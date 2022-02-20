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Stadyum Bahçeşehir Okulları Stadyumu Hakem Halil Umut Meler Maç Saati 20 Şubat 16:00
İYS
İY: 0 - 4
0 4
Aytemiz Alanyaspor
Aytemiz Alanyaspor
Trabzonspor
Trabzonspor
5' Anthony Nwakaeme 26' Anthony Nwakaeme 36' Andreas Cornelius 39' Dorukhan Toköz

Canlı Maç Anlatımı Aytemiz Alanyaspor - Trabzonspor Canlı Maç Anlatımı

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    45'

    Hakem müsabakanın ilk yarısını bitiriyor

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    İsabetsiz Orta | Trabzonspor

    Trabzonspor takımından Anastasios Bakasetas sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    Korner | Trabzonspor

    Anastasios Bakasetas ile Trabzonspor takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    İsabetsiz Orta | Trabzonspor

    Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Anastasios Bakasetas ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    Korner | Trabzonspor

    Anastasios Bakasetas ile Trabzonspor takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    İsabetsiz Şut | Aytemiz Alanyaspor

    Aytemiz Alanyaspor takımından Efecan Karaca tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    44'
    İsabetsiz Şut | Trabzonspor

    Andreas Cornelius şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    43'
    Faul | Trabzonspor

    Cristian Borja, Ahmetcan Kaplan tarafından faulle durduruluyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    43'
    Frikik | Aytemiz Alanyaspor

    Aytemiz Alanyaspor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Marafona.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    43'
    Korner | Trabzonspor

    Edin Visca ile Trabzonspor takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    42'
    Engellenen Şut | Trabzonspor

    Andreas Cornelius önemli bir poziyonu değerlendiremiyor. Ceza sahası sol iç çaprazında topla buluşan Andreas Cornelius tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    41'
    Engellenen Şut | Aytemiz Alanyaspor

    Emre Akbaba ceza sahası içinde sağ çaprazdan şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    39'
    İsabetsiz Şut | Trabzonspor

    Bu dakikada Trabzonspor takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.Şutu çeken isim Manolis Siopis

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    39'
    Asist | Trabzonspor

    Manolis Siopis, gol pasını veren isim.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    39'
    Gooolll | Trabzonspor

    GOL! Dorukhan Toköz, Trabzonspor adına topu ağlara gönderen isim. Şimdi durum 0-4

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    39'
    İsabetsiz Orta | Trabzonspor

    Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Edin Visca ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    39'
    Korner | Trabzonspor

    Trabzonspor, Edin Visca ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    38'
    Frikik | Trabzonspor

    Trabzonspor takımında, taç çizgisine yakın bir noktadan kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Uğurcan Çakır.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    38'
    Faul | Aytemiz Alanyaspor

    Aytemiz Alanyaspor takımında Daniel Candeias faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    36'
    Gooolll | Trabzonspor

    GOL! Andreas Cornelius, Trabzonspor adına topu ağlara gönderen isim. Şimdi durum 0-3

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    34'
    İsabetsiz Orta | Aytemiz Alanyaspor

    Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Daniel Candeias ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    33'
    İsabetsiz Orta | Trabzonspor

    Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Anastasios Bakasetas ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    33'
    Korner | Trabzonspor

    Anastasios Bakasetas ile Trabzonspor takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    33'
    İsabetsiz Orta | Trabzonspor

    Trabzonspor takımından Edin Visca sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    33'
    Korner | Trabzonspor

    Trabzonspor, Edin Visca ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    32'
    Engellenen Şut | Trabzonspor

    Anastasios Bakasetas ceza sahası içinde sol çaprazdan şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    30'
    İsabetsiz Şut | Aytemiz Alanyaspor

    Emre Akbaba rakip ceza sahasına girmeden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    29'
    İsabetsiz Orta | Aytemiz Alanyaspor

    Aytemiz Alanyaspor takımından Juanfran sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    28'
    Frikik | Aytemiz Alanyaspor

    Aytemiz Alanyaspor, Nemanja Milunovic ile serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    28'
    Faul | Trabzonspor

    Andreas Cornelius - Fatih Aksoy mücadelesinde hakem, Aytemiz Alanyaspor lehine faul kararı veriyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    26'
    Gooolll | Trabzonspor

    GOL! Anthony Nwakaeme ile Trabzonspor farkı 2'ye çıkarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    26'
    İsabetli Şut | Trabzonspor

    Ceza sahası içinde topla buluşan Andreas Cornelius, altıpas üzerinden kaleye şut çekiyor, kaleci Marafona kurtarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    25'
    İsabetli Şut | Aytemiz Alanyaspor

    Aytemiz Alanyaspor takımından Efkan Bekiroğlu tarafından çekilen şut kaleci tarafından kurtarılıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    25'
    İsabetsiz Şut | Aytemiz Alanyaspor

    Efecan Karaca şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    24'
    Faul | Trabzonspor

