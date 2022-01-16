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Altay - Aytemiz Alanyaspor Canlı Maç Anlatımı
Hakem müsabakanın ilk yarısını bitiriyor
Aytemiz Alanyaspor, Cristian Borja ile orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinden serbest vuruş kullanacak.
Thaciano ile Emre Akbaba arasındaki mücadele hakem tarafından faul nedeniyle durduruluyor. Faulü yapan oyuncu Thaciano. Taç çizgisine yakın bir bölgede Aytemiz Alanyaspor takımı oyuna başlayacak.
Aytemiz Alanyaspor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Fatih Aksoy.
Fatih Aksoy, Leandro Kappel tarafından faulle durduruluyor.
Thaciano tarafından çekilen şutu, kaleci kurtarıyor.
Altay takımından Murat Akça çektiği şut savunmaya çarpıyor ve top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.
Leandro Kappel ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Aytemiz Alanyaspor, Joao Novais ile orta yuvarlağa yakın bir noktadan serbest vuruş kullanacak.
Altay takımında Ceyhun Gülselam faul yapıyor.
Ceza sahası içinde topla buluşan Efecan Karaca, sağ çaprazdan vuruşunu yapıyor, kaleci Mateusz Lis kurtarıyor.
Murat Akça tarafından çekilen şutu, kaleci kurtarıyor.
Altay, Murat Akça ile serbest vuruş kullanacak.
Altay takımında, orta yuvarlakta kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Murat Akça.
Aytemiz Alanyaspor takımında Wilson Eduardo faul yapıyor.
Aytemiz Alanyaspor takımında Emre Akbaba faul yapıyor.
Ceza sahası içinde sağ çaprazdan Wilson Eduardo ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Aytemiz Alanyaspor takımından Wilson Eduardo şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.
Aytemiz Alanyaspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Fatih Aksoy geçiyor.
Hakem, Cesar Pinares tarafından topa elle müdahale edildiğini işaret ediyor.
Altay takımından Thaciano ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Joao Novais tarafından çekilen şutu, kaleci kurtarıyor.
Aytemiz Alanyaspor takımından Emre Akbaba tarafından çekilen şut kaleci tarafından kurtarılıyor.
Daouda Bamba rakip ceza sahasına girmeden şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.
Khaly Thiam şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.
Altay takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Cesar Pinares geçiyor.
Aytemiz Alanyaspor takımında Fatih Aksoy faul yapıyor.
Aytemiz Alanyaspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Joao Novais geçiyor.
Altay takımında Leandro Kappel faul yapıyor.
Aytemiz Alanyaspor takımından Juanfran sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
GOL! Emre Akbaba Aytemiz Alanyaspor takımını öne geçiren golü atıyor.
Golün asistini yapan isim Wilson Eduardo.
Bu dakikada Altay takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahası içi sol çaprazından çekilen şut defansın araya girmesi ile engelleniyor. Şutu çeken isim Cesar Pinares
Aytemiz Alanyaspor, Cristian Borja ile serbest vuruş kullanacak.
Altay takımında Thaciano faul yapıyor.
Mohammad Naderi ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Altay takımından Daouda Bamba ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Efkan Bekiroğlu rakip yarı alanın ortalarında uzak mesafeden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Aytemiz Alanyaspor takımından Joao Novais sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Aytemiz Alanyaspor takımının korner bayrağına yakın bir noktada kazandığı serbest vuruş için topun başına Joao Novais geçiyor.
Altay takımında Mohammad Naderi, sarı kart görüyor.
Altay takımında Mohammad Naderi faul yapıyor.
Aytemiz Alanyaspor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Juanfran.
Efecan Karaca, Mohammad Naderi tarafından faule maruz kalıyor.
Aytemiz Alanyaspor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Joao Novais.
Efecan Karaca, orta yuvarlağa yakın bir noktada Ceyhun Gülselam tarafından faule maruz kalıyor.
Joao Novais, Khaly Thiam tarafından faulle durduruluyor.
Aytemiz Alanyaspor takımında, orta yuvarlağa yakın bir noktada kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Joao Novais.
Davidson ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Altay takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Mateusz Lis geçiyor.
Ceza sahası içinde sol çaprazda topla buluşan Eric Björkander, Wilson Eduardo tarafından faule maruz kalıyor.
Aytemiz Alanyaspor takımının orta yuvarlakta kazandığı serbest vuruş için topun başına Efkan Bekiroğlu geçiyor.
Altay takımında Ceyhun Gülselam faul yapıyor.
Sağ kanatta ceza sahası yan çizgisinden Leandro Kappel ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Aytemiz Alanyaspor takımından Emre Akbaba tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
Aytemiz Alanyaspor takımından Efecan Karaca tarafından çekilen şut kaleci tarafından kurtarılıyor.
Sağ kanatta rakip yarı alanın ortalarında kaleyi çaprazdan gören bir noktada bulunan Leandro Kappel için yardımcı hakem ofsaytı işaret ediyor.
Ceza sahası içinde topla buluşan Davidson, sol çaprazdan vuruşunu yapıyor,savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.
Aytemiz Alanyaspor takımının orta yuvarlağa yakın bir noktada kazandığı serbest vuruş için topun başına Joao Novais geçiyor.
Cesar Pinares - Joao Novais mücadelesinde hakem, orta yuvarlağa yakın bir noktada Joao Novais lehine faul kararı veriyor.
Orta saha çizgisine yakın bir noktada kazanılan serbest vuruşu Aytemiz Alanyaspor adına Joao Novais kullanacak.
Altay, Eric Björkander ile gole yaklaşıyor ancak top direkten dönüyor
Altay takımında Kazımcan Karataş faul yapıyor.
Ceyhun Gülselam tarafından çekilen şutu, kaleci kurtarıyor.
Altay, Cesar Pinares ile köşe vuruşu kullanıyor.
İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.