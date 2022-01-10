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Fenerbahçe - Adana Demirspor Canlı Maç Anlatımı
Adana Demirspor takımından Jonas Svensson ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Adana Demirspor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Kaan Kanak.
Kaan Kanak, İrfan Can Kahveci tarafından faule maruz kalıyor.
GOL! Enner Valencia penaltıdan attığı golle takımını öne geçiriyor.
Adana Demirspor takımında Jonas Svensson faul yapıyor.
Adana Demirspor takımında Jonas Svensson, sarı kart görüyor.
Fenerbahçe takımından Enner Valencia tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
Fenerbahçe takımından Jose Sosa ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Jose Sosa - Yunus Akgün mücadelesinde hakem, Adana Demirspor lehine faul kararı veriyor.
Adana Demirspor, Yunus Akgün ile serbest vuruş kullanacak.
Fenerbahçe, Jose Sosa ile köşe vuruşu kullanıyor.
Fenerbahçe takımı İrfan Can Kahveci ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan İrfan Can Kahveci tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.
Fenerbahçe takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Jose Sosa.
Jose Sosa, Younes Belhanda tarafından faulle durduruluyor.
Adana Demirspor, Kaan Kanak ile taç çizgisine yakın bir noktadan serbest vuruş kullanacak.
Fenerbahçe takımında Mert Hakan Yandaş faul yapıyor.
Mert Hakan Yandaş ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Adana Demirspor takımında Tayyip Talha Sanuç faul yapıyor.
Matias Vargas ile Adana Demirspor takımı köşe vuruşu kullanacak.
Fenerbahçe, Berke Özer ile serbest vuruş kullanacak.
Adana Demirspor takımından Matias Vargas ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Adana Demirspor takımından Britt Assombalonga tarafından çekilen şut kaleci tarafından kurtarılıyor.
Ceza sahası içinde sağ çaprazdan Kaan Kanak ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Jose Sosa ile Fenerbahçe takımı köşe vuruşu kullanacak.
Fenerbahçe takımından Filip Novak tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
Fenerbahçe takımından Enner Valencia tarafından çekilen şut kaleci tarafından kurtarılıyor.
Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci ile gole yaklaşıyor ancak top direkten dönüyor
Sol çaprazdan Filip Novak ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Orta saha çizgisine yakın bir noktada Jose Sosa, Benjamin Stambouli tarafından faule maruz kalıyor.
Fenerbahçe, Jose Sosa ile orta saha çizgisine yakın bir noktada serbest vuruş kullanacak.
Fenerbahçe takımından İrfan Can Kahveci ceza sahası içinde sağ çaprazdan ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Matias Vargas tarafından çekilen şutu, kaleci kurtarıyor.
Fenerbahçe takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Bright Osayi-Samuel.
Adana Demirspor takımında Gökhan İnler faul yapıyor.
Britt Assombalonga, rakip yarı alanın ortalarında uzak mesafeden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
Fenerbahçe takımından Enner Valencia sağ kanatta ceza sahası yan çizgisinden ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Adana Demirspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Tayyip Talha Sanuç geçiyor.
Matias Vargas, Bright Osayi-Samuel tarafından faulle durduruluyor.
Fenerbahçe takımından Mert Hakan Yandaş ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Adana Demirspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Kaan Kanak geçiyor.
Fenerbahçe takımında İrfan Can Kahveci faul yapıyor.
Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.