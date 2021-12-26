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Göztepe - Adana Demirspor Canlı Maç Anlatımı
Berkan Emir ile Göztepe takımı köşe vuruşu kullanacak.
Göztepe takımından Berkan Emir ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Göztepe takımından Kerim Alıcı ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Göztepe takımından Obinna Nwobodo ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Göztepe takımında, taç çizgisine yakın bir noktadan kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Soner Aydoğdu.
Adana Demirspor takımında Kaan Kanak faul yapıyor.
Göztepe takımından Wilker Angel ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Kerim Alıcı ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Göztepe takımından Lourency ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Lourency ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Hakem Atilla Karaoğlan yardımcı hakemine uyarak ofsayt bayrağını David Tijanic için kaldırdı.
Soner Aydoğdu ofsayta yakalanıyor.
Göztepe takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına İrfan Can Eğribayat geçiyor.
Atınç Nukan, Britt Assombalonga tarafından faulle durduruluyor.
Göztepe, Adis Jahovic ile gole yaklaşıyor ancak top direkten dönüyor
Lourency ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Adana Demirspor, Arijanet Muric ile serbest vuruş kullanacak.
Dino Arslanagic - Birkir Bjarnason mücadelesinde hakem, Adana Demirspor lehine faul kararı veriyor.
Göztepe takımında Dino Arslanagic hakem Atilla Karaoğlan tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.
Göztepe, Soner Aydoğdu ile serbest vuruş kullanacak.
Adana Demirspor takımında Matias Vargas faul yapıyor.
Soner Aydoğdu ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Göztepe takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Soner Aydoğdu.
Göztepe, Soner Aydoğdu ile serbest vuruş kullanacak.
Hakem, Matias Vargas tarafından topa elle müdahale edildiğini işaret ediyor.
Adana Demirspor takımında Benjamin Stambouli faul yapıyor.
Ofsayt bayrağı Britt Assombalonga için kalkıyor
Adana Demirspor takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Mario Balotelli çıkıyor ve yerine Britt Assombalonga oyuna giriyor.
Hakem ikinci yarıyı başlatıyor.
Göztepe takımından Berkan Emir sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Adana Demirspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Arijanet Muric geçiyor.
Atınç Nukan - Mario Balotelli mücadelesinde hakem, Adana Demirspor lehine faul kararı veriyor.
Adana Demirspor, Matias Vargas ile serbest vuruş kullanacak.
Göztepe takımından Lourency ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Adana Demirspor takımında Matias Vargas faul yapıyor.
Göztepe takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Lourency.
Göztepe takımından Lourency ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
David Tijanic ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Maçın ilk yarısı 0-1 sonuçlanıyor
Hakem, Lourency tarafından topa elle müdahale edildiğini işaret ediyor.
Göztepe takımından Kerim Alıcı sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Kerim Alıcı şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.
Göztepe takımından Obinna Nwobodo ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Wilker Angel şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.
Göztepe takımından Soner Aydoğdu çektiği şut savunmaya çarpıyor ve top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.
Adana Demirspor takımından Gökhan İnler tarafından çekilen şut kaleci tarafından kurtarılıyor.
Dino Arslanagic ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Adana Demirspor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Arijanet Muric.
Tarık Çamdal, Adis Jahovic tarafından faule maruz kalıyor.
Göztepe, Atınç Nukan ile serbest vuruş kullanacak.
Adana Demirspor takımında Mario Balotelli faul yapıyor.
Soner Aydoğdu ile Göztepe takımı köşe vuruşu kullanacak.
Soner Aydoğdu ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Adana Demirspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Benjamin Stambouli geçiyor.
Mario Balotelli, Dino Arslanagic tarafından faulle durdurulduğu için Adana Demirspor serbest vuruş kullanacak.
Adana Demirspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Arijanet Muric geçiyor.
Göztepe takımında Adis Jahovic faul yapıyor.
Adana Demirspor takımından Birkir Bjarnason çektiği şut savunmaya çarpıyor ve top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.
Soner Aydoğdu şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.
Soner Aydoğdu ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Göztepe, Berkan Emir ile köşe vuruşu kullanıyor.
Göztepe takımından Lourency tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
Berkan Emir ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Adana Demirspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Matias Vargas geçiyor.
Lourency, Matias Vargas tarafından faulle durduruluyor.
Göztepe takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Soner Aydoğdu.
Göztepe takımında Dino Arslanagic faul yapıyor.
Adana Demirspor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Arijanet Muric.
Hakem, Kerim Alıcı tarafından topa elle müdahale edildiğini işaret ediyor.
Göztepe takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Obinna Nwobodo.
Benjamin Stambouli - Obinna Nwobodo mücadelesinde hakem, Göztepe lehine faul kararı veriyor.
Tarık Çamdal ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Kaan Kanak ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Soner Aydoğdu tarafından çekilen şutu, savunma araya girerek önlüyor.
Göztepe, Soner Aydoğdu ile serbest vuruş kullanacak.
Dino Arslanagic ofsayta yakalanıyor.
Göztepe takımından Berkan Emir ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Adana Demirspor takımında Gökhan İnler hakem Atilla Karaoğlan tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.
Adana Demirspor takımında Gökhan İnler faul yapıyor.
Yunus Akgün tarafından çekilen şutu, savunma araya girerek önlüyor.
Adana Demirspor takımından Mario Balotelli tarafından çekilen şut kaleci tarafından kurtarılıyor.
Göztepe takımından Soner Aydoğdu tarafından çekilen şut kaleci tarafından kurtarılıyor.
Rakip yarı alanın ortalarında Adis Jahovic topla buluşuyor, ancak hakem ofsayt gerekçesi ile oyunu durduruyor.
GOL! Mario Balotelli takımını öne geçiren golü atıyor.
Kerim Alıcı ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Golün asistini yapan isim Yunus Akgün.
Berkan Emir ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Adis Jahovic - Gökhan İnler mücadelesinde hakem, Adana Demirspor lehine faul kararı veriyor.
Adana Demirspor, Samet Akaydin ile serbest vuruş kullanacak.
Adana Demirspor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Matias Vargas.
Berkan Emir ile Göztepe takımı köşe vuruşu kullanacak.
Göztepe takımında Lourency faul yapıyor.
Göztepe takımında Lourency, sarı kart görüyor.
Göztepe takımından Berkan Emir ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Göztepe takımının orta yuvarlakta kazandığı serbest vuruş için topun başına Soner Aydoğdu geçiyor.
Adana Demirspor takımında Benjamin Stambouli faul yapıyor.
Adana Demirspor takımının orta yuvarlakta kazandığı serbest vuruş için topun başına Benjamin Stambouli geçiyor.
Göztepe takımında Atınç Nukan faul yapıyor.
Göztepe takımından Adis Jahovic sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Birkir Bjarnason - Obinna Nwobodo mücadelesinde hakem, Göztepe lehine faul kararı veriyor.
Göztepe takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına David Tijanic geçiyor.
Yarı alanın ortalarında kaleye uzak mesafeden kazanılan serbest vuruşu Adana Demirspor adına Samet Akaydin kullanacak.
Göztepe takımında Wilker Angel faul yapıyor.
Dino Arslanagic ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.