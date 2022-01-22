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Stadyum Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu Hakem Alper Ulusoy Maç Saati 22 Ocak 16:00
İYS
İY: 0 - 1
0 1
Demir Grup Sivasspor
Demir Grup Sivasspor
Fenerbahçe
Fenerbahçe
18' Miha Zajc

Canlı Maç Anlatımı Demir Grup Sivasspor - Fenerbahçe Canlı Maç Anlatımı

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    45'

    Hakem müsabakanın ilk yarısını bitiriyor

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    45'
    Frikik | Demir Grup Sivasspor

    Demir Grup Sivasspor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Isaac Cofie.

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    45'
    İsabetsiz Orta | Fenerbahçe

    İrfan Can Kahveci ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    İsabetsiz Orta | Fenerbahçe

    Miha Zajc ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    İsabetsiz Orta | Fenerbahçe

    Fenerbahçe takımından İrfan Can Kahveci ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    Korner | Fenerbahçe

    Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    Korner | Fenerbahçe

    İrfan Can Kahveci ile Fenerbahçe takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    Faul | Fenerbahçe

    Fenerbahçe takımında İrfan Can Kahveci faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    İsabetli Şut | Fenerbahçe

    Fenerbahçe takımından Marcel Tisserand tarafından çekilen şut kaleci tarafından kurtarılıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    Engellenen Şut | Fenerbahçe

    Fenerbahçe takımından Serdar Dursun şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    Korner | Fenerbahçe

    Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    İsabetsiz Orta | Demir Grup Sivasspor

    Demir Grup Sivasspor takımından Uğur Çiftçi ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    İsabetli Şut | Demir Grup Sivasspor

    Isaac Cofie tarafından çekilen şutu, kaleci kurtarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    İsabetsiz Orta | Demir Grup Sivasspor

    Pedro Henrique ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    İsabetsiz Orta | Fenerbahçe

    İrfan Can Kahveci ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    Korner | Demir Grup Sivasspor

    Demir Grup Sivasspor, Pedro Henrique ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    Engellenen Şut | Demir Grup Sivasspor

    Koray Altınay rakip ceza sahasına girmeden şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    44'
    Faul | Demir Grup Sivasspor

    İrfan Can Kahveci, Ahmet Oğuz tarafından faulle durdurulduğu için Fenerbahçe serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    44'
    İsabetsiz Orta | Demir Grup Sivasspor

    Mustapha Yatabare ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    44'
    Frikik | Fenerbahçe

    Fenerbahçe takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Miguel Crespo.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    42'
    Oyuna Girme | Fenerbahçe

    Fenerbahçe takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Serdar Aziz çıkıyor ve yerine Marcel Tisserand oyuna giriyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    38'
    İsabetsiz Şut | Fenerbahçe

    İrfan Can Kahveci şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    37'
    Frikik | Fenerbahçe

    Fenerbahçe, Serdar Aziz ile serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    36'
    Faul | Demir Grup Sivasspor

    Demir Grup Sivasspor takımında Pedro Henrique faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    34'
    Ofsayt | Demir Grup Sivasspor

    Mustapha Yatabare ofsayta yakalanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    34'
    Sarı Kart | Fenerbahçe

    Fenerbahçe takımında Serdar Aziz hakem Alper Ulusoy tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    34'
    İsabetsiz Orta | Demir Grup Sivasspor

    Demir Grup Sivasspor takımından Pedro Henrique ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    34'
    Frikik | Demir Grup Sivasspor

    Demir Grup Sivasspor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Pedro Henrique.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    32'
    Faul | Fenerbahçe

    Fenerbahçe takımında Miguel Crespo faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    27'
    İsabetsiz Orta | Demir Grup Sivasspor

    Ahmet Oğuz ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    26'
    Frikik | Demir Grup Sivasspor

    Demir Grup Sivasspor, Ahmet Oğuz ile serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    26'
    Faul | Fenerbahçe

    Fenerbahçe takımında İrfan Can Kahveci faul yapıyor. Faul yapılan oyuncu Ahmet Oğuz.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    25'
    Frikik | Demir Grup Sivasspor

    Demir Grup Sivasspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Pedro Henrique geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    25'
    İsabetsiz Şut | Demir Grup Sivasspor

    Demir Grup Sivasspor takımından Olarenwaju Kayode şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    24'
    Faul | Fenerbahçe

