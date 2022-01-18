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Gaziantep FK - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor Canlı Maç Anlatımı
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor takımından Mounir Chouiar şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Gaziantep FK takımından Joao Figueiredo ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor adına penaltı vuruşu için topun başına geçen Mounir Chouiar bu önemli fırsatı değerlendiremiyor.
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Mounir Chouiar ile gole yaklaşıyor ancak top direkten dönüyor
Alexandru Maxim ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor takımında Sadık Çiftpınar faul yapıyor. Faul yapılan oyuncu Alexandru Maxim.
Alexandru Maxim ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Gaziantep FK takımından Alexandru Maxim ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Gaziantep FK, Alexandru Maxim ile serbest vuruş kullanacak.
Alexandru Maxim ile Gaziantep FK takımı köşe vuruşu kullanacak.
Gaziantep FK, Alexandru Maxim ile köşe vuruşu kullanıyor.
Ceza sahası içinde topla buluşan Papy Djilobodji, sağ çaprazdan vuruşunu yapıyor, kaleci Ertaç Özbir kurtarıyor.
Ceza sahası içerisinde Gaziantep FK takımında Joao Figueiredo faul yapıyor. Faul yapılan oyuncu Ertaç Özbir. Öznur Kablo Yeni Malatyaspor oyuna serbest vuruşla başlayacak.
Gaziantep FK takımında Joao Figueiredo hakem Ümit Öztürk tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Ertaç Özbir geçiyor.
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor takımında Nouha Dicko yarı alanın ortalarında kaleye uzak mesafede topu eliyle kontrol ediyor.
Hakem müsabakanın ilk yarısını bitiriyor
Gaziantep FK takımında Oğuz Ceylan, sarı kart görüyor.
Gaziantep FK takımında Oğuz Ceylan faul yapıyor.
Mounir Chouiar ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Mounir Chouiar geçiyor.
Nouha Dicko, Alin Tosca tarafından faule maruz kalıyor.
Rayane Aabid, rakip ceza sahasına girmeden vuruşunu yapıyor, savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor takımından Okechukwu Azubuike ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Rakip ceza sahasının sol köşesinde Joao Figueiredo topla buluşuyor, ancak hakem ofsayt gerekçesi ile oyunu durduruyor.
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor takımından Mustafa Eskihellaç tarafından çekilen şut kaleci tarafından kurtarılıyor.
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor takımından Rayane Aabid sol kanatta rakip yarı alanın ortalarında taç çizgisine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Okechukwu Azubuike geçiyor.
Mehdi Zeffane, Doğan Erdoğan tarafından faulle durdurulduğu için Öznur Kablo Yeni Malatyaspor serbest vuruş kullanacak.
Muhammet Demir tarafından çekilen şutu, kaleci kurtarıyor.
Gaziantep FK takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Alexandru Maxim.
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor takımında Philip Gameli faul yapıyor.
Gaziantep FK, Papy Djilobodji ile orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinden serbest vuruş kullanacak.
Orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde Nouha Dicko – Papy Djilobodji mücadelesinde hakem Ümit Öztürk, Gaziantep FK lehine faul kararı veriyor.
Doğan Erdoğan rakip yarı alanın ortalarında kaleye uzak sayılabilecek bir mesafeden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Mounir Chouiar ile köşe vuruşu kullanıyor.
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor takımından Sadık Çiftpınar tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
Gaziantep FK takımında, orta saha çizgisine yakın bir noktada kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Papy Djilobodji.
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor takımında Mehdi Zeffane faul yapıyor.
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor takımında Mehdi Zeffane hakem Ümit Öztürk tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.
Gaziantep FK takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Günay Güvenç geçiyor.
Furkan Soyalp, rakip ceza sahasına girmeden vuruşunu yapıyor, savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.
Günay Güvenç, Nouha Dicko tarafından faulle durdurulduğu için Gaziantep FK serbest vuruş kullanacak.
Ceza sahası içinde topla buluşan Alexandru Maxim, sağ çaprazdan vuruşunu yapıyor, kaleci Ertaç Özbir kurtarıyor.
Gaziantep FK takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Alexandru Maxim geçiyor.
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor takımında Nouha Dicko faul yapıyor.
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor takımında, orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Sadık Çiftpınar.
Mustafa Eskihellaç, Alexandru Maxim tarafından faulle durdurulduğu için Öznur Kablo Yeni Malatyaspor orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinden serbest vuruş kullanacak.
Hakem oyunu ofsayt gerekçesiyle bir kez daha durduruyor. Sağ köşe bayrağına yakın bir bölgede ofsayta düşen oyuncu Mehdi Zeffane
Gaziantep FK takımından Oğuz Ceylan sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Alexandru Maxim ile Gaziantep FK takımı köşe vuruşu kullanacak.
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Ertaç Özbir.
Joao Figueiredo - Ertaç Özbir mücadelesinde hakem, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor lehine faul kararı veriyor.
Gaziantep FK takımından Oğuz Ceylan sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor takımından Rayane Aabid sağ kanatta ceza sahası yan çizgisinden ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.