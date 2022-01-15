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Stadyum Antalya Stadyumu Hakem Atilla Karaoğlan Maç Saati 15 Ocak 19:00
5'
0 0
Fraport TAV Antalyaspor
Fraport TAV Antalyaspor
Fenerbahçe
Fenerbahçe

Canlı Maç Anlatımı Fraport TAV Antalyaspor - Fenerbahçe Canlı Maç Anlatımı

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    4'
    İsabetsiz Orta | Fenerbahçe

    Ceza sahası içinde sağ çaprazdan Mesut Özil ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

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    4'
    Korner | Fenerbahçe

    Fenerbahçe, Jose Sosa ile köşe vuruşu kullanıyor.

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    4'
    İsabetsiz Orta | Fenerbahçe

    Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Jose Sosa ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    4'
    İsabetsiz Orta | Fenerbahçe

    Ferdi Kadıoğlu ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

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    1'

    İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.

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    1'
    İsabetsiz Orta | Fenerbahçe

    Fenerbahçe takımından Mesut Özil sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

Fraport TAV Antalyaspor Fenerbahçe Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Fraport TAV Antalyaspor Fraport TAV Antalyaspor
0 0 %
Fenerbahçe Fenerbahçe
İsabetli Şut
0
0
İsabetsiz Şut
0
0
Kurtarış
0
0
Korner
0
1
Faul
0
0
Ofsayt
0
0
Sarı Kart
0
0
Kırmızı Kart
0
0

Fraport TAV Antalyaspor Fenerbahçe Maç Kadroları

Fraport TAV Antalyaspor Fraport TAV Antalyaspor İlk 11

Teknik Direktör: Nuri Şahin

Fenerbahçe Fenerbahçe İlk 11

Teknik Direktör: Zeki Murat Göle

Fraport TAV Antalyaspor Fraport TAV Antalyaspor Yedekler

Fenerbahçe Fenerbahçe Yedekler

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