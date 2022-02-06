Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
Aytemiz Alanyaspor - Galatasaray Canlı Maç Anlatımı
Galatasaray, Marcao ile serbest vuruş kullanacak.
Marcao, Wilson Eduardo tarafından faulle durdurulduğu için Galatasaray serbest vuruş kullanacak.
Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.