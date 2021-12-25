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Galatasaray - Fraport TAV Antalyaspor Canlı Maç Anlatımı
Halil Dervişoğlu, rakip ceza sahasına girmeden kaleye şut çekiyor, kaleci Ruud Boffin kurtarıyor.
Galatasaray, Berkan Kutlu ile orta yuvarlaktan serbest vuruş kullanacak.
Marcao, Fredy tarafından faulle durdurulduğu için Galatasaray orta yuvarlakta serbest vuruş kullanacak.
Galatasaray, Marcao ile serbest vuruş kullanacak.
Fraport TAV Antalyaspor takımında Doğukan Sinik faul yapıyor. Faul yapılan oyuncu Victor Nelsson.
Fraport TAV Antalyaspor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Ruud Boffin.
Galatasaray takımında Halil Dervişoğlu faul yapıyor. Faul yapılan oyuncu Amilton.
Halil Dervişoğlu önemli bir poziyonu değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Halil Dervişoğlu tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
Galatasaray takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Marcao geçiyor.
Marcao, Paul Mukairu tarafından faule maruz kalıyor.
Fraport TAV Antalyaspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Naldo geçiyor.
Galatasaray takımında Mostafa Mohamed faul yapıyor.
Oğulcan Çağlayan, Güray Vural tarafından faulle durdurulduğu için Galatasaray serbest vuruş kullanacak.
Galatasaray takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Aytaç Kara.
Sherel Floranus tarafından çekilen şutu, kaleci kurtarıyor.
Galatasaray, Aytaç Kara ile köşe vuruşu kullanıyor.
Galatasaray takımından Aytaç Kara ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Galatasaray, Aytaç Kara ile serbest vuruş kullanacak.
Fraport TAV Antalyaspor takımında Fredy faul yapıyor. Faul yapılan oyuncu Halil Dervişoğlu.
Ofsayt bayrağı Paul Mukairu için kalkıyor
Galatasaray takımından Mostafa Mohamed tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
Hakem Ali Şansalan yardımcı hakemine uyarak ofsayt bayrağını Amilton için kaldırdı.
Oğulcan Çağlayan ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Fraport TAV Antalyaspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Naldo geçiyor.
Galatasaray takımında Aytaç Kara, sarı kart görüyor.
Galatasaray takımında Kerem Aktürkoğlu faul yapıyor.
Oğulcan Çağlayan ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Galatasaray takımında, orta saha çizgisine yakın bir noktada kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Aytaç Kara.
Fraport TAV Antalyaspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Ruud Boffin geçiyor.
Fraport TAV Antalyaspor takımında Fedor Kudryashov faul yapıyor.
Galatasaray takımında Sofiane Feghouli faul yapıyor.
Galatasaray takımından Patrick Van Aanholt tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
Galatasaray takımından Aytaç Kara sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Korner bayrağına yakın bir noktada kazanılan serbest vuruşu Galatasaray adına Aytaç Kara kullanacak.
Fraport TAV Antalyaspor takımında Naldo faul yapıyor.
Fraport TAV Antalyaspor takımında Naldo hakem Ali Şansalan tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.
Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Güray Vural ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Güray Vural rakip ceza sahasına girmeden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Fredy ile Fraport TAV Antalyaspor takımı köşe vuruşu kullanacak.
Fraport TAV Antalyaspor takımından Fredy ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Fraport TAV Antalyaspor takımından Sherel Floranus şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.
Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Fredy ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Fredy ile Fraport TAV Antalyaspor takımı köşe vuruşu kullanacak.
Fraport TAV Antalyaspor, Fedor Kudryashov ile serbest vuruş kullanacak.
Galatasaray takımından Oğulcan Çağlayan ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Ceza sahası içinde sağ çaprazdan Doğukan Sinik ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Galatasaray takımında Berkan Kutlu faul yapıyor.
Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Oğulcan Çağlayan ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Galatasaray takımından Kerem Aktürkoğlu şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Fraport TAV Antalyaspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Güray Vural geçiyor.
Galatasaray takımında Sofiane Feghouli topu eliyle oynadığından hakemi oyunu durduruyor.
Galatasaray takımından Sofiane Feghouli tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
Galatasaray takımından Sofiane Feghouli sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Galatasaray, Sofiane Feghouli ile köşe vuruşu kullanıyor.
Galatasaray, Patrick Van Aanholt ile köşe vuruşu kullanıyor.
Galatasaray takımından Victor Nelsson çektiği şut savunmaya çarpıyor ve top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.
Galatasaray takımından Mostafa Mohamed tarafından çekilen şut kaleci tarafından kurtarılıyor.
Galatasaray takımından Patrick Van Aanholt ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Mostafa Mohamed tarafından çekilen şutu, kaleci kurtarıyor.
Sol çaprazdan Patrick Van Aanholt ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Fraport TAV Antalyaspor takımından Doğukan Sinik tarafından çekilen şut kaleci tarafından kurtarılıyor.
Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.