SPOR

CANLI
Tüm maçlar
Stadyum Gürsel Aksel Stadyumu Hakem Hüseyin Göçek Maç Saati 09 Ocak 16:00
İYS
İY: 1 - 0
1 0
Göztepe
Göztepe
Fraport TAV Antalyaspor
Fraport TAV Antalyaspor
Atınç Nukan 22'

Canlı Maç Anlatımı Göztepe - Fraport TAV Antalyaspor Canlı Maç Anlatımı

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'

    Hakem müsabakanın ilk yarısını bitiriyor

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    Frikik | Fraport TAV Antalyaspor

    Fraport TAV Antalyaspor takımının korner bayrağına yakın bir noktada kazandığı serbest vuruş için topun başına Veysel Sarı geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    Korner | Fraport TAV Antalyaspor

    Güray Vural ile Fraport TAV Antalyaspor takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    Korner | Fraport TAV Antalyaspor

    Fraport TAV Antalyaspor, Güray Vural ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    Faul | Göztepe

    Göztepe takımında Makana Baku faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    İsabetsiz Orta | Fraport TAV Antalyaspor

    Hakan Özmert ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    İsabetsiz Orta | Fraport TAV Antalyaspor

    Fraport TAV Antalyaspor takımından Fredy ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    İsabetsiz Orta | Fraport TAV Antalyaspor

    Güray Vural ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    İsabetsiz Orta | Fraport TAV Antalyaspor

    Güray Vural ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    İsabetli Şut | Fraport TAV Antalyaspor

    Fraport TAV Antalyaspor takımından Fredy tarafından çekilen şut kaleci tarafından kurtarılıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    Frikik | Fraport TAV Antalyaspor

    Fraport TAV Antalyaspor, Hakan Özmert ile serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    44'
    Faul | Göztepe

    Göztepe takımında Cherif Ndiaye faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    44'
    Sarı Kart | Göztepe

    Göztepe takımında Cherif Ndiaye, sarı kart görüyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    42'
    İsabetsiz Orta | Göztepe

    Göztepe takımından Kerim Alıcı sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    41'
    Faul | Göztepe

    Bünyamin Balcı, Halil Akbunar tarafından faulle durdurulduğu için Fraport TAV Antalyaspor serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    41'
    Frikik | Fraport TAV Antalyaspor

    Fraport TAV Antalyaspor, Bünyamin Balcı ile serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    40'
    Faul | Göztepe

    Güray Vural, Murat Paluli tarafından faulle durduruluyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    40'
    Frikik | Fraport TAV Antalyaspor

    Fraport TAV Antalyaspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Güray Vural geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    38'
    İsabetsiz Şut | Fraport TAV Antalyaspor

    Fraport TAV Antalyaspor takımından Hakan Özmert şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    36'
    İsabetsiz Orta | Göztepe

    Sol kanatta rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi çaprazdan gören bir noktadan Halil Akbunar ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    35'
    Ofsayt | Göztepe

    Rakip ceza sahasının dışında kaleyi karşıdan gören bir noktada Kerim Alıcı için ofsayt bayrağı kalkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    34'
    İsabetsiz Orta | Göztepe

    Göztepe takımından Soner Aydoğdu sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    34'
    Korner | Göztepe

    Soner Aydoğdu ile Göztepe takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    33'
    İsabetsiz Orta | Göztepe

    Göztepe takımından Kerim Alıcı sol çapraz bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    33'
    İsabetsiz Orta | Göztepe

    Sol kanatta ceza sahası yan çizgisinden Halil Akbunar ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    32'
    İsabetsiz Orta | Göztepe

    Sağ kanatta ceza sahası yan çizgisinden Makana Baku ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    31'
    İsabetsiz Orta | Fraport TAV Antalyaspor

    Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Doğukan Sinik ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    30'
    İsabetsiz Orta | Fraport TAV Antalyaspor

    Fraport TAV Antalyaspor takımından Fredy ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    30'
    Frikik | Fraport TAV Antalyaspor

    Fraport TAV Antalyaspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Güray Vural geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    29'
    Faul | Göztepe

    Göztepe takımında Wilker Angel faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    29'
    Sarı Kart | Göztepe

    Göztepe takımında Wilker Angel hakem Hüseyin Göçek tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    29'
    Sarı Kart | Göztepe

    Göztepe takımında Dino Arslanagic, sarı kart görüyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    27'
    Ofsayt | Göztepe

    Ofsayt bayrağı Halil Akbunar için kalkıyor

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    25'
    Frikik | Göztepe

    Korner bayrağına yakın bir noktada kazanılan serbest vuruşu Göztepe adına İrfan Can Eğribayat kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    25'
    Faul | Fraport TAV Antalyaspor

    Fraport TAV Antalyaspor takımında Bünyamin Balcı faul yapıyor. Korner bayrağına yakın bir noktada faul yapılan oyuncu Cherif Ndiaye.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    24'
    Korner | Fraport TAV Antalyaspor

    Fraport TAV Antalyaspor, Hakan Özmert ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    22'
    Asist | Göztepe

    Soner Aydoğdu, gol pasını veren isim.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    22'
    Frikik | Göztepe

    Göztepe takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Soner Aydoğdu.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    22'
    Faul | Fraport TAV Antalyaspor

    Fraport TAV Antalyaspor takımında Bünyamin Balcı faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    22'
    Gooolll | Göztepe

    GOL! Atınç Nukan Göztepe takımını öne geçiren golü atıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    21'
    İsabetsiz Orta | Göztepe

