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Altay - Trabzonspor Canlı Maç Anlatımı
Sol kanatta rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi çaprazdan gören bir noktadan Cesar Pinares ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Trabzonspor, Marek Hamsik ile köşe vuruşu kullanıyor.
Trabzonspor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Bruno Peres.
Manolis Siopis, Martin Rodriguez tarafından faule maruz kalıyor.
Marek Hamsik ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Trabzonspor takımından Marek Hamsik Rakip yarı alanın ortalarından ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Yarı alanın ortalarında kaleye uzak mesafeden kazanılan serbest vuruşu Trabzonspor adına Marek Hamsik kullanacak.
Altay takımında Andre Poko hakem Ali Şansalan tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.
Abdülkadir Ömür, Andre Poko tarafından faulle durdurulduğu için Trabzonspor serbest vuruş kullanacak.
Trabzonspor, Berat Özdemir ile serbest vuruş kullanacak.
Altay takımında Khaly Thiam faul yapıyor.
Golün asistini yapan isim Andre Poko.
GOL! Cebrail Karayel takımını öne geçiren golü atıyor.
Daouda Bamba tarafından çekilen şutu, savunma araya girerek önlüyor.
Trabzonspor takımında Djaniny faul yapıyor.
Altay takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Cebrail Karayel geçiyor.
Martin Rodriguez ile Altay takımı köşe vuruşu kullanacak.
Altay takımından Martin Rodriguez ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Altay, Martin Rodriguez ile köşe vuruşu kullanıyor.
Altay takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Cesar Pinares.
Altay takımından Murat Akça tarafından çekilen şut kaleci tarafından kurtarılıyor.
Trabzonspor takımında Djaniny, sarı kart görüyor.
Trabzonspor takımında Djaniny faul yapıyor.
Altay takımından Cebrail Karayel ceza sahası içinde sağ çaprazdan ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Martin Rodriguez tarafından çekilen şutu, kaleci kurtarıyor.
Daouda Bamba tarafından çekilen şutu, kaleci kurtarıyor.
Leandro Kappel ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Bu dakikada Trabzonspor takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi sol çaprazdan gören bir noktadan çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.Şutu çeken isim Manolis Siopis
Trabzonspor takımı Andreas Cornelius ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahası sol iç çaprazında Andreas Cornelius tarafından çekilen şut auta gidiyor.
Altay takımından Mohammad Naderi ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Korner bayrağına yakın bir noktada kazanılan serbest vuruşu Trabzonspor adına Bruno Peres kullanacak.
Mohammad Naderi ile Bruno Peres arasındaki mücadele hakem tarafından faul gerekçesiyle durduruluyor. Faulü yapan oyuncu Mohammad Naderi. Sol köşe bayrağına yakın bir bölgede Trabzonspor takımı oyuna başlayacak.
Ceza sahası içinde topla buluşan Djaniny, sol çaprazdan kaleye şut çekiyor, kaleci Mateusz Lis kurtarıyor.
Trabzonspor takımından Abdülkadir Ömür sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Ceza sahası içinde topla buluşan Leandro Kappel, sağ çaprazdan vuruşunu yapıyor, kaleci Uğurcan Çakır kurtarıyor.
Leandro Kappel topa eliyle müdahale ediyor.
Trabzonspor, Uğurcan Çakır ile serbest vuruş kullanacak.
Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.