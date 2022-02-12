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Stadyum NEF Stadyumu Hakem Sarper Barış Saka Maç Saati 12 Şubat 19:00
10'
0 0
Galatasaray
Galatasaray
Yukatel Kayserispor
Yukatel Kayserispor

Canlı Maç Anlatımı Galatasaray - Yukatel Kayserispor Canlı Maç Anlatımı

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    8'
    İsabetsiz Şut | Galatasaray

    Bu dakikada Galatasaray takımı gole çok yaklaşıyor. Altı pas içerisinden Bafetimbi Gomis tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

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    7'
    Faul | Yukatel Kayserispor

    Sofiane Feghouli, orta saha çizgisine yakın bir noktada Andrea Bertolacci tarafından faule maruz kalıyor.

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    7'
    Frikik | Galatasaray

    Galatasaray takımının orta saha çizgisine yakın bir noktada kazandığı serbest vuruş için topun başına Sofiane Feghouli geçiyor.

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    5'
    Faul | Yukatel Kayserispor

    Bafetimbi Gomis, Majid Hosseini tarafından faulle durdurulduğu için Galatasaray serbest vuruş kullanacak.

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    5'
    Frikik | Galatasaray

    Galatasaray, Sofiane Feghouli ile serbest vuruş kullanacak.

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    5'
    İsabetsiz Orta | Galatasaray

    Sofiane Feghouli ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

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    5'
    Ofsayt | Yukatel Kayserispor

    Hakem oyunu ofsayt gerekçesiyle bir kez daha durduruyor.Rakip yarı alanın ortalarında ofsayta düşen oyuncu Mustafa Pektemek

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    4'
    İsabetsiz Şut | Galatasaray

    Ceza sahası içinde topla buluşan Bafetimbi Gomis, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

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    2'
    İsabetsiz Orta | Galatasaray

    Galatasaray takımından Patrick Van Aanholt sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

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    1'

    İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.

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    1'
    İsabetsiz Orta | Galatasaray

    Ceza sahası içinde sağ çaprazdan Sacha Boey ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

Galatasaray Yukatel Kayserispor Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Galatasaray Galatasaray
0 0 %
Yukatel Kayserispor Yukatel Kayserispor
İsabetli Şut
1
0
İsabetsiz Şut
2
0
Kurtarış
0
1
Korner
0
0
Faul
0
2
Ofsayt
0
1
Sarı Kart
0
0
Kırmızı Kart
0
0

Galatasaray Yukatel Kayserispor Maç Kadroları

Galatasaray Galatasaray İlk 11

Teknik Direktör: Domenec Torrent

Yukatel Kayserispor Yukatel Kayserispor İlk 11

Teknik Direktör: Hikmet Karaman

Galatasaray Galatasaray Yedekler

Yukatel Kayserispor Yukatel Kayserispor Yedekler

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