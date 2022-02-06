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Stadyum Bahçeşehir Okulları Stadyumu Hakem Mete Kalkavan Maç Saati 06 Şubat 16:00
7'
0 0
Aytemiz Alanyaspor
Aytemiz Alanyaspor
Galatasaray
Galatasaray

Canlı Maç Anlatımı Aytemiz Alanyaspor - Galatasaray Canlı Maç Anlatımı

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    3'
    Frikik | Galatasaray

    Galatasaray, Marcao ile serbest vuruş kullanacak.

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    3'
    Faul | Aytemiz Alanyaspor

    Marcao, Wilson Eduardo tarafından faulle durdurulduğu için Galatasaray serbest vuruş kullanacak.

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    1'

    Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.

Aytemiz Alanyaspor Galatasaray Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Aytemiz Alanyaspor Aytemiz Alanyaspor
0 0 %
Galatasaray Galatasaray
İsabetli Şut
0
0
İsabetsiz Şut
0
0
Kurtarış
0
0
Korner
1
0
Faul
1
0
Ofsayt
0
0
Sarı Kart
0
0
Kırmızı Kart
0
0

Aytemiz Alanyaspor Galatasaray Maç Kadroları

Aytemiz Alanyaspor Aytemiz Alanyaspor İlk 11

Teknik Direktör: Francesco Farioli

Galatasaray Galatasaray İlk 11

Teknik Direktör: Domenec Torrent

Aytemiz Alanyaspor Aytemiz Alanyaspor Yedekler

Galatasaray Galatasaray Yedekler

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