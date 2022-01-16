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Stadyum Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu Hakem Volkan Bayarslan Maç Saati 16 Ocak 13:00
İYS
İY: 0 - 1
0 1
Altay
Altay
Aytemiz Alanyaspor
Aytemiz Alanyaspor
26' Emre Akbaba

Canlı Maç Anlatımı Altay - Aytemiz Alanyaspor Canlı Maç Anlatımı

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    45'

    Hakem müsabakanın ilk yarısını bitiriyor

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    45'
    Frikik | Aytemiz Alanyaspor

    Aytemiz Alanyaspor, Cristian Borja ile orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinden serbest vuruş kullanacak.

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    45'
    Faul | Altay

    Thaciano ile Emre Akbaba arasındaki mücadele hakem tarafından faul nedeniyle durduruluyor. Faulü yapan oyuncu Thaciano. Taç çizgisine yakın bir bölgede Aytemiz Alanyaspor takımı oyuna başlayacak.

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    45'
    Frikik | Aytemiz Alanyaspor

    Aytemiz Alanyaspor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Fatih Aksoy.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    Faul | Altay

    Fatih Aksoy, Leandro Kappel tarafından faulle durduruluyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    İsabetli Şut | Altay

    Thaciano tarafından çekilen şutu, kaleci kurtarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    Engellenen Şut | Altay

    Altay takımından Murat Akça çektiği şut savunmaya çarpıyor ve top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.

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    45'
    İsabetsiz Orta | Altay

    Leandro Kappel ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

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    43'
    Frikik | Aytemiz Alanyaspor

    Aytemiz Alanyaspor, Joao Novais ile orta yuvarlağa yakın bir noktadan serbest vuruş kullanacak.

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    42'
    Faul | Altay

    Altay takımında Ceyhun Gülselam faul yapıyor.

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    41'
    İsabetli Şut | Aytemiz Alanyaspor

    Ceza sahası içinde topla buluşan Efecan Karaca, sağ çaprazdan vuruşunu yapıyor, kaleci Mateusz Lis kurtarıyor.

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    39'
    İsabetli Şut | Altay

    Murat Akça tarafından çekilen şutu, kaleci kurtarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    39'
    Frikik | Altay

    Altay, Murat Akça ile serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    38'
    Frikik | Altay

    Altay takımında, orta yuvarlakta kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Murat Akça.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    38'
    Faul | Aytemiz Alanyaspor

    Aytemiz Alanyaspor takımında Wilson Eduardo faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    38'
    Faul | Aytemiz Alanyaspor

    Aytemiz Alanyaspor takımında Emre Akbaba faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    36'
    İsabetsiz Orta | Aytemiz Alanyaspor

    Ceza sahası içinde sağ çaprazdan Wilson Eduardo ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    36'
    Engellenen Şut | Aytemiz Alanyaspor

    Aytemiz Alanyaspor takımından Wilson Eduardo şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    35'
    Frikik | Aytemiz Alanyaspor

    Aytemiz Alanyaspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Fatih Aksoy geçiyor.

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    35'
    Elle Oynama | Altay

    Hakem, Cesar Pinares tarafından topa elle müdahale edildiğini işaret ediyor.

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    35'
    İsabetsiz Orta | Altay

    Altay takımından Thaciano ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    33'
    İsabetli Şut | Aytemiz Alanyaspor

    Joao Novais tarafından çekilen şutu, kaleci kurtarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    33'
    İsabetli Şut | Aytemiz Alanyaspor

    Aytemiz Alanyaspor takımından Emre Akbaba tarafından çekilen şut kaleci tarafından kurtarılıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    33'
    Engellenen Şut | Altay

    Daouda Bamba rakip ceza sahasına girmeden şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    32'
    İsabetsiz Şut | Altay

    Khaly Thiam şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    32'
    Frikik | Altay

    Altay takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Cesar Pinares geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    31'
    Faul | Aytemiz Alanyaspor

    Aytemiz Alanyaspor takımında Fatih Aksoy faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    30'
    Frikik | Aytemiz Alanyaspor

    Aytemiz Alanyaspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Joao Novais geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    30'
    Faul | Altay

    Altay takımında Leandro Kappel faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    29'
    İsabetsiz Orta | Aytemiz Alanyaspor

    Aytemiz Alanyaspor takımından Juanfran sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    26'
    Gooolll | Aytemiz Alanyaspor

    GOL! Emre Akbaba Aytemiz Alanyaspor takımını öne geçiren golü atıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    26'
    Asist | Aytemiz Alanyaspor

    Golün asistini yapan isim Wilson Eduardo.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    25'
    Engellenen Şut | Altay

    Bu dakikada Altay takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahası içi sol çaprazından çekilen şut defansın araya girmesi ile engelleniyor. Şutu çeken isim Cesar Pinares

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    23'
    Frikik | Aytemiz Alanyaspor

    Aytemiz Alanyaspor, Cristian Borja ile serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    22'
    Faul | Altay

    Altay takımında Thaciano faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    22'
    İsabetsiz Orta | Altay

    Mohammad Naderi ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    21'
    İsabetsiz Orta | Altay

    Altay takımından Daouda Bamba ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    21'
    İsabetsiz Şut | Aytemiz Alanyaspor

    Efkan Bekiroğlu rakip yarı alanın ortalarında uzak mesafeden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    20'
    İsabetsiz Orta | Aytemiz Alanyaspor

    Aytemiz Alanyaspor takımından Joao Novais sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    20'
    Frikik | Aytemiz Alanyaspor

    Aytemiz Alanyaspor takımının korner bayrağına yakın bir noktada kazandığı serbest vuruş için topun başına Joao Novais geçiyor.

