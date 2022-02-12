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Galatasaray - Yukatel Kayserispor Canlı Maç Anlatımı
Bu dakikada Galatasaray takımı gole çok yaklaşıyor. Altı pas içerisinden Bafetimbi Gomis tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
Sofiane Feghouli, orta saha çizgisine yakın bir noktada Andrea Bertolacci tarafından faule maruz kalıyor.
Galatasaray takımının orta saha çizgisine yakın bir noktada kazandığı serbest vuruş için topun başına Sofiane Feghouli geçiyor.
Bafetimbi Gomis, Majid Hosseini tarafından faulle durdurulduğu için Galatasaray serbest vuruş kullanacak.
Galatasaray, Sofiane Feghouli ile serbest vuruş kullanacak.
Sofiane Feghouli ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Hakem oyunu ofsayt gerekçesiyle bir kez daha durduruyor.Rakip yarı alanın ortalarında ofsayta düşen oyuncu Mustafa Pektemek
Ceza sahası içinde topla buluşan Bafetimbi Gomis, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
Galatasaray takımından Patrick Van Aanholt sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.
Ceza sahası içinde sağ çaprazdan Sacha Boey ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.