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Göztepe - Fraport TAV Antalyaspor Canlı Maç Anlatımı
Hakem müsabakanın ilk yarısını bitiriyor
Fraport TAV Antalyaspor takımının korner bayrağına yakın bir noktada kazandığı serbest vuruş için topun başına Veysel Sarı geçiyor.
Güray Vural ile Fraport TAV Antalyaspor takımı köşe vuruşu kullanacak.
Fraport TAV Antalyaspor, Güray Vural ile köşe vuruşu kullanıyor.
Göztepe takımında Makana Baku faul yapıyor.
Hakan Özmert ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Fraport TAV Antalyaspor takımından Fredy ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Güray Vural ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Güray Vural ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Fraport TAV Antalyaspor takımından Fredy tarafından çekilen şut kaleci tarafından kurtarılıyor.
Fraport TAV Antalyaspor, Hakan Özmert ile serbest vuruş kullanacak.
Göztepe takımında Cherif Ndiaye faul yapıyor.
Göztepe takımında Cherif Ndiaye, sarı kart görüyor.
Göztepe takımından Kerim Alıcı sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Bünyamin Balcı, Halil Akbunar tarafından faulle durdurulduğu için Fraport TAV Antalyaspor serbest vuruş kullanacak.
Fraport TAV Antalyaspor, Bünyamin Balcı ile serbest vuruş kullanacak.
Güray Vural, Murat Paluli tarafından faulle durduruluyor.
Fraport TAV Antalyaspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Güray Vural geçiyor.
Fraport TAV Antalyaspor takımından Hakan Özmert şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Sol kanatta rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi çaprazdan gören bir noktadan Halil Akbunar ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Rakip ceza sahasının dışında kaleyi karşıdan gören bir noktada Kerim Alıcı için ofsayt bayrağı kalkıyor.
Göztepe takımından Soner Aydoğdu sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Soner Aydoğdu ile Göztepe takımı köşe vuruşu kullanacak.
Göztepe takımından Kerim Alıcı sol çapraz bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Sol kanatta ceza sahası yan çizgisinden Halil Akbunar ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Sağ kanatta ceza sahası yan çizgisinden Makana Baku ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Doğukan Sinik ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Fraport TAV Antalyaspor takımından Fredy ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Fraport TAV Antalyaspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Güray Vural geçiyor.
Göztepe takımında Wilker Angel faul yapıyor.
Göztepe takımında Wilker Angel hakem Hüseyin Göçek tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.
Göztepe takımında Dino Arslanagic, sarı kart görüyor.
Ofsayt bayrağı Halil Akbunar için kalkıyor
Korner bayrağına yakın bir noktada kazanılan serbest vuruşu Göztepe adına İrfan Can Eğribayat kullanacak.
Fraport TAV Antalyaspor takımında Bünyamin Balcı faul yapıyor. Korner bayrağına yakın bir noktada faul yapılan oyuncu Cherif Ndiaye.
Fraport TAV Antalyaspor, Hakan Özmert ile köşe vuruşu kullanıyor.
Soner Aydoğdu, gol pasını veren isim.
Göztepe takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Soner Aydoğdu.
Fraport TAV Antalyaspor takımında Bünyamin Balcı faul yapıyor.
GOL! Atınç Nukan Göztepe takımını öne geçiren golü atıyor.
Göztepe takımından Halil Akbunar sol çapraz bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Göztepe takımından Soner Aydoğdu ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Göztepe takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Soner Aydoğdu.
Bu dakikada Göztepe takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahası içi sağ çaprazından çekilen şut defansın son anda araya girmesi ile engelleniyor. Şutu çeken isim Soner Aydoğdu
Halil Akbunar, Veysel Sarı tarafından faulle durduruluyor.
Göztepe takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Murat Paluli geçiyor.
Murat Paluli, Doğukan Sinik tarafından faule maruz kalıyor.
Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Halil Akbunar ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Göztepe takımının yarı alanın ortalarında kaleye uzak sayılabilecek bir mesafede kazanılan serbest vuruşu Göztepe adına Soner Aydoğdu kullanacak.
Amilton ile Halil Akbunar arasındaki mücadele hakem tarafından faul nedeniyle durduruluyor. Faulü yapan oyuncu Amilton. Yarı alanın ortalarından Göztepe takımı oyuna başlayacak.
Soner Aydoğdu, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp vuruşunu yapıyor, savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.
Göztepe takımından Cherif Ndiaye sol kanatta ceza sahası yan çizgisinden ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Göztepe takımından Murat Paluli ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Murat Paluli ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Fraport TAV Antalyaspor, Ruud Boffin ile taç çizgisine yakın bir noktadan serbest vuruş kullanacak.
Murat Paluli ile Doğukan Sinik arasındaki mücadele hakem tarafından faul nedeniyle durduruluyor. Faulü yapan oyuncu Murat Paluli. Taç çizgisine yakın bir bölgede Fraport TAV Antalyaspor takımı oyuna başlayacak.
Göztepe takımından Makana Baku ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Güray Vural ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Fraport TAV Antalyaspor takımının orta saha çizgisine yakın bir noktada kazandığı serbest vuruş için topun başına Fedor Kudryashov geçiyor.
Obinna Nwobodo ile Hakan Özmert arasındaki mücadele hakem tarafından faul nedeniyle durduruluyor. Faulü yapan oyuncu Obinna Nwobodo.Orta yuvarlağa yakın bir bölgede Fraport TAV Antalyaspor takımı oyuna başlayacak.
Fraport TAV Antalyaspor takımı Doğukan Sinik ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahası sol iç çaprazında Doğukan Sinik tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.
Fraport TAV Antalyaspor, Hakan Özmert ile serbest vuruş kullanacak.
Enzo Crivelli, Wilker Angel tarafından faulle durduruluyor.
Fraport TAV Antalyaspor, Ruud Boffin ile serbest vuruş kullanacak.
Göztepe takımında Cherif Ndiaye faul yapıyor.
Halil Akbunar ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Taç çizgisine yakın bir noktadan kazanılan serbest vuruşu Göztepe adına İrfan Can Eğribayat kullanacak.
Fraport TAV Antalyaspor takımında Enzo Crivelli faul yapıyor.
Göztepe takımında Atınç Nukan faul yapıyor.
Fraport TAV Antalyaspor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Bünyamin Balcı.
Fraport TAV Antalyaspor takımında Bünyamin Balcı faul yapıyor.
Göztepe takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Kerim Alıcı geçiyor.
Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.