    Göztepe takımından Halil Akbunar sol çapraz bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    20'
    İsabetsiz Orta | Göztepe

    Göztepe takımından Soner Aydoğdu ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    20'
    Frikik | Göztepe

    Göztepe takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Soner Aydoğdu.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    18'
    Engellenen Şut | Göztepe

    Bu dakikada Göztepe takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahası içi sağ çaprazından çekilen şut defansın son anda araya girmesi ile engelleniyor. Şutu çeken isim Soner Aydoğdu

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    18'
    Faul | Fraport TAV Antalyaspor

    Halil Akbunar, Veysel Sarı tarafından faulle durduruluyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    17'
    Frikik | Göztepe

    Göztepe takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Murat Paluli geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    17'
    Faul | Fraport TAV Antalyaspor

    Murat Paluli, Doğukan Sinik tarafından faule maruz kalıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    16'
    İsabetsiz Orta | Göztepe

    Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Halil Akbunar ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    16'
    Frikik | Göztepe

    Göztepe takımının yarı alanın ortalarında kaleye uzak sayılabilecek bir mesafede kazanılan serbest vuruşu Göztepe adına Soner Aydoğdu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    16'
    Faul | Fraport TAV Antalyaspor

    Amilton ile Halil Akbunar arasındaki mücadele hakem tarafından faul nedeniyle durduruluyor. Faulü yapan oyuncu Amilton. Yarı alanın ortalarından Göztepe takımı oyuna başlayacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    15'
    Engellenen Şut | Göztepe

    Soner Aydoğdu, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp vuruşunu yapıyor, savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    14'
    İsabetsiz Orta | Göztepe

    Göztepe takımından Cherif Ndiaye sol kanatta ceza sahası yan çizgisinden ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    13'
    İsabetsiz Orta | Göztepe

    Göztepe takımından Murat Paluli ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    13'
    İsabetsiz Orta | Göztepe

    Murat Paluli ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    13'
    Frikik | Fraport TAV Antalyaspor

    Fraport TAV Antalyaspor, Ruud Boffin ile taç çizgisine yakın bir noktadan serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    13'
    Faul | Göztepe

    Murat Paluli ile Doğukan Sinik arasındaki mücadele hakem tarafından faul nedeniyle durduruluyor. Faulü yapan oyuncu Murat Paluli. Taç çizgisine yakın bir bölgede Fraport TAV Antalyaspor takımı oyuna başlayacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    12'
    İsabetsiz Orta | Göztepe

    Göztepe takımından Makana Baku ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    11'
    İsabetsiz Orta | Fraport TAV Antalyaspor

    Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Güray Vural ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    8'
    Frikik | Fraport TAV Antalyaspor

    Fraport TAV Antalyaspor takımının orta saha çizgisine yakın bir noktada kazandığı serbest vuruş için topun başına Fedor Kudryashov geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    8'
    Faul | Göztepe

    Obinna Nwobodo ile Hakan Özmert arasındaki mücadele hakem tarafından faul nedeniyle durduruluyor. Faulü yapan oyuncu Obinna Nwobodo.Orta yuvarlağa yakın bir bölgede Fraport TAV Antalyaspor takımı oyuna başlayacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    6'
    Engellenen Şut | Fraport TAV Antalyaspor

    Fraport TAV Antalyaspor takımı Doğukan Sinik ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahası sol iç çaprazında Doğukan Sinik tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    5'
    Frikik | Fraport TAV Antalyaspor

    Fraport TAV Antalyaspor, Hakan Özmert ile serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    5'
    Faul | Göztepe

    Enzo Crivelli, Wilker Angel tarafından faulle durduruluyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    5'
    Frikik | Fraport TAV Antalyaspor

    Fraport TAV Antalyaspor, Ruud Boffin ile serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    4'
    Faul | Göztepe

    Göztepe takımında Cherif Ndiaye faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    4'
    İsabetsiz Orta | Göztepe

    Halil Akbunar ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    3'
    Frikik | Göztepe

    Taç çizgisine yakın bir noktadan kazanılan serbest vuruşu Göztepe adına İrfan Can Eğribayat kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    3'
    Faul | Fraport TAV Antalyaspor

    Fraport TAV Antalyaspor takımında Enzo Crivelli faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    2'
    Faul | Göztepe

    Göztepe takımında Atınç Nukan faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    2'
    Frikik | Fraport TAV Antalyaspor

    Fraport TAV Antalyaspor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Bünyamin Balcı.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    1'
    Faul | Fraport TAV Antalyaspor

    Fraport TAV Antalyaspor takımında Bünyamin Balcı faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    1'
    Frikik | Göztepe

    Göztepe takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Kerim Alıcı geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    1'

    Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.

Göztepe Fraport TAV Antalyaspor Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Göztepe Göztepe
0 0 %
Fraport TAV Antalyaspor Fraport TAV Antalyaspor
İsabetli Şut
1
1
İsabetsiz Şut
2
2
Kurtarış
1
0
Korner
1
3
Faul
10
7
Ofsayt
2
0
Sarı Kart
3
0
Kırmızı Kart
0
0

Göztepe Fraport TAV Antalyaspor Maç Kadroları

Göztepe Göztepe İlk 11

Teknik Direktör: Nestor El Maestro

Fraport TAV Antalyaspor Fraport TAV Antalyaspor İlk 11

Teknik Direktör: Nuri Şahin

Göztepe Göztepe Yedekler

Fraport TAV Antalyaspor Fraport TAV Antalyaspor Yedekler

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.