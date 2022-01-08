SPOR

CANLI
Tüm maçlar
Stadyum Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu Hakem Sarper Barış Saka Maç Saati 08 Ocak 16:00
45'
2 0
Kasımpaşa
Kasımpaşa
Atakaş Hatayspor
Atakaş Hatayspor
Valentin Eysseric 1' Umut Bozok 6'

Canlı Maç Anlatımı Kasımpaşa - Atakaş Hatayspor Canlı Maç Anlatımı

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    44'
    Faul | Atakaş Hatayspor

    Atakaş Hatayspor takımında Fatih Kuruçuk faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    42'
    İsabetsiz Şut | Kasımpaşa

    Kasımpaşa takımından Michal Travnik şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    40'
    İsabetsiz Şut | Atakaş Hatayspor

    Atakaş Hatayspor takımından Saba Lobjanidze tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    40'
    İsabetsiz Orta | Atakaş Hatayspor

    Sadık Baş ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    40'
    İsabetsiz Orta | Atakaş Hatayspor

    Atakaş Hatayspor takımından Bülent Cevahir ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    40'
    Frikik | Atakaş Hatayspor

    Atakaş Hatayspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Bülent Cevahir geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    39'
    Faul | Kasımpaşa

    Kasımpaşa takımında Umut Bozok faul yapıyor. Faul yapılan oyuncu Simon Falette.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    38'
    Korner | Kasımpaşa

    Haris Hajradinovic ile Kasımpaşa takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    38'
    İsabetsiz Orta | Kasımpaşa

    Haris Hajradinovic ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    37'
    İsabetsiz Orta | Kasımpaşa

    Kasımpaşa takımından Michal Travnik ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    35'
    İsabetsiz Orta | Atakaş Hatayspor

    Atakaş Hatayspor takımından Sadık Baş ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    35'
    Faul | Atakaş Hatayspor

    Atakaş Hatayspor takımında Dylan Saint-Louis faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    35'
    Oyuna Girme | Kasımpaşa

    Kasımpaşa takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Valentin Eysseric çıkıyor ve yerine Michal Travnik oyuna giriyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    34'
    İsabetsiz Orta | Atakaş Hatayspor

    Atakaş Hatayspor takımından Mohammed Kamara sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    33'
    İsabetli Şut | Kasımpaşa

    Mortadha Ouanes tarafından çekilen şutu, kaleci kurtarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    32'
    İsabetsiz Orta | Atakaş Hatayspor

    Atakaş Hatayspor takımından Muhammed Mert ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    32'
    Korner | Atakaş Hatayspor

    Muhammed Mert ile Atakaş Hatayspor takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    32'
    İsabetsiz Orta | Atakaş Hatayspor

    Atakaş Hatayspor takımından Muhammed Mert ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    28'
    Korner | Kasımpaşa

    Kasımpaşa, Valentin Eysseric ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    28'
    Engellenen Şut | Kasımpaşa

    Doğucan Haspolat tarafından çekilen şutu, savunma araya girerek önlüyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    27'
    İsabetsiz Orta | Kasımpaşa

    Florent Hadergjonaj ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    27'
    Frikik | Kasımpaşa

    Kasımpaşa takımının yarı alanın ortalarında kaleye uzak sayılabilecek bir mesafede kazanılan serbest vuruşu Kasımpaşa adına Doğucan Haspolat kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    27'
    Faul | Atakaş Hatayspor

    Atakaş Hatayspor takımında Dylan Saint-Louis faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    26'
    İsabetli Şut | Kasımpaşa

    Kasımpaşa takımından Ahmet Engin tarafından çekilen şut kaleci tarafından kurtarılıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    25'
    Frikik | Kasımpaşa

    Kasımpaşa, Tomas Brecka ile serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    25'
    Elle Oynama | Atakaş Hatayspor

    Mame Diouf topa eliyle müdahale ediyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    23'
    İsabetsiz Orta | Kasımpaşa

