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Stadyum Çotanak Spor Kompleksi Hakem Zorbay Küçük Maç Saati 12 Şubat 16:00
7'
1 0
GZT Giresunspor
GZT Giresunspor
Fenerbahçe
Fenerbahçe
Chiquinho 2'

Canlı Maç Anlatımı GZT Giresunspor - Fenerbahçe Canlı Maç Anlatımı

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    7'
    İsabetsiz Orta | GZT Giresunspor

    Umut Nayir ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

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    4'
    İsabetsiz Şut | Fenerbahçe

    Fenerbahçe takımından Mert Hakan Yandaş tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

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    3'
    Korner | Fenerbahçe

    Mert Hakan Yandaş ile Fenerbahçe takımı köşe vuruşu kullanacak.

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    2'
    Gooolll | GZT Giresunspor

    GOL! Chiquinho GZT Giresunspor takımını öne geçiren golü atıyor.

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    2'
    Asist | GZT Giresunspor

    Golün asistini yapan isim Fousseni Diabate.

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    1'

    Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.

GZT Giresunspor Fenerbahçe Maç İstatistikleri

Topla Oynama
GZT Giresunspor GZT Giresunspor
0 0 %
Fenerbahçe Fenerbahçe
İsabetli Şut
1
0
İsabetsiz Şut
0
1
Kurtarış
0
0
Korner
0
1
Faul
0
0
Ofsayt
0
0
Sarı Kart
0
0
Kırmızı Kart
0
0

GZT Giresunspor Fenerbahçe Maç Kadroları

GZT Giresunspor GZT Giresunspor İlk 11

Teknik Direktör: Hakan Keleş

Fenerbahçe Fenerbahçe İlk 11

Teknik Direktör: İsmail Kartal

GZT Giresunspor GZT Giresunspor Yedekler

Fenerbahçe Fenerbahçe Yedekler

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