, Mamadou Diarra ile orta yuvarlaktan serbest vuruş kullanacak.

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    24'
    Engellenen Şut | Medipol Başakşehir

    Edin Visca, rakip ceza sahasına girmeden vuruşunu yapıyor, savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.

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    22'
    İsabetsiz Şut | Medipol Başakşehir

    Ömer Ali Şahiner şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.

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    22'
    İsabetsiz Orta | Medipol Başakşehir

    Medipol Başakşehir takımından Edin Visca sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    22'
    Korner | Medipol Başakşehir

    Medipol Başakşehir, Edin Visca ile köşe vuruşu kullanıyor.

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    19'
    Frikik | GZT Giresunspor

    GZT Giresunspor takımında, orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Flavio.

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    18'
    Faul | Medipol Başakşehir

    Medipol Başakşehir takımında Youssouf Ndayishimiye faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    17'
    Asist | Medipol Başakşehir

    Golün asistini yapan isim Stefano Okaka.

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    17'
    Gooolll | Medipol Başakşehir

    GOL! Deniz Türüç Medipol Başakşehir takımını öne geçiren golü atıyor.

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    13'
    Frikik | GZT Giresunspor

    Taç çizgisine yakın bir noktadan kazanılan serbest vuruşu GZT Giresunspor adına Zeki Yavru kullanacak.

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    13'
    Faul | Medipol Başakşehir

    Taç çizgisine yakın bir yerde Zeki Yavru, Ömer Ali Şahiner tarafından faule maruz kalıyor.

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    10'
    Engellenen Şut | Medipol Başakşehir

    Medipol Başakşehir takımı Edin Visca ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahası sağ iç çaprazında Edin Visca tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.

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    9'
    Frikik | GZT Giresunspor

    Yarı alanın ortalarında kaleye uzak mesafeden kazanılan serbest vuruşu GZT Giresunspor adına Flavio kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    9'
    Faul | Medipol Başakşehir

    Flavio, yarı alanın ortalarında kaleye uzak mesafede Stefano Okaka tarafından faulle durduruluyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    8'
    İsabetsiz Orta | GZT Giresunspor

    Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Aziz Behich ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    2'
    İsabetsiz Şut | Medipol Başakşehir

    Medipol Başakşehir takımından Stefano Okaka tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    1'

    İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.

Medipol Başakşehir GZT Giresunspor Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Medipol Başakşehir Medipol Başakşehir
0 0 %
GZT Giresunspor GZT Giresunspor
İsabetli Şut
1
1
İsabetsiz Şut
4
0
Kurtarış
0
0
Korner
1
1
Faul
6
1
Ofsayt
1
0
Sarı Kart
0
0
Kırmızı Kart
0
0

Medipol Başakşehir GZT Giresunspor Maç Kadroları

Medipol Başakşehir Medipol Başakşehir İlk 11

Teknik Direktör: Emre Belözoğlu

GZT Giresunspor GZT Giresunspor İlk 11

Teknik Direktör: Hakan Keleş

Medipol Başakşehir Medipol Başakşehir Yedekler

GZT Giresunspor GZT Giresunspor Yedekler

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