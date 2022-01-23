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Stadyum NEF Stadyumu Hakem Atilla Karaoğlan Maç Saati 23 Ocak 19:00
10'
0 0
Galatasaray
Galatasaray
Trabzonspor
Trabzonspor

Canlı Maç Anlatımı Galatasaray - Trabzonspor Canlı Maç Anlatımı

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    7'
    Faul | Galatasaray

    Galatasaray takımında Berkan Kutlu faul yapıyor.

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    4'
    Frikik | Galatasaray

    Orta yuvarlağa yakın bir noktada kazanılan serbest vuruşu Galatasaray adına Berkan Kutlu kullanacak.

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    4'
    Faul | Trabzonspor

    Berkan Kutlu, Dorukhan Toköz tarafından faulle durduruluyor. Galatasaray, orta yuvarlağa yakın bir noktadan serbest vuruş kullanacak.

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    3'
    Korner | Galatasaray

    Alexandru Cicaldau ile Galatasaray takımı köşe vuruşu kullanacak.

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    3'
    Engellenen Şut | Galatasaray

    Galatasaray takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Alexandru Cicaldau tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.

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    3'
    İsabetsiz Şut | Galatasaray

    Halil Dervişoğlu, rakip ceza sahasına girmeden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

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    2'
    İsabetsiz Orta | Galatasaray

    Ceza sahası içinde sağ çaprazdan Emre Kılınç ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

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    1'

    Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.

Galatasaray Trabzonspor Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Galatasaray Galatasaray
0 0 %
Trabzonspor Trabzonspor
İsabetli Şut
0
0
İsabetsiz Şut
2
0
Kurtarış
0
0
Korner
1
1
Faul
1
1
Ofsayt
0
0
Sarı Kart
0
0
Kırmızı Kart
0
0

Galatasaray Trabzonspor Maç Kadroları

Galatasaray Galatasaray İlk 11

Teknik Direktör: Domenec Torrent

Trabzonspor Trabzonspor İlk 11

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Galatasaray Galatasaray Yedekler

Trabzonspor Trabzonspor Yedekler

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