    Fenerbahçe takımında Kim Min-Jae faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    24'
    İsabetsiz Orta | Demir Grup Sivasspor

    Sağ çaprazdan Olarenwaju Kayode ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    22'
    Frikik | Demir Grup Sivasspor

    Demir Grup Sivasspor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Uğur Çiftçi.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    22'
    Faul | Fenerbahçe

    Fenerbahçe takımında Nazım Sangare faul yapıyor. Faul yapılan oyuncu Koray Altınay.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    18'
    Asist | Fenerbahçe

    Enner Valencia, gol pasını veren isim.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    18'
    Gooolll | Fenerbahçe

    GOL! Miha Zajc takımını öne geçiren golü atıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    18'
    Frikik | Demir Grup Sivasspor

    Demir Grup Sivasspor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Caner Osmanpaşa.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    17'
    Faul | Fenerbahçe

    Fenerbahçe takımında Serdar Dursun faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    16'
    Frikik | Fenerbahçe

    Fenerbahçe takımının orta yuvarlakta kazandığı serbest vuruş için topun başına Miha Zajc geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    16'
    Oyuna Girme | Demir Grup Sivasspor

    Demir Grup Sivasspor takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Erdoğan Yeşilyurt çıkıyor ve yerine Olarenwaju Kayode oyuna giriyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    15'
    Sarı Kart | Demir Grup Sivasspor

    Demir Grup Sivasspor takımında Koray Altınay, sarı kart görüyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    15'
    Faul | Demir Grup Sivasspor

    Demir Grup Sivasspor takımında Koray Altınay faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    9'
    Korner | Fenerbahçe

    İrfan Can Kahveci ile Fenerbahçe takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    9'
    İsabetsiz Orta | Fenerbahçe

    Fenerbahçe takımından İrfan Can Kahveci ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    9'
    Korner | Fenerbahçe

    Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    9'
    İsabetsiz Orta | Fenerbahçe

    Fenerbahçe takımından İrfan Can Kahveci ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    9'
    İsabetsiz Orta | Demir Grup Sivasspor

    Demir Grup Sivasspor takımından Pedro Henrique ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    8'
    İsabetsiz Orta | Fenerbahçe

    Fenerbahçe takımından İrfan Can Kahveci ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    8'
    Frikik | Fenerbahçe

    Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci ile serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    7'
    Faul | Demir Grup Sivasspor

    Demir Grup Sivasspor takımında Dimitrios Goutas faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    6'
    İsabetsiz Orta | Demir Grup Sivasspor

    Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Ahmet Oğuz ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    5'
    İsabetsiz Orta | Fenerbahçe

    Ceza sahası içinde sağ çaprazdan Bright Osayi-Samuel ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    3'
    Frikik | Demir Grup Sivasspor

    Demir Grup Sivasspor, Ahmet Oğuz ile taç çizgisine yakın bir noktadan serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    3'
    Faul | Fenerbahçe

    Fenerbahçe takımında Enner Valencia faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    2'
    Ofsayt | Demir Grup Sivasspor

    Rakip ceza sahasının sağ köşesinde Mustapha Yatabare topla buluşuyor, ancak hakem ofsayt gerekçesi ile oyunu durduruyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    2'
    Frikik | Demir Grup Sivasspor

    Demir Grup Sivasspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Ahmet Oğuz geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    2'
    Faul | Fenerbahçe

    Fenerbahçe takımında Enner Valencia faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    1'
    İsabetsiz Orta | Fenerbahçe

    Fenerbahçe takımından Miha Zajc sağ kanatta ceza sahası yan çizgisinden ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    1'

    Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.

Demir Grup Sivasspor Fenerbahçe Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Demir Grup Sivasspor Demir Grup Sivasspor
0 0 %
Fenerbahçe Fenerbahçe
İsabetli Şut
1
2
İsabetsiz Şut
2
2
Kurtarış
1
1
Korner
1
5
Faul
4
8
Ofsayt
2
0
Sarı Kart
1
1
Kırmızı Kart
0
0

Demir Grup Sivasspor Fenerbahçe Maç Kadroları

Demir Grup Sivasspor Demir Grup Sivasspor İlk 11

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Fenerbahçe Fenerbahçe İlk 11

Teknik Direktör: İsmail Kartal

Demir Grup Sivasspor Demir Grup Sivasspor Yedekler

Fenerbahçe Fenerbahçe Yedekler

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