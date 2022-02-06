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Stadyum Çaykur Didi Hakem Halil Umut Meler Maç Saati 06 Şubat 16:00
81'
İY: 0 - 2
0 3
Çaykur Rizespor
Çaykur Rizespor
Adana Demirspor
Adana Demirspor
27' Birkir Bjarnason 33' Mario Balotelli 72' Mario Balotelli

Canlı Maç Anlatımı Çaykur Rizespor - Adana Demirspor Canlı Maç Anlatımı

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    79'
    İsabetsiz Orta | Çaykur Rizespor

    Çaykur Rizespor takımından Fernando Boldrin ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    79'
    Oyuna Girme | Adana Demirspor

    Adana Demirspor takımında oyuncu değişikliği; Arijanet Muric oyundan çıkarken Ferhat Kaplan oyuna giren isim.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    79'
    Oyuna Girme | Adana Demirspor

    Adana Demirspor takımında oyuncu değişikliği; Gökhan İnler oyundan çıkarken Sinan Kurt oyuna giren isim.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    73'
    İsabetli Şut | Çaykur Rizespor

    Yannick Bolasie tarafından çekilen şutu, kaleci kurtarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    72'
    Frikik | Adana Demirspor

    Adana Demirspor, Mario Balotelli ile serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    72'
    Oyuna Girme | Adana Demirspor

    Adana Demirspor takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Mario Balotelli çıkıyor ve yerine Britt Assombalonga oyuna giriyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    72'
    Gooolll | Adana Demirspor

    GOL! Mario Balotelli tabelayı 0 - 3 olarak değiştiriyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    71'
    Oyuna Girme | Çaykur Rizespor

    Çaykur Rizespor takımında oyuncu değişikliği; Fabricio Baiano oyundan çıkarken Gedson Fernandes oyuna giren isim.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    70'
    Faul | Çaykur Rizespor

    Çaykur Rizespor takımında Cemali Sertel faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    69'
    İsabetsiz Orta | Çaykur Rizespor

    Çaykur Rizespor takımından Fabricio Baiano sağ kanatta çapraz bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    68'
    Korner | Adana Demirspor

    Adana Demirspor, Matias Vargas ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    68'
    İsabetsiz Orta | Adana Demirspor

    Matias Vargas ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    67'
    İsabetli Şut | Adana Demirspor

    Adana Demirspor takımından Matias Vargas tarafından çekilen şut kaleci tarafından kurtarılıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    67'
    Engellenen Şut | Çaykur Rizespor

    Erik Sabo rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    67'
    İsabetsiz Orta | Çaykur Rizespor

    Çaykur Rizespor takımından Yusuf Sarı sağ kanatta ceza sahası yan çizgisinden ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    66'
    Korner | Çaykur Rizespor

    Çaykur Rizespor, Fernando Boldrin ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    65'
    İsabetsiz Orta | Çaykur Rizespor

    Sol kanatta ceza sahası yan çizgisinden Yannick Bolasie ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    64'
    Frikik | Adana Demirspor

    Adana Demirspor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Matias Vargas.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    64'
    Faul | Çaykur Rizespor

    Çaykur Rizespor takımında Gökhan Gönül faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    62'
    İsabetsiz Orta | Çaykur Rizespor

    Çaykur Rizespor takımından Gökhan Gönül ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    62'
    Ofsayt | Adana Demirspor

    Hakem Halil Meler yardımcı hakemine uyarak ofsayt bayrağını Babajide Akintola için kaldırdı.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    61'
    Frikik | Adana Demirspor

    Adana Demirspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Gökhan İnler geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    61'
    Faul | Çaykur Rizespor

    Çaykur Rizespor takımında Gökhan Gönül faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    60'
    İsabetsiz Orta | Çaykur Rizespor

    Çaykur Rizespor takımından Yusuf Sarı sağ kanatta rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi çaprazdan gören bir noktadan ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    60'
    Korner | Çaykur Rizespor

    Fernando Boldrin ile Çaykur Rizespor takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    60'
    İsabetsiz Orta | Çaykur Rizespor

    Fernando Boldrin ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    59'
    İsabetsiz Orta | Çaykur Rizespor

    Fabricio Baiano ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    58'
    İsabetsiz Orta | Adana Demirspor

