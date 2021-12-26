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Stadyum Bahçeşehir Okulları Stadyumu Hakem Alper Ulusoy Maç Saati 26 Aralık 16:00
61'
İY: 0 - 0
1 0
Aytemiz Alanyaspor
Aytemiz Alanyaspor
VavaCars Fatih Karagümrük
VavaCars Fatih Karagümrük
Efkan Bekiroğlu 57'

Canlı Maç Anlatımı Aytemiz Alanyaspor - VavaCars Fatih Karagümrük Canlı Maç Anlatımı

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    60'
    İsabetsiz Orta | VavaCars Fatih Karagümrük

    Jure Balkovec ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    59'
    Frikik | VavaCars Fatih Karagümrük

    VavaCars Fatih Karagümrük takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Jure Balkovec geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    59'
    Faul | Aytemiz Alanyaspor

    Umut Güneş - Fabio Borini mücadelesinde hakem, VavaCars Fatih Karagümrük lehine faul kararı veriyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    59'
    İsabetsiz Orta | Aytemiz Alanyaspor

    Aytemiz Alanyaspor takımından Juanfran ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    58'
    İsabetsiz Orta | VavaCars Fatih Karagümrük

    Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Fabio Borini ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    57'
    Asist | Aytemiz Alanyaspor

    Golün asistini yapan isim Davidson.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    57'
    Gooolll | Aytemiz Alanyaspor

    GOL! Efkan Bekiroğlu Aytemiz Alanyaspor takımını öne geçiren golü atıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    56'
    İsabetsiz Orta | Aytemiz Alanyaspor

    Aytemiz Alanyaspor takımından Juanfran sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    55'
    Korner | Aytemiz Alanyaspor

    Joao Novais ile Aytemiz Alanyaspor takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    55'
    İsabetsiz Orta | Aytemiz Alanyaspor

    Aytemiz Alanyaspor takımından Joao Novais ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    55'
    Frikik | VavaCars Fatih Karagümrük

    VavaCars Fatih Karagümrük takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Salih Dursun.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    55'
    Faul | Aytemiz Alanyaspor

    Aleksandar Pesic, Miha Mevlja tarafından faulle durdurulduğu için VavaCars Fatih Karagümrük serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    54'
    İsabetli Şut | Aytemiz Alanyaspor

    Aytemiz Alanyaspor takımından Davidson tarafından çekilen şut kaleci tarafından kurtarılıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    52'
    İsabetsiz Şut | Aytemiz Alanyaspor

    Efkan Bekiroğlu şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    51'
    Ofsayt | Aytemiz Alanyaspor

    Rakip ceza sahası önünde bulunan Famara Diedhiou ofsayta yakalanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    50'
    Ofsayt | Aytemiz Alanyaspor

    Efecan Karaca ofsayta yakalanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    49'
    İsabetsiz Orta | Aytemiz Alanyaspor

    Aytemiz Alanyaspor takımından Davidson sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    48'
    Faul | VavaCars Fatih Karagümrük

    Fabio Borini - Juanfran mücadelesinde hakem, Aytemiz Alanyaspor lehine faul kararı veriyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    48'
    İsabetli Şut | Aytemiz Alanyaspor

    Aytemiz Alanyaspor takımından Famara Diedhiou tarafından çekilen şut kaleci tarafından kurtarılıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    48'
    Frikik | Aytemiz Alanyaspor

    Aytemiz Alanyaspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Juanfran geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    46'

    Hakem ikinci yarıyı başlatıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    46'
    İsabetsiz Şut | Aytemiz Alanyaspor

    Efkan Bekiroğlu şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    46'
    İsabetsiz Orta | Aytemiz Alanyaspor

    Aytemiz Alanyaspor takımından Efecan Karaca ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    46'
    Oyuna Girme | VavaCars Fatih Karagümrük

    VavaCars Fatih Karagümrük takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Andrea Bertolacci çıkıyor ve yerine Fabio Borini oyuna giriyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    İsabetsiz Orta | Aytemiz Alanyaspor

    Aytemiz Alanyaspor takımından Juanfran ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'

    Hakem müsabakanın ilk yarısını bitiriyor

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    İsabetsiz Orta | Aytemiz Alanyaspor

