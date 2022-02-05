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Stadyum Medical Park Stadyumu Hakem Zorbay Küçük Maç Saati 05 Şubat 16:00
İYS
İY: 1 - 0
1 0
Trabzonspor
Trabzonspor
Kasımpaşa
Kasımpaşa
Edin Visca 6'

Canlı Maç Anlatımı Trabzonspor - Kasımpaşa Canlı Maç Anlatımı

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    45'

    Hakem müsabakanın ilk yarısını bitiriyor

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    45'
    İsabetsiz Şut | Kasımpaşa

    Ceza sahası içinde topla buluşan Evren Eren Elmalı, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

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    45'
    Engellenen Şut | Kasımpaşa

    Ahmet Engin altıpas üzerinden şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.

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    45'
    Engellenen Şut | Kasımpaşa

    Kasımpaşa takımından Umut Bozok şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    Frikik | Kasımpaşa

    Kasımpaşa, Tarkan Serbest ile serbest vuruş kullanacak.

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    45'
    Faul | Trabzonspor

    Andreas Cornelius - Tarkan Serbest mücadelesinde hakem, Kasımpaşa lehine faul kararı veriyor.

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    45'
    Frikik | Kasımpaşa

    Kasımpaşa takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Tomas Brecka.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    Faul | Trabzonspor

    Edin Visca - Ahmet Engin mücadelesinde hakem, Kasımpaşa lehine faul kararı veriyor.

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    44'
    İsabetli Şut | Trabzonspor

    Trabzonspor takımından Vitor Hugo tarafından çekilen şut kaleci tarafından kurtarılıyor.

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    44'
    Frikik | Trabzonspor

    Trabzonspor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Abdülkadir Ömür.

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    43'
    Faul | Kasımpaşa

    Kasımpaşa takımında Tomas Brecka faul yapıyor.

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    43'
    Frikik | Trabzonspor

    Trabzonspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Manolis Siopis geçiyor.

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    42'
    Elle Oynama | Kasımpaşa

    Kasımpaşa takımında Evren Eren Elmalı topu eliyle oynadığından hakemi oyunu durduruyor.

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    42'
    İsabetsiz Orta | Kasımpaşa

    Ceza sahası içinde sağ çaprazdan Umut Bozok ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    42'
    Sarı Kart | Kasımpaşa

    Kasımpaşa takımında Evren Eren Elmalı hakem Zorbay Küçük tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

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    41'
    İsabetsiz Orta | Kasımpaşa

    Kasımpaşa takımından Mortadha Ouanes ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

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    38'
    Frikik | Kasımpaşa

    Kasımpaşa takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Doğucan Haspolat geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    38'
    Faul | Trabzonspor

    Trabzonspor takımında Vitor Hugo faul yapıyor.

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    34'
    Ofsayt | Kasımpaşa

    Hakem ofsayt gerekçesiyle oyunu durduruyor. Rakip ceza sahasının sağ köşesinde ofsayta düşen oyuncu Michal Travnik

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    32'
    Frikik | Kasımpaşa

    Kasımpaşa takımının yarı alanın ortalarında kaleye uzak sayılabilecek bir mesafede kazanılan serbest vuruşu Kasımpaşa adına Doğucan Haspolat kullanacak.

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    32'
    Faul | Trabzonspor

    Abdülkadir Ömür - Doğucan Haspolat mücadelesinde hakem, Trabzonspor yarı alanının ortalarında kaleye uzak bir mesafede Kasımpaşa lehine faul kararı veriyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    32'
    Ofsayt | Trabzonspor

    Ofsayt. Andreas Cornelius sol kanatta rakip yarı alanın ilk metrelerinde taç çizgisine yakın bir noktada ofsayt durumunda olduğundan hakem oyunu durduruyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    30'
    İsabetsiz Şut | Kasımpaşa

    Kasımpaşa takımından Evren Eren Elmalı tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    29'
    Frikik | Trabzonspor

    Trabzonspor, Dorukhan Toköz ile serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    29'
    Faul | Kasımpaşa

    Kasımpaşa takımında Tarkan Serbest faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    26'
    Frikik | Kasımpaşa

    Kasımpaşa takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Ertuğrul Taşkıran.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    26'
    Faul | Trabzonspor

    Trabzonspor takımında Andreas Cornelius faul yapıyor. Ceza sahası içerisinde faul yapılan oyuncu Tarkan Serbest.

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    25'
    Engellenen Şut | Trabzonspor

    Anthony Nwakaeme tarafından çekilen şutu, savunma araya girerek önlüyor.

