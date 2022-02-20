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Aytemiz Alanyaspor - Trabzonspor Canlı Maç Anlatımı
Hakem müsabakanın ilk yarısını bitiriyor
Trabzonspor takımından Anastasios Bakasetas sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Anastasios Bakasetas ile Trabzonspor takımı köşe vuruşu kullanacak.
Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Anastasios Bakasetas ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Anastasios Bakasetas ile Trabzonspor takımı köşe vuruşu kullanacak.
Aytemiz Alanyaspor takımından Efecan Karaca tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
Andreas Cornelius şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.
Cristian Borja, Ahmetcan Kaplan tarafından faulle durduruluyor.
Aytemiz Alanyaspor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Marafona.
Edin Visca ile Trabzonspor takımı köşe vuruşu kullanacak.
Andreas Cornelius önemli bir poziyonu değerlendiremiyor. Ceza sahası sol iç çaprazında topla buluşan Andreas Cornelius tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.
Emre Akbaba ceza sahası içinde sağ çaprazdan şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.
Bu dakikada Trabzonspor takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.Şutu çeken isim Manolis Siopis
Manolis Siopis, gol pasını veren isim.
GOL! Dorukhan Toköz, Trabzonspor adına topu ağlara gönderen isim. Şimdi durum 0-4
Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Edin Visca ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Trabzonspor, Edin Visca ile köşe vuruşu kullanıyor.
Trabzonspor takımında, taç çizgisine yakın bir noktadan kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Uğurcan Çakır.
Aytemiz Alanyaspor takımında Daniel Candeias faul yapıyor.
GOL! Andreas Cornelius, Trabzonspor adına topu ağlara gönderen isim. Şimdi durum 0-3
Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Daniel Candeias ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Anastasios Bakasetas ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Anastasios Bakasetas ile Trabzonspor takımı köşe vuruşu kullanacak.
Trabzonspor takımından Edin Visca sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Trabzonspor, Edin Visca ile köşe vuruşu kullanıyor.
Anastasios Bakasetas ceza sahası içinde sol çaprazdan şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.
Emre Akbaba rakip ceza sahasına girmeden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Aytemiz Alanyaspor takımından Juanfran sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Aytemiz Alanyaspor, Nemanja Milunovic ile serbest vuruş kullanacak.
Andreas Cornelius - Fatih Aksoy mücadelesinde hakem, Aytemiz Alanyaspor lehine faul kararı veriyor.
GOL! Anthony Nwakaeme ile Trabzonspor farkı 2'ye çıkarıyor.
Ceza sahası içinde topla buluşan Andreas Cornelius, altıpas üzerinden kaleye şut çekiyor, kaleci Marafona kurtarıyor.
Aytemiz Alanyaspor takımından Efkan Bekiroğlu tarafından çekilen şut kaleci tarafından kurtarılıyor.
Efecan Karaca şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.
Trabzonspor takımında Anastasios Bakasetas faul yapıyor.
Aytemiz Alanyaspor, Nemanja Milunovic ile ceza sahası ön çizgisine yakın bir noktada serbest vuruş kullanacak.
Andreas Cornelius için ofsayt bayrağı kalkıyor.
Aytemiz Alanyaspor takımında Wilson Eduardo faul yapıyor.
Aytemiz Alanyaspor, Marafona ile serbest vuruş kullanacak.
Trabzonspor takımında, orta yuvarlakta kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Manolis Siopis.
Anastasios Bakasetas ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Anastasios Bakasetas ile Trabzonspor takımı köşe vuruşu kullanacak.
Efkan Bekiroğlu, Andreas Cornelius tarafından faulle durduruluyor.
Anastasios Bakasetas ile Trabzonspor takımı köşe vuruşu kullanacak.
Anastasios Bakasetas ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Joao Novais ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Aytemiz Alanyaspor, Joao Novais ile köşe vuruşu kullanıyor.
Ceza sahası içinde topla buluşan Daniel Candeias, sol çaprazdan kaleye şut çekiyor, kaleci Uğurcan Çakır kurtarıyor.
Ceza sahası içinde topla buluşan Anthony Nwakaeme, sol çaprazdan kaleye şut çekiyor, kaleci Marafona kurtarıyor.
Edin Visca rakip yarı alanın ortalarında uzak mesafeden şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.
Aytemiz Alanyaspor takımından Efecan Karaca sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Emre Akbaba ile Aytemiz Alanyaspor takımı köşe vuruşu kullanacak.
Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Emre Akbaba ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Wilson Eduardo, Manolis Siopis tarafından faulle durduruluyor. Aytemiz Alanyaspor, yarı alanın ortalarında kaleye uzak sayılabilecek bir mesafeden serbest vuruş kullanacak.
Aytemiz Alanyaspor takımının yarı alanın ortalarında kaleye uzak sayılabilecek bir mesafede kazanılan serbest vuruşu Aytemiz Alanyaspor adına Juanfran kullanacak.
Trabzonspor takımından Anastasios Bakasetas sol kanatta ceza sahası yan çizgisinden ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Anastasios Bakasetas ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Trabzonspor, Anthony Nwakaeme ile köşe vuruşu kullanıyor.
Trabzonspor adına şanssız an Anastasios Bakasetas tarafından yapılan vuruş direkten dönüyor
Trabzonspor, Anastasios Bakasetas ile rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşıdan gören bir noktadan serbest vuruş kullanacak.
Aytemiz Alanyaspor takımında Fatih Aksoy faul yapıyor. Ceza sahasının dışında bir noktada faul yapılan oyuncu Andreas Cornelius.
Bruno Peres tarafından çekilen şutu, savunma araya girerek önlüyor.
Edin Visca ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Trabzonspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Edin Visca geçiyor.
Aytemiz Alanyaspor takımında Emre Akbaba faul yapıyor.
Aytemiz Alanyaspor takımından Joao Novais ceza sahası içinde sağ çaprazdan ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Aytemiz Alanyaspor, Fatih Aksoy ile orta yuvarlağa yakın bir noktadan serbest vuruş kullanacak.
Efkan Bekiroğlu, Dorukhan Toköz tarafından faulle durduruluyor. Aytemiz Alanyaspor, orta yuvarlağa yakın bir noktadan serbest vuruş kullanacak.
Golün asistini yapan isim Dorukhan Toköz.
GOL! Anthony Nwakaeme takımını öne geçiren golü atıyor.
Trabzonspor takımından Edin Visca sağ kanatta çapraz bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Sağ kanatta ceza sahası yan çizgisinden Bruno Peres ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.