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Stadyum Kalyon Stadyumu Hakem Ümit Öztürk Maç Saati 18 Ocak 17:00
İYS
İY: 0 - 0
0 0
Gaziantep FK
Gaziantep FK
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor

Canlı Maç Anlatımı Gaziantep FK - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor Canlı Maç Anlatımı

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    İsabetsiz Şut | Öznur Kablo Yeni Malatyaspor

    Öznur Kablo Yeni Malatyaspor takımından Mounir Chouiar şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

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    45'
    İsabetsiz Orta | Gaziantep FK

    Gaziantep FK takımından Joao Figueiredo ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    Penaltı Kaçtı | Öznur Kablo Yeni Malatyaspor

    Öznur Kablo Yeni Malatyaspor adına penaltı vuruşu için topun başına geçen Mounir Chouiar bu önemli fırsatı değerlendiremiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    Direk | Öznur Kablo Yeni Malatyaspor

    Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Mounir Chouiar ile gole yaklaşıyor ancak top direkten dönüyor

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    İsabetsiz Orta | Gaziantep FK

    Alexandru Maxim ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    Faul | Öznur Kablo Yeni Malatyaspor

    Öznur Kablo Yeni Malatyaspor takımında Sadık Çiftpınar faul yapıyor. Faul yapılan oyuncu Alexandru Maxim.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    İsabetsiz Orta | Gaziantep FK

    Alexandru Maxim ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    İsabetsiz Orta | Gaziantep FK

    Gaziantep FK takımından Alexandru Maxim ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    Frikik | Gaziantep FK

    Gaziantep FK, Alexandru Maxim ile serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    Korner | Gaziantep FK

    Alexandru Maxim ile Gaziantep FK takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    Korner | Gaziantep FK

    Gaziantep FK, Alexandru Maxim ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    İsabetli Şut | Gaziantep FK

    Ceza sahası içinde topla buluşan Papy Djilobodji, sağ çaprazdan vuruşunu yapıyor, kaleci Ertaç Özbir kurtarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    Faul | Gaziantep FK

    Ceza sahası içerisinde Gaziantep FK takımında Joao Figueiredo faul yapıyor. Faul yapılan oyuncu Ertaç Özbir. Öznur Kablo Yeni Malatyaspor oyuna serbest vuruşla başlayacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    Sarı Kart | Gaziantep FK

    Gaziantep FK takımında Joao Figueiredo hakem Ümit Öztürk tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    Frikik | Öznur Kablo Yeni Malatyaspor

    Öznur Kablo Yeni Malatyaspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Ertaç Özbir geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    Elle Oynama | Öznur Kablo Yeni Malatyaspor

    Öznur Kablo Yeni Malatyaspor takımında Nouha Dicko yarı alanın ortalarında kaleye uzak mesafede topu eliyle kontrol ediyor.

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    45'

    Hakem müsabakanın ilk yarısını bitiriyor

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    44'
    Sarı Kart | Gaziantep FK

    Gaziantep FK takımında Oğuz Ceylan, sarı kart görüyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    44'
    Faul | Gaziantep FK

    Gaziantep FK takımında Oğuz Ceylan faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    42'
    İsabetsiz Orta | Öznur Kablo Yeni Malatyaspor

    Mounir Chouiar ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    42'
    Frikik | Öznur Kablo Yeni Malatyaspor

    Öznur Kablo Yeni Malatyaspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Mounir Chouiar geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    41'
    Faul | Gaziantep FK

    Nouha Dicko, Alin Tosca tarafından faule maruz kalıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    39'
    Engellenen Şut | Öznur Kablo Yeni Malatyaspor

    Rayane Aabid, rakip ceza sahasına girmeden vuruşunu yapıyor, savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    39'
    İsabetsiz Orta | Öznur Kablo Yeni Malatyaspor

    Öznur Kablo Yeni Malatyaspor takımından Okechukwu Azubuike ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    38'
    Ofsayt | Gaziantep FK

    Rakip ceza sahasının sol köşesinde Joao Figueiredo topla buluşuyor, ancak hakem ofsayt gerekçesi ile oyunu durduruyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    36'
    İsabetli Şut | Öznur Kablo Yeni Malatyaspor

    Öznur Kablo Yeni Malatyaspor takımından Mustafa Eskihellaç tarafından çekilen şut kaleci tarafından kurtarılıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    30'
    İsabetsiz Orta | Öznur Kablo Yeni Malatyaspor

    Öznur Kablo Yeni Malatyaspor takımından Rayane Aabid sol kanatta rakip yarı alanın ortalarında taç çizgisine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    29'
    Frikik | Öznur Kablo Yeni Malatyaspor

    Öznur Kablo Yeni Malatyaspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Okechukwu Azubuike geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    29'
    Faul | Gaziantep FK

    Mehdi Zeffane, Doğan Erdoğan tarafından faulle durdurulduğu için Öznur Kablo Yeni Malatyaspor serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    28'
    İsabetli Şut | Gaziantep FK

