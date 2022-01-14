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Beşiktaş - Gaziantep FK Canlı Maç Anlatımı
Sol kanatta topla buluşan Angelo Sagal, kaleyi çaprazdan gören bir noktadan kaleye şut çekiyor, kaleci Ersin Destanoğlu kurtarıyor.
Beşiktaş takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Ersin Destanoğlu geçiyor.
Welinton Silva, Furkan Soyalp tarafından faulle durdurulduğu için Beşiktaş serbest vuruş kullanacak.
Ofsayt bayrağı Michy Batshuayi için kalkıyor
Beşiktaş takımından Rachid Ghezzal ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Gaziantep FK, Günay Güvenç ile serbest vuruş kullanacak.
Beşiktaş takımında Valentin Rosier faul yapıyor.
Beşiktaş takımından Miralem Pjanic ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Beşiktaş takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Miralem Pjanic.
Beşiktaş takımından Valentin Rosier sağ kanatta rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi çaprazdan gören bir noktadan ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Gaziantep FK takımında Doğan Erdoğan faul yapıyor.
Korner bayrağına yakın bir noktada kazanılan serbest vuruşu Beşiktaş adına Rachid Ghezzal kullanacak.
Beşiktaş takımından Rachid Ghezzal sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Gaziantep FK takımında Angelo Sagal faul yapıyor.
Ofsayt bayrağı Muhammet Demir için kalkıyor
Valentin Rosier rakip ceza sahasına girmeden şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.
Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Rachid Ghezzal ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Rachid Ghezzal ile Beşiktaş takımı köşe vuruşu kullanacak.
Beşiktaş takımından Valentin Rosier sağ kanatta çapraz bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Gaziantep FK takımından Amedej Vetrih sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Beşiktaş takımından Rachid Ghezzal sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Beşiktaş takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Miralem Pjanic geçiyor.
Beşiktaş takımından Rıdvan Yılmaz sol kanatta rakip yarı alanın ortalarında taç çizgisine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Miralem Pjanic ile Beşiktaş takımı köşe vuruşu kullanacak.
Miralem Pjanic ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Miralem Pjanic ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Gaziantep FK takımında Papy Djilobodji faul yapıyor.
Gaziantep FK takımında Muhammet Demir faul yapıyor.
Beşiktaş takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Welinton Silva.
Sağ kanatta rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi çaprazdan gören bir noktadan Miralem Pjanic ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Beşiktaş takımından Rachid Ghezzal sağ kanatta ceza sahası yan çizgisinden ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Gaziantep FK takımından Papy Djilobodji ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Alexandru Maxim ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Gaziantep FK, Alexandru Maxim ile serbest vuruş kullanacak.
Beşiktaş takımında Valentin Rosier faul yapıyor.
Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Valentin Rosier ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Gaziantep FK, Papy Djilobodji ile taç çizgisine yakın bir noktadan serbest vuruş kullanacak.
Necip Uysal ile Muhammet Demir arasındaki mücadele hakem tarafından faul gerekçesiyle durduruluyor. Faulü yapan oyuncu Necip Uysal. Taç çizgisine yakın bir bölgede Gaziantep FK takımı oyuna başlayacak.
Beşiktaş, Miralem Pjanic ile köşe vuruşu kullanıyor.
Beşiktaş takımından Rachid Ghezzal sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Rachid Ghezzal ile Beşiktaş takımı köşe vuruşu kullanacak.
Rachid Ghezzal ile Beşiktaş takımı köşe vuruşu kullanacak.
Rachid Ghezzal ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Valentin Rosier ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Güven Yalçın ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Rachid Ghezzal ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Valentin Rosier ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Beşiktaş takımından Güven Yalçın sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Gaziantep FK, Alexandru Maxim ile köşe vuruşu kullanıyor.
Ceza sahası içinde topla buluşan Muhammet Demir, altıpas üzerinden kaleye şut çekiyor, kaleci Ersin Destanoğlu kurtarıyor.
Ceza sahası içinde sağ çaprazdan Güven Yalçın ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Emirhan İlkhan tarafından çekilen şutu, kaleci kurtarıyor.
Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.