    Trabzonspor takımında Anastasios Bakasetas faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    24'
    Frikik | Aytemiz Alanyaspor

    Aytemiz Alanyaspor, Nemanja Milunovic ile ceza sahası ön çizgisine yakın bir noktada serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    23'
    Ofsayt | Trabzonspor

    Andreas Cornelius için ofsayt bayrağı kalkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    23'
    Faul | Aytemiz Alanyaspor

    Aytemiz Alanyaspor takımında Wilson Eduardo faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    23'
    Frikik | Aytemiz Alanyaspor

    Aytemiz Alanyaspor, Marafona ile serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    23'
    Frikik | Trabzonspor

    Trabzonspor takımında, orta yuvarlakta kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Manolis Siopis.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    22'
    İsabetsiz Orta | Trabzonspor

    Anastasios Bakasetas ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    22'
    Korner | Trabzonspor

    Anastasios Bakasetas ile Trabzonspor takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    22'
    Faul | Trabzonspor

    Efkan Bekiroğlu, Andreas Cornelius tarafından faulle durduruluyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    22'
    Korner | Trabzonspor

    Anastasios Bakasetas ile Trabzonspor takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    22'
    İsabetsiz Orta | Trabzonspor

    Anastasios Bakasetas ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    21'
    İsabetsiz Orta | Aytemiz Alanyaspor

    Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Joao Novais ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    21'
    Korner | Aytemiz Alanyaspor

    Aytemiz Alanyaspor, Joao Novais ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    20'
    İsabetli Şut | Aytemiz Alanyaspor

    Ceza sahası içinde topla buluşan Daniel Candeias, sol çaprazdan kaleye şut çekiyor, kaleci Uğurcan Çakır kurtarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    20'
    İsabetli Şut | Trabzonspor

    Ceza sahası içinde topla buluşan Anthony Nwakaeme, sol çaprazdan kaleye şut çekiyor, kaleci Marafona kurtarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    19'
    Engellenen Şut | Trabzonspor

    Edin Visca rakip yarı alanın ortalarında uzak mesafeden şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    18'
    İsabetsiz Orta | Aytemiz Alanyaspor

    Aytemiz Alanyaspor takımından Efecan Karaca sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    17'
    Korner | Aytemiz Alanyaspor

    Emre Akbaba ile Aytemiz Alanyaspor takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    17'
    İsabetsiz Orta | Aytemiz Alanyaspor

    Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Emre Akbaba ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    16'
    Faul | Trabzonspor

    Wilson Eduardo, Manolis Siopis tarafından faulle durduruluyor. Aytemiz Alanyaspor, yarı alanın ortalarında kaleye uzak sayılabilecek bir mesafeden serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    16'
    Frikik | Aytemiz Alanyaspor

    Aytemiz Alanyaspor takımının yarı alanın ortalarında kaleye uzak sayılabilecek bir mesafede kazanılan serbest vuruşu Aytemiz Alanyaspor adına Juanfran kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    15'
    İsabetsiz Orta | Trabzonspor

    Trabzonspor takımından Anastasios Bakasetas sol kanatta ceza sahası yan çizgisinden ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    15'
    İsabetsiz Orta | Trabzonspor

    Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Anastasios Bakasetas ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    15'
    Korner | Trabzonspor

    Trabzonspor, Anthony Nwakaeme ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    15'
    | Trabzonspor

    Trabzonspor adına şanssız an Anastasios Bakasetas tarafından yapılan vuruş direkten dönüyor

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    15'
    Frikik | Trabzonspor

    Trabzonspor, Anastasios Bakasetas ile rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşıdan gören bir noktadan serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    13'
    Faul | Aytemiz Alanyaspor

    Aytemiz Alanyaspor takımında Fatih Aksoy faul yapıyor. Ceza sahasının dışında bir noktada faul yapılan oyuncu Andreas Cornelius.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    13'
    Engellenen Şut | Trabzonspor

    Bruno Peres tarafından çekilen şutu, savunma araya girerek önlüyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    13'
    İsabetsiz Orta | Trabzonspor

    Edin Visca ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    13'
    Frikik | Trabzonspor

    Trabzonspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Edin Visca geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    12'
    Faul | Aytemiz Alanyaspor

    Aytemiz Alanyaspor takımında Emre Akbaba faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    11'
    İsabetsiz Orta | Aytemiz Alanyaspor

    Aytemiz Alanyaspor takımından Joao Novais ceza sahası içinde sağ çaprazdan ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    8'
    Frikik | Aytemiz Alanyaspor

    Aytemiz Alanyaspor, Fatih Aksoy ile orta yuvarlağa yakın bir noktadan serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    8'
    Faul | Trabzonspor

    Efkan Bekiroğlu, Dorukhan Toköz tarafından faulle durduruluyor. Aytemiz Alanyaspor, orta yuvarlağa yakın bir noktadan serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    5'
    Asist | Trