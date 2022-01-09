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Yukatel Kayserispor - Altay Canlı Maç Anlatımı
Maçın ilk yarısı 1-0 sonuçlanıyor
Hakem Yaşar Uğurlu yardımcı hakemine uyarak ofsayt bayrağını Mario Gavranovic için kaldırdı.
Martin Rodriguez ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Yukatel Kayserispor, Lionel Carole ile orta saha çizgisine yakın bir noktada serbest vuruş kullanacak.
Lionel Carole, orta saha çizgisine yakın bir noktada Eren Erdoğan tarafından faule maruz kalıyor.
Yukatel Kayserispor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Onur Bulut.
Altay takımında Mohammad Naderi faul yapıyor. Faul yapılan oyuncu Mustafa Pektemek.
Orta yuvarlakta kazanılan serbest vuruşu Altay adına Ceyhun Gülselam kullanacak.
Martin Rodriguez, orta yuvarlakta İbrahim Akdağ tarafından faule maruz kalıyor.
Altay takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Martin Rodriguez.
Yukatel Kayserispor takımında İbrahim Akdağ faul yapıyor.
Altay takımında Mohammad Naderi faul yapıyor.
Yukatel Kayserispor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Silviu Lung geçiyor.
Golün asistini yapan isim Onur Bulut.
GOL! Mustafa Pektemek Yukatel Kayserispor takımını öne geçiren golü atıyor.
Altay takımında, orta saha çizgisine yakın bir noktada kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Khaly Thiam.
Emrah Başsan ile Mohammad Naderi arasındaki mücadele hakem tarafından faul nedeniyle durduruluyor. Faulü yapan oyuncu Emrah Başsan.Orta yuvarlağa yakın bir bölgede Altay takımı oyuna başlayacak.
Altay takımından Zeki Yıldırım şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Martin Rodriguez ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Korner bayrağına yakın bir noktada kazanılan serbest vuruşu Yukatel Kayserispor adına Lionel Carole kullanacak.
Altay takımında Eren Erdoğan faul yapıyor.
Yukatel Kayserispor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Majid Hosseini geçiyor.
Altay takımında Ceyhun Gülselam faul yapıyor.
Marco Paixao tarafından çekilen şutu, savunma araya girerek önlüyor.
Emrah Başsan ile Yukatel Kayserispor takımı köşe vuruşu kullanacak.
Altay takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Mateusz Lis.
Yukatel Kayserispor takımında Mustafa Pektemek faul yapıyor.
Emrah Başsan ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Miguel Cardoso tarafından çekilen şutu, savunma araya girerek önlüyor.
Yukatel Kayserispor, Emrah Başsan ile köşe vuruşu kullanıyor.
Emrah Başsan ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Mustafa Pektemek tarafından çekilen şutu, kaleci kurtarıyor.
Yukatel Kayserispor takımından Emrah Başsan ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Yukatel Kayserispor, Emrah Başsan ile köşe vuruşu kullanıyor.
Martin Rodriguez ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Ceza sahası içinde sağ çaprazdan Emrah Başsan ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Ceza sahasında Emrah Başsan topla buluşuyor, ancak hakem ofsayt gerekçesi ile oyunu durduruyor.
Ceza sahasında Mario Gavranovic topla buluşuyor, ancak hakem ofsayt gerekçesi ile oyunu durduruyor.
Yukatel Kayserispor takımında, taç çizgisine yakın bir noktadan kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Majid Hosseini.
Taç çizgisine yakın bir yerde Majid Hosseini, Khaly Thiam tarafından faule maruz kalıyor.
Yukatel Kayserispor takımından Emrah Başsan sağ kanatta ceza sahası yan çizgisinden ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Altay takımının orta yuvarlakta kazandığı serbest vuruş için topun başına Ceyhun Gülselam geçiyor.
Zeki Yıldırım, orta yuvarlakta Mustafa Pektemek tarafından faule maruz kalıyor.
Majid Hosseini, Marco Paixao tarafından faulle durdurulduğu için Yukatel Kayserispor serbest vuruş kullanacak.
Yukatel Kayserispor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Emrah Başsan.
Yukatel Kayserispor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Lionel Carole geçiyor.
Altay takımında Eren Erdoğan faul yapıyor.
Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.