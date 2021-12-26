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Stadyum Gürsel Aksel Stadyumu Hakem Atilla Karaoğlan Maç Saati 26 Aralık 16:00
61'
İY: 0 - 1
0 1
Göztepe
Göztepe
Adana Demirspor
Adana Demirspor
16' Mario Balotelli

Canlı Maç Anlatımı Göztepe - Adana Demirspor Canlı Maç Anlatımı

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    59'
    Korner | Göztepe

    Berkan Emir ile Göztepe takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    59'
    İsabetsiz Orta | Göztepe

    Göztepe takımından Berkan Emir ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    59'
    İsabetsiz Orta | Göztepe

    Göztepe takımından Kerim Alıcı ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    58'
    İsabetsiz Orta | Göztepe

    Göztepe takımından Obinna Nwobodo ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    58'
    Frikik | Göztepe

    Göztepe takımında, taç çizgisine yakın bir noktadan kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Soner Aydoğdu.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    58'
    Faul | Adana Demirspor

    Adana Demirspor takımında Kaan Kanak faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    57'
    İsabetsiz Orta | Göztepe

    Göztepe takımından Wilker Angel ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    57'
    İsabetsiz Orta | Göztepe

    Kerim Alıcı ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    57'
    İsabetsiz Orta | Göztepe

    Göztepe takımından Lourency ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    56'
    İsabetsiz Orta | Göztepe

    Lourency ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    55'
    Ofsayt | Göztepe

    Hakem Atilla Karaoğlan yardımcı hakemine uyarak ofsayt bayrağını David Tijanic için kaldırdı.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    54'
    Ofsayt | Göztepe

    Soner Aydoğdu ofsayta yakalanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    54'
    Frikik | Göztepe

    Göztepe takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına İrfan Can Eğribayat geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    54'
    Faul | Adana Demirspor

    Atınç Nukan, Britt Assombalonga tarafından faulle durduruluyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    52'
    | Göztepe

    Göztepe, Adis Jahovic ile gole yaklaşıyor ancak top direkten dönüyor

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    51'
    İsabetsiz Orta | Göztepe

    Lourency ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    50'
    Frikik | Adana Demirspor

    Adana Demirspor, Arijanet Muric ile serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    50'
    Faul | Göztepe

    Dino Arslanagic - Birkir Bjarnason mücadelesinde hakem, Adana Demirspor lehine faul kararı veriyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    50'
    Sarı Kart | Göztepe

    Göztepe takımında Dino Arslanagic hakem Atilla Karaoğlan tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    49'
    Frikik | Göztepe

    Göztepe, Soner Aydoğdu ile serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    49'
    Faul | Adana Demirspor

    Adana Demirspor takımında Matias Vargas faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    48'
    İsabetsiz Orta | Göztepe

    Soner Aydoğdu ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    48'
    Frikik | Göztepe

    Göztepe takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Soner Aydoğdu.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    47'
    Frikik | Göztepe

    Göztepe, Soner Aydoğdu ile serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    47'
    Elle Oynama | Adana Demirspor

    Hakem, Matias Vargas tarafından topa elle müdahale edildiğini işaret ediyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    47'
    Faul | Adana Demirspor

    Adana Demirspor takımında Benjamin Stambouli faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    46'
    Ofsayt | Adana Demirspor

    Ofsayt bayrağı Britt Assombalonga için kalkıyor

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    46'
    Oyuna Girme | Adana Demirspor

    Adana Demirspor takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Mario Balotelli çıkıyor ve yerine Britt Assombalonga oyuna giriyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    46'

    Hakem ikinci yarıyı başlatıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    İsabetsiz Orta | Göztepe

    Göztepe takımından Berkan Emir sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    Frikik | Adana Demirspor

    Adana Demirspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Arijanet Muric geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    Faul | Göztepe

    Atınç Nukan - Mario Balotelli mücadelesinde hakem, Adana Demirspor lehine faul kararı veriyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    Frikik | Adana Demirspor

    Adana Demirspor, Matias Vargas ile serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    İsabetsiz Orta | Göztepe

    Göztepe takımından Lourency ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    Faul | Adana Demirspor