    Muhammet Demir tarafından çekilen şutu, kaleci kurtarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    28'
    Frikik | Gaziantep FK

    Gaziantep FK takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Alexandru Maxim.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    27'
    Faul | Öznur Kablo Yeni Malatyaspor

    Öznur Kablo Yeni Malatyaspor takımında Philip Gameli faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    26'
    Frikik | Gaziantep FK

    Gaziantep FK, Papy Djilobodji ile orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinden serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    26'
    Faul | Öznur Kablo Yeni Malatyaspor

    Orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde Nouha Dicko – Papy Djilobodji mücadelesinde hakem Ümit Öztürk, Gaziantep FK lehine faul kararı veriyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    25'
    İsabetsiz Şut | Gaziantep FK

    Doğan Erdoğan rakip yarı alanın ortalarında kaleye uzak sayılabilecek bir mesafeden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    22'
    Korner | Öznur Kablo Yeni Malatyaspor

    Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Mounir Chouiar ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    22'
    İsabetsiz Şut | Öznur Kablo Yeni Malatyaspor

    Öznur Kablo Yeni Malatyaspor takımından Sadık Çiftpınar tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    21'
    Frikik | Gaziantep FK

    Gaziantep FK takımında, orta saha çizgisine yakın bir noktada kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Papy Djilobodji.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    19'
    Faul | Öznur Kablo Yeni Malatyaspor

    Öznur Kablo Yeni Malatyaspor takımında Mehdi Zeffane faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    19'
    Sarı Kart | Öznur Kablo Yeni Malatyaspor

    Öznur Kablo Yeni Malatyaspor takımında Mehdi Zeffane hakem Ümit Öztürk tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    18'
    Frikik | Gaziantep FK

    Gaziantep FK takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Günay Güvenç geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    17'
    Engellenen Şut | Gaziantep FK

    Furkan Soyalp, rakip ceza sahasına girmeden vuruşunu yapıyor, savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    17'
    Faul | Öznur Kablo Yeni Malatyaspor

    Günay Güvenç, Nouha Dicko tarafından faulle durdurulduğu için Gaziantep FK serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    12'
    İsabetli Şut | Gaziantep FK

    Ceza sahası içinde topla buluşan Alexandru Maxim, sağ çaprazdan vuruşunu yapıyor, kaleci Ertaç Özbir kurtarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    11'
    Frikik | Gaziantep FK

    Gaziantep FK takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Alexandru Maxim geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    10'
    Faul | Öznur Kablo Yeni Malatyaspor

    Öznur Kablo Yeni Malatyaspor takımında Nouha Dicko faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    9'
    Frikik | Öznur Kablo Yeni Malatyaspor

    Öznur Kablo Yeni Malatyaspor takımında, orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Sadık Çiftpınar.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    9'
    Faul | Gaziantep FK

    Mustafa Eskihellaç, Alexandru Maxim tarafından faulle durdurulduğu için Öznur Kablo Yeni Malatyaspor orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinden serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    8'
    Ofsayt | Öznur Kablo Yeni Malatyaspor

    Hakem oyunu ofsayt gerekçesiyle bir kez daha durduruyor. Sağ köşe bayrağına yakın bir bölgede ofsayta düşen oyuncu Mehdi Zeffane

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    7'
    İsabetsiz Orta | Gaziantep FK

    Gaziantep FK takımından Oğuz Ceylan sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    5'
    Korner | Gaziantep FK

    Alexandru Maxim ile Gaziantep FK takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    5'
    Frikik | Öznur Kablo Yeni Malatyaspor

    Öznur Kablo Yeni Malatyaspor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Ertaç Özbir.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    5'
    Faul | Gaziantep FK

    Joao Figueiredo - Ertaç Özbir mücadelesinde hakem, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor lehine faul kararı veriyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    4'
    İsabetsiz Orta | Gaziantep FK

    Gaziantep FK takımından Oğuz Ceylan sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    1'
    İsabetsiz Orta | Öznur Kablo Yeni Malatyaspor

    Öznur Kablo Yeni Malatyaspor takımından Rayane Aabid sağ kanatta ceza sahası yan çizgisinden ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    1'

    Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.

Gaziantep FK Öznur Kablo Yeni Malatyaspor Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Gaziantep FK Gaziantep FK
0 0 %
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor Öznur Kablo Yeni Malatyaspor
İsabetli Şut
3
1
İsabetsiz Şut
2
4
Kurtarış
1
3
Korner
3
1
Faul
6
7
Ofsayt
1
1
Sarı Kart
2
1
Kırmızı Kart
0
0

Gaziantep FK Öznur Kablo Yeni Malatyaspor Maç Kadroları

Gaziantep FK Gaziantep FK İlk 11

Teknik Direktör: Erol Bulut

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor Öznur Kablo Yeni Malatyaspor İlk 11

Teknik Direktör: Marius Sumudica

Gaziantep FK Gaziantep FK Yedekler

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor Öznur Kablo Yeni Malatyaspor Yedekler

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