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Stadyum Yeni Malatya Stadyumu Hakem Zorbay Küçük Maç Saati 22 Ocak 13:00
24'
0 0
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor
Beşiktaş
Beşiktaş

Canlı Maç Anlatımı Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - Beşiktaş Canlı Maç Anlatımı

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    25'
    İsabetsiz Orta | Öznur Kablo Yeni Malatyaspor

    Öznur Kablo Yeni Malatyaspor takımından Karim Hafez sol çapraz bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

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    25'
    Direk | Öznur Kablo Yeni Malatyaspor

    Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Mustafa Eskihellaç ile gole yaklaşıyor ancak top direkten dönüyor

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    24'
    Frikik | Beşiktaş

    Beşiktaş, Miralem Pjanic ile serbest vuruş kullanacak.

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    24'
    Faul | Öznur Kablo Yeni Malatyaspor

    Öznur Kablo Yeni Malatyaspor takımında Mehdi Zeffane faul yapıyor. Faul yapılan oyuncu Alex Teixeira.

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    23'
    İsabetsiz Orta | Beşiktaş

    Ceza sahası içinde sağ çaprazdan Kenan Karaman ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

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    22'
    İsabetsiz Şut | Beşiktaş

    Miralem Pjanic şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.

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    22'
    Ofsayt | Öznur Kablo Yeni Malatyaspor

    Ofsayt bayrağı Nouha Dicko için kalkıyor

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    20'
    Frikik | Öznur Kablo Yeni Malatyaspor

    Öznur Kablo Yeni Malatyaspor takımının taç çizgisine yakın bir noktadan kazandığı serbest vuruş için topun başına Karim Hafez geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    20'
    İsabetsiz Orta | Öznur Kablo Yeni Malatyaspor

    Sol kanatta rakip yarı alanın ortalarında taç çizgisine yakın bir noktadan Karim Hafez ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

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    19'
    Faul | Beşiktaş

    Beşiktaş takımında Necip Uysal faul yapıyor.

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    19'
    İsabetsiz Şut | Beşiktaş

    Beşiktaş takımından Michy Batshuayi tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

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    17'
    İsabetsiz Şut | Öznur Kablo Yeni Malatyaspor

    Öznur Kablo Yeni Malatyaspor takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahası içi sol çaprazından Rayane Aabid tarafından çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.

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    17'
    Frikik | Beşiktaş

    Beşiktaş, Miralem Pjanic ile serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    17'
    Faul | Öznur Kablo Yeni Malatyaspor

    Öznur Kablo Yeni Malatyaspor takımında Mehdi Zeffane faul yapıyor. Faul yapılan oyuncu Kenan Karaman.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    16'
    İsabetsiz Orta | Beşiktaş

    Rachid Ghezzal ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    15'
    Frikik | Öznur Kablo Yeni Malatyaspor

    Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Rayane Aabid ile serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    15'
    Faul | Beşiktaş

    Beşiktaş takımında Necip Uysal faul yapıyor. Faul yapılan oyuncu Mounir Chouiar.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    15'
    İsabetsiz Orta | Beşiktaş

    Beşiktaş takımından Rıdvan Yılmaz ceza sahası içinde sağ çaprazdan ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    14'
    İsabetsiz Orta | Beşiktaş

    Beşiktaş takımından Rıdvan Yılmaz sol çapraz bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

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    14'
    Frikik | Beşiktaş

    Beşiktaş takımının orta yuvarlakta kazandığı serbest vuruş için topun başına Josef De Souza geçiyor.

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    14'
    Faul | Öznur Kablo Yeni Malatyaspor

    Mustafa Eskihellaç – Kenan Karaman mücadelesinde hakem, orta yuvarlakta Beşiktaş lehine faul kararı veriyor.

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    13'
    Frikik | Öznur Kablo Yeni Malatyaspor

    Öznur Kablo Yeni Malatyaspor takımında, yarı alanın ortalarında kaleye uzak sayılabilecek bir mesafede kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Ertaç Özbir.

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    12'
    Faul | Beşiktaş

    Beşiktaş takımında Kenan Karaman faul yapıyor.

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    11'
    İsabetli Şut | Beşiktaş

    Alex Teixeira tarafından çekilen şutu, kaleci kurtarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    10'
    İsabetsiz Orta | Beşiktaş

    Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Rachid Ghezzal ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    10'
    Korner | Beşiktaş

    Beşiktaş, Rachid Ghezzal ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    9'
    Frikik | Öznur Kablo Yeni Malatyaspor

    Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Sadık Çiftpınar ile serbest vuruş kullanacak.

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    9'
    Faul | Beşiktaş

    Beşiktaş takımında Kenan Karaman faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    9'
    İsabetsiz Orta | Beşiktaş

    Beşiktaş takımından Rachid Ghezzal ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    8'
    Ofsayt | Beşiktaş

    Alex Teixeira sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktada ofsayta yakalanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    6'
    Korner | Beşiktaş

    Beşiktaş, Miralem Pjanic ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    6'
    İsabetsiz Orta | Beşiktaş

    Miralem Pjanic ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    5'
    İsabetli Şut | Beşiktaş

    Ceza sahası içinde topla buluşan Kenan Karaman, altıpas üzerinden kaleye şut çekiyor, kaleci Ertaç Özbir kurtarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    5'
    Korner | Beşiktaş

    Beşiktaş, Rachid Ghezzal ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    5'
    İsabetli Şut | Öznur Kablo Yeni Malatyaspor

    Öznur Kablo Yeni Malatyaspor takımından Nouha Dicko tarafından çekilen şut kaleci tarafından kurtarılıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    3'
    Faul | Beşiktaş

    Nouha Dicko, Domagoj Vida tarafından faulle durduruluyor. Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, orta yuvarlağa yakın bir noktadan serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    3'
    Frikik | Öznur Kablo Yeni Malatyaspor

    Öznur Kablo Yeni Malatyaspor takımında, orta yuvarlağa yakın bir noktada kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Semih Kaya.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    2'
    Korner | Beşiktaş

    Miralem Pjanic ile Beşiktaş takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    2'
    İsabetsiz Orta | Beşiktaş

    Miralem Pjanic ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    1'

    İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor Beşiktaş Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor Öznur Kablo Yeni Malatyaspor
0 0 %
Beşiktaş Beşiktaş
İsabetli Şut
1
2
İsabetsiz Şut
2
2
Kurtarış
2
1
Korner
0
4
Faul
3
5
Ofsayt
1
1
Sarı Kart
0
0
Kırmızı Kart
0
0

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor Beşiktaş Maç Kadroları

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor Öznur Kablo Yeni Malatyaspor İlk 11

Teknik Direktör: Marius Sumudica

Beşiktaş Beşiktaş İlk 11

Teknik Direktör: Önder Karaveli

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor Öznur Kablo Yeni Malatyaspor Yedekler

Beşiktaş Beşiktaş Yedekler

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