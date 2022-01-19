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Trabzonspor - GZT Giresunspor Canlı Maç Anlatımı
Ceza sahası içinde topla buluşan Mamadou Diarra, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
GZT Giresunspor, Zeki Yavru ile köşe vuruşu kullanıyor.
İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.