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Çaykur Rizespor - Adana Demirspor Canlı Maç Anlatımı
Çaykur Rizespor takımından Fernando Boldrin ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Adana Demirspor takımında oyuncu değişikliği; Arijanet Muric oyundan çıkarken Ferhat Kaplan oyuna giren isim.
Adana Demirspor takımında oyuncu değişikliği; Gökhan İnler oyundan çıkarken Sinan Kurt oyuna giren isim.
Yannick Bolasie tarafından çekilen şutu, kaleci kurtarıyor.
Adana Demirspor, Mario Balotelli ile serbest vuruş kullanacak.
Adana Demirspor takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Mario Balotelli çıkıyor ve yerine Britt Assombalonga oyuna giriyor.
GOL! Mario Balotelli tabelayı 0 - 3 olarak değiştiriyor.
Çaykur Rizespor takımında oyuncu değişikliği; Fabricio Baiano oyundan çıkarken Gedson Fernandes oyuna giren isim.
Çaykur Rizespor takımında Cemali Sertel faul yapıyor.
Çaykur Rizespor takımından Fabricio Baiano sağ kanatta çapraz bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Adana Demirspor, Matias Vargas ile köşe vuruşu kullanıyor.
Matias Vargas ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Adana Demirspor takımından Matias Vargas tarafından çekilen şut kaleci tarafından kurtarılıyor.
Erik Sabo rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.
Çaykur Rizespor takımından Yusuf Sarı sağ kanatta ceza sahası yan çizgisinden ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Çaykur Rizespor, Fernando Boldrin ile köşe vuruşu kullanıyor.
Sol kanatta ceza sahası yan çizgisinden Yannick Bolasie ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Adana Demirspor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Matias Vargas.
Çaykur Rizespor takımında Gökhan Gönül faul yapıyor.
Çaykur Rizespor takımından Gökhan Gönül ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Hakem Halil Meler yardımcı hakemine uyarak ofsayt bayrağını Babajide Akintola için kaldırdı.
Adana Demirspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Gökhan İnler geçiyor.
Çaykur Rizespor takımında Gökhan Gönül faul yapıyor.
Çaykur Rizespor takımından Yusuf Sarı sağ kanatta rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi çaprazdan gören bir noktadan ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Fernando Boldrin ile Çaykur Rizespor takımı köşe vuruşu kullanacak.
Fernando Boldrin ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Fabricio Baiano ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Adana Demirspor takımından Matias Vargas sağ kanatta rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi çaprazdan gören bir noktadan ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Çaykur Rizespor takımında Emir Han Topçu hakem Halil Meler tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.
Çaykur Rizespor takımından Erik Sabo şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.
Çaykur Rizespor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Fernando Boldrin.
Fabricio Baiano, Benjamin Stambouli tarafından faulle durduruluyor.
Çaykur Rizespor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Selim Ay.
Matias Vargas topa eliyle müdahale ediyor.
Matias Vargas ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Çaykur Rizespor takımından Erik Sabo ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Rakip ceza sahasının ceza sahası ön çizgisine yakın bir noktada kazanılan serbest vuruşu Çaykur Rizespor adına Sebastian Holmen kullanacak.
Yannick Bolasie, Babajide Akintola tarafından faulle durduruluyor. Çaykur Rizespor, ceza sahası ön çizgisine yakın bir noktada serbest vuruş kullanacak.
Çaykur Rizespor takımından Yusuf Sarı tarafından çekilen şut kaleci tarafından kurtarılıyor.
Yannick Bolasie ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Yusuf Sarı ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Çaykur Rizespor takımından Fernando Boldrin ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Fernando Boldrin ile Çaykur Rizespor takımı köşe vuruşu kullanacak.
Çaykur Rizespor takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Deniz Hümmet çıkıyor ve yerine Yannick Bolasie oyuna giriyor.
Çaykur Rizespor takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Alper Potuk çıkıyor ve yerine Yusuf Sarı oyuna giriyor.
Adana Demirspor takımında oyuncu değişikliği; Yunus Akgün oyundan çıkarken Babajide Akintola oyuna giren isim.
Hakem ikinci yarıyı başlatıyor.
Maçın ilk yarısı 0-2 sonuçlanıyor
Adana Demirspor takımından Benjamin Stambouli tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
Fernando Boldrin ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Fernando Boldrin ile Çaykur Rizespor takımı köşe vuruşu kullanacak.
Ceza sahası içinde topla buluşan Joel Pohjanpalo, altıpas üzerinden kaleye şut çekiyor, kaleci Arijanet Muric kurtarıyor.
Çaykur Rizespor takımından Deniz Hümmet tarafından çekilen şut kaleci tarafından kurtarılıyor.
Yunus Akgün ile Adana Demirspor takımı köşe vuruşu kullanacak.
Ceza sahası içinde topla buluşan Yunus Akgün, sağ çaprazdan vuruşunu yapıyor, kaleci Zafer Görgen kurtarıyor.
Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Matias Vargas ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Sol çaprazdan Cemali Sertel ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Çaykur Rizespor takımından Gökhan Gönül sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Gökhan Gönül ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Çaykur Rizespor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Gökhan Gönül geçiyor.
