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Stadyum Bahçeşehir Okulları Stadyumu Hakem Bahattin Şimşek Maç Saati 20 Ocak 17:00
MS
İY: 2 - 0
6 0
Aytemiz Alanyaspor
Aytemiz Alanyaspor
Atakaş Hatayspor
Atakaş Hatayspor
Emre Akbaba 17' Wilson Eduardo 31' Emre Akbaba 59' Emre Akbaba 74' Oğuz Aydın 77' Oğuz Aydın 80'

Canlı Maç Anlatımı Aytemiz Alanyaspor - Atakaş Hatayspor Canlı Maç Anlatımı

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    90'

    Hakem, maçın son düdüğünü çalıyor. Maç sonucu; Aytemiz Alanyaspor: 6 - Atakaş Hatayspor: 0

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    89'
    Frikik | Aytemiz Alanyaspor

    Aytemiz Alanyaspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Marafona geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    88'
    Faul | Atakaş Hatayspor

    Atakaş Hatayspor takımında Ruben Ribeiro faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    87'
    Korner | Aytemiz Alanyaspor

    Aytemiz Alanyaspor, Emre Akbaba ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    87'
    İsabetsiz Orta | Aytemiz Alanyaspor

    Aytemiz Alanyaspor takımından Joao Novais sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    87'
    İsabetli Şut | Aytemiz Alanyaspor

    Oğuz Aydın tarafından çekilen şutu, kaleci kurtarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    86'
    Oyuna Girme | Atakaş Hatayspor

    Atakaş Hatayspor takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Saba Lobjanidze çıkıyor ve yerine Sadık Baş oyuna giriyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    86'
    Oyuna Girme | Atakaş Hatayspor

    Atakaş Hatayspor takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Dylan Saint-Louis çıkıyor ve yerine Isaac Sackey oyuna giriyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    85'
    Oyuna Girme | Aytemiz Alanyaspor

    Aytemiz Alanyaspor takımında oyuncu değişikliği; Juanfran oyundan çıkarken Ahmet Gülay oyuna giren isim.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    85'
    İsabetsiz Orta | Aytemiz Alanyaspor

    Sağ çaprazdan Daniel Candeias ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    81'
    İsabetsiz Orta | Atakaş Hatayspor

    Sağ çaprazdan Mehdi Boudjemaa ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    80'
    Asist | Aytemiz Alanyaspor

    Daniel Candeias, gol pasını veren isim.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    80'
    Gooolll | Aytemiz Alanyaspor

    GOL! Oğuz Aydın tabelayı 6 - 0 olarak değiştiriyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    79'
    İsabetsiz Orta | Atakaş Hatayspor

    Ruben Ribeiro ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    79'
    Frikik | Atakaş Hatayspor

    Atakaş Hatayspor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Ruben Ribeiro.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    79'
    Faul | Aytemiz Alanyaspor

    Aytemiz Alanyaspor takımında Leroy Fer faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    77'
    Asist | Aytemiz Alanyaspor

    Daniel Candeias, gol pasını veren isim.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    77'
    Gooolll | Aytemiz Alanyaspor

    GOL! Oğuz Aydın tabelayı 5 - 0 olarak değiştiriyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    75'
    Oyuna Girme | Aytemiz Alanyaspor

    Aytemiz Alanyaspor takımında oyuncu değişikliği; Cristian Borja oyundan çıkarken Tayfur Bingöl oyuna giren isim.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    75'
    Oyuna Girme | Aytemiz Alanyaspor

    Aytemiz Alanyaspor takımında oyuncu değişikliği; Davidson oyundan çıkarken Oğuz Aydın oyuna giren isim.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    74'
    Asist | Aytemiz Alanyaspor

    Golün asistini yapan isim Joao Novais.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    74'
    Gooolll | Aytemiz Alanyaspor

    GOL! Emre Akbaba topu ağlara gönderiyor!

