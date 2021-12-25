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Stadyum NEF Stadyumu Hakem Ali Şansalan Maç Saati 25 Aralık 16:00
45'
0 0
Galatasaray
Galatasaray
Fraport TAV Antalyaspor
Fraport TAV Antalyaspor

Canlı Maç Anlatımı Galatasaray - Fraport TAV Antalyaspor Canlı Maç Anlatımı

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    43'
    İsabetli Şut | Galatasaray

    Halil Dervişoğlu, rakip ceza sahasına girmeden kaleye şut çekiyor, kaleci Ruud Boffin kurtarıyor.

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    42'
    Frikik | Galatasaray

    Galatasaray, Berkan Kutlu ile orta yuvarlaktan serbest vuruş kullanacak.

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    42'
    Faul | Fraport TAV Antalyaspor

    Marcao, Fredy tarafından faulle durdurulduğu için Galatasaray orta yuvarlakta serbest vuruş kullanacak.

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    41'
    Frikik | Galatasaray

    Galatasaray, Marcao ile serbest vuruş kullanacak.

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    41'
    Faul | Fraport TAV Antalyaspor

    Fraport TAV Antalyaspor takımında Doğukan Sinik faul yapıyor. Faul yapılan oyuncu Victor Nelsson.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    41'
    Frikik | Fraport TAV Antalyaspor

    Fraport TAV Antalyaspor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Ruud Boffin.

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    40'
    Faul | Galatasaray

    Galatasaray takımında Halil Dervişoğlu faul yapıyor. Faul yapılan oyuncu Amilton.

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    39'
    İsabetsiz Şut | Galatasaray

    Halil Dervişoğlu önemli bir poziyonu değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Halil Dervişoğlu tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

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    38'
    Frikik | Galatasaray

    Galatasaray takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Marcao geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    38'
    Faul | Fraport TAV Antalyaspor

    Marcao, Paul Mukairu tarafından faule maruz kalıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    38'
    Frikik | Fraport TAV Antalyaspor

    Fraport TAV Antalyaspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Naldo geçiyor.

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    37'
    Faul | Galatasaray

    Galatasaray takımında Mostafa Mohamed faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    36'
    Faul | Fraport TAV Antalyaspor

    Oğulcan Çağlayan, Güray Vural tarafından faulle durdurulduğu için Galatasaray serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    36'
    Frikik | Galatasaray

    Galatasaray takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Aytaç Kara.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    34'
    İsabetli Şut | Fraport TAV Antalyaspor

    Sherel Floranus tarafından çekilen şutu, kaleci kurtarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    32'
    Korner | Galatasaray

    Galatasaray, Aytaç Kara ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    32'
    İsabetsiz Orta | Galatasaray

    Galatasaray takımından Aytaç Kara ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    32'
    Frikik | Galatasaray

    Galatasaray, Aytaç Kara ile serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    31'
    Faul | Fraport TAV Antalyaspor

    Fraport TAV Antalyaspor takımında Fredy faul yapıyor. Faul yapılan oyuncu Halil Dervişoğlu.

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    31'
    Ofsayt | Fraport TAV Antalyaspor

    Ofsayt bayrağı Paul Mukairu için kalkıyor

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    30'
    İsabetsiz Şut | Galatasaray

    Galatasaray takımından Mostafa Mohamed tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    30'
    Ofsayt | Fraport TAV Antalyaspor

    Hakem Ali Şansalan yardımcı hakemine uyarak ofsayt bayrağını Amilton için kaldırdı.

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    29'
    İsabetsiz Orta | Galatasaray

    Oğulcan Çağlayan ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    28'
    Frikik | Fraport TAV Antalyaspor

    Fraport TAV Antalyaspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Naldo geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    28'
    Sarı Kart | Galatasaray

    Galatasaray takımında Aytaç Kara, sarı kart görüyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    27'
    Faul | Galatasaray

    Galatasaray takımında Kerem Aktürkoğlu faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    27'
    İsabetsiz Orta | Galatasaray

    Oğulcan Çağlayan ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    25'
    Frikik | Galatasaray

    Galatasaray takımında, orta saha çizgisine yakın bir noktada kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Aytaç Kara.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    24'
    Frikik | Fraport TAV Antalyaspor

    Fraport TAV Antalyaspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Ruud Boffin geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    24'
    Faul | Fraport TAV Antalyaspor

    Fraport TAV Antalyaspor takımında Fedor Kudryashov faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    24'
    Faul | Galatasaray

    Galatasaray takımında Sofiane Feghouli faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    23'
    İsabetsiz Şut | Galatasaray

