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Kasımpaşa - Atakaş Hatayspor Canlı Maç Anlatımı
Atakaş Hatayspor takımında Fatih Kuruçuk faul yapıyor.
Kasımpaşa takımından Michal Travnik şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Atakaş Hatayspor takımından Saba Lobjanidze tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
Sadık Baş ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Atakaş Hatayspor takımından Bülent Cevahir ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Atakaş Hatayspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Bülent Cevahir geçiyor.
Kasımpaşa takımında Umut Bozok faul yapıyor. Faul yapılan oyuncu Simon Falette.
Haris Hajradinovic ile Kasımpaşa takımı köşe vuruşu kullanacak.
Haris Hajradinovic ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Kasımpaşa takımından Michal Travnik ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Atakaş Hatayspor takımından Sadık Baş ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Atakaş Hatayspor takımında Dylan Saint-Louis faul yapıyor.
Kasımpaşa takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Valentin Eysseric çıkıyor ve yerine Michal Travnik oyuna giriyor.
Atakaş Hatayspor takımından Mohammed Kamara sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Mortadha Ouanes tarafından çekilen şutu, kaleci kurtarıyor.
Atakaş Hatayspor takımından Muhammed Mert ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Muhammed Mert ile Atakaş Hatayspor takımı köşe vuruşu kullanacak.
Atakaş Hatayspor takımından Muhammed Mert ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Kasımpaşa, Valentin Eysseric ile köşe vuruşu kullanıyor.
Doğucan Haspolat tarafından çekilen şutu, savunma araya girerek önlüyor.
Florent Hadergjonaj ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Kasımpaşa takımının yarı alanın ortalarında kaleye uzak sayılabilecek bir mesafede kazanılan serbest vuruşu Kasımpaşa adına Doğucan Haspolat kullanacak.
Atakaş Hatayspor takımında Dylan Saint-Louis faul yapıyor.
Kasımpaşa takımından Ahmet Engin tarafından çekilen şut kaleci tarafından kurtarılıyor.
Kasımpaşa, Tomas Brecka ile serbest vuruş kullanacak.
Mame Diouf topa eliyle müdahale ediyor.
Ahmet Engin ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Atakaş Hatayspor takımından Bülent Cevahir ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Atakaş Hatayspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Bülent Cevahir geçiyor.
Kasımpaşa takımında Valentin Eysseric faul yapıyor.
Saba Lobjanidze ile Atakaş Hatayspor takımı köşe vuruşu kullanacak.
Atakaş Hatayspor takımından Saba Lobjanidze sağ kanatta ceza sahası yan çizgisinden ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Atakaş Hatayspor takımından Mohammed Kamara tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
Mortadha Ouanes, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şut çekiyor, kaleci Abdullah Yiğiter kurtarıyor.
Kasımpaşa takımında Doğucan Haspolat faul yapıyor.
Atakaş Hatayspor, Saba Lobjanidze ile yarı alanının ortalarında taç çizgisine yakın bir noktada serbest vuruş kullanacak.
Atakaş Hatayspor takımından Saba Lobjanidze Rakip yarı alanın ortalarından ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Hakem ofsayt gerekçesiyle oyunu durduruyor. Rakip ceza sahasının sağ köşesinde ofsayta düşen oyuncu Mohammed Kamara
Atakaş Hatayspor takımından Saba Lobjanidze Rakip yarı alanın ortalarından ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Atakaş Hatayspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Saba Lobjanidze geçiyor.
Kasımpaşa takımında Ahmet Engin faul yapıyor.
Umut Bozok altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Kasımpaşa takımından Umut Bozok tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
Golün asistini yapan isim Valentin Eysseric.
GOL! Umut Bozok ile Kasımpaşa farkı 2'ye çıkarıyor.
Bülent Cevahir, Evren Eren Elmalı tarafından faule maruz kalıyor.
Atakaş Hatayspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Bülent Cevahir geçiyor.
Mortadha Ouanes, gol pasını veren isim.
İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.
GOL! Valentin Eysseric takımını öne geçiren golü atıyor.