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    74'
    İsabetsiz Orta | Aytemiz Alanyaspor

    Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Daniel Candeias ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    71'
    İsabetli Şut | Atakaş Hatayspor

    Mahmoud Kahraba tarafından çekilen şutu, kaleci kurtarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    72'
    İsabetsiz Şut | Aytemiz Alanyaspor

    Daniel Candeias şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    71'
    İsabetsiz Orta | Aytemiz Alanyaspor

    Ceza sahası içinde sağ çaprazdan Daniel Candeias ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    70'
    Frikik | Aytemiz Alanyaspor

    Aytemiz Alanyaspor, Joao Novais ile orta yuvarlağa yakın bir noktadan serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    70'
    Faul | Atakaş Hatayspor

    Atakaş Hatayspor takımında Fatih Kuruçuk faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    70'
    Sarı Kart | Atakaş Hatayspor

    Atakaş Hatayspor takımında Fatih Kuruçuk, sarı kart görüyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    67'
    Ofsayt | Atakaş Hatayspor

    Hakem Bahattin Şimşek yardımcı hakemine uyarak ofsayt bayrağını Mame Diouf için kaldırdı.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    66'
    Oyuna Girme | Atakaş Hatayspor

    Atakaş Hatayspor takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Mohammed Kamara çıkıyor ve yerine Mahmoud Kahraba oyuna giriyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    66'
    İsabetsiz Orta | Aytemiz Alanyaspor

    Aytemiz Alanyaspor takımından Daniel Candeias sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    65'
    Frikik | Atakaş Hatayspor

    Atakaş Hatayspor, Fatih Kuruçuk ile yarı alanının ortalarında taç çizgisine yakın bir noktada serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    64'
    Faul | Aytemiz Alanyaspor

    Cristian Borja ile Dylan Saint-Louis arasındaki mücadele hakem tarafından faul gerekçesiyle durduruluyor. Faulü yapan oyuncu Cristian Borja. Yarı alanın ortalarından Atakaş Hatayspor takımı oyuna başlayacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    64'
    İsabetsiz Orta | Aytemiz Alanyaspor

    Aytemiz Alanyaspor takımından Davidson ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    60'
    Oyuna Girme | Atakaş Hatayspor

    Atakaş Hatayspor takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Sam Adekugbe çıkıyor ve yerine Emre Kaplan oyuna giriyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    62'
    Ofsayt | Atakaş Hatayspor

    Emre Kaplan ofsayta yakalanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    63'
    Oyuna Girme | Aytemiz Alanyaspor

    Aytemiz Alanyaspor takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Wilson Eduardo çıkıyor ve yerine Daniel Candeias oyuna giriyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    63'
    Oyuna Girme | Aytemiz Alanyaspor

    Aytemiz Alanyaspor takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Efkan Bekiroğlu çıkıyor ve yerine Leroy Fer oyuna giriyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    62'
    Engellenen Şut | Atakaş Hatayspor

    Ruben Ribeiro, rakip ceza sahasına girmeden vuruşunu yapıyor, savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    62'
    İsabetsiz Orta | Atakaş Hatayspor

    Atakaş Hatayspor takımından Kamil Ahmet Çörekçi sağ kanatta rakip yarı alanın ortalarında taç çizgisine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    61'
    İsabetsiz Orta | Atakaş Hatayspor

    Sağ kanatta ceza sahası yan çizgisinden Dylan Saint-Louis ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    61'
    Direk | Aytemiz Alanyaspor

    Aytemiz Alanyaspor, Efkan Bekiroğlu ile gole yaklaşıyor ancak top direkten dönüyor

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    60'
    Oyuna Girme | Atakaş Hatayspor

    Atakaş Hatayspor takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Onur Ergün çıkıyor ve yerine Mehdi Boudjemaa oyuna giriyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    59'
    İsabetli Şut | Aytemiz Alanyaspor

    Davidson tarafından çekilen şutu, kaleci kurtarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    59'
    Gooolll | Aytemiz Alanyaspor

    GOL! Emre Akbaba, Aytemiz Alanyaspor adına topu ağlara gönderen isim. Şimdi durum 3-0

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    58'
    Korner | Atakaş Hatayspor

    Saba Lobjanidze ile Atakaş Hatayspor takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    58'
    İsabetsiz Orta | Atakaş Hatayspor

    Atakaş Hatayspor takımından Saba Lobjanidze ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    56'
    Korner | Aytemiz Alanyaspor

    Joao Novais ile Aytemiz Alanyaspor takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    57'
    İsabetsiz Orta | Aytemiz Alanyaspor

    Aytemiz Alanyaspor takımından Efecan Karaca sağ kanatta ceza sahası yan çizgisinden ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    56'
    İsabetsiz Orta | Aytemiz Alanyaspor

    Juanfran ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    56'
    İsabetsiz Orta | Aytemiz Alanyaspor

    Aytemiz Alanyaspor takımından Joao Novais ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    55'
    İsabetsiz Orta | Aytemiz Alanyaspor