    Galatasaray takımından Patrick Van Aanholt tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    21'
    İsabetsiz Orta | Galatasaray

    Galatasaray takımından Aytaç Kara sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    21'
    Frikik | Galatasaray

    Korner bayrağına yakın bir noktada kazanılan serbest vuruşu Galatasaray adına Aytaç Kara kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    21'
    Faul | Fraport TAV Antalyaspor

    Fraport TAV Antalyaspor takımında Naldo faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    21'
    Sarı Kart | Fraport TAV Antalyaspor

    Fraport TAV Antalyaspor takımında Naldo hakem Ali Şansalan tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    19'
    İsabetsiz Orta | Fraport TAV Antalyaspor

    Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Güray Vural ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    18'
    İsabetsiz Şut | Fraport TAV Antalyaspor

    Güray Vural rakip ceza sahasına girmeden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    18'
    Korner | Fraport TAV Antalyaspor

    Fredy ile Fraport TAV Antalyaspor takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    18'
    İsabetsiz Orta | Fraport TAV Antalyaspor

    Fraport TAV Antalyaspor takımından Fredy ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    18'
    Engellenen Şut | Fraport TAV Antalyaspor

    Fraport TAV Antalyaspor takımından Sherel Floranus şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    15'
    İsabetsiz Orta | Fraport TAV Antalyaspor

    Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Fredy ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    15'
    Korner | Fraport TAV Antalyaspor

    Fredy ile Fraport TAV Antalyaspor takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    14'
    Frikik | Fraport TAV Antalyaspor

    Fraport TAV Antalyaspor, Fedor Kudryashov ile serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    14'
    İsabetsiz Orta | Galatasaray

    Galatasaray takımından Oğulcan Çağlayan ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    14'
    İsabetsiz Orta | Fraport TAV Antalyaspor

    Ceza sahası içinde sağ çaprazdan Doğukan Sinik ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    13'
    Faul | Galatasaray

    Galatasaray takımında Berkan Kutlu faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    13'
    İsabetsiz Orta | Galatasaray

    Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Oğulcan Çağlayan ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    12'
    İsabetsiz Şut | Galatasaray

    Galatasaray takımından Kerem Aktürkoğlu şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    11'
    Frikik | Fraport TAV Antalyaspor

    Fraport TAV Antalyaspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Güray Vural geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    11'
    Elle Oynama | Galatasaray

    Galatasaray takımında Sofiane Feghouli topu eliyle oynadığından hakemi oyunu durduruyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    10'
    İsabetsiz Şut | Galatasaray

    Galatasaray takımından Sofiane Feghouli tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    9'
    İsabetsiz Orta | Galatasaray

    Galatasaray takımından Sofiane Feghouli sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    9'
    Korner | Galatasaray

    Galatasaray, Sofiane Feghouli ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    8'
    Korner | Galatasaray

    Galatasaray, Patrick Van Aanholt ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    8'
    Engellenen Şut | Galatasaray

    Galatasaray takımından Victor Nelsson çektiği şut savunmaya çarpıyor ve top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    8'
    İsabetli Şut | Galatasaray

    Galatasaray takımından Mostafa Mohamed tarafından çekilen şut kaleci tarafından kurtarılıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    8'
    İsabetsiz Orta | Galatasaray

    Galatasaray takımından Patrick Van Aanholt ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    5'
    İsabetli Şut | Galatasaray

    Mostafa Mohamed tarafından çekilen şutu, kaleci kurtarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    4'
    İsabetsiz Orta | Galatasaray

    Sol çaprazdan Patrick Van Aanholt ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    4'
    İsabetli Şut | Fraport TAV Antalyaspor

    Fraport TAV Antalyaspor takımından Doğukan Sinik tarafından çekilen şut kaleci tarafından kurtarılıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    1'

    Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.

Galatasaray Fraport TAV Antalyaspor Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Galatasaray Galatasaray
0 0 %
Fraport TAV Antalyaspor Fraport TAV Antalyaspor
İsabetli Şut
3
2
İsabetsiz Şut
6
2
Kurtarış
2
3
Korner
3
2
Faul
6
7
Ofsayt
0
2
Sarı Kart
1
1
Kırmızı Kart
0
0

Galatasaray Fraport TAV Antalyaspor Maç Kadroları

Galatasaray Galatasaray İlk 11

Teknik Direktör: Fatih Terim

Fraport TAV Antalyaspor Fraport TAV Antalyaspor İlk 11

Teknik Direktör: Nuri Şahin

Galatasaray Galatasaray Yedekler

Fraport TAV Antalyaspor Fraport TAV Antalyaspor Yedekler

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