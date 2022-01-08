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Aytemiz Alanyaspor - Medipol Başakşehir Canlı Maç Anlatımı
Efkan Bekiroğlu şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.
Aytemiz Alanyaspor, Joao Novais ile serbest vuruş kullanacak.
Daha önce sarı kartı bulunan Ömer Ali Şahiner, maçın hakeminden ikinci sarı kartını görüyor ve oyundan ihraç ediliyor.
Medipol Başakşehir takımında Ömer Ali Şahiner, sarı kart görüyor.
Medipol Başakşehir takımında Ömer Ali Şahiner faul yapıyor.
Aytemiz Alanyaspor takımının orta saha çizgisine yakın bir noktada kazandığı serbest vuruş için topun başına Juanfran geçiyor.
Medipol Başakşehir takımında Hasan Ali Kaldırım faul yapıyor.
Medipol Başakşehir takımında Hasan Ali Kaldırım, sarı kart görüyor.
Ceza sahası içinde topla buluşan Mahmut Tekdemir, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor,savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.
Mahmut Tekdemir altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Medipol Başakşehir takımından Deniz Türüç ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Medipol Başakşehir, Mahmut Tekdemir ile serbest vuruş kullanacak.
Aytemiz Alanyaspor takımında Joao Novais faul yapıyor.
Ofsayt bayrağı Stefano Okaka için kalkıyor
Aytemiz Alanyaspor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Tayfur Bingöl.
Medipol Başakşehir takımında Ömer Ali Şahiner faul yapıyor.
Medipol Başakşehir takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Mahmut Tekdemir.
Mahmut Tekdemir, Khouma Babacar tarafından faulle durduruluyor.
Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Juanfran ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Korner bayrağına yakın bir noktada kazanılan serbest vuruşu Aytemiz Alanyaspor adına Fatih Aksoy kullanacak.
Medipol Başakşehir takımında Berkay Özcan faul yapıyor.
Ceza sahasının hemen dışındaki bir noktada kazanılan serbest vuruşu Aytemiz Alanyaspor adına Fatih Aksoy kullanacak.
Joao Novais, ceza sahasına yakın bir noktada Berkay Özcan tarafından faule maruz kalıyor.
Aytemiz Alanyaspor, Furkan Bayır ile taç çizgisine yakın bir noktadan serbest vuruş kullanacak.
Taç çizgisine yakın bir yerde Davidson, Junior Caiçara tarafından faule maruz kalıyor.
Khouma Babacar önemli bir poziyonu değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Khouma Babacar tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
Berkay Özcan için ofsayt bayrağı kalkıyor.
GOL! Khouma Babacar Aytemiz Alanyaspor takımını öne geçiren golü atıyor.
Efecan Karaca, gol pasını veren isim.
Medipol Başakşehir takımından Youssouf Ndayishimiye sağ kanatta rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi çaprazdan gören bir noktadan ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Ömer Ali Şahiner, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şut çekiyor, kaleci Marafona kurtarıyor.
Medipol Başakşehir takımından Mahmut Tekdemir çektiği şut savunmaya çarpıyor ve top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.
Ofsayt bayrağı Deniz Türüç için kalkıyor
Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Deniz Türüç ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Deniz Türüç ile Medipol Başakşehir takımı köşe vuruşu kullanacak.
Taç çizgisine yakın bir noktadan kazanılan serbest vuruşu Medipol Başakşehir adına Alexandu Epureanu kullanacak.
Stefano Okaka, Efecan Karaca tarafından faulle durduruluyor. Medipol Başakşehir, taç çizgisine yakın bir noktadan serbest vuruş kullanacak.
Efkan Bekiroğlu rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.