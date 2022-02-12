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GZT Giresunspor - Fenerbahçe Canlı Maç Anlatımı
Umut Nayir ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Fenerbahçe takımından Mert Hakan Yandaş tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
Mert Hakan Yandaş ile Fenerbahçe takımı köşe vuruşu kullanacak.
GOL! Chiquinho GZT Giresunspor takımını öne geçiren golü atıyor.
Golün asistini yapan isim Fousseni Diabate.
Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.