    Adana Demirspor takımında Matias Vargas faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    Frikik | Göztepe

    Göztepe takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Lourency.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    İsabetsiz Orta | Göztepe

    Göztepe takımından Lourency ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    İsabetsiz Orta | Göztepe

    David Tijanic ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'

    Maçın ilk yarısı 0-1 sonuçlanıyor

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    44'
    Elle Oynama | Göztepe

    Hakem, Lourency tarafından topa elle müdahale edildiğini işaret ediyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    44'
    İsabetsiz Orta | Göztepe

    Göztepe takımından Kerim Alıcı sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    42'
    İsabetsiz Şut | Göztepe

    Kerim Alıcı şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    42'
    İsabetsiz Orta | Göztepe

    Göztepe takımından Obinna Nwobodo ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    42'
    İsabetsiz Şut | Göztepe

    Wilker Angel şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    39'
    Engellenen Şut | Göztepe

    Göztepe takımından Soner Aydoğdu çektiği şut savunmaya çarpıyor ve top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    38'
    İsabetli Şut | Adana Demirspor

    Adana Demirspor takımından Gökhan İnler tarafından çekilen şut kaleci tarafından kurtarılıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    35'
    İsabetsiz Orta | Göztepe

    Dino Arslanagic ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    34'
    Frikik | Adana Demirspor

    Adana Demirspor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Arijanet Muric.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    34'
    Faul | Göztepe

    Tarık Çamdal, Adis Jahovic tarafından faule maruz kalıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    34'
    Frikik | Göztepe

    Göztepe, Atınç Nukan ile serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    34'
    Faul | Adana Demirspor

    Adana Demirspor takımında Mario Balotelli faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    32'
    Korner | Göztepe

    Soner Aydoğdu ile Göztepe takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    32'
    İsabetsiz Orta | Göztepe

    Soner Aydoğdu ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    30'
    Frikik | Adana Demirspor

    Adana Demirspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Benjamin Stambouli geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    30'
    Faul | Göztepe

    Mario Balotelli, Dino Arslanagic tarafından faulle durdurulduğu için Adana Demirspor serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    28'
    Frikik | Adana Demirspor

    Adana Demirspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Arijanet Muric geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    28'
    Faul | Göztepe

    Göztepe takımında Adis Jahovic faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    28'
    Engellenen Şut | Adana Demirspor

    Adana Demirspor takımından Birkir Bjarnason çektiği şut savunmaya çarpıyor ve top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    27'
    İsabetsiz Şut | Göztepe

    Soner Aydoğdu şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    26'
    İsabetsiz Orta | Göztepe

    Soner Aydoğdu ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    26'
    Korner | Göztepe

    Göztepe, Berkan Emir ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    26'
    İsabetsiz Şut | Göztepe

    Göztepe takımından Lourency tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    26'
    İsabetsiz Orta | Göztepe

    Berkan Emir ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    25'
    Frikik | Adana Demirspor

    Adana Demirspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Matias Vargas geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    25'
    Faul | Adana Demirspor

    Lourency, Matias Vargas tarafından faulle durduruluyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    25'
    Frikik | Göztepe

    Göztepe takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Soner Aydoğdu.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    24'
    Faul | Göztepe

    Göztepe takımında Dino Arslanagic faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    24'
    Frikik | Adana Demirspor

    Adana Demirspor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Arijanet Muric.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    24'
    Elle Oynama | Göztepe

    Hakem, Kerim Alıcı tarafından topa elle müdahale edildiğini işaret ediyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    23'
    Frikik | Göztepe

    Göztepe takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Obinna Nwobodo.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    23'
    Faul | Adana Demirspor

    Benjamin Stambouli - Obinna Nwobodo mücadelesinde hakem, Göztepe lehine faul kararı veriyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    23'
    İsabetsiz Orta | Adana Demirspor

    Tarık Çamdal ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    22'
    İsabetsiz Orta | Adana Demirspor

    Kaan Kanak ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    21'
    Engellenen Şut | Göztepe

    Soner Aydoğdu tarafından çekilen şutu, savunma araya girerek önlüyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    21'
    Frikik | Göztepe

    Göztepe, Soner Aydoğdu ile serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    21'
    Ofsayt | Göztepe