Adana Demirspor takımında Birkir Bjarnason, sarı kart görüyor.
Erik Sabo, Birkir Bjarnason tarafından faulle durdurulduğu için Çaykur Rizespor serbest vuruş kullanacak.
Çaykur Rizespor, Zafer Görgen ile serbest vuruş kullanacak.
Fabricio Baiano, Matias Vargas tarafından faulle durduruluyor.
Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Alper Potuk ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Çaykur Rizespor, Alper Potuk ile köşe vuruşu kullanıyor.
Adana Demirspor takımından Matias Vargas sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Matias Vargas ile Adana Demirspor takımı köşe vuruşu kullanacak.
Mario Balotelli, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şut çekiyor, kaleci Zafer Görgen kurtarıyor.
Sağ çaprazdan Gökhan Gönül ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
GOL! Mario Balotelli ile Adana Demirspor farkı 2'ye çıkarıyor.
Golün asistini yapan isim Matias Vargas.
Sol kanatta ceza sahası yan çizgisinden Cemali Sertel ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Adana Demirspor takımından Birkir Bjarnason tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
Adana Demirspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Yunus Akgün geçiyor.
Çaykur Rizespor takımında Erik Sabo faul yapıyor. Faul yapılan oyuncu Birkir Bjarnason.
Çaykur Rizespor takımında Erik Sabo hakem Halil Meler tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.
Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Gökhan Gönül ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Adana Demirspor takımının ceza sahasının hemen dışındaki bir noktada kazandığı serbest vuruş için topun başına Tayyip Talha Sanuç geçiyor.
Tayyip Talha Sanuç, Deniz Hümmet tarafından faulle durdurulduğu için Adana Demirspor ceza sahasının hemen dışındaki bir noktadan serbest vuruş kullanacak.
Golün asistini yapan isim Benjamin Stambouli.
GOL! Birkir Bjarnason takımını öne geçiren golü atıyor.
Yunus Akgün, rakip ceza sahasına girmeden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
Çaykur Rizespor takımından Alper Potuk sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Matias Vargas ile Adana Demirspor takımı köşe vuruşu kullanacak.
Adana Demirspor takımından Matias Vargas sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Birkir Bjarnason altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.
Çaykur Rizespor takımından Gökhan Gönül sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Ceza sahası içinde sağ çaprazdan Matias Vargas ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Ceza sahası içinde altıpas üzerinde Mario Balotelli için ofsayt bayrağı kalkıyor.
Adana Demirspor, Tayyip Talha Sanuç ile yarı alanın ortalarında kaleye uzak mesafeden serbest vuruş kullanacak.
Çaykur Rizespor takımında Erik Sabo faul yapıyor.
Çaykur Rizespor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Selim Ay.
Erik Sabo, Birkir Bjarnason tarafından faule maruz kalıyor.
Matias Vargas şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.
Adana Demirspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Benjamin Stambouli geçiyor.
Benjamin Stambouli, Fabricio Baiano tarafından faulle durduruluyor.
Adana Demirspor, Tayyip Talha Sanuç ile rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşıdan gören bir noktadan serbest vuruş kullanacak.
Ceza sahası içerisindeki Joel Pohjanpalo - Jonas Svensson mücadelesinde hakem, Adana Demirspor lehine faul kararı veriyor.
Adana Demirspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Arijanet Muric geçiyor.
Çaykur Rizespor takımında Alper Potuk faul yapıyor. Ceza sahasının dışında bir noktada faul yapılan oyuncu Gökhan İnler.
Çaykur Rizespor takımında Alper Potuk, sarı kart görüyor.
Çaykur Rizespor takımından Fernando Boldrin sağ kanatta çapraz bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Taç çizgisine yakın bir noktadan kazanılan serbest vuruşu Çaykur Rizespor adına Fernando Boldrin kullanacak.
Taç çizgisine yakın bir yerde Fernando Boldrin, Matias Vargas tarafından faule maruz kalıyor.
Matias Vargas ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Adana Demirspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Matias Vargas geçiyor.
Mario Balotelli, taç çizgisine yakın bir yerde Fabricio Baiano tarafından faulle durduruluyor.
Adana Demirspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Simon Deli geçiyor.
Çaykur Rizespor takımında Fabricio Baiano faul yapıyor.
Birkir Bjarnason rakip ceza sahası önünde topla buluşuyor ancak öncesinde yardımcı hakem ofsaytı işaret ediyor.
Çaykur Rizespor takımından Fernando Boldrin sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Adana Demirspor takımında,ceza sahasının hemen dışındaki bir noktada kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Tayyip Talha Sanuç.
Erik Sabo - Gökhan İnler mücadelesinde hakem, ceza sahasının dışında bir noktada Adana Demirspor lehine faul kararı veriyor.
Çaykur Rizespor, Fernando Boldrin ile korner bayrağına yakın bir noktadan serbest vuruş kullanacak.
Çaykur Rizespor takımından Fernando Boldrin ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.
Benjamin Stambouli – Alper Potuk mücadelesinde hakem, korner bayrağına yakın bir noktada Çaykur Rizespor lehine faul kararı veriyor.