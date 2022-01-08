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Stadyum NEF Stadyumu Hakem Arda Kardeşler Maç Saati 08 Ocak 19:00
45'
0 1
Galatasaray
Galatasaray
GZT Giresunspor
GZT Giresunspor
11' Magomed Suleymanov

Canlı Maç Anlatımı Galatasaray - GZT Giresunspor Canlı Maç Anlatımı

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    44'
    İsabetsiz Şut | Galatasaray

    Galatasaray takımından Emre Kılınç tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

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    44'
    Frikik | GZT Giresunspor

    GZT Giresunspor, Sergen Piçinciol ile serbest vuruş kullanacak.

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    43'
    Faul | Galatasaray

    Magomed Suleymanov, Berkan Kutlu tarafından faulle durduruluyor.

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    42'
    Frikik | Galatasaray

    Galatasaray takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Christian Luyindama geçiyor.

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    42'
    Faul | GZT Giresunspor

    GZT Giresunspor takımında Ibrahima Balde faul yapıyor. Faul yapılan oyuncu Christian Luyindama.

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    41'
    İsabetsiz Şut | Galatasaray

    Galatasaray takımından Halil Dervişoğlu tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    39'
    İsabetsiz Şut | GZT Giresunspor

    GZT Giresunspor takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Magomed Suleymanov tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

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    38'
    İsabetsiz Orta | GZT Giresunspor

    Sağ çaprazdan Hayrullah Bilazer ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

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    36'
    Frikik | GZT Giresunspor

    GZT Giresunspor, Sergen Piçinciol ile serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    36'
    Faul | Galatasaray

    Galatasaray takımında Berkan Kutlu faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    35'
    İsabetsiz Orta | Galatasaray

    Galatasaray takımından Ömer Bayram ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    35'
    Korner | Galatasaray

    Galatasaray, Ömer Bayram ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    35'
    İsabetsiz Şut | Galatasaray

    Sacha Boey şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    34'
    Korner | Galatasaray

    Alexandru Cicaldau ile Galatasaray takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    34'
    Korner | Galatasaray

    Galatasaray, Ömer Bayram ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    34'
    İsabetli Şut | Galatasaray

    Galatasaray takımından Halil Dervişoğlu tarafından çekilen şut kaleci tarafından kurtarılıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    31'
    Frikik | GZT Giresunspor

    GZT Giresunspor, Sergen Piçinciol ile serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    31'
    Faul | Galatasaray

    Galatasaray takımında Victor Nelsson faul yapıyor. Faul yapılan oyuncu Magomed Suleymanov.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    31'
    İsabetsiz Orta | Galatasaray

    Olimpiu Morutan ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    31'
    İsabetsiz Orta | Galatasaray

    Galatasaray takımından Ömer Bayram ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    26'
    Faul | Galatasaray

    Galatasaray takımında Emre Kılınç faul yapıyor. Korner bayrağına yakın bir noktada faul yapılan oyuncu Serginho.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    26'
    İsabetsiz Orta | GZT Giresunspor

    GZT Giresunspor takımından Zeki Yavru sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    26'
    Frikik | GZT Giresunspor

    GZT Giresunspor takımında, korner bayrağına yakın bir noktada kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Zeki Yavru.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    25'
    Korner | Galatasaray

    Alexandru Cicaldau ile Galatasaray takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    23'
    Korner | Galatasaray

    Galatasaray, Olimpiu Morutan ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    23'
    İsabetsiz Şut | Galatasaray

    Galatasaray takımından Halil Dervişoğlu tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    23'
    İsabetsiz Orta | Galatasaray

    Galatasaray takımından Ömer Bayram ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    22'
    Frikik | GZT Giresunspor

    GZT Giresunspor, Zeki Yavru ile serbest vuruş kullanacak.

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    21'
    Faul | Galatasaray

    Hayrullah Bilazer, Ömer Bayram tarafından faule maruz kalıyor.

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    18'
    Oyuna Girme | Galatasaray

    Galatasaray takımında oyuncu değişikliği; Işık Kaan Arslan oyundan çıkarken Christian Luyindama oyuna giren isim.

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    14'
    İsabetsiz Orta | Galatasaray

    Sağ kanatta rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi çaprazdan gören bir noktadan Olimpiu Morutan ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    14'
    Engellenen Şut | Galatasaray

    Bu dakikada Galatasaray takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahası içi sol çaprazından çekilen şut defansın araya girmesi ile engelleniyor. Şutu çeken isim Ryan Babel

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    11'
    Asist | GZT Giresunspor

    Serginho, gol pasını veren isim.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    11'
    Gooolll | GZT Giresunspor

    GOL! Magomed Suleymanov takımını öne geçiren golü atıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    7'
    İsabetsiz Orta | Galatasaray

    Alexandru Cicaldau ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    7'
    İsabetsiz Orta | Galatasaray

    Sağ kanatta rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi çaprazdan gören bir noktadan Emre Kılınç ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    7'
    Korner | Galatasaray

    Alexandru Cicaldau ile Galatasaray takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    6'
    İsabetsiz Orta | Galatasaray

    Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Emre Kılınç ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    6'
    Korner | Galatasaray

    Emre Kılınç ile Galatasaray takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    5'
    Frikik | GZT Giresunspor

    GZT Giresunspor takımında, orta saha çizgisine yakın bir noktada kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Alexis Perez.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    5'
    Faul | Galatasaray

    Galatasaray takımında Sacha Boey faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    4'
    Frikik | Galatasaray

    Taç çizgisine yakın bir noktadan kazanılan serbest vuruşu Galatasaray adına Ömer Bayram kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    4'
    Faul | GZT Giresunspor

    Ömer Bayram, taç çizgisine yakın bir noktada Hayrullah Bilazer tarafından faule maruz kalıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    3'
    Frikik | GZT Giresunspor

    GZT Giresunspor takımında, orta yuvarlakta kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Alexis Perez.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    3'
    Frikik | GZT Giresunspor

    GZT Giresunspor takımında, orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Aziz Behich.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    3'
    Faul | Galatasaray

    Berkan Kutlu ile Magomed Suleymanov arasındaki mücadele hakem tarafından faul nedeniyle durduruluyor. Faulü yapan oyuncu Berkan Kutlu. Taç çizgisine yakın bir bölgede GZT Giresunspor takımı oyuna başlayacak.

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    2'
    Faul | Galatasaray

    Galatasaray takımında Alexandru Cicaldau faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    1'

    İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.

Galatasaray GZT Giresunspor Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Galatasaray Galatasaray
0 0 %
GZT Giresunspor GZT Giresunspor
İsabetli Şut
1
1
İsabetsiz Şut
5
1
Kurtarış
0
1
Korner
7
0
Faul
8
2
Ofsayt
0
0
Sarı Kart
0
0
Kırmızı Kart
0
0

Galatasaray GZT Giresunspor Maç Kadroları

Galatasaray Galatasaray İlk 11

Teknik Direktör: Fatih Terim

GZT Giresunspor GZT Giresunspor İlk 11

Teknik Direktör: Hakan Keleş

Galatasaray Galatasaray Yedekler

GZT Giresunspor GZT Giresunspor Yedekler

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