    Adana Demirspor takımından Matias Vargas sağ kanatta rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi çaprazdan gören bir noktadan ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    55'
    Sarı Kart | Çaykur Rizespor

    Çaykur Rizespor takımında Emir Han Topçu hakem Halil Meler tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    54'
    Engellenen Şut | Çaykur Rizespor

    Çaykur Rizespor takımından Erik Sabo şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    54'
    Frikik | Çaykur Rizespor

    Çaykur Rizespor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Fernando Boldrin.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    54'
    Faul | Adana Demirspor

    Fabricio Baiano, Benjamin Stambouli tarafından faulle durduruluyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    53'
    Frikik | Çaykur Rizespor

    Çaykur Rizespor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Selim Ay.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    53'
    Elle Oynama | Adana Demirspor

    Matias Vargas topa eliyle müdahale ediyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    53'
    İsabetsiz Orta | Adana Demirspor

    Matias Vargas ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    52'
    İsabetsiz Orta | Çaykur Rizespor

    Çaykur Rizespor takımından Erik Sabo ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    51'
    Frikik | Çaykur Rizespor

    Rakip ceza sahasının ceza sahası ön çizgisine yakın bir noktada kazanılan serbest vuruşu Çaykur Rizespor adına Sebastian Holmen kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    51'
    Faul | Adana Demirspor

    Yannick Bolasie, Babajide Akintola tarafından faulle durduruluyor. Çaykur Rizespor, ceza sahası ön çizgisine yakın bir noktada serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    50'
    İsabetli Şut | Çaykur Rizespor

    Çaykur Rizespor takımından Yusuf Sarı tarafından çekilen şut kaleci tarafından kurtarılıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    50'
    İsabetsiz Orta | Çaykur Rizespor

    Yannick Bolasie ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    47'
    İsabetsiz Orta | Çaykur Rizespor

    Yusuf Sarı ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    47'
    İsabetsiz Orta | Çaykur Rizespor

    Çaykur Rizespor takımından Fernando Boldrin ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    47'
    Korner | Çaykur Rizespor

    Fernando Boldrin ile Çaykur Rizespor takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    46'
    Oyuna Girme | Çaykur Rizespor

    Çaykur Rizespor takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Deniz Hümmet çıkıyor ve yerine Yannick Bolasie oyuna giriyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    46'
    Oyuna Girme | Çaykur Rizespor

    Çaykur Rizespor takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Alper Potuk çıkıyor ve yerine Yusuf Sarı oyuna giriyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    46'
    Oyuna Girme | Adana Demirspor

    Adana Demirspor takımında oyuncu değişikliği; Yunus Akgün oyundan çıkarken Babajide Akintola oyuna giren isim.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    46'

    Hakem ikinci yarıyı başlatıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'

    Maçın ilk yarısı 0-2 sonuçlanıyor

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    İsabetsiz Şut | Adana Demirspor

    Adana Demirspor takımından Benjamin Stambouli tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    İsabetsiz Orta | Çaykur Rizespor

    Fernando Boldrin ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    Korner | Çaykur Rizespor

    Fernando Boldrin ile Çaykur Rizespor takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    İsabetli Şut | Çaykur Rizespor

    Ceza sahası içinde topla buluşan Joel Pohjanpalo, altıpas üzerinden kaleye şut çekiyor, kaleci Arijanet Muric kurtarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    İsabetli Şut | Çaykur Rizespor

    Çaykur Rizespor takımından Deniz Hümmet tarafından çekilen şut kaleci tarafından kurtarılıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    44'
    Korner | Adana Demirspor

    Yunus Akgün ile Adana Demirspor takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    44'
    İsabetli Şut | Adana Demirspor

    Ceza sahası içinde topla buluşan Yunus Akgün, sağ çaprazdan vuruşunu yapıyor, kaleci Zafer Görgen kurtarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    44'
    İsabetsiz Orta | Adana Demirspor

    Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Matias Vargas ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    43'
    İsabetsiz Orta | Çaykur Rizespor

    Sol çaprazdan Cemali Sertel ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    40'
    İsabetsiz Orta | Çaykur Rizespor

    Çaykur Rizespor takımından Gökhan Gönül sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    40'
    İsabetsiz Orta | Çaykur Rizespor

    Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Gökhan Gönül ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    39'
    Frikik | Çaykur Rizespor