    Dino Arslanagic ofsayta yakalanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    20'
    İsabetsiz Orta | Göztepe

    Göztepe takımından Berkan Emir ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    20'
    Sarı Kart | Adana Demirspor

    Adana Demirspor takımında Gökhan İnler hakem Atilla Karaoğlan tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    20'
    Faul | Adana Demirspor

    Adana Demirspor takımında Gökhan İnler faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    19'
    Engellenen Şut | Adana Demirspor

    Yunus Akgün tarafından çekilen şutu, savunma araya girerek önlüyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    19'
    İsabetli Şut | Adana Demirspor

    Adana Demirspor takımından Mario Balotelli tarafından çekilen şut kaleci tarafından kurtarılıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    19'
    İsabetli Şut | Göztepe

    Göztepe takımından Soner Aydoğdu tarafından çekilen şut kaleci tarafından kurtarılıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    17'
    Ofsayt | Göztepe

    Rakip yarı alanın ortalarında Adis Jahovic topla buluşuyor, ancak hakem ofsayt gerekçesi ile oyunu durduruyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    16'
    Gooolll | Adana Demirspor

    GOL! Mario Balotelli takımını öne geçiren golü atıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    16'
    İsabetsiz Orta | Göztepe

    Kerim Alıcı ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    16'
    Asist | Adana Demirspor

    Golün asistini yapan isim Yunus Akgün.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    15'
    İsabetsiz Orta | Göztepe

    Berkan Emir ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    14'
    Faul | Göztepe

    Adis Jahovic - Gökhan İnler mücadelesinde hakem, Adana Demirspor lehine faul kararı veriyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    14'
    Frikik | Adana Demirspor

    Adana Demirspor, Samet Akaydin ile serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    13'
    Frikik | Adana Demirspor

    Adana Demirspor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Matias Vargas.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    11'
    Korner | Göztepe

    Berkan Emir ile Göztepe takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    11'
    Faul | Göztepe

    Göztepe takımında Lourency faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    11'
    Sarı Kart | Göztepe

    Göztepe takımında Lourency, sarı kart görüyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    11'
    İsabetsiz Orta | Göztepe

    Göztepe takımından Berkan Emir ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    10'
    Frikik | Göztepe

    Göztepe takımının orta yuvarlakta kazandığı serbest vuruş için topun başına Soner Aydoğdu geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    10'
    Faul | Adana Demirspor

    Adana Demirspor takımında Benjamin Stambouli faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    9'
    Frikik | Adana Demirspor

    Adana Demirspor takımının orta yuvarlakta kazandığı serbest vuruş için topun başına Benjamin Stambouli geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    9'
    Faul | Göztepe

    Göztepe takımında Atınç Nukan faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    9'
    İsabetsiz Orta | Göztepe

    Göztepe takımından Adis Jahovic sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    8'
    Faul | Adana Demirspor

    Birkir Bjarnason - Obinna Nwobodo mücadelesinde hakem, Göztepe lehine faul kararı veriyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    8'
    Frikik | Göztepe

    Göztepe takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına David Tijanic geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    6'
    Frikik | Adana Demirspor

    Yarı alanın ortalarında kaleye uzak mesafeden kazanılan serbest vuruşu Adana Demirspor adına Samet Akaydin kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    4'
    Faul | Göztepe

    Göztepe takımında Wilker Angel faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    2'
    İsabetsiz Orta | Göztepe

    Dino Arslanagic ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    1'

    Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.

Göztepe Adana Demirspor Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Göztepe Göztepe
0 0 %
Adana Demirspor Adana Demirspor
İsabetli Şut
1
3
İsabetsiz Şut
7
2
Kurtarış
2
1
Korner
4
0
Faul
13
12
Ofsayt
4
1
Sarı Kart
2
1
Kırmızı Kart
0
0

Göztepe Adana Demirspor Maç Kadroları

Göztepe Göztepe İlk 11

Teknik Direktör: Nestor El Maestro

Adana Demirspor Adana Demirspor İlk 11

Teknik Direktör: Vincenzo Montella

Göztepe Göztepe Yedekler

Adana Demirspor Adana Demirspor Yedekler

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