    Aytemiz Alanyaspor takımından Davidson ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    İsabetli Şut | VavaCars Fatih Karagümrük

    Jimmy Durmaz tarafından çekilen şutu, kaleci kurtarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    44'
    İsabetsiz Şut | Aytemiz Alanyaspor

    Joao Novais şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    43'
    Frikik | VavaCars Fatih Karagümrük

    VavaCars Fatih Karagümrük, Jure Balkovec ile serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    43'
    Elle Oynama | Aytemiz Alanyaspor

    Aytemiz Alanyaspor takımında Efecan Karaca topu eliyle oynadığından hakemi oyunu durduruyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    42'
    Frikik | Aytemiz Alanyaspor

    Aytemiz Alanyaspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Nemanja Milunovic geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    42'
    Faul | VavaCars Fatih Karagümrük

    VavaCars Fatih Karagümrük takımında Adnan Uğur faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    41'
    İsabetsiz Orta | Aytemiz Alanyaspor

    Aytemiz Alanyaspor takımından Davidson ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    39'
    Ofsayt | Aytemiz Alanyaspor

    Hakem Alper Ulusoy yardımcı hakemine uyarak ofsayt bayrağını Efecan Karaca için kaldırdı.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    38'
    İsabetsiz Şut | VavaCars Fatih Karagümrük

    VavaCars Fatih Karagümrük takımından Salih Dursun şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    38'
    Korner | VavaCars Fatih Karagümrük

    Lucas Biglia ile VavaCars Fatih Karagümrük takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    38'
    İsabetsiz Orta | VavaCars Fatih Karagümrük

    VavaCars Fatih Karagümrük takımından Jimmy Durmaz ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    37'
    İsabetsiz Orta | Aytemiz Alanyaspor

    Aytemiz Alanyaspor takımından Efecan Karaca ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    37'
    Korner | Aytemiz Alanyaspor

    Umut Güneş ile Aytemiz Alanyaspor takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    37'
    İsabetsiz Şut | Aytemiz Alanyaspor

    Miha Mevlja şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    36'
    Korner | VavaCars Fatih Karagümrük

    Andrea Bertolacci ile VavaCars Fatih Karagümrük takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    36'
    İsabetsiz Orta | VavaCars Fatih Karagümrük

    VavaCars Fatih Karagümrük takımından Jimmy Durmaz ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    36'
    İsabetsiz Orta | VavaCars Fatih Karagümrük

    Andrea Bertolacci ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    35'
    İsabetsiz Orta | VavaCars Fatih Karagümrük

    VavaCars Fatih Karagümrük takımından Tunay Torun sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    34'
    İsabetsiz Orta | Aytemiz Alanyaspor

    Juanfran ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    33'
    Frikik | VavaCars Fatih Karagümrük

    VavaCars Fatih Karagümrük takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Tunay Torun.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    33'
    Faul | Aytemiz Alanyaspor

    Tunay Torun, Umut Güneş tarafından faulle durduruluyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    31'
    Oyuna Girme | VavaCars Fatih Karagümrük

    VavaCars Fatih Karagümrük takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Vegar Hedenstad çıkıyor ve yerine Salih Dursun oyuna giriyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    30'
    İsabetsiz Şut | Aytemiz Alanyaspor

    Joao Novais şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    28'
    Frikik | VavaCars Fatih Karagümrük

    VavaCars Fatih Karagümrük takımının taç çizgisine yakın bir noktadan kazandığı serbest vuruş için topun başına Emiliano Viviano geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    27'
    Faul | Aytemiz Alanyaspor

    Aytemiz Alanyaspor takımında Davidson faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    25'
    Korner | Aytemiz Alanyaspor

    Joao Novais ile Aytemiz Alanyaspor takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    25'
    İsabetsiz Orta | Aytemiz Alanyaspor

    Joao Novais ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    24'
    Frikik | Aytemiz Alanyaspor

    Aytemiz Alanyaspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Nemanja Milunovic geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    24'
    Faul | VavaCars Fatih Karagümrük

    Efecan Karaca, Jure Balkovec tarafından faulle durduruluyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    23'
    İsabetli Şut | VavaCars Fatih Karagümrük

    Aleksandar Pesic tarafından çekilen şutu, kaleci kurtarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    22'
    Frikik | VavaCars Fatih Karagümrük

