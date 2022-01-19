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Stadyum Ülker Stadyumu Hakem Hüseyin Göçek Maç Saati 19 Ocak 20:00
5'
0 0
Fenerbahçe
Fenerbahçe
Altay
Altay

Canlı Maç Anlatımı Fenerbahçe - Altay Canlı Maç Anlatımı

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    3'
    Faul | Altay

    Ahmed Rayan - Serdar Aziz mücadelesinde hakem, ceza sahasının hemen önündeki bir noktada Fenerbahçe lehine faul kararı veriyor.

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    3'
    Frikik | Fenerbahçe

    Fenerbahçe takımının ceza sahası ön çizgisine yakın bir noktada tehlikeli bir noktada kazandığı serbest vuruş için topun başına Kim Min-Jae geçiyor.

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    2'
    Ofsayt | Altay

    Hakem Hüseyin Göçek yardımcı hakemine uyarak ofsayt bayrağını Leandro Kappel için kaldırdı.

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    1'

    Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.

Fenerbahçe Altay Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Fenerbahçe Fenerbahçe
0 0 %
Altay Altay
İsabetli Şut
0
0
İsabetsiz Şut
0
0
Kurtarış
0
0
Korner
0
0
Faul
0
1
Ofsayt
0
1
Sarı Kart
0
0
Kırmızı Kart
0
0

Fenerbahçe Altay Maç Kadroları

Fenerbahçe Fenerbahçe İlk 11

Teknik Direktör: İsmail Kartal

Altay Altay İlk 11

Teknik Direktör: Mert Nobre

Fenerbahçe Fenerbahçe Yedekler

Altay Altay Yedekler

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