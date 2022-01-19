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Fenerbahçe - Altay Canlı Maç Anlatımı
Ahmed Rayan - Serdar Aziz mücadelesinde hakem, ceza sahasının hemen önündeki bir noktada Fenerbahçe lehine faul kararı veriyor.
Fenerbahçe takımının ceza sahası ön çizgisine yakın bir noktada tehlikeli bir noktada kazandığı serbest vuruş için topun başına Kim Min-Jae geçiyor.
Hakem Hüseyin Göçek yardımcı hakemine uyarak ofsayt bayrağını Leandro Kappel için kaldırdı.
Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.