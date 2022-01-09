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Stadyum Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Hakem Yaşar Kemal Uğurlu Maç Saati 09 Ocak 16:00
İYS
İY: 1 - 0
1 0
Yukatel Kayserispor
Yukatel Kayserispor
Altay
Altay
Mustafa Pektemek 33'

Canlı Maç Anlatımı Yukatel Kayserispor - Altay Canlı Maç Anlatımı

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    45'

    Maçın ilk yarısı 1-0 sonuçlanıyor

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    45'
    Ofsayt | Yukatel Kayserispor

    Hakem Yaşar Uğurlu yardımcı hakemine uyarak ofsayt bayrağını Mario Gavranovic için kaldırdı.

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    45'
    İsabetsiz Orta | Altay

    Martin Rodriguez ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    Frikik | Yukatel Kayserispor

    Yukatel Kayserispor, Lionel Carole ile orta saha çizgisine yakın bir noktada serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    Faul | Altay

    Lionel Carole, orta saha çizgisine yakın bir noktada Eren Erdoğan tarafından faule maruz kalıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    40'
    Frikik | Yukatel Kayserispor

    Yukatel Kayserispor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Onur Bulut.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    39'
    Faul | Altay

    Altay takımında Mohammad Naderi faul yapıyor. Faul yapılan oyuncu Mustafa Pektemek.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    38'
    Frikik | Altay

    Orta yuvarlakta kazanılan serbest vuruşu Altay adına Ceyhun Gülselam kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    38'
    Faul | Yukatel Kayserispor

    Martin Rodriguez, orta yuvarlakta İbrahim Akdağ tarafından faule maruz kalıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    36'
    Frikik | Altay

    Altay takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Martin Rodriguez.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    36'
    Faul | Yukatel Kayserispor

    Yukatel Kayserispor takımında İbrahim Akdağ faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    36'
    Faul | Altay

    Altay takımında Mohammad Naderi faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    36'
    Frikik | Yukatel Kayserispor

    Yukatel Kayserispor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Silviu Lung geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    33'
    Asist | Yukatel Kayserispor

    Golün asistini yapan isim Onur Bulut.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    33'
    Gooolll | Yukatel Kayserispor

    GOL! Mustafa Pektemek Yukatel Kayserispor takımını öne geçiren golü atıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    32'
    Frikik | Altay

    Altay takımında, orta saha çizgisine yakın bir noktada kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Khaly Thiam.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    32'
    Faul | Yukatel Kayserispor

    Emrah Başsan ile Mohammad Naderi arasındaki mücadele hakem tarafından faul nedeniyle durduruluyor. Faulü yapan oyuncu Emrah Başsan.Orta yuvarlağa yakın bir bölgede Altay takımı oyuna başlayacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    29'
    İsabetsiz Şut | Altay

    Altay takımından Zeki Yıldırım şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    28'
    İsabetsiz Orta | Altay

    Martin Rodriguez ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    25'
    Frikik | Yukatel Kayserispor

    Korner bayrağına yakın bir noktada kazanılan serbest vuruşu Yukatel Kayserispor adına Lionel Carole kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    25'
    Faul | Altay

    Altay takımında Eren Erdoğan faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    24'
    Frikik | Yukatel Kayserispor

    Yukatel Kayserispor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Majid Hosseini geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    23'
    Faul | Altay

    Altay takımında Ceyhun Gülselam faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    22'
    Engellenen Şut | Altay

    Marco Paixao tarafından çekilen şutu, savunma araya girerek önlüyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    21'
    Korner | Yukatel Kayserispor

    Emrah Başsan ile Yukatel Kayserispor takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    21'
    Frikik | Altay

    Altay takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Mateusz Lis.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    21'
    Faul | Yukatel Kayserispor

    Yukatel Kayserispor takımında Mustafa Pektemek faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    21'
    İsabetsiz Orta | Yukatel Kayserispor

    Emrah Başsan ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    20'
    Engellenen Şut | Yukatel Kayserispor

    Miguel Cardoso tarafından çekilen şutu, savunma araya girerek önlüyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    19'
    Korner | Yukatel Kayserispor

    Yukatel Kayserispor, Emrah Başsan ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    19'
    İsabetsiz Orta | Yukatel Kayserispor

    Emrah Başsan ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    19'
    İsabetli Şut | Yukatel Kayserispor

    Mustafa Pektemek tarafından çekilen şutu, kaleci kurtarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    18'
    İsabetsiz Orta | Yukatel Kayserispor

    Yukatel Kayserispor takımından Emrah Başsan ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    18'
    Korner | Yukatel Kayserispor

    Yukatel Kayserispor, Emrah Başsan ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    16'
    İsabetsiz Orta | Altay

    Martin Rodriguez ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    16'
    İsabetsiz Orta | Yukatel Kayserispor

    Ceza sahası içinde sağ çaprazdan Emrah Başsan ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    12'
    Ofsayt | Yukatel Kayserispor

    Ceza sahasında Emrah Başsan topla buluşuyor, ancak hakem ofsayt gerekçesi ile oyunu durduruyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    10'
    Ofsayt | Yukatel Kayserispor

    Ceza sahasında Mario Gavranovic topla buluşuyor, ancak hakem ofsayt gerekçesi ile oyunu durduruyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    7'
    Frikik | Yukatel Kayserispor

    Yukatel Kayserispor takımında, taç çizgisine yakın bir noktadan kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Majid Hosseini.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    7'
    Faul | Altay

    Taç çizgisine yakın bir yerde Majid Hosseini, Khaly Thiam tarafından faule maruz kalıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    7'
    İsabetsiz Orta | Yukatel Kayserispor

    Yukatel Kayserispor takımından Emrah Başsan sağ kanatta ceza sahası yan çizgisinden ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    6'
    Frikik | Altay

    Altay takımının orta yuvarlakta kazandığı serbest vuruş için topun başına Ceyhun Gülselam geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    6'
    Faul | Yukatel Kayserispor

    Zeki Yıldırım, orta yuvarlakta Mustafa Pektemek tarafından faule maruz kalıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    5'
    Faul | Altay

    Majid Hosseini, Marco Paixao tarafından faulle durdurulduğu için Yukatel Kayserispor serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    5'
    Frikik | Yukatel Kayserispor

    Yukatel Kayserispor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Emrah Başsan.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    2'
    Frikik | Yukatel Kayserispor

    Yukatel Kayserispor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Lionel Carole geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    2'
    Faul | Altay

    Altay takımında Eren Erdoğan faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    1'

    Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.

Yukatel Kayserispor Altay Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Yukatel Kayserispor Yukatel Kayserispor
0 0 %
Altay Altay
İsabetli Şut
2
0
İsabetsiz Şut
1
2
Kurtarış
0
1
Korner
3
0
Faul
5
8
Ofsayt
3
0
Sarı Kart
0
0
Kırmızı Kart
0
0

Yukatel Kayserispor Altay Maç Kadroları

Yukatel Kayserispor Yukatel Kayserispor İlk 11

Teknik Direktör: Hikmet Karaman

Altay Altay İlk 11

Teknik Direktör: Mustafa Denizli

Yukatel Kayserispor Yukatel Kayserispor Yedekler

Altay Altay Yedekler

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