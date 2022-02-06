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Stadyum Vodafone Park Hakem Abdulkadir Bitigen Maç Saati 06 Şubat 19:00
12'
0 0
Beşiktaş
Beşiktaş
Fraport TAV Antalyaspor
Fraport TAV Antalyaspor

Canlı Maç Anlatımı Beşiktaş - Fraport TAV Antalyaspor Canlı Maç Anlatımı

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    9'
    İsabetli Şut | Beşiktaş

    Michy Batshuayi tarafından çekilen şutu, kaleci kurtarıyor.

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    9'
    Korner | Beşiktaş

    Beşiktaş, Miralem Pjanic ile köşe vuruşu kullanıyor.

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    9'
    | Beşiktaş

    Beşiktaş, Francisco Montero ile gole yaklaşıyor ancak top direkten dönüyor

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    7'
    Frikik | Fraport TAV Antalyaspor

    Fraport TAV Antalyaspor takımının taç çizgisine yakın bir noktadan kazandığı serbest vuruş için topun başına Fernando Martins geçiyor.

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    7'
    İsabetsiz Orta | Fraport TAV Antalyaspor

    Sol çaprazdan Fernando Martins ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

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    7'
    Faul | Fraport TAV Antalyaspor

    Bünyamin Balcı - Rıdvan Yılmaz mücadelesinde hakem, ceza sahasının hemen önündeki bir noktada Beşiktaş lehine faul kararı veriyor.

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    7'
    Frikik | Beşiktaş

    Rakip ceza sahasının ceza sahası ön çizgisine yakın bir noktada kazanılan serbest vuruşu Beşiktaş adına Francisco Montero kullanacak.

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    6'
    Elle Oynama | Beşiktaş

    Beşiktaş takımında Miralem Pjanic topu eliyle oynadığından hakemi oyunu durduruyor.

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    2'
    Faul | Beşiktaş

    Alex Teixeira – Veysel Sarı mücadelesinde hakem, taç çizgisine yakın bir noktada Fraport TAV Antalyaspor lehine faul kararı veriyor.

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    2'
    Frikik | Fraport TAV Antalyaspor

    Fraport TAV Antalyaspor takımında, taç çizgisine yakın bir noktadan kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Veysel Sarı.

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    1'

    Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.

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    1'
    İsabetsiz Orta | Beşiktaş

    Beşiktaş takımından Miralem Pjanic ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

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    1'
    Korner | Beşiktaş

    Miralem Pjanic ile Beşiktaş takımı köşe vuruşu kullanacak.

Beşiktaş Fraport TAV Antalyaspor Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Beşiktaş Beşiktaş
0 0 %
Fraport TAV Antalyaspor Fraport TAV Antalyaspor
İsabetli Şut
1
0
İsabetsiz Şut
1
0
Kurtarış
0
1
Korner
2
0
Faul
2
1
Ofsayt
0
0
Sarı Kart
0
0
Kırmızı Kart
0
0

Beşiktaş Fraport TAV Antalyaspor Maç Kadroları

Beşiktaş Beşiktaş İlk 11

Teknik Direktör: Önder Karaveli

Fraport TAV Antalyaspor Fraport TAV Antalyaspor İlk 11

Teknik Direktör: Nuri Şahin

Beşiktaş Beşiktaş Yedekler

Fraport TAV Antalyaspor Fraport TAV Antalyaspor Yedekler

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