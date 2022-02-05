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Stadyum Ülker Stadyumu Hakem Yaşar Kemal Uğurlu Maç Saati 05 Şubat 19:00
İYS
İY: 0 - 0
0 0
Fenerbahçe
Fenerbahçe
Medipol Başakşehir
Medipol Başakşehir

Canlı Maç Anlatımı Fenerbahçe - Medipol Başakşehir Canlı Maç Anlatımı

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    45'

    Maçın ilk yarısı 0-0 sonuçlanıyor

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    45'
    İsabetsiz Orta | Fenerbahçe

    İrfan Can Kahveci rakip yarı alanın ortalarından ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

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    45'
    Frikik | Fenerbahçe

    Yarı alanın ortalarında kaleye uzak mesafeden kazanılan serbest vuruşu Fenerbahçe adına İrfan Can Kahveci kullanacak.

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    45'
    Faul | Medipol Başakşehir

    Bright Osayi-Samuel, Tolga Ciğerci tarafından faulle durdurulduğu için Fenerbahçe yarı alanın ortalarında kaleye uzak sayılabilecek bir mesafeden serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    İsabetsiz Orta | Fenerbahçe

    Sağ çaprazdan Bright Osayi-Samuel ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    44'
    İsabetsiz Şut | Fenerbahçe

    Ceza sahası içinde topla buluşan Attila Szalai, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

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    44'
    Frikik | Fenerbahçe

    Fenerbahçe takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Jose Sosa.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    44'
    Faul | Medipol Başakşehir

    Stefano Okaka - Jose Sosa mücadelesinde hakem, Fenerbahçe lehine faul kararı veriyor.

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    40'
    Frikik | Fenerbahçe

    Fenerbahçe takımında, orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Ferdi Kadıoğlu.

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    40'
    Sarı Kart | Medipol Başakşehir

    Medipol Başakşehir takımında Deniz Türüç, sarı kart görüyor.

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    39'
    Faul | Medipol Başakşehir

    Ferdi Kadıoğlu, orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde Deniz Türüç tarafından faule maruz kalıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    39'
    İsabetsiz Şut | Medipol Başakşehir

    Medipol Başakşehir takımından Stefano Okaka şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    39'
    Korner | Medipol Başakşehir

    Medipol Başakşehir, Danijel Aleksic ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    38'
    Frikik | Medipol Başakşehir

    Medipol Başakşehir takımının taç çizgisine yakın bir noktadan kazandığı serbest vuruş için topun başına Berkay Özcan geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    38'
    İsabetsiz Orta | Medipol Başakşehir

    Medipol Başakşehir takımından Berkay Özcan sol çapraz bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    37'
    Sarı Kart | Fenerbahçe

    Fenerbahçe takımında Berke Özer, sarı kart görüyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    37'
    Faul | Fenerbahçe

    Fenerbahçe takımında Mergim Berisha faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    37'
    İsabetli Şut | Fenerbahçe

    Ferdi Kadıoğlu tarafından çekilen şutu, kaleci kurtarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    35'
    İsabetli Şut | Medipol Başakşehir

    Leo Duarte tarafından çekilen şutu, kaleci kurtarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    35'
    Frikik | Medipol Başakşehir

    Medipol Başakşehir, Danijel Aleksic ile ceza sahasının çaprazından serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    34'
    Faul | Fenerbahçe

    Fenerbahçe takımında Dimitris Pelkas faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    33'
    Korner | Medipol Başakşehir

    Medipol Başakşehir, Berkay Özcan ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    33'
    İsabetsiz Orta | Medipol Başakşehir

    Berkay Özcan ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    32'
    | Medipol Başakşehir

    Medipol Başakşehir adına şanssız an Tolga Ciğerci tarafından yapılan vuruş direkten dönüyor

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    29'
    Ofsayt | Medipol Başakşehir

    Deniz Türüç ofsayta yakalanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    27'
    İsabetli Şut | Fenerbahçe

    Dimitris Pelkas tarafından çekilen şutu, kaleci kurtarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    26'
    Frikik | Fenerbahçe

    Fenerbahçe, Jose Sosa ile yarı alanının ortalarında taç çizgisine yakın bir noktada serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    26'
    İsabetsiz Orta | Fenerbahçe

    Fenerbahçe takımından Jose Sosa Rakip yarı alanın ortalarından ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    26'
    Faul | Medipol Başakşehir

    Medipol Başakşehir takımında Tolga Ciğerci faul yapıyor. Yarı alanının ortalarında taç çizgisine yakın bir noktada faul yapılan oyuncu Miguel Crespo.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    25'
    Engellenen Şut | Fenerbahçe

    İrfan Can Kahveci ceza sahası içinde sol çaprazdan şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    24'
    Frikik | Medipol Başakşehir

