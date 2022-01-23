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Galatasaray - Trabzonspor Canlı Maç Anlatımı
Galatasaray takımında Berkan Kutlu faul yapıyor.
Orta yuvarlağa yakın bir noktada kazanılan serbest vuruşu Galatasaray adına Berkan Kutlu kullanacak.
Berkan Kutlu, Dorukhan Toköz tarafından faulle durduruluyor. Galatasaray, orta yuvarlağa yakın bir noktadan serbest vuruş kullanacak.
Alexandru Cicaldau ile Galatasaray takımı köşe vuruşu kullanacak.
Galatasaray takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Alexandru Cicaldau tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.
Halil Dervişoğlu, rakip ceza sahasına girmeden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
Ceza sahası içinde sağ çaprazdan Emre Kılınç ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.