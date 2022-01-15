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Fraport TAV Antalyaspor - Fenerbahçe Canlı Maç Anlatımı
Ceza sahası içinde sağ çaprazdan Mesut Özil ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Fenerbahçe, Jose Sosa ile köşe vuruşu kullanıyor.
Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Jose Sosa ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Ferdi Kadıoğlu ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.
Fenerbahçe takımından Mesut Özil sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.