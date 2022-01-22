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Demir Grup Sivasspor - Fenerbahçe Canlı Maç Anlatımı
Hakem müsabakanın ilk yarısını bitiriyor
Demir Grup Sivasspor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Isaac Cofie.
İrfan Can Kahveci ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Miha Zajc ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Fenerbahçe takımından İrfan Can Kahveci ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci ile köşe vuruşu kullanıyor.
İrfan Can Kahveci ile Fenerbahçe takımı köşe vuruşu kullanacak.
Fenerbahçe takımında İrfan Can Kahveci faul yapıyor.
Fenerbahçe takımından Marcel Tisserand tarafından çekilen şut kaleci tarafından kurtarılıyor.
Fenerbahçe takımından Serdar Dursun şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.
Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci ile köşe vuruşu kullanıyor.
Demir Grup Sivasspor takımından Uğur Çiftçi ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Isaac Cofie tarafından çekilen şutu, kaleci kurtarıyor.
Pedro Henrique ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
İrfan Can Kahveci ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Demir Grup Sivasspor, Pedro Henrique ile köşe vuruşu kullanıyor.
Koray Altınay rakip ceza sahasına girmeden şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.
İrfan Can Kahveci, Ahmet Oğuz tarafından faulle durdurulduğu için Fenerbahçe serbest vuruş kullanacak.
Mustapha Yatabare ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Fenerbahçe takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Miguel Crespo.
Fenerbahçe takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Serdar Aziz çıkıyor ve yerine Marcel Tisserand oyuna giriyor.
İrfan Can Kahveci şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.
Fenerbahçe, Serdar Aziz ile serbest vuruş kullanacak.
Demir Grup Sivasspor takımında Pedro Henrique faul yapıyor.
Mustapha Yatabare ofsayta yakalanıyor.
Fenerbahçe takımında Serdar Aziz hakem Alper Ulusoy tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.
Demir Grup Sivasspor takımından Pedro Henrique ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Demir Grup Sivasspor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Pedro Henrique.
Fenerbahçe takımında Miguel Crespo faul yapıyor.
Ahmet Oğuz ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Demir Grup Sivasspor, Ahmet Oğuz ile serbest vuruş kullanacak.
Fenerbahçe takımında İrfan Can Kahveci faul yapıyor. Faul yapılan oyuncu Ahmet Oğuz.
Demir Grup Sivasspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Pedro Henrique geçiyor.
Demir Grup Sivasspor takımından Olarenwaju Kayode şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Fenerbahçe takımında Kim Min-Jae faul yapıyor.
Sağ çaprazdan Olarenwaju Kayode ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Demir Grup Sivasspor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Uğur Çiftçi.
Fenerbahçe takımında Nazım Sangare faul yapıyor. Faul yapılan oyuncu Koray Altınay.
Enner Valencia, gol pasını veren isim.
GOL! Miha Zajc takımını öne geçiren golü atıyor.
Demir Grup Sivasspor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Caner Osmanpaşa.
Fenerbahçe takımında Serdar Dursun faul yapıyor.
Fenerbahçe takımının orta yuvarlakta kazandığı serbest vuruş için topun başına Miha Zajc geçiyor.
Demir Grup Sivasspor takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Erdoğan Yeşilyurt çıkıyor ve yerine Olarenwaju Kayode oyuna giriyor.
Demir Grup Sivasspor takımında Koray Altınay, sarı kart görüyor.
Demir Grup Sivasspor takımında Koray Altınay faul yapıyor.
İrfan Can Kahveci ile Fenerbahçe takımı köşe vuruşu kullanacak.
Fenerbahçe takımından İrfan Can Kahveci ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci ile köşe vuruşu kullanıyor.
Fenerbahçe takımından İrfan Can Kahveci ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Demir Grup Sivasspor takımından Pedro Henrique ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Fenerbahçe takımından İrfan Can Kahveci ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci ile serbest vuruş kullanacak.
Demir Grup Sivasspor takımında Dimitrios Goutas faul yapıyor.
Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Ahmet Oğuz ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Ceza sahası içinde sağ çaprazdan Bright Osayi-Samuel ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Demir Grup Sivasspor, Ahmet Oğuz ile taç çizgisine yakın bir noktadan serbest vuruş kullanacak.
Fenerbahçe takımında Enner Valencia faul yapıyor.
Rakip ceza sahasının sağ köşesinde Mustapha Yatabare topla buluşuyor, ancak hakem ofsayt gerekçesi ile oyunu durduruyor.
Demir Grup Sivasspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Ahmet Oğuz geçiyor.
Fenerbahçe takımında Enner Valencia faul yapıyor.
Fenerbahçe takımından Miha Zajc sağ kanatta ceza sahası yan çizgisinden ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.