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    24'
    İsabetsiz Orta | Trabzonspor

    Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Edin Visca ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    24'
    Frikik | Trabzonspor

    Trabzonspor takımında, korner bayrağına yakın bir noktada kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Edin Visca.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    23'
    Faul | Kasımpaşa

    Kasımpaşa takımında Mortadha Ouanes faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    23'
    İsabetsiz Orta | Kasımpaşa

    Kasımpaşa takımından Doğucan Haspolat ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    23'
    Frikik | Kasımpaşa

    Kasımpaşa, Doğucan Haspolat ile serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    22'
    Korner | Trabzonspor

    Abdülkadir Ömür ile Trabzonspor takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    22'
    Faul | Trabzonspor

    Trabzonspor takımında Dorukhan Toköz faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    22'
    Sarı Kart | Trabzonspor

    Trabzonspor takımında Dorukhan Toköz, sarı kart görüyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    22'
    İsabetsiz Orta | Trabzonspor

    Abdülkadir Ömür ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    21'
    İsabetli Şut | Kasımpaşa

    Kasımpaşa takımından Michal Travnik tarafından çekilen şut kaleci tarafından kurtarılıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    20'
    Frikik | Kasımpaşa

    Kasımpaşa, Florent Hadergjonaj ile serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    20'
    Faul | Trabzonspor

    Trabzonspor takımında Manolis Siopis faul yapıyor. Faul yapılan oyuncu Mortadha Ouanes.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    19'
    İsabetli Şut | Kasımpaşa

    Kasımpaşa takımından Evren Eren Elmalı tarafından çekilen şut kaleci tarafından kurtarılıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    19'
    Frikik | Kasımpaşa

    Kasımpaşa takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Tarkan Serbest.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    18'
    Faul | Trabzonspor

    Umut Bozok, Vitor Hugo tarafından faulle durduruluyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    18'
    İsabetsiz Orta | Kasımpaşa

    Kasımpaşa takımından Florent Hadergjonaj sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    17'
    İsabetsiz Orta | Trabzonspor

    Trabzonspor takımından Dorukhan Toköz ceza sahası içinde sağ çaprazdan ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    15'
    Frikik | Trabzonspor

    Trabzonspor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Abdülkadir Ömür.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    15'
    Ofsayt | Trabzonspor

    Hakem oyunu ofsayt gerekçesiyle bir kez daha durduruyor. Rakip ceza sahasında ofsayta düşen oyuncu Dorukhan Toköz

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    14'
    Faul | Kasımpaşa

    Manolis Siopis, Haris Hajradinovic tarafından faule maruz kalıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    13'
    İsabetsiz Şut | Trabzonspor

    Andreas Cornelius rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    12'
    İsabetli Şut | Kasımpaşa

    Kasımpaşa takımından Tarkan Serbest tarafından çekilen şut kaleci tarafından kurtarılıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    12'
    Frikik | Kasımpaşa

    Kasımpaşa takımının ceza sahası ön çizgisine yakın bir noktada tehlikeli bir noktada kazandığı serbest vuruş için topun başına Haris Hajradinovic geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    11'
    Faul | Trabzonspor

    Trabzonspor takımında Manolis Siopis faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    11'
    Frikik | Kasımpaşa

    Kasımpaşa takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Haris Hajradinovic geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    10'
    Faul | Trabzonspor

    Trabzonspor takımında Manolis Siopis faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    10'
    İsabetsiz Orta | Kasımpaşa

    Ahmet Engin ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    6'
    Asist | Trabzonspor

    Golün asistini yapan isim Dorukhan Toköz.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    6'
    Gooolll | Trabzonspor

    GOL! Edin Visca takımını öne geçiren golü atıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    6'
    İsabetsiz Orta | Trabzonspor

    Trabzonspor takımından Anthony Nwakaeme ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    3'
    Faul | Kasımpaşa

    Manolis Siopis, Mortadha Ouanes tarafından faulle durduruluyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    3'
    İsabetli Şut | Kasımpaşa

    Umut Bozok, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şut çekiyor, kaleci Uğurcan Çakır kurtarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    3'
    Frikik | Trabzonspor

    Trabzonspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Manolis Siopis geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    1'
    İsabetsiz Orta | Trabzonspor

    Bruno Peres ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    1'

    Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.

Trabzonspor Kasımpaşa Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Trabzonspor Trabzonspor
0 0 %
Kasımpaşa Kasımpaşa
İsabetli Şut
2
4
İsabetsiz Şut
2
4
Kurtarış
4
1
Korner
1
0
Faul
10
6
Ofsayt
2
1
Sarı Kart
1
1
Kırmızı Kart
0
0

Trabzonspor Kasımpaşa Maç Kadroları

Trabzonspor Trabzonspor İlk 11

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Kasımpaşa Kasımpaşa İlk 11

Teknik Direktör: Sami Uğurlu

Trabzonspor Trabzonspor Yedekler

Kasımpaşa Kasımpaşa Yedekler

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