    Wilson Eduardo ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    53'
    Frikik | Aytemiz Alanyaspor

    Taç çizgisine yakın bir noktadan kazanılan serbest vuruşu Aytemiz Alanyaspor adına Juanfran kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    53'
    Faul | Atakaş Hatayspor

    Atakaş Hatayspor takımında Ruben Ribeiro faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    49'
    İsabetsiz Şut | Aytemiz Alanyaspor

    Efkan Bekiroğlu rakip ceza sahasına girmeden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    48'
    İsabetsiz Orta | Atakaş Hatayspor

    Sağ çaprazdan Kamil Ahmet Çörekçi ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    48'
    Frikik | Atakaş Hatayspor

    Atakaş Hatayspor takımının yarı alanın ortalarında kaleye uzak sayılabilecek bir mesafede kazanılan serbest vuruşu Atakaş Hatayspor adına Ruben Ribeiro kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    47'
    Faul | Aytemiz Alanyaspor

    Aytemiz Alanyaspor takımında Fatih Aksoy faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    46'

    Hakem ikinci yarıyı başlatıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'

    Maçın ilk yarısı 2-0 sonuçlanıyor

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    İsabetli Şut | Aytemiz Alanyaspor

    Aytemiz Alanyaspor takımından Wilson Eduardo tarafından çekilen şut kaleci tarafından kurtarılıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    Korner | Aytemiz Alanyaspor

    Aytemiz Alanyaspor, Joao Novais ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    İsabetsiz Orta | Aytemiz Alanyaspor

    Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Joao Novais ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    Frikik | Atakaş Hatayspor

    Atakaş Hatayspor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Abdullah Yiğiter.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    Faul | Aytemiz Alanyaspor

    Ceza sahası içerisindeki Emre Akbaba - Ruben Ribeiro mücadelesinde hakem, Atakaş Hatayspor lehine faul kararı veriyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    Frikik | Aytemiz Alanyaspor

    Aytemiz Alanyaspor, Joao Novais ile yarı alanın ortalarında kaleye uzak mesafeden serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    Faul | Atakaş Hatayspor

    Atakaş Hatayspor takımında Ruben Ribeiro faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    44'
    İsabetsiz Şut | Aytemiz Alanyaspor

    Joao Novais, rakip yarı alanın ortalarında uzak mesafeden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    44'
    İsabetsiz Orta | Aytemiz Alanyaspor

    Davidson ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    41'
    İsabetsiz Orta | Atakaş Hatayspor

    Atakaş Hatayspor takımından Ruben Ribeiro ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    41'
    Frikik | Atakaş Hatayspor

    Atakaş Hatayspor, Ruben Ribeiro ile serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    40'
    Faul | Aytemiz Alanyaspor

    Aytemiz Alanyaspor takımında Efkan Bekiroğlu faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    40'
    Sarı Kart | Aytemiz Alanyaspor

    Aytemiz Alanyaspor takımında Efkan Bekiroğlu, sarı kart görüyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    39'
    Frikik | Aytemiz Alanyaspor

    Aytemiz Alanyaspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Fatih Aksoy geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    38'
    Faul | Atakaş Hatayspor

    Atakaş Hatayspor takımında Mohammed Kamara faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    36'
    Frikik | Aytemiz Alanyaspor

    Aytemiz Alanyaspor, Marafona ile serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    36'
    Faul | Atakaş Hatayspor

    Fatih Aksoy, Mohammed Kamara tarafından faule maruz kalıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    35'
    İsabetsiz Orta | Atakaş Hatayspor

    Atakaş Hatayspor takımından Kamil Ahmet Çörekçi ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    35'
    İsabetsiz Orta | Atakaş Hatayspor

    Atakaş Hatayspor takımından Dylan Saint-Louis ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    34'
    Frikik | Aytemiz Alanyaspor

    Aytemiz Alanyaspor, Juanfran ile orta saha çizgisine yakın bir noktada serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    34'
    Faul | Atakaş Hatayspor

    Atakaş Hatayspor takımında Mohammed Kamara faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    31'
    Asist | Aytemiz Alanyaspor

    Efecan Karaca, gol pasını veren isim.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    31'
    Gooolll | Aytemiz Alanyaspor

    GOL! Wilson Eduardo ile Aytemiz Alanyaspor farkı 2'ye çıkarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    26'
    | Aytemiz Alanyaspor

    Aytemiz Alanyaspor adına şanssız an Efecan Karaca tarafından yapılan vuruş direkten dönüyor

