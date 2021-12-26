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Aytemiz Alanyaspor - VavaCars Fatih Karagümrük Canlı Maç Anlatımı
Jure Balkovec ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
VavaCars Fatih Karagümrük takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Jure Balkovec geçiyor.
Umut Güneş - Fabio Borini mücadelesinde hakem, VavaCars Fatih Karagümrük lehine faul kararı veriyor.
Aytemiz Alanyaspor takımından Juanfran ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Fabio Borini ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Golün asistini yapan isim Davidson.
GOL! Efkan Bekiroğlu Aytemiz Alanyaspor takımını öne geçiren golü atıyor.
Aytemiz Alanyaspor takımından Juanfran sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Joao Novais ile Aytemiz Alanyaspor takımı köşe vuruşu kullanacak.
Aytemiz Alanyaspor takımından Joao Novais ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
VavaCars Fatih Karagümrük takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Salih Dursun.
Aleksandar Pesic, Miha Mevlja tarafından faulle durdurulduğu için VavaCars Fatih Karagümrük serbest vuruş kullanacak.
Aytemiz Alanyaspor takımından Davidson tarafından çekilen şut kaleci tarafından kurtarılıyor.
Efkan Bekiroğlu şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.
Rakip ceza sahası önünde bulunan Famara Diedhiou ofsayta yakalanıyor.
Efecan Karaca ofsayta yakalanıyor.
Aytemiz Alanyaspor takımından Davidson sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Fabio Borini - Juanfran mücadelesinde hakem, Aytemiz Alanyaspor lehine faul kararı veriyor.
Aytemiz Alanyaspor takımından Famara Diedhiou tarafından çekilen şut kaleci tarafından kurtarılıyor.
Aytemiz Alanyaspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Juanfran geçiyor.
Hakem ikinci yarıyı başlatıyor.
Efkan Bekiroğlu şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.
Aytemiz Alanyaspor takımından Efecan Karaca ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
VavaCars Fatih Karagümrük takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Andrea Bertolacci çıkıyor ve yerine Fabio Borini oyuna giriyor.
Aytemiz Alanyaspor takımından Juanfran ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Hakem müsabakanın ilk yarısını bitiriyor
Aytemiz Alanyaspor takımından Davidson ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Jimmy Durmaz tarafından çekilen şutu, kaleci kurtarıyor.
Joao Novais şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.
VavaCars Fatih Karagümrük, Jure Balkovec ile serbest vuruş kullanacak.
Aytemiz Alanyaspor takımında Efecan Karaca topu eliyle oynadığından hakemi oyunu durduruyor.
Aytemiz Alanyaspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Nemanja Milunovic geçiyor.
VavaCars Fatih Karagümrük takımında Adnan Uğur faul yapıyor.
Aytemiz Alanyaspor takımından Davidson ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Hakem Alper Ulusoy yardımcı hakemine uyarak ofsayt bayrağını Efecan Karaca için kaldırdı.
VavaCars Fatih Karagümrük takımından Salih Dursun şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Lucas Biglia ile VavaCars Fatih Karagümrük takımı köşe vuruşu kullanacak.
VavaCars Fatih Karagümrük takımından Jimmy Durmaz ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Aytemiz Alanyaspor takımından Efecan Karaca ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Umut Güneş ile Aytemiz Alanyaspor takımı köşe vuruşu kullanacak.
Miha Mevlja şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.
Andrea Bertolacci ile VavaCars Fatih Karagümrük takımı köşe vuruşu kullanacak.
VavaCars Fatih Karagümrük takımından Jimmy Durmaz ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Andrea Bertolacci ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
VavaCars Fatih Karagümrük takımından Tunay Torun sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Juanfran ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
VavaCars Fatih Karagümrük takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Tunay Torun.
Tunay Torun, Umut Güneş tarafından faulle durduruluyor.
VavaCars Fatih Karagümrük takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Vegar Hedenstad çıkıyor ve yerine Salih Dursun oyuna giriyor.
Joao Novais şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.
VavaCars Fatih Karagümrük takımının taç çizgisine yakın bir noktadan kazandığı serbest vuruş için topun başına Emiliano Viviano geçiyor.
Aytemiz Alanyaspor takımında Davidson faul yapıyor.
Joao Novais ile Aytemiz Alanyaspor takımı köşe vuruşu kullanacak.
Joao Novais ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Aytemiz Alanyaspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Nemanja Milunovic geçiyor.
Efecan Karaca, Jure Balkovec tarafından faulle durduruluyor.
Aleksandar Pesic tarafından çekilen şutu, kaleci kurtarıyor.
VavaCars Fatih Karagümrük takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Lucas Biglia.
Aytemiz Alanyaspor takımında Tayfur Bingöl faul yapıyor.
Aytemiz Alanyaspor takımında Tayfur Bingöl hakem Alper Ulusoy tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.
VavaCars Fatih Karagümrük takımında Tunay Torun faul yapıyor.
Aytemiz Alanyaspor takımından Joao Novais ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Aytemiz Alanyaspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Umut Güneş geçiyor.
Aytemiz Alanyaspor, Joao Novais ile köşe vuruşu kullanıyor.
Umut Güneş rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.
Aytemiz Alanyaspor, Umut Güneş ile köşe vuruşu kullanıyor.
Davidson rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.
VavaCars Fatih Karagümrük takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Jure Balkovec.
Andrea Bertolacci, Umut Güneş tarafından faulle durduruluyor.
Tunay Torun ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Vegar Hedenstad ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Sağ kanatta rakip yarı alanın ortalarında taç çizgisine yakın bir noktadan Joao Novais ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Aytemiz Alanyaspor takımında, taç çizgisine yakın bir noktadan kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Joao Novais.
VavaCars Fatih Karagümrük takımında Jimmy Durmaz faul yapıyor.
VavaCars Fatih Karagümrük takımında Jimmy Durmaz hakem Alper Ulusoy tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.
Vegar Hedenstad ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
VavaCars Fatih Karagümrük takımından Vegar Hedenstad sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
VavaCars Fatih Karagümrük takımından Tunay Torun sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
VavaCars Fatih Karagümrük, Lucas Biglia ile köşe vuruşu kullanıyor.
Lucas Biglia ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Ceza sahası içinde sağ çaprazda topla buluşan Efecan Karaca ofsayta yakalanıyor.
Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.