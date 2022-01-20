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Aytemiz Alanyaspor - Atakaş Hatayspor Canlı Maç Anlatımı
Hakem, maçın son düdüğünü çalıyor. Maç sonucu; Aytemiz Alanyaspor: 6 - Atakaş Hatayspor: 0
Aytemiz Alanyaspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Marafona geçiyor.
Atakaş Hatayspor takımında Ruben Ribeiro faul yapıyor.
Aytemiz Alanyaspor, Emre Akbaba ile köşe vuruşu kullanıyor.
Aytemiz Alanyaspor takımından Joao Novais sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Oğuz Aydın tarafından çekilen şutu, kaleci kurtarıyor.
Atakaş Hatayspor takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Saba Lobjanidze çıkıyor ve yerine Sadık Baş oyuna giriyor.
Atakaş Hatayspor takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Dylan Saint-Louis çıkıyor ve yerine Isaac Sackey oyuna giriyor.
Aytemiz Alanyaspor takımında oyuncu değişikliği; Juanfran oyundan çıkarken Ahmet Gülay oyuna giren isim.
Sağ çaprazdan Daniel Candeias ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Sağ çaprazdan Mehdi Boudjemaa ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Daniel Candeias, gol pasını veren isim.
GOL! Oğuz Aydın tabelayı 6 - 0 olarak değiştiriyor.
Ruben Ribeiro ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Atakaş Hatayspor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Ruben Ribeiro.
Aytemiz Alanyaspor takımında Leroy Fer faul yapıyor.
Daniel Candeias, gol pasını veren isim.
GOL! Oğuz Aydın tabelayı 5 - 0 olarak değiştiriyor.
Aytemiz Alanyaspor takımında oyuncu değişikliği; Cristian Borja oyundan çıkarken Tayfur Bingöl oyuna giren isim.
Aytemiz Alanyaspor takımında oyuncu değişikliği; Davidson oyundan çıkarken Oğuz Aydın oyuna giren isim.
Golün asistini yapan isim Joao Novais.
GOL! Emre Akbaba topu ağlara gönderiyor!
Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Daniel Candeias ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Mahmoud Kahraba tarafından çekilen şutu, kaleci kurtarıyor.
Daniel Candeias şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.
Ceza sahası içinde sağ çaprazdan Daniel Candeias ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Aytemiz Alanyaspor, Joao Novais ile orta yuvarlağa yakın bir noktadan serbest vuruş kullanacak.
Atakaş Hatayspor takımında Fatih Kuruçuk faul yapıyor.
Atakaş Hatayspor takımında Fatih Kuruçuk, sarı kart görüyor.
Hakem Bahattin Şimşek yardımcı hakemine uyarak ofsayt bayrağını Mame Diouf için kaldırdı.
Atakaş Hatayspor takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Mohammed Kamara çıkıyor ve yerine Mahmoud Kahraba oyuna giriyor.
Aytemiz Alanyaspor takımından Daniel Candeias sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Atakaş Hatayspor, Fatih Kuruçuk ile yarı alanının ortalarında taç çizgisine yakın bir noktada serbest vuruş kullanacak.
Cristian Borja ile Dylan Saint-Louis arasındaki mücadele hakem tarafından faul gerekçesiyle durduruluyor. Faulü yapan oyuncu Cristian Borja. Yarı alanın ortalarından Atakaş Hatayspor takımı oyuna başlayacak.
Aytemiz Alanyaspor takımından Davidson ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Atakaş Hatayspor takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Sam Adekugbe çıkıyor ve yerine Emre Kaplan oyuna giriyor.
Emre Kaplan ofsayta yakalanıyor.
Aytemiz Alanyaspor takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Wilson Eduardo çıkıyor ve yerine Daniel Candeias oyuna giriyor.
Aytemiz Alanyaspor takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Efkan Bekiroğlu çıkıyor ve yerine Leroy Fer oyuna giriyor.
Ruben Ribeiro, rakip ceza sahasına girmeden vuruşunu yapıyor, savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.
Atakaş Hatayspor takımından Kamil Ahmet Çörekçi sağ kanatta rakip yarı alanın ortalarında taç çizgisine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Sağ kanatta ceza sahası yan çizgisinden Dylan Saint-Louis ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Aytemiz Alanyaspor, Efkan Bekiroğlu ile gole yaklaşıyor ancak top direkten dönüyor
Atakaş Hatayspor takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Onur Ergün çıkıyor ve yerine Mehdi Boudjemaa oyuna giriyor.
Davidson tarafından çekilen şutu, kaleci kurtarıyor.
GOL! Emre Akbaba, Aytemiz Alanyaspor adına topu ağlara gönderen isim. Şimdi durum 3-0
Saba Lobjanidze ile Atakaş Hatayspor takımı köşe vuruşu kullanacak.
Atakaş Hatayspor takımından Saba Lobjanidze ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Joao Novais ile Aytemiz Alanyaspor takımı köşe vuruşu kullanacak.
Aytemiz Alanyaspor takımından Efecan Karaca sağ kanatta ceza sahası yan çizgisinden ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Juanfran ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Aytemiz Alanyaspor takımından Joao Novais ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Wilson Eduardo ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Taç çizgisine yakın bir noktadan kazanılan serbest vuruşu Aytemiz Alanyaspor adına Juanfran kullanacak.
