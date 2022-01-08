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Galatasaray - GZT Giresunspor Canlı Maç Anlatımı
Galatasaray takımından Emre Kılınç tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
GZT Giresunspor, Sergen Piçinciol ile serbest vuruş kullanacak.
Magomed Suleymanov, Berkan Kutlu tarafından faulle durduruluyor.
Galatasaray takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Christian Luyindama geçiyor.
GZT Giresunspor takımında Ibrahima Balde faul yapıyor. Faul yapılan oyuncu Christian Luyindama.
Galatasaray takımından Halil Dervişoğlu tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
GZT Giresunspor takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Magomed Suleymanov tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
Sağ çaprazdan Hayrullah Bilazer ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
GZT Giresunspor, Sergen Piçinciol ile serbest vuruş kullanacak.
Galatasaray takımında Berkan Kutlu faul yapıyor.
Galatasaray takımından Ömer Bayram ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Galatasaray, Ömer Bayram ile köşe vuruşu kullanıyor.
Sacha Boey şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.
Alexandru Cicaldau ile Galatasaray takımı köşe vuruşu kullanacak.
Galatasaray, Ömer Bayram ile köşe vuruşu kullanıyor.
Galatasaray takımından Halil Dervişoğlu tarafından çekilen şut kaleci tarafından kurtarılıyor.
GZT Giresunspor, Sergen Piçinciol ile serbest vuruş kullanacak.
Galatasaray takımında Victor Nelsson faul yapıyor. Faul yapılan oyuncu Magomed Suleymanov.
Olimpiu Morutan ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Galatasaray takımından Ömer Bayram ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Galatasaray takımında Emre Kılınç faul yapıyor. Korner bayrağına yakın bir noktada faul yapılan oyuncu Serginho.
GZT Giresunspor takımından Zeki Yavru sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
GZT Giresunspor takımında, korner bayrağına yakın bir noktada kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Zeki Yavru.
Alexandru Cicaldau ile Galatasaray takımı köşe vuruşu kullanacak.
Galatasaray, Olimpiu Morutan ile köşe vuruşu kullanıyor.
Galatasaray takımından Halil Dervişoğlu tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
Galatasaray takımından Ömer Bayram ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
GZT Giresunspor, Zeki Yavru ile serbest vuruş kullanacak.
Hayrullah Bilazer, Ömer Bayram tarafından faule maruz kalıyor.
Galatasaray takımında oyuncu değişikliği; Işık Kaan Arslan oyundan çıkarken Christian Luyindama oyuna giren isim.
Sağ kanatta rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi çaprazdan gören bir noktadan Olimpiu Morutan ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Bu dakikada Galatasaray takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahası içi sol çaprazından çekilen şut defansın araya girmesi ile engelleniyor. Şutu çeken isim Ryan Babel
Serginho, gol pasını veren isim.
GOL! Magomed Suleymanov takımını öne geçiren golü atıyor.
Alexandru Cicaldau ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Sağ kanatta rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi çaprazdan gören bir noktadan Emre Kılınç ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Alexandru Cicaldau ile Galatasaray takımı köşe vuruşu kullanacak.
Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Emre Kılınç ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Emre Kılınç ile Galatasaray takımı köşe vuruşu kullanacak.
GZT Giresunspor takımında, orta saha çizgisine yakın bir noktada kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Alexis Perez.
Galatasaray takımında Sacha Boey faul yapıyor.
Taç çizgisine yakın bir noktadan kazanılan serbest vuruşu Galatasaray adına Ömer Bayram kullanacak.
Ömer Bayram, taç çizgisine yakın bir noktada Hayrullah Bilazer tarafından faule maruz kalıyor.
GZT Giresunspor takımında, orta yuvarlakta kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Alexis Perez.
GZT Giresunspor takımında, orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Aziz Behich.
Berkan Kutlu ile Magomed Suleymanov arasındaki mücadele hakem tarafından faul nedeniyle durduruluyor. Faulü yapan oyuncu Berkan Kutlu. Taç çizgisine yakın bir bölgede GZT Giresunspor takımı oyuna başlayacak.
Galatasaray takımında Alexandru Cicaldau faul yapıyor.
İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.