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Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - Beşiktaş Canlı Maç Anlatımı
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor takımından Karim Hafez sol çapraz bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Mustafa Eskihellaç ile gole yaklaşıyor ancak top direkten dönüyor
Beşiktaş, Miralem Pjanic ile serbest vuruş kullanacak.
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor takımında Mehdi Zeffane faul yapıyor. Faul yapılan oyuncu Alex Teixeira.
Ceza sahası içinde sağ çaprazdan Kenan Karaman ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Miralem Pjanic şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.
Ofsayt bayrağı Nouha Dicko için kalkıyor
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor takımının taç çizgisine yakın bir noktadan kazandığı serbest vuruş için topun başına Karim Hafez geçiyor.
Sol kanatta rakip yarı alanın ortalarında taç çizgisine yakın bir noktadan Karim Hafez ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Beşiktaş takımında Necip Uysal faul yapıyor.
Beşiktaş takımından Michy Batshuayi tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahası içi sol çaprazından Rayane Aabid tarafından çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.
Beşiktaş, Miralem Pjanic ile serbest vuruş kullanacak.
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor takımında Mehdi Zeffane faul yapıyor. Faul yapılan oyuncu Kenan Karaman.
Rachid Ghezzal ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Rayane Aabid ile serbest vuruş kullanacak.
Beşiktaş takımında Necip Uysal faul yapıyor. Faul yapılan oyuncu Mounir Chouiar.
Beşiktaş takımından Rıdvan Yılmaz ceza sahası içinde sağ çaprazdan ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Beşiktaş takımından Rıdvan Yılmaz sol çapraz bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Beşiktaş takımının orta yuvarlakta kazandığı serbest vuruş için topun başına Josef De Souza geçiyor.
Mustafa Eskihellaç – Kenan Karaman mücadelesinde hakem, orta yuvarlakta Beşiktaş lehine faul kararı veriyor.
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor takımında, yarı alanın ortalarında kaleye uzak sayılabilecek bir mesafede kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Ertaç Özbir.
Beşiktaş takımında Kenan Karaman faul yapıyor.
Alex Teixeira tarafından çekilen şutu, kaleci kurtarıyor.
Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Rachid Ghezzal ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Beşiktaş, Rachid Ghezzal ile köşe vuruşu kullanıyor.
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Sadık Çiftpınar ile serbest vuruş kullanacak.
Beşiktaş takımında Kenan Karaman faul yapıyor.
Beşiktaş takımından Rachid Ghezzal ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Alex Teixeira sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktada ofsayta yakalanıyor.
Beşiktaş, Miralem Pjanic ile köşe vuruşu kullanıyor.
Miralem Pjanic ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Ceza sahası içinde topla buluşan Kenan Karaman, altıpas üzerinden kaleye şut çekiyor, kaleci Ertaç Özbir kurtarıyor.
Beşiktaş, Rachid Ghezzal ile köşe vuruşu kullanıyor.
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor takımından Nouha Dicko tarafından çekilen şut kaleci tarafından kurtarılıyor.
Nouha Dicko, Domagoj Vida tarafından faulle durduruluyor. Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, orta yuvarlağa yakın bir noktadan serbest vuruş kullanacak.
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor takımında, orta yuvarlağa yakın bir noktada kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Semih Kaya.
Miralem Pjanic ile Beşiktaş takımı köşe vuruşu kullanacak.
Miralem Pjanic ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.