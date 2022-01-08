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Stadyum Bahçeşehir Okulları Stadyumu Hakem Mustafa Kürşad Filiz Maç Saati 08 Ocak 16:00
45'
1 0
Aytemiz Alanyaspor
Aytemiz Alanyaspor
Medipol Başakşehir
Medipol Başakşehir
Khouma Babacar 14'

Canlı Maç Anlatımı Aytemiz Alanyaspor - Medipol Başakşehir Canlı Maç Anlatımı

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    44'
    İsabetsiz Şut | Aytemiz Alanyaspor

    Efkan Bekiroğlu şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.

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    43'
    Frikik | Aytemiz Alanyaspor

    Aytemiz Alanyaspor, Joao Novais ile serbest vuruş kullanacak.

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    41'
    İkinci Sarı Kart | Medipol Başakşehir

    Daha önce sarı kartı bulunan Ömer Ali Şahiner, maçın hakeminden ikinci sarı kartını görüyor ve oyundan ihraç ediliyor.

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    40'
    Sarı Kart | Medipol Başakşehir

    Medipol Başakşehir takımında Ömer Ali Şahiner, sarı kart görüyor.

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    38'
    Faul | Medipol Başakşehir

    Medipol Başakşehir takımında Ömer Ali Şahiner faul yapıyor.

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    37'
    Frikik | Aytemiz Alanyaspor

    Aytemiz Alanyaspor takımının orta saha çizgisine yakın bir noktada kazandığı serbest vuruş için topun başına Juanfran geçiyor.

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    37'
    Faul | Medipol Başakşehir

    Medipol Başakşehir takımında Hasan Ali Kaldırım faul yapıyor.

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    37'
    Sarı Kart | Medipol Başakşehir

    Medipol Başakşehir takımında Hasan Ali Kaldırım, sarı kart görüyor.

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    34'
    Engellenen Şut | Medipol Başakşehir

    Ceza sahası içinde topla buluşan Mahmut Tekdemir, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor,savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.

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    34'
    İsabetsiz Şut | Medipol Başakşehir

    Mahmut Tekdemir altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

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    32'
    İsabetsiz Orta | Medipol Başakşehir

    Medipol Başakşehir takımından Deniz Türüç ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

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    31'
    Frikik | Medipol Başakşehir

    Medipol Başakşehir, Mahmut Tekdemir ile serbest vuruş kullanacak.

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    31'
    Faul | Aytemiz Alanyaspor

    Aytemiz Alanyaspor takımında Joao Novais faul yapıyor.

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    30'
    Ofsayt | Medipol Başakşehir

    Ofsayt bayrağı Stefano Okaka için kalkıyor

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    27'
    Frikik | Aytemiz Alanyaspor

    Aytemiz Alanyaspor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Tayfur Bingöl.

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    26'
    Faul | Medipol Başakşehir

    Medipol Başakşehir takımında Ömer Ali Şahiner faul yapıyor.

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    26'
    Frikik | Medipol Başakşehir

    Medipol Başakşehir takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Mahmut Tekdemir.

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    25'
    Faul | Aytemiz Alanyaspor

    Mahmut Tekdemir, Khouma Babacar tarafından faulle durduruluyor.

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    24'
    İsabetsiz Orta | Aytemiz Alanyaspor

    Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Juanfran ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

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    22'
    Frikik | Aytemiz Alanyaspor

    Korner bayrağına yakın bir noktada kazanılan serbest vuruşu Aytemiz Alanyaspor adına Fatih Aksoy kullanacak.

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    22'
    Faul | Medipol Başakşehir

    Medipol Başakşehir takımında Berkay Özcan faul yapıyor.

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    19'
    Frikik | Aytemiz Alanyaspor

    Ceza sahasının hemen dışındaki bir noktada kazanılan serbest vuruşu Aytemiz Alanyaspor adına Fatih Aksoy kullanacak.

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    19'
    Faul | Medipol Başakşehir

    Joao Novais, ceza sahasına yakın bir noktada Berkay Özcan tarafından faule maruz kalıyor.

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    18'
    Frikik | Aytemiz Alanyaspor

    Aytemiz Alanyaspor, Furkan Bayır ile taç çizgisine yakın bir noktadan serbest vuruş kullanacak.

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    18'
    Faul | Medipol Başakşehir

    Taç çizgisine yakın bir yerde Davidson, Junior Caiçara tarafından faule maruz kalıyor.

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    16'
    İsabetsiz Şut | Aytemiz Alanyaspor

    Khouma Babacar önemli bir poziyonu değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Khouma Babacar tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

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    15'
    Ofsayt | Medipol Başakşehir

    Berkay Özcan için ofsayt bayrağı kalkıyor.

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    14'
    Gooolll | Aytemiz Alanyaspor

    GOL! Khouma Babacar Aytemiz Alanyaspor takımını öne geçiren golü atıyor.

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    14'
    Asist | Aytemiz Alanyaspor

    Efecan Karaca, gol pasını veren isim.

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    11'
    İsabetsiz Orta | Medipol Başakşehir

    Medipol Başakşehir takımından Youssouf Ndayishimiye sağ kanatta rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi çaprazdan gören bir noktadan ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

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    9'
    İsabetli Şut | Medipol Başakşehir

    Ömer Ali Şahiner, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şut çekiyor, kaleci Marafona kurtarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    9'
    Engellenen Şut | Medipol Başakşehir

    Medipol Başakşehir takımından Mahmut Tekdemir çektiği şut savunmaya çarpıyor ve top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    7'
    Ofsayt | Medipol Başakşehir

    Ofsayt bayrağı Deniz Türüç için kalkıyor

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    4'
    İsabetsiz Orta | Medipol Başakşehir

    Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Deniz Türüç ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    4'
    Korner | Medipol Başakşehir

    Deniz Türüç ile Medipol Başakşehir takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    2'
    Frikik | Medipol Başakşehir

    Taç çizgisine yakın bir noktadan kazanılan serbest vuruşu Medipol Başakşehir adına Alexandu Epureanu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    2'
    Faul | Aytemiz Alanyaspor

    Stefano Okaka, Efecan Karaca tarafından faulle durduruluyor. Medipol Başakşehir, taç çizgisine yakın bir noktadan serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    1'
    İsabetsiz Şut | Aytemiz Alanyaspor

    Efkan Bekiroğlu rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

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    1'

    Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.

Aytemiz Alanyaspor Medipol Başakşehir Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Aytemiz Alanyaspor Aytemiz Alanyaspor
0 0 %
Medipol Başakşehir Medipol Başakşehir
İsabetli Şut
1
1
İsabetsiz Şut
3
3
Kurtarış
1
0
Korner
0
1
Faul
3
6
Ofsayt
0
3
Sarı Kart
0
2
Kırmızı Kart
0
1

Aytemiz Alanyaspor Medipol Başakşehir Maç Kadroları

Aytemiz Alanyaspor Aytemiz Alanyaspor İlk 11

Teknik Direktör: Francesco Farioli

Medipol Başakşehir Medipol Başakşehir İlk 11

Teknik Direktör: Emre Belözoğlu

Aytemiz Alanyaspor Aytemiz Alanyaspor Yedekler

Medipol Başakşehir Medipol Başakşehir Yedekler

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