    Çaykur Rizespor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Gökhan Gönül geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    39'
    Sarı Kart | Adana Demirspor

    Adana Demirspor takımında Birkir Bjarnason, sarı kart görüyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    39'
    Faul | Adana Demirspor

    Erik Sabo, Birkir Bjarnason tarafından faulle durdurulduğu için Çaykur Rizespor serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    38'
    Frikik | Çaykur Rizespor

    Çaykur Rizespor, Zafer Görgen ile serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    38'
    Faul | Adana Demirspor

    Fabricio Baiano, Matias Vargas tarafından faulle durduruluyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    38'
    İsabetsiz Orta | Çaykur Rizespor

    Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Alper Potuk ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    38'
    Korner | Çaykur Rizespor

    Çaykur Rizespor, Alper Potuk ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    36'
    İsabetsiz Orta | Adana Demirspor

    Adana Demirspor takımından Matias Vargas sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    36'
    Korner | Adana Demirspor

    Matias Vargas ile Adana Demirspor takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    35'
    İsabetli Şut | Adana Demirspor

    Mario Balotelli, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şut çekiyor, kaleci Zafer Görgen kurtarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    35'
    İsabetsiz Orta | Çaykur Rizespor

    Sağ çaprazdan Gökhan Gönül ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    33'
    Gooolll | Adana Demirspor

    GOL! Mario Balotelli ile Adana Demirspor farkı 2'ye çıkarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    33'
    Asist | Adana Demirspor

    Golün asistini yapan isim Matias Vargas.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    32'
    İsabetsiz Orta | Çaykur Rizespor

    Sol kanatta ceza sahası yan çizgisinden Cemali Sertel ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    31'
    İsabetsiz Şut | Adana Demirspor

    Adana Demirspor takımından Birkir Bjarnason tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    31'
    Frikik | Adana Demirspor

    Adana Demirspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Yunus Akgün geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    31'
    Faul | Çaykur Rizespor

    Çaykur Rizespor takımında Erik Sabo faul yapıyor. Faul yapılan oyuncu Birkir Bjarnason.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    30'
    Sarı Kart | Çaykur Rizespor

    Çaykur Rizespor takımında Erik Sabo hakem Halil Meler tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    30'
    İsabetsiz Orta | Çaykur Rizespor

    Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Gökhan Gönül ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    29'
    Frikik | Adana Demirspor

    Adana Demirspor takımının ceza sahasının hemen dışındaki bir noktada kazandığı serbest vuruş için topun başına Tayyip Talha Sanuç geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    28'
    Faul | Çaykur Rizespor

    Tayyip Talha Sanuç, Deniz Hümmet tarafından faulle durdurulduğu için Adana Demirspor ceza sahasının hemen dışındaki bir noktadan serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    27'
    Asist | Adana Demirspor

    Golün asistini yapan isim Benjamin Stambouli.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    27'
    Gooolll | Adana Demirspor

    GOL! Birkir Bjarnason takımını öne geçiren golü atıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    23'
    İsabetsiz Şut | Adana Demirspor

    Yunus Akgün, rakip ceza sahasına girmeden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    23'
    İsabetsiz Orta | Çaykur Rizespor

    Çaykur Rizespor takımından Alper Potuk sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    22'
    Korner | Adana Demirspor

    Matias Vargas ile Adana Demirspor takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    22'
    İsabetsiz Orta | Adana Demirspor

    Adana Demirspor takımından Matias Vargas sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    21'
    Engellenen Şut | Adana Demirspor

    Birkir Bjarnason altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    21'
    İsabetsiz Orta | Çaykur Rizespor

    Çaykur Rizespor takımından Gökhan Gönül sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    21'
    İsabetsiz Orta | Adana Demirspor

    Ceza sahası içinde sağ çaprazdan Matias Vargas ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    18'
    Ofsayt | Adana Demirspor

    Ceza sahası içinde altıpas üzerinde Mario Balotelli için ofsayt bayrağı kalkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    16'
    Frikik | Adana Demirspor

    Adana Demirspor, Tayyip Talha Sanuç ile yarı alanın ortalarında kaleye uzak mesafeden serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    15'
    Faul | Çaykur Rizespor

    Çaykur Rizespor takımında Erik Sabo faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    15'
    Frikik | Çaykur Rizespor

    Çaykur Rizespor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Selim Ay.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    15'
    Faul | Adana Demirspor