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    19'
    Sarı Kart | Altay

    Altay takımında Mohammad Naderi, sarı kart görüyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    19'
    Faul | Altay

    Altay takımında Mohammad Naderi faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    17'
    Frikik | Aytemiz Alanyaspor

    Aytemiz Alanyaspor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Juanfran.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    17'
    Faul | Altay

    Efecan Karaca, Mohammad Naderi tarafından faule maruz kalıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    17'
    Frikik | Aytemiz Alanyaspor

    Aytemiz Alanyaspor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Joao Novais.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    16'
    Faul | Altay

    Efecan Karaca, orta yuvarlağa yakın bir noktada Ceyhun Gülselam tarafından faule maruz kalıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    16'
    Faul | Altay

    Joao Novais, Khaly Thiam tarafından faulle durduruluyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    16'
    Frikik | Aytemiz Alanyaspor

    Aytemiz Alanyaspor takımında, orta yuvarlağa yakın bir noktada kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Joao Novais.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    15'
    İsabetsiz Orta | Aytemiz Alanyaspor

    Davidson ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    15'
    Frikik | Altay

    Altay takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Mateusz Lis geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    15'
    Faul | Aytemiz Alanyaspor

    Ceza sahası içinde sol çaprazda topla buluşan Eric Björkander, Wilson Eduardo tarafından faule maruz kalıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    12'
    Frikik | Aytemiz Alanyaspor

    Aytemiz Alanyaspor takımının orta yuvarlakta kazandığı serbest vuruş için topun başına Efkan Bekiroğlu geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    12'
    Faul | Altay

    Altay takımında Ceyhun Gülselam faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    12'
    İsabetsiz Orta | Altay

    Sağ kanatta ceza sahası yan çizgisinden Leandro Kappel ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    10'
    İsabetsiz Şut | Aytemiz Alanyaspor

    Aytemiz Alanyaspor takımından Emre Akbaba tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    10'
    İsabetli Şut | Aytemiz Alanyaspor

    Aytemiz Alanyaspor takımından Efecan Karaca tarafından çekilen şut kaleci tarafından kurtarılıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    8'
    Ofsayt | Altay

    Sağ kanatta rakip yarı alanın ortalarında kaleyi çaprazdan gören bir noktada bulunan Leandro Kappel için yardımcı hakem ofsaytı işaret ediyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    6'
    Engellenen Şut | Aytemiz Alanyaspor

    Ceza sahası içinde topla buluşan Davidson, sol çaprazdan vuruşunu yapıyor,savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    5'
    Frikik | Aytemiz Alanyaspor

    Aytemiz Alanyaspor takımının orta yuvarlağa yakın bir noktada kazandığı serbest vuruş için topun başına Joao Novais geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    5'
    Faul | Altay

    Cesar Pinares - Joao Novais mücadelesinde hakem, orta yuvarlağa yakın bir noktada Joao Novais lehine faul kararı veriyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    3'
    Frikik | Aytemiz Alanyaspor

    Orta saha çizgisine yakın bir noktada kazanılan serbest vuruşu Aytemiz Alanyaspor adına Joao Novais kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    2'
    | Altay

    Altay, Eric Björkander ile gole yaklaşıyor ancak top direkten dönüyor

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    2'
    Faul | Altay

    Altay takımında Kazımcan Karataş faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    1'
    İsabetli Şut | Altay

    Ceyhun Gülselam tarafından çekilen şutu, kaleci kurtarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    1'
    Korner | Altay

    Altay, Cesar Pinares ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    1'

    İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.

Altay Aytemiz Alanyaspor Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Altay Altay
0 0 %
Aytemiz Alanyaspor Aytemiz Alanyaspor
İsabetli Şut
3
5
İsabetsiz Şut
5
4
Kurtarış
4
3
Korner
1
0
Faul
13
4
Ofsayt
1
0
Sarı Kart
1
0
Kırmızı Kart
0
0

Altay Aytemiz Alanyaspor Maç Kadroları

Altay Altay İlk 11

Teknik Direktör: Mert Nobre

Aytemiz Alanyaspor Aytemiz Alanyaspor İlk 11

Teknik Direktör: Francesco Farioli

Altay Altay Yedekler

Aytemiz Alanyaspor Aytemiz Alanyaspor Yedekler

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