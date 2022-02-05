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Trabzonspor - Kasımpaşa Canlı Maç Anlatımı
Hakem müsabakanın ilk yarısını bitiriyor
Ceza sahası içinde topla buluşan Evren Eren Elmalı, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
Ahmet Engin altıpas üzerinden şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.
Kasımpaşa takımından Umut Bozok şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.
Kasımpaşa, Tarkan Serbest ile serbest vuruş kullanacak.
Andreas Cornelius - Tarkan Serbest mücadelesinde hakem, Kasımpaşa lehine faul kararı veriyor.
Kasımpaşa takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Tomas Brecka.
Edin Visca - Ahmet Engin mücadelesinde hakem, Kasımpaşa lehine faul kararı veriyor.
Trabzonspor takımından Vitor Hugo tarafından çekilen şut kaleci tarafından kurtarılıyor.
Trabzonspor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Abdülkadir Ömür.
Kasımpaşa takımında Tomas Brecka faul yapıyor.
Trabzonspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Manolis Siopis geçiyor.
Kasımpaşa takımında Evren Eren Elmalı topu eliyle oynadığından hakemi oyunu durduruyor.
Ceza sahası içinde sağ çaprazdan Umut Bozok ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Kasımpaşa takımında Evren Eren Elmalı hakem Zorbay Küçük tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.
Kasımpaşa takımından Mortadha Ouanes ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Kasımpaşa takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Doğucan Haspolat geçiyor.
Trabzonspor takımında Vitor Hugo faul yapıyor.
Hakem ofsayt gerekçesiyle oyunu durduruyor. Rakip ceza sahasının sağ köşesinde ofsayta düşen oyuncu Michal Travnik
Kasımpaşa takımının yarı alanın ortalarında kaleye uzak sayılabilecek bir mesafede kazanılan serbest vuruşu Kasımpaşa adına Doğucan Haspolat kullanacak.
Abdülkadir Ömür - Doğucan Haspolat mücadelesinde hakem, Trabzonspor yarı alanının ortalarında kaleye uzak bir mesafede Kasımpaşa lehine faul kararı veriyor.
Ofsayt. Andreas Cornelius sol kanatta rakip yarı alanın ilk metrelerinde taç çizgisine yakın bir noktada ofsayt durumunda olduğundan hakem oyunu durduruyor.
Kasımpaşa takımından Evren Eren Elmalı tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
Trabzonspor, Dorukhan Toköz ile serbest vuruş kullanacak.
Kasımpaşa takımında Tarkan Serbest faul yapıyor.
Kasımpaşa takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Ertuğrul Taşkıran.
Trabzonspor takımında Andreas Cornelius faul yapıyor. Ceza sahası içerisinde faul yapılan oyuncu Tarkan Serbest.
Anthony Nwakaeme tarafından çekilen şutu, savunma araya girerek önlüyor.
Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Edin Visca ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Trabzonspor takımında, korner bayrağına yakın bir noktada kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Edin Visca.
Kasımpaşa takımında Mortadha Ouanes faul yapıyor.
Kasımpaşa takımından Doğucan Haspolat ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Kasımpaşa, Doğucan Haspolat ile serbest vuruş kullanacak.
Abdülkadir Ömür ile Trabzonspor takımı köşe vuruşu kullanacak.
Trabzonspor takımında Dorukhan Toköz faul yapıyor.
Trabzonspor takımında Dorukhan Toköz, sarı kart görüyor.
Abdülkadir Ömür ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Kasımpaşa takımından Michal Travnik tarafından çekilen şut kaleci tarafından kurtarılıyor.
Kasımpaşa, Florent Hadergjonaj ile serbest vuruş kullanacak.
Trabzonspor takımında Manolis Siopis faul yapıyor. Faul yapılan oyuncu Mortadha Ouanes.
Kasımpaşa takımından Evren Eren Elmalı tarafından çekilen şut kaleci tarafından kurtarılıyor.
Kasımpaşa takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Tarkan Serbest.
Umut Bozok, Vitor Hugo tarafından faulle durduruluyor.
Kasımpaşa takımından Florent Hadergjonaj sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Trabzonspor takımından Dorukhan Toköz ceza sahası içinde sağ çaprazdan ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Trabzonspor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Abdülkadir Ömür.
Hakem oyunu ofsayt gerekçesiyle bir kez daha durduruyor. Rakip ceza sahasında ofsayta düşen oyuncu Dorukhan Toköz
Manolis Siopis, Haris Hajradinovic tarafından faule maruz kalıyor.
Andreas Cornelius rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Kasımpaşa takımından Tarkan Serbest tarafından çekilen şut kaleci tarafından kurtarılıyor.
Kasımpaşa takımının ceza sahası ön çizgisine yakın bir noktada tehlikeli bir noktada kazandığı serbest vuruş için topun başına Haris Hajradinovic geçiyor.
Trabzonspor takımında Manolis Siopis faul yapıyor.
Kasımpaşa takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Haris Hajradinovic geçiyor.
Trabzonspor takımında Manolis Siopis faul yapıyor.
Ahmet Engin ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Golün asistini yapan isim Dorukhan Toköz.
GOL! Edin Visca takımını öne geçiren golü atıyor.
Trabzonspor takımından Anthony Nwakaeme ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Manolis Siopis, Mortadha Ouanes tarafından faulle durduruluyor.
Umut Bozok, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şut çekiyor, kaleci Uğurcan Çakır kurtarıyor.
Trabzonspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Manolis Siopis geçiyor.
Bruno Peres ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.