    Erik Sabo, Birkir Bjarnason tarafından faule maruz kalıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    14'
    İsabetsiz Şut | Adana Demirspor

    Matias Vargas şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    13'
    Frikik | Adana Demirspor

    Adana Demirspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Benjamin Stambouli geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    13'
    Faul | Çaykur Rizespor

    Benjamin Stambouli, Fabricio Baiano tarafından faulle durduruluyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    11'
    Frikik | Adana Demirspor

    Adana Demirspor, Tayyip Talha Sanuç ile rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşıdan gören bir noktadan serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    10'
    Faul | Çaykur Rizespor

    Ceza sahası içerisindeki Joel Pohjanpalo - Jonas Svensson mücadelesinde hakem, Adana Demirspor lehine faul kararı veriyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    10'
    Frikik | Adana Demirspor

    Adana Demirspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Arijanet Muric geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    10'
    Faul | Çaykur Rizespor

    Çaykur Rizespor takımında Alper Potuk faul yapıyor. Ceza sahasının dışında bir noktada faul yapılan oyuncu Gökhan İnler.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    10'
    Sarı Kart | Çaykur Rizespor

    Çaykur Rizespor takımında Alper Potuk, sarı kart görüyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    9'
    İsabetsiz Orta | Çaykur Rizespor

    Çaykur Rizespor takımından Fernando Boldrin sağ kanatta çapraz bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    9'
    Frikik | Çaykur Rizespor

    Taç çizgisine yakın bir noktadan kazanılan serbest vuruşu Çaykur Rizespor adına Fernando Boldrin kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    9'
    Faul | Adana Demirspor

    Taç çizgisine yakın bir yerde Fernando Boldrin, Matias Vargas tarafından faule maruz kalıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    8'
    İsabetsiz Orta | Adana Demirspor

    Matias Vargas ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    8'
    Frikik | Adana Demirspor

    Adana Demirspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Matias Vargas geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    7'
    Faul | Çaykur Rizespor

    Mario Balotelli, taç çizgisine yakın bir yerde Fabricio Baiano tarafından faulle durduruluyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    6'
    Frikik | Adana Demirspor

    Adana Demirspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Simon Deli geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    6'
    Faul | Çaykur Rizespor

    Çaykur Rizespor takımında Fabricio Baiano faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    5'
    Ofsayt | Adana Demirspor

    Birkir Bjarnason rakip ceza sahası önünde topla buluşuyor ancak öncesinde yardımcı hakem ofsaytı işaret ediyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    4'
    İsabetsiz Orta | Çaykur Rizespor

    Çaykur Rizespor takımından Fernando Boldrin sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    4'
    Frikik | Adana Demirspor

    Adana Demirspor takımında,ceza sahasının hemen dışındaki bir noktada kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Tayyip Talha Sanuç.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    4'
    Faul | Çaykur Rizespor

    Erik Sabo - Gökhan İnler mücadelesinde hakem, ceza sahasının dışında bir noktada Adana Demirspor lehine faul kararı veriyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    2'
    Frikik | Çaykur Rizespor

    Çaykur Rizespor, Fernando Boldrin ile korner bayrağına yakın bir noktadan serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    2'
    İsabetsiz Orta | Çaykur Rizespor

    Çaykur Rizespor takımından Fernando Boldrin ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    1'

    Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    1'
    Faul | Adana Demirspor

    Benjamin Stambouli – Alper Potuk mücadelesinde hakem, korner bayrağına yakın bir noktada Çaykur Rizespor lehine faul kararı veriyor.

Çaykur Rizespor Adana Demirspor Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Çaykur Rizespor Çaykur Rizespor
0 0 %
Adana Demirspor Adana Demirspor
İsabetli Şut
5
7
İsabetsiz Şut
2
5
Kurtarış
4
5
Korner
7
4
Faul
12
8
Ofsayt
0
3
Sarı Kart
3
1
Kırmızı Kart
0
0

Çaykur Rizespor Adana Demirspor Maç Kadroları

Çaykur Rizespor Çaykur Rizespor İlk 11

Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu

Adana Demirspor Adana Demirspor İlk 11

Teknik Direktör: Vincenzo Montella

Çaykur Rizespor Çaykur Rizespor Yedekler

Adana Demirspor Adana Demirspor Yedekler

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