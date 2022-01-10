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Stadyum Ülker Stadyumu Hakem Halil Umut Meler Maç Saati 10 Ocak 20:00
34'
1 0
Fenerbahçe
Fenerbahçe
Adana Demirspor
Adana Demirspor
Enner Valencia (P) 29'

Canlı Maç Anlatımı Fenerbahçe - Adana Demirspor Canlı Maç Anlatımı

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    33'
    İsabetsiz Orta | Adana Demirspor

    Adana Demirspor takımından Jonas Svensson ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

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    31'
    Frikik | Adana Demirspor

    Adana Demirspor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Kaan Kanak.

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    31'
    Faul | Fenerbahçe

    Kaan Kanak, İrfan Can Kahveci tarafından faule maruz kalıyor.

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    29'
    Penaltı Golü | Fenerbahçe

    GOL! Enner Valencia penaltıdan attığı golle takımını öne geçiriyor.

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    27'
    Faul | Adana Demirspor

    Adana Demirspor takımında Jonas Svensson faul yapıyor.

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    27'
    Sarı Kart | Adana Demirspor

    Adana Demirspor takımında Jonas Svensson, sarı kart görüyor.

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    24'
    İsabetsiz Şut | Fenerbahçe

    Fenerbahçe takımından Enner Valencia tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

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    23'
    İsabetsiz Orta | Fenerbahçe

    Fenerbahçe takımından Jose Sosa ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

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    23'
    Faul | Fenerbahçe

    Jose Sosa - Yunus Akgün mücadelesinde hakem, Adana Demirspor lehine faul kararı veriyor.

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    23'
    Frikik | Adana Demirspor

    Adana Demirspor, Yunus Akgün ile serbest vuruş kullanacak.

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    23'
    Korner | Fenerbahçe

    Fenerbahçe, Jose Sosa ile köşe vuruşu kullanıyor.

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    22'
    Engellenen Şut | Fenerbahçe

    Fenerbahçe takımı İrfan Can Kahveci ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan İrfan Can Kahveci tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.

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    20'
    Frikik | Fenerbahçe

    Fenerbahçe takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Jose Sosa.

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    20'
    Faul | Adana Demirspor

    Jose Sosa, Younes Belhanda tarafından faulle durduruluyor.

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    20'
    Frikik | Adana Demirspor

    Adana Demirspor, Kaan Kanak ile taç çizgisine yakın bir noktadan serbest vuruş kullanacak.

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    18'
    Faul | Fenerbahçe

    Fenerbahçe takımında Mert Hakan Yandaş faul yapıyor.

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    18'
    İsabetsiz Orta | Fenerbahçe

    Mert Hakan Yandaş ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

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    17'
    Faul | Adana Demirspor

    Adana Demirspor takımında Tayyip Talha Sanuç faul yapıyor.

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    17'
    Korner | Adana Demirspor

    Matias Vargas ile Adana Demirspor takımı köşe vuruşu kullanacak.

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    17'
    Frikik | Fenerbahçe

    Fenerbahçe, Berke Özer ile serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    17'
    İsabetsiz Orta | Adana Demirspor

    Adana Demirspor takımından Matias Vargas ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    17'
    İsabetli Şut | Adana Demirspor

    Adana Demirspor takımından Britt Assombalonga tarafından çekilen şut kaleci tarafından kurtarılıyor.

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    16'
    İsabetsiz Orta | Adana Demirspor

    Ceza sahası içinde sağ çaprazdan Kaan Kanak ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    15'
    Korner | Fenerbahçe

    Jose Sosa ile Fenerbahçe takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    15'
    İsabetsiz Şut | Fenerbahçe

    Fenerbahçe takımından Filip Novak tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    14'
    İsabetli Şut | Fenerbahçe

    Fenerbahçe takımından Enner Valencia tarafından çekilen şut kaleci tarafından kurtarılıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    13'
    Direk | Fenerbahçe

    Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci ile gole yaklaşıyor ancak top direkten dönüyor

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    12'
    İsabetsiz Orta | Fenerbahçe

    Sol çaprazdan Filip Novak ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    11'
    Faul | Adana Demirspor

    Orta saha çizgisine yakın bir noktada Jose Sosa, Benjamin Stambouli tarafından faule maruz kalıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    11'
    Frikik | Fenerbahçe

    Fenerbahçe, Jose Sosa ile orta saha çizgisine yakın bir noktada serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    10'
    İsabetsiz Orta | Fenerbahçe

    Fenerbahçe takımından İrfan Can Kahveci ceza sahası içinde sağ çaprazdan ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    10'
    İsabetli Şut | Adana Demirspor

    Matias Vargas tarafından çekilen şutu, kaleci kurtarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    9'
    Frikik | Fenerbahçe

    Fenerbahçe takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Bright Osayi-Samuel.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    9'
    Faul | Adana Demirspor

    Adana Demirspor takımında Gökhan İnler faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    8'
    İsabetsiz Şut | Adana Demirspor

    Britt Assombalonga, rakip yarı alanın ortalarında uzak mesafeden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    7'
    İsabetsiz Orta | Fenerbahçe

    Fenerbahçe takımından Enner Valencia sağ kanatta ceza sahası yan çizgisinden ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    4'
    Frikik | Adana Demirspor

    Adana Demirspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Tayyip Talha Sanuç geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    3'
    Faul | Fenerbahçe

    Matias Vargas, Bright Osayi-Samuel tarafından faulle durduruluyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    3'
    İsabetsiz Orta | Fenerbahçe

    Fenerbahçe takımından Mert Hakan Yandaş ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    2'
    Frikik | Adana Demirspor

    Adana Demirspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Kaan Kanak geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    1'
    Faul | Fenerbahçe

    Fenerbahçe takımında İrfan Can Kahveci faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    1'

    Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.

Fenerbahçe Adana Demirspor Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Fenerbahçe Fenerbahçe
0 0 %
Adana Demirspor Adana Demirspor
İsabetli Şut
2
3
İsabetsiz Şut
4
1
Kurtarış
2
1
Korner
2
1
Faul
5
5
Ofsayt
0
0
Sarı Kart
0
1
Kırmızı Kart
0
0

Fenerbahçe Adana Demirspor Maç Kadroları

Fenerbahçe Fenerbahçe İlk 11

Teknik Direktör: Zeki Murat Göle

Adana Demirspor Adana Demirspor İlk 11

Teknik Direktör: Vincenzo Montella

Fenerbahçe Fenerbahçe Yedekler

Adana Demirspor Adana Demirspor Yedekler

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