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    26'
    İsabetli Şut | Aytemiz Alanyaspor

    Emre Akbaba, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şut çekiyor, kaleci Abdullah Yiğiter kurtarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    26'
    Frikik | Aytemiz Alanyaspor

    Rakip ceza sahasının ceza sahası ön çizgisine yakın bir noktada kazanılan serbest vuruşu Aytemiz Alanyaspor adına Furkan Bayır kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    26'
    Faul | Atakaş Hatayspor

    Efecan Karaca, ceza sahası ön çizgisine yakın bir noktada Ruben Ribeiro tarafından faule maruz kalıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    23'
    Frikik | Aytemiz Alanyaspor

    Aytemiz Alanyaspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Davidson geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    23'
    Faul | Atakaş Hatayspor

    Joao Novais, Saba Lobjanidze tarafından faulle durduruluyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    22'
    İsabetsiz Orta | Aytemiz Alanyaspor

    Aytemiz Alanyaspor takımından Juanfran ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    17'
    Engellenen Şut | Aytemiz Alanyaspor

    Aytemiz Alanyaspor takımından Emre Akbaba çektiği şut savunmaya çarpıyor ve top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    17'
    Gooolll | Aytemiz Alanyaspor

    GOL! Emre Akbaba Aytemiz Alanyaspor takımını öne geçiren golü atıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    15'
    Frikik | Aytemiz Alanyaspor

    Aytemiz Alanyaspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Furkan Bayır geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    15'
    Faul | Atakaş Hatayspor

    Atakaş Hatayspor takımında Mohammed Kamara faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    14'
    Frikik | Atakaş Hatayspor

    Atakaş Hatayspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Sam Adekugbe geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    14'
    Faul | Aytemiz Alanyaspor

    Aytemiz Alanyaspor takımında Furkan Bayır faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    12'
    İsabetsiz Şut | Aytemiz Alanyaspor

    Aytemiz Alanyaspor takımından Efecan Karaca tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    12'
    Direk | Aytemiz Alanyaspor

    Aytemiz Alanyaspor adına şanssız an Emre Akbaba tarafından yapılan vuruş direkten dönüyor

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    8'
    İsabetsiz Şut | Aytemiz Alanyaspor

    Juanfran önemli bir poziyonu değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Juanfran tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    8'
    İsabetsiz Orta | Aytemiz Alanyaspor

    Aytemiz Alanyaspor takımından Wilson Eduardo sol kanatta ceza sahası yan çizgisinden ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    6'
    Frikik | Aytemiz Alanyaspor

    Orta yuvarlağa yakın bir noktada kazanılan serbest vuruşu Aytemiz Alanyaspor adına Joao Novais kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    6'
    Faul | Atakaş Hatayspor

    Orta yuvarlağa yakın bir noktada Atakaş Hatayspor takımında Mame Diouf faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    4'
    İsabetsiz Orta | Aytemiz Alanyaspor

    Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Emre Akbaba ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    4'
    Frikik | Aytemiz Alanyaspor

    Aytemiz Alanyaspor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Fatih Aksoy.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    4'
    Faul | Atakaş Hatayspor

    Atakaş Hatayspor takımında Mame Diouf faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    2'
    Frikik | Aytemiz Alanyaspor

    Aytemiz Alanyaspor, Furkan Bayır ile ceza sahası ön çizgisine yakın bir noktada serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    2'
    Elle Oynama | Atakaş Hatayspor

    Hakem, Dylan Saint-Louis tarafından topa elle müdahale edildiğini işaret ediyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    1'

    Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.

Aytemiz Alanyaspor Atakaş Hatayspor Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Aytemiz Alanyaspor Aytemiz Alanyaspor
0 0 %
Atakaş Hatayspor Atakaş Hatayspor
İsabetli Şut
10
1
İsabetsiz Şut
10
1
Kurtarış
1
4
Korner
3
1
Faul
8
13
Ofsayt
0
2
Sarı Kart
1
1
Kırmızı Kart
0
0

Aytemiz Alanyaspor Atakaş Hatayspor Maç Kadroları

Aytemiz Alanyaspor Aytemiz Alanyaspor İlk 11

Teknik Direktör: Francesco Farioli

Atakaş Hatayspor Atakaş Hatayspor İlk 11

Teknik Direktör: Ömer Erdoğan

Aytemiz Alanyaspor Aytemiz Alanyaspor Yedekler

Atakaş Hatayspor Atakaş Hatayspor Yedekler

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