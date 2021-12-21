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Stadyum Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu Hakem Ali Şansalan Maç Saati 21 Aralık 20:00
40'
1 0
Altay
Altay
Trabzonspor
Trabzonspor
Cebrail Karayel 33'

Canlı Maç Anlatımı Altay - Trabzonspor Canlı Maç Anlatımı

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    39'
    İsabetsiz Orta | Altay

    Sol kanatta rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi çaprazdan gören bir noktadan Cesar Pinares ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

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    37'
    Korner | Trabzonspor

    Trabzonspor, Marek Hamsik ile köşe vuruşu kullanıyor.

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    37'
    Frikik | Trabzonspor

    Trabzonspor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Bruno Peres.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    37'
    Faul | Altay

    Manolis Siopis, Martin Rodriguez tarafından faule maruz kalıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    37'
    İsabetsiz Orta | Trabzonspor

    Marek Hamsik ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    36'
    İsabetsiz Orta | Trabzonspor

    Trabzonspor takımından Marek Hamsik Rakip yarı alanın ortalarından ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

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    36'
    Frikik | Trabzonspor

    Yarı alanın ortalarında kaleye uzak mesafeden kazanılan serbest vuruşu Trabzonspor adına Marek Hamsik kullanacak.

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    35'
    Sarı Kart | Altay

    Altay takımında Andre Poko hakem Ali Şansalan tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

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    35'
    Faul | Altay

    Abdülkadir Ömür, Andre Poko tarafından faulle durdurulduğu için Trabzonspor serbest vuruş kullanacak.

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    35'
    Frikik | Trabzonspor

    Trabzonspor, Berat Özdemir ile serbest vuruş kullanacak.

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    35'
    Faul | Altay

    Altay takımında Khaly Thiam faul yapıyor.

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    33'
    Asist | Altay

    Golün asistini yapan isim Andre Poko.

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    33'
    Gooolll | Altay

    GOL! Cebrail Karayel takımını öne geçiren golü atıyor.

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    30'
    Engellenen Şut | Altay

    Daouda Bamba tarafından çekilen şutu, savunma araya girerek önlüyor.

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    28'
    Faul | Trabzonspor

    Trabzonspor takımında Djaniny faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    28'
    Frikik | Altay

    Altay takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Cebrail Karayel geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    27'
    Korner | Altay

    Martin Rodriguez ile Altay takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    27'
    İsabetsiz Orta | Altay

    Altay takımından Martin Rodriguez ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    26'
    Korner | Altay

    Altay, Martin Rodriguez ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    26'
    Frikik | Altay

    Altay takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Cesar Pinares.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    26'
    İsabetli Şut | Altay

    Altay takımından Murat Akça tarafından çekilen şut kaleci tarafından kurtarılıyor.

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    25'
    Sarı Kart | Trabzonspor

    Trabzonspor takımında Djaniny, sarı kart görüyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    24'
    Faul | Trabzonspor

    Trabzonspor takımında Djaniny faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    23'
    İsabetsiz Orta | Altay

    Altay takımından Cebrail Karayel ceza sahası içinde sağ çaprazdan ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    21'
    İsabetli Şut | Altay

    Martin Rodriguez tarafından çekilen şutu, kaleci kurtarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    21'
    İsabetli Şut | Altay

    Daouda Bamba tarafından çekilen şutu, kaleci kurtarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    16'
    İsabetsiz Orta | Altay

    Leandro Kappel ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

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    15'
    Engellenen Şut | Trabzonspor

    Bu dakikada Trabzonspor takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi sol çaprazdan gören bir noktadan çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.Şutu çeken isim Manolis Siopis

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    13'
    İsabetsiz Şut | Trabzonspor

    Trabzonspor takımı Andreas Cornelius ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahası sol iç çaprazında Andreas Cornelius tarafından çekilen şut auta gidiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    11'
    İsabetsiz Orta | Altay

    Altay takımından Mohammad Naderi ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

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    5'
    Frikik | Trabzonspor

    Korner bayrağına yakın bir noktada kazanılan serbest vuruşu Trabzonspor adına Bruno Peres kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    5'
    Faul | Altay

    Mohammad Naderi ile Bruno Peres arasındaki mücadele hakem tarafından faul gerekçesiyle durduruluyor. Faulü yapan oyuncu Mohammad Naderi. Sol köşe bayrağına yakın bir bölgede Trabzonspor takımı oyuna başlayacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    4'
    İsabetli Şut | Trabzonspor

    Ceza sahası içinde topla buluşan Djaniny, sol çaprazdan kaleye şut çekiyor, kaleci Mateusz Lis kurtarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    3'
    İsabetsiz Orta | Trabzonspor

    Trabzonspor takımından Abdülkadir Ömür sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    3'
    İsabetli Şut | Altay

    Ceza sahası içinde topla buluşan Leandro Kappel, sağ çaprazdan vuruşunu yapıyor, kaleci Uğurcan Çakır kurtarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    1'
    Elle Oynama | Altay

    Leandro Kappel topa eliyle müdahale ediyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    1'
    Frikik | Trabzonspor

    Trabzonspor, Uğurcan Çakır ile serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    1'

    Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.

Altay Trabzonspor Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Altay Altay
0 0 %
Trabzonspor Trabzonspor
İsabetli Şut
5
2
İsabetsiz Şut
1
2
Kurtarış
2
4
Korner
2
1
Faul
5
2
Ofsayt
0
0
Sarı Kart
1
1
Kırmızı Kart
0
0

Altay Trabzonspor Maç Kadroları

Altay Altay İlk 11

Teknik Direktör: Mustafa Denizli

Trabzonspor Trabzonspor İlk 11

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Altay Altay Yedekler

Trabzonspor Trabzonspor Yedekler

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