Atakaş Hatayspor takımında Ruben Ribeiro faul yapıyor.
Efkan Bekiroğlu rakip ceza sahasına girmeden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Sağ çaprazdan Kamil Ahmet Çörekçi ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Atakaş Hatayspor takımının yarı alanın ortalarında kaleye uzak sayılabilecek bir mesafede kazanılan serbest vuruşu Atakaş Hatayspor adına Ruben Ribeiro kullanacak.
Aytemiz Alanyaspor takımında Fatih Aksoy faul yapıyor.
Hakem ikinci yarıyı başlatıyor.
Maçın ilk yarısı 2-0 sonuçlanıyor
Aytemiz Alanyaspor takımından Wilson Eduardo tarafından çekilen şut kaleci tarafından kurtarılıyor.
Aytemiz Alanyaspor, Joao Novais ile köşe vuruşu kullanıyor.
Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Joao Novais ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Atakaş Hatayspor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Abdullah Yiğiter.
Ceza sahası içerisindeki Emre Akbaba - Ruben Ribeiro mücadelesinde hakem, Atakaş Hatayspor lehine faul kararı veriyor.
Aytemiz Alanyaspor, Joao Novais ile yarı alanın ortalarında kaleye uzak mesafeden serbest vuruş kullanacak.
Atakaş Hatayspor takımında Ruben Ribeiro faul yapıyor.
Joao Novais, rakip yarı alanın ortalarında uzak mesafeden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
Davidson ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Atakaş Hatayspor takımından Ruben Ribeiro ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Atakaş Hatayspor, Ruben Ribeiro ile serbest vuruş kullanacak.
Aytemiz Alanyaspor takımında Efkan Bekiroğlu faul yapıyor.
Aytemiz Alanyaspor takımında Efkan Bekiroğlu, sarı kart görüyor.
Aytemiz Alanyaspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Fatih Aksoy geçiyor.
Atakaş Hatayspor takımında Mohammed Kamara faul yapıyor.
Aytemiz Alanyaspor, Marafona ile serbest vuruş kullanacak.
Fatih Aksoy, Mohammed Kamara tarafından faule maruz kalıyor.
Atakaş Hatayspor takımından Kamil Ahmet Çörekçi ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Atakaş Hatayspor takımından Dylan Saint-Louis ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Aytemiz Alanyaspor, Juanfran ile orta saha çizgisine yakın bir noktada serbest vuruş kullanacak.
Atakaş Hatayspor takımında Mohammed Kamara faul yapıyor.
Efecan Karaca, gol pasını veren isim.
GOL! Wilson Eduardo ile Aytemiz Alanyaspor farkı 2'ye çıkarıyor.
Aytemiz Alanyaspor adına şanssız an Efecan Karaca tarafından yapılan vuruş direkten dönüyor
Emre Akbaba, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şut çekiyor, kaleci Abdullah Yiğiter kurtarıyor.
Rakip ceza sahasının ceza sahası ön çizgisine yakın bir noktada kazanılan serbest vuruşu Aytemiz Alanyaspor adına Furkan Bayır kullanacak.
Efecan Karaca, ceza sahası ön çizgisine yakın bir noktada Ruben Ribeiro tarafından faule maruz kalıyor.
Aytemiz Alanyaspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Davidson geçiyor.
Joao Novais, Saba Lobjanidze tarafından faulle durduruluyor.
Aytemiz Alanyaspor takımından Juanfran ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Aytemiz Alanyaspor takımından Emre Akbaba çektiği şut savunmaya çarpıyor ve top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.
GOL! Emre Akbaba Aytemiz Alanyaspor takımını öne geçiren golü atıyor.
Aytemiz Alanyaspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Furkan Bayır geçiyor.
Atakaş Hatayspor takımında Mohammed Kamara faul yapıyor.
Atakaş Hatayspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Sam Adekugbe geçiyor.
Aytemiz Alanyaspor takımında Furkan Bayır faul yapıyor.
Aytemiz Alanyaspor takımından Efecan Karaca tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
Aytemiz Alanyaspor adına şanssız an Emre Akbaba tarafından yapılan vuruş direkten dönüyor
Juanfran önemli bir poziyonu değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Juanfran tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
Aytemiz Alanyaspor takımından Wilson Eduardo sol kanatta ceza sahası yan çizgisinden ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Orta yuvarlağa yakın bir noktada kazanılan serbest vuruşu Aytemiz Alanyaspor adına Joao Novais kullanacak.
Orta yuvarlağa yakın bir noktada Atakaş Hatayspor takımında Mame Diouf faul yapıyor.
Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Emre Akbaba ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Aytemiz Alanyaspor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Fatih Aksoy.
Atakaş Hatayspor takımında Mame Diouf faul yapıyor.
Aytemiz Alanyaspor, Furkan Bayır ile ceza sahası ön çizgisine yakın bir noktada serbest vuruş kullanacak.
Hakem, Dylan Saint-Louis tarafından topa elle müdahale edildiğini işaret ediyor.
Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.