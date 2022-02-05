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Fenerbahçe - Medipol Başakşehir Canlı Maç Anlatımı
Maçın ilk yarısı 0-0 sonuçlanıyor
İrfan Can Kahveci rakip yarı alanın ortalarından ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Yarı alanın ortalarında kaleye uzak mesafeden kazanılan serbest vuruşu Fenerbahçe adına İrfan Can Kahveci kullanacak.
Bright Osayi-Samuel, Tolga Ciğerci tarafından faulle durdurulduğu için Fenerbahçe yarı alanın ortalarında kaleye uzak sayılabilecek bir mesafeden serbest vuruş kullanacak.
Sağ çaprazdan Bright Osayi-Samuel ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Ceza sahası içinde topla buluşan Attila Szalai, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
Fenerbahçe takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Jose Sosa.
Stefano Okaka - Jose Sosa mücadelesinde hakem, Fenerbahçe lehine faul kararı veriyor.
Fenerbahçe takımında, orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Ferdi Kadıoğlu.
Medipol Başakşehir takımında Deniz Türüç, sarı kart görüyor.
Ferdi Kadıoğlu, orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde Deniz Türüç tarafından faule maruz kalıyor.
Medipol Başakşehir takımından Stefano Okaka şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Medipol Başakşehir, Danijel Aleksic ile köşe vuruşu kullanıyor.
Medipol Başakşehir takımının taç çizgisine yakın bir noktadan kazandığı serbest vuruş için topun başına Berkay Özcan geçiyor.
Medipol Başakşehir takımından Berkay Özcan sol çapraz bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Fenerbahçe takımında Berke Özer, sarı kart görüyor.
Fenerbahçe takımında Mergim Berisha faul yapıyor.
Ferdi Kadıoğlu tarafından çekilen şutu, kaleci kurtarıyor.
Leo Duarte tarafından çekilen şutu, kaleci kurtarıyor.
Medipol Başakşehir, Danijel Aleksic ile ceza sahasının çaprazından serbest vuruş kullanacak.
Fenerbahçe takımında Dimitris Pelkas faul yapıyor.
Medipol Başakşehir, Berkay Özcan ile köşe vuruşu kullanıyor.
Berkay Özcan ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Medipol Başakşehir adına şanssız an Tolga Ciğerci tarafından yapılan vuruş direkten dönüyor
Deniz Türüç ofsayta yakalanıyor.
Dimitris Pelkas tarafından çekilen şutu, kaleci kurtarıyor.
Fenerbahçe, Jose Sosa ile yarı alanının ortalarında taç çizgisine yakın bir noktada serbest vuruş kullanacak.
Fenerbahçe takımından Jose Sosa Rakip yarı alanın ortalarından ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Medipol Başakşehir takımında Tolga Ciğerci faul yapıyor. Yarı alanının ortalarında taç çizgisine yakın bir noktada faul yapılan oyuncu Miguel Crespo.
İrfan Can Kahveci ceza sahası içinde sol çaprazdan şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.
Medipol Başakşehir, Youssouf Ndayishimiye ile yarı alanın ortalarında kaleye uzak mesafeden serbest vuruş kullanacak.
Fenerbahçe takımında Miguel Crespo, sarı kart görüyor.
Tolga Ciğerci, Miguel Crespo tarafından faulle durdurulduğu için Medipol Başakşehir yarı alanın ortalarında kaleye uzak sayılabilecek bir mesafeden serbest vuruş kullanacak.
Bu dakikada Fenerbahçe takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan çekilen şut defansın araya girmesi ile engelleniyor. Şutu çeken isim İrfan Can Kahveci
Mergim Berisha ofsayta yakalanıyor.
Nacer Chadli için ofsayt bayrağı kalkıyor.
Rakip ceza sahası önünde Mergim Berisha için ofsayt bayrağı kalkıyor.
Medipol Başakşehir adına şanssız an Danijel Aleksic tarafından yapılan vuruş direkten dönüyor
Ceza sahası içinde topla buluşan Mergim Berisha, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
Junior Caiçara, Dimitris Pelkas tarafından faule maruz kalıyor.
Medipol Başakşehir, Volkan Babacan ile serbest vuruş kullanacak.
Medipol Başakşehir takımından Danijel Aleksic ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Ferdi Kadıoğlu ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Danijel Aleksic ile Medipol Başakşehir takımı köşe vuruşu kullanacak.
Medipol Başakşehir takımından Danijel Aleksic şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.
Danijel Aleksic için ofsayt bayrağı kalkıyor.
Medipol Başakşehir, Berkay Özcan ile serbest vuruş kullanacak.
Fenerbahçe takımında Bright Osayi-Samuel faul yapıyor. Faul yapılan oyuncu Berkay Özcan.
Fenerbahçe takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Nazım Sangare.
Medipol Başakşehir takımında Nacer Chadli faul yapıyor.
Medipol Başakşehir takımının orta saha çizgisine yakın bir noktada kazandığı serbest vuruş için topun başına Tolga Ciğerci geçiyor.
Miguel Crespo ile Deniz Türüç arasındaki mücadele hakem tarafından faul nedeniyle durduruluyor. Faulü yapan oyuncu Miguel Crespo.Orta yuvarlağa yakın bir bölgede Medipol Başakşehir takımı oyuna başlayacak.
Fenerbahçe takımında Miguel Crespo faul yapıyor.
Orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde kazanılan serbest vuruşu Medipol Başakşehir adına Junior Caiçara kullanacak.
Leo Duarte, ceza sahasına yakın bir noktada İrfan Can Kahveci tarafından faule maruz kalıyor.
Ceza sahasının hemen dışındaki bir noktada kazanılan serbest vuruşu Medipol Başakşehir adına Volkan Babacan kullanacak.
Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.