    Medipol Başakşehir, Youssouf Ndayishimiye ile yarı alanın ortalarında kaleye uzak mesafeden serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    24'
    Sarı Kart | Fenerbahçe

    Fenerbahçe takımında Miguel Crespo, sarı kart görüyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    24'
    Faul | Fenerbahçe

    Tolga Ciğerci, Miguel Crespo tarafından faulle durdurulduğu için Medipol Başakşehir yarı alanın ortalarında kaleye uzak sayılabilecek bir mesafeden serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    20'
    Engellenen Şut | Fenerbahçe

    Bu dakikada Fenerbahçe takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan çekilen şut defansın araya girmesi ile engelleniyor. Şutu çeken isim İrfan Can Kahveci

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    20'
    Ofsayt | Fenerbahçe

    Mergim Berisha ofsayta yakalanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    20'
    Ofsayt | Medipol Başakşehir

    Nacer Chadli için ofsayt bayrağı kalkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    19'
    Ofsayt | Fenerbahçe

    Rakip ceza sahası önünde Mergim Berisha için ofsayt bayrağı kalkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    18'
    | Medipol Başakşehir

    Medipol Başakşehir adına şanssız an Danijel Aleksic tarafından yapılan vuruş direkten dönüyor

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    14'
    İsabetsiz Şut | Fenerbahçe

    Ceza sahası içinde topla buluşan Mergim Berisha, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    11'
    Faul | Fenerbahçe

    Junior Caiçara, Dimitris Pelkas tarafından faule maruz kalıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    11'
    Frikik | Medipol Başakşehir

    Medipol Başakşehir, Volkan Babacan ile serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    10'
    İsabetsiz Orta | Medipol Başakşehir

    Medipol Başakşehir takımından Danijel Aleksic ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    10'
    İsabetsiz Orta | Fenerbahçe

    Ferdi Kadıoğlu ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    10'
    Korner | Medipol Başakşehir

    Danijel Aleksic ile Medipol Başakşehir takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    9'
    Engellenen Şut | Medipol Başakşehir

    Medipol Başakşehir takımından Danijel Aleksic şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    8'
    Ofsayt | Medipol Başakşehir

    Danijel Aleksic için ofsayt bayrağı kalkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    7'
    Frikik | Medipol Başakşehir

    Medipol Başakşehir, Berkay Özcan ile serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    7'
    Faul | Fenerbahçe

    Fenerbahçe takımında Bright Osayi-Samuel faul yapıyor. Faul yapılan oyuncu Berkay Özcan.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    5'
    Frikik | Fenerbahçe

    Fenerbahçe takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Nazım Sangare.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    5'
    Faul | Medipol Başakşehir

    Medipol Başakşehir takımında Nacer Chadli faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    3'
    Frikik | Medipol Başakşehir

    Medipol Başakşehir takımının orta saha çizgisine yakın bir noktada kazandığı serbest vuruş için topun başına Tolga Ciğerci geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    3'
    Faul | Fenerbahçe

    Miguel Crespo ile Deniz Türüç arasındaki mücadele hakem tarafından faul nedeniyle durduruluyor. Faulü yapan oyuncu Miguel Crespo.Orta yuvarlağa yakın bir bölgede Medipol Başakşehir takımı oyuna başlayacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    2'
    Faul | Fenerbahçe

    Fenerbahçe takımında Miguel Crespo faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    2'
    Frikik | Medipol Başakşehir

    Orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde kazanılan serbest vuruşu Medipol Başakşehir adına Junior Caiçara kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    1'
    Faul | Fenerbahçe

    Leo Duarte, ceza sahasına yakın bir noktada İrfan Can Kahveci tarafından faule maruz kalıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    1'
    Frikik | Medipol Başakşehir

    Ceza sahasının hemen dışındaki bir noktada kazanılan serbest vuruşu Medipol Başakşehir adına Volkan Babacan kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    1'

    Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.

Fenerbahçe Medipol Başakşehir Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Fenerbahçe Fenerbahçe
0 0 %
Medipol Başakşehir Medipol Başakşehir
İsabetli Şut
2
1
İsabetsiz Şut
4
4
Kurtarış
1
2
Korner
0
3
Faul
8
5
Ofsayt
2
3
Sarı Kart
2
1
Kırmızı Kart
0
0

Fenerbahçe Medipol Başakşehir Maç Kadroları

Fenerbahçe Fenerbahçe İlk 11

Teknik Direktör: İsmail Kartal

Medipol Başakşehir Medipol Başakşehir İlk 11

Teknik Direktör: Emre Belözoğlu

Fenerbahçe Fenerbahçe Yedekler

Medipol Başakşehir Medipol Başakşehir Yedekler

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