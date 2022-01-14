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Stadyum Vodafone Park Hakem Arda Kardeşler Maç Saati 14 Ocak 20:00
45'
0 0
Beşiktaş
Beşiktaş
Gaziantep FK
Gaziantep FK

Canlı Maç Anlatımı Beşiktaş - Gaziantep FK Canlı Maç Anlatımı

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    44'
    İsabetli Şut | Gaziantep FK

    Sol kanatta topla buluşan Angelo Sagal, kaleyi çaprazdan gören bir noktadan kaleye şut çekiyor, kaleci Ersin Destanoğlu kurtarıyor.

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    43'
    Frikik | Beşiktaş

    Beşiktaş takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Ersin Destanoğlu geçiyor.

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    43'
    Faul | Gaziantep FK

    Welinton Silva, Furkan Soyalp tarafından faulle durdurulduğu için Beşiktaş serbest vuruş kullanacak.

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    42'
    Ofsayt | Beşiktaş

    Ofsayt bayrağı Michy Batshuayi için kalkıyor

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    42'
    İsabetsiz Orta | Beşiktaş

    Beşiktaş takımından Rachid Ghezzal ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

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    41'
    Frikik | Gaziantep FK

    Gaziantep FK, Günay Güvenç ile serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    40'
    Faul | Beşiktaş

    Beşiktaş takımında Valentin Rosier faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    40'
    İsabetsiz Orta | Beşiktaş

    Beşiktaş takımından Miralem Pjanic ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    40'
    Frikik | Beşiktaş

    Beşiktaş takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Miralem Pjanic.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    39'
    İsabetsiz Orta | Beşiktaş

    Beşiktaş takımından Valentin Rosier sağ kanatta rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi çaprazdan gören bir noktadan ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    39'
    Faul | Gaziantep FK

    Gaziantep FK takımında Doğan Erdoğan faul yapıyor.

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    38'
    Frikik | Beşiktaş

    Korner bayrağına yakın bir noktada kazanılan serbest vuruşu Beşiktaş adına Rachid Ghezzal kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    38'
    İsabetsiz Orta | Beşiktaş

    Beşiktaş takımından Rachid Ghezzal sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    37'
    Faul | Gaziantep FK

    Gaziantep FK takımında Angelo Sagal faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    35'
    Ofsayt | Gaziantep FK

    Ofsayt bayrağı Muhammet Demir için kalkıyor

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    33'
    Engellenen Şut | Beşiktaş

    Valentin Rosier rakip ceza sahasına girmeden şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    33'
    İsabetsiz Orta | Beşiktaş

    Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Rachid Ghezzal ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    33'
    Korner | Beşiktaş

    Rachid Ghezzal ile Beşiktaş takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    32'
    İsabetsiz Orta | Beşiktaş

    Beşiktaş takımından Valentin Rosier sağ kanatta çapraz bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    30'
    İsabetsiz Orta | Gaziantep FK

    Gaziantep FK takımından Amedej Vetrih sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    29'
    İsabetsiz Orta | Beşiktaş

    Beşiktaş takımından Rachid Ghezzal sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    28'
    Frikik | Beşiktaş

    Beşiktaş takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Miralem Pjanic geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    28'
    İsabetsiz Orta | Beşiktaş

    Beşiktaş takımından Rıdvan Yılmaz sol kanatta rakip yarı alanın ortalarında taç çizgisine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    28'
    Korner | Beşiktaş

    Miralem Pjanic ile Beşiktaş takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    28'
    İsabetsiz Orta | Beşiktaş

    Miralem Pjanic ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    28'
    İsabetsiz Orta | Beşiktaş

    Miralem Pjanic ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    28'
    Faul | Gaziantep FK

    Gaziantep FK takımında Papy Djilobodji faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    27'
    Faul | Gaziantep FK

    Gaziantep FK takımında Muhammet Demir faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    27'
    Frikik | Beşiktaş

    Beşiktaş takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Welinton Silva.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    23'
    İsabetsiz Orta | Beşiktaş

    Sağ kanatta rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi çaprazdan gören bir noktadan Miralem Pjanic ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    23'
    İsabetsiz Orta | Beşiktaş

    Beşiktaş takımından Rachid Ghezzal sağ kanatta ceza sahası yan çizgisinden ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    22'
    İsabetsiz Orta | Gaziantep FK

    Gaziantep FK takımından Papy Djilobodji ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    21'
    İsabetsiz Orta | Gaziantep FK

    Alexandru Maxim ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    21'
    Frikik | Gaziantep FK

    Gaziantep FK, Alexandru Maxim ile serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    21'
    Faul | Beşiktaş

    Beşiktaş takımında Valentin Rosier faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    20'
    İsabetsiz Orta | Beşiktaş

    Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Valentin Rosier ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    20'
    Frikik | Gaziantep FK

    Gaziantep FK, Papy Djilobodji ile taç çizgisine yakın bir noktadan serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    20'
    Faul | Beşiktaş

    Necip Uysal ile Muhammet Demir arasındaki mücadele hakem tarafından faul gerekçesiyle durduruluyor. Faulü yapan oyuncu Necip Uysal. Taç çizgisine yakın bir bölgede Gaziantep FK takımı oyuna başlayacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    18'
    Korner | Beşiktaş

    Beşiktaş, Miralem Pjanic ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    17'
    İsabetsiz Orta | Beşiktaş

    Beşiktaş takımından Rachid Ghezzal sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    17'
    Korner | Beşiktaş

    Rachid Ghezzal ile Beşiktaş takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    17'
    Korner | Beşiktaş

    Rachid Ghezzal ile Beşiktaş takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    17'
    İsabetsiz Orta | Beşiktaş

    Rachid Ghezzal ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    16'
    İsabetsiz Orta | Beşiktaş

    Valentin Rosier ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    15'
    İsabetsiz Orta | Beşiktaş

    Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Güven Yalçın ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    15'
    İsabetsiz Orta | Beşiktaş

    Rachid Ghezzal ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    11'
    İsabetsiz Orta | Beşiktaş

    Valentin Rosier ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    8'
    İsabetsiz Orta | Beşiktaş

    Beşiktaş takımından Güven Yalçın sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    6'
    Korner | Gaziantep FK

    Gaziantep FK, Alexandru Maxim ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    6'
    İsabetli Şut | Gaziantep FK

    Ceza sahası içinde topla buluşan Muhammet Demir, altıpas üzerinden kaleye şut çekiyor, kaleci Ersin Destanoğlu kurtarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    4'
    İsabetsiz Orta | Beşiktaş

    Ceza sahası içinde sağ çaprazdan Güven Yalçın ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    4'
    İsabetli Şut | Beşiktaş

    Emirhan İlkhan tarafından çekilen şutu, kaleci kurtarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    1'

    Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.

Beşiktaş Gaziantep FK Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Beşiktaş Beşiktaş
0 0 %
Gaziantep FK Gaziantep FK
İsabetli Şut
2
2
İsabetsiz Şut
1
0
Kurtarış
2
2
Korner
5
1
Faul
3
5
Ofsayt
1
1
Sarı Kart
0
0
Kırmızı Kart
0
0

Beşiktaş Gaziantep FK Maç Kadroları

Beşiktaş Beşiktaş İlk 11

Teknik Direktör: Önder Karaveli

Gaziantep FK Gaziantep FK İlk 11

Teknik Direktör: Erol Bulut

Beşiktaş Beşiktaş Yedekler

Gaziantep FK Gaziantep FK Yedekler

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