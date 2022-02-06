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Beşiktaş - Fraport TAV Antalyaspor Canlı Maç Anlatımı
Michy Batshuayi tarafından çekilen şutu, kaleci kurtarıyor.
Beşiktaş, Miralem Pjanic ile köşe vuruşu kullanıyor.
Beşiktaş, Francisco Montero ile gole yaklaşıyor ancak top direkten dönüyor
Fraport TAV Antalyaspor takımının taç çizgisine yakın bir noktadan kazandığı serbest vuruş için topun başına Fernando Martins geçiyor.
Sol çaprazdan Fernando Martins ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Bünyamin Balcı - Rıdvan Yılmaz mücadelesinde hakem, ceza sahasının hemen önündeki bir noktada Beşiktaş lehine faul kararı veriyor.
Rakip ceza sahasının ceza sahası ön çizgisine yakın bir noktada kazanılan serbest vuruşu Beşiktaş adına Francisco Montero kullanacak.
Beşiktaş takımında Miralem Pjanic topu eliyle oynadığından hakemi oyunu durduruyor.
Alex Teixeira – Veysel Sarı mücadelesinde hakem, taç çizgisine yakın bir noktada Fraport TAV Antalyaspor lehine faul kararı veriyor.
Fraport TAV Antalyaspor takımında, taç çizgisine yakın bir noktadan kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Veysel Sarı.
Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.
Beşiktaş takımından Miralem Pjanic ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Miralem Pjanic ile Beşiktaş takımı köşe vuruşu kullanacak.