    Ahmet Engin ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    23'
    İsabetsiz Orta | Atakaş Hatayspor

    Atakaş Hatayspor takımından Bülent Cevahir ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    23'
    Frikik | Atakaş Hatayspor

    Atakaş Hatayspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Bülent Cevahir geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    22'
    Faul | Kasımpaşa

    Kasımpaşa takımında Valentin Eysseric faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    21'
    Korner | Atakaş Hatayspor

    Saba Lobjanidze ile Atakaş Hatayspor takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    20'
    İsabetsiz Orta | Atakaş Hatayspor

    Atakaş Hatayspor takımından Saba Lobjanidze sağ kanatta ceza sahası yan çizgisinden ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    19'
    İsabetsiz Şut | Atakaş Hatayspor

    Atakaş Hatayspor takımından Mohammed Kamara tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    18'
    İsabetli Şut | Kasımpaşa

    Mortadha Ouanes, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şut çekiyor, kaleci Abdullah Yiğiter kurtarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    17'
    Faul | Kasımpaşa

    Kasımpaşa takımında Doğucan Haspolat faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    17'
    Frikik | Atakaş Hatayspor

    Atakaş Hatayspor, Saba Lobjanidze ile yarı alanının ortalarında taç çizgisine yakın bir noktada serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    17'
    İsabetsiz Orta | Atakaş Hatayspor

    Atakaş Hatayspor takımından Saba Lobjanidze Rakip yarı alanın ortalarından ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    16'
    Ofsayt | Atakaş Hatayspor

    Hakem ofsayt gerekçesiyle oyunu durduruyor. Rakip ceza sahasının sağ köşesinde ofsayta düşen oyuncu Mohammed Kamara

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    14'
    İsabetsiz Orta | Atakaş Hatayspor

    Atakaş Hatayspor takımından Saba Lobjanidze Rakip yarı alanın ortalarından ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    14'
    Frikik | Atakaş Hatayspor

    Atakaş Hatayspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Saba Lobjanidze geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    13'
    Faul | Kasımpaşa

    Kasımpaşa takımında Ahmet Engin faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    13'
    İsabetsiz Şut | Kasımpaşa

    Umut Bozok altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    11'
    İsabetsiz Şut | Kasımpaşa

    Kasımpaşa takımından Umut Bozok tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    6'
    Asist | Kasımpaşa

    Golün asistini yapan isim Valentin Eysseric.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    6'
    Gooolll | Kasımpaşa

    GOL! Umut Bozok ile Kasımpaşa farkı 2'ye çıkarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    5'
    Faul | Kasımpaşa

    Bülent Cevahir, Evren Eren Elmalı tarafından faule maruz kalıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    5'
    Frikik | Atakaş Hatayspor

    Atakaş Hatayspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Bülent Cevahir geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    1'
    Asist | Kasımpaşa

    Mortadha Ouanes, gol pasını veren isim.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    1'

    İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    1'
    Gooolll | Kasımpaşa

    GOL! Valentin Eysseric takımını öne geçiren golü atıyor.

Kasımpaşa Atakaş Hatayspor Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Kasımpaşa Kasımpaşa
0 0 %
Atakaş Hatayspor Atakaş Hatayspor
İsabetli Şut
5
0
İsabetsiz Şut
4
2
Kurtarış
0
3
Korner
2
2
Faul
5
4
Ofsayt
0
1
Sarı Kart
0
0
Kırmızı Kart
0
0

Kasımpaşa Atakaş Hatayspor Maç Kadroları

Kasımpaşa Kasımpaşa İlk 11

Teknik Direktör: Sami Uğurlu

Atakaş Hatayspor Atakaş Hatayspor İlk 11

Teknik Direktör: Ömer Erdoğan

Kasımpaşa Kasımpaşa Yedekler

Atakaş Hatayspor Atakaş Hatayspor Yedekler

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.