    VavaCars Fatih Karagümrük takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Lucas Biglia.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    21'
    Faul | Aytemiz Alanyaspor

    Aytemiz Alanyaspor takımında Tayfur Bingöl faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    21'
    Sarı Kart | Aytemiz Alanyaspor

    Aytemiz Alanyaspor takımında Tayfur Bingöl hakem Alper Ulusoy tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    20'
    Faul | VavaCars Fatih Karagümrük

    VavaCars Fatih Karagümrük takımında Tunay Torun faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    20'
    İsabetsiz Orta | Aytemiz Alanyaspor

    Aytemiz Alanyaspor takımından Joao Novais ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    20'
    Frikik | Aytemiz Alanyaspor

    Aytemiz Alanyaspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Umut Güneş geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    20'
    Korner | Aytemiz Alanyaspor

    Aytemiz Alanyaspor, Joao Novais ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    19'
    Engellenen Şut | Aytemiz Alanyaspor

    Umut Güneş rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    14'
    Korner | Aytemiz Alanyaspor

    Aytemiz Alanyaspor, Umut Güneş ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    13'
    Engellenen Şut | Aytemiz Alanyaspor

    Davidson rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    12'
    Frikik | VavaCars Fatih Karagümrük

    VavaCars Fatih Karagümrük takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Jure Balkovec.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    12'
    Faul | Aytemiz Alanyaspor

    Andrea Bertolacci, Umut Güneş tarafından faulle durduruluyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    11'
    İsabetsiz Orta | VavaCars Fatih Karagümrük

    Tunay Torun ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    10'
    İsabetsiz Orta | VavaCars Fatih Karagümrük

    Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Vegar Hedenstad ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    7'
    İsabetsiz Orta | Aytemiz Alanyaspor

    Sağ kanatta rakip yarı alanın ortalarında taç çizgisine yakın bir noktadan Joao Novais ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    7'
    Frikik | Aytemiz Alanyaspor

    Aytemiz Alanyaspor takımında, taç çizgisine yakın bir noktadan kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Joao Novais.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    6'
    Faul | VavaCars Fatih Karagümrük

    VavaCars Fatih Karagümrük takımında Jimmy Durmaz faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    6'
    Sarı Kart | VavaCars Fatih Karagümrük

    VavaCars Fatih Karagümrük takımında Jimmy Durmaz hakem Alper Ulusoy tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    5'
    İsabetsiz Orta | VavaCars Fatih Karagümrük

    Vegar Hedenstad ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    5'
    İsabetsiz Orta | VavaCars Fatih Karagümrük

    VavaCars Fatih Karagümrük takımından Vegar Hedenstad sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    4'
    İsabetsiz Orta | VavaCars Fatih Karagümrük

    VavaCars Fatih Karagümrük takımından Tunay Torun sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    4'
    Korner | VavaCars Fatih Karagümrük

    VavaCars Fatih Karagümrük, Lucas Biglia ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    4'
    İsabetsiz Orta | VavaCars Fatih Karagümrük

    Lucas Biglia ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    2'
    Ofsayt | Aytemiz Alanyaspor

    Ceza sahası içinde sağ çaprazda topla buluşan Efecan Karaca ofsayta yakalanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    1'

    Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.

Aytemiz Alanyaspor VavaCars Fatih Karagümrük Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Aytemiz Alanyaspor Aytemiz Alanyaspor
0 0 %
VavaCars Fatih Karagümrük VavaCars Fatih Karagümrük
İsabetli Şut
3
2
İsabetsiz Şut
7
1
Kurtarış
2
2
Korner
5
3
Faul
7
5
Ofsayt
4
0
Sarı Kart
1
1
Kırmızı Kart
0
0

Aytemiz Alanyaspor VavaCars Fatih Karagümrük Maç Kadroları

Aytemiz Alanyaspor Aytemiz Alanyaspor İlk 11

Teknik Direktör: Bülent Korkmaz

VavaCars Fatih Karagümrük VavaCars Fatih Karagümrük İlk 11

Teknik Direktör: Volkan Demirel

Aytemiz Alanyaspor Aytemiz Alanyaspor Yedekler

VavaCars Fatih Karagümrük VavaCars Fatih Karagümrük Yedekler

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