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Stadyum Medical Park Stadyumu Hakem Alper Ulusoy Maç Saati 19 Ocak 20:00
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Trabzonspor
Trabzonspor
GZT Giresunspor
GZT Giresunspor

Canlı Maç Anlatımı Trabzonspor - GZT Giresunspor Canlı Maç Anlatımı

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    3'
    İsabetsiz Şut | GZT Giresunspor

    Ceza sahası içinde topla buluşan Mamadou Diarra, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

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    3'
    Korner | GZT Giresunspor

    GZT Giresunspor, Zeki Yavru ile köşe vuruşu kullanıyor.

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    1'

    İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.

Trabzonspor GZT Giresunspor Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Trabzonspor Trabzonspor
0 0 %
GZT Giresunspor GZT Giresunspor
İsabetli Şut
0
0
İsabetsiz Şut
0
1
Kurtarış
0
0
Korner
0
1
Faul
0
0
Ofsayt
0
0
Sarı Kart
0
0
Kırmızı Kart
0
0

Trabzonspor GZT Giresunspor Maç Kadroları

Trabzonspor Trabzonspor İlk 11

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

GZT Giresunspor GZT Giresunspor İlk 11

Teknik Direktör: Hakan Keleş

Trabzonspor Trabzonspor Yedekler

GZT Giresunspor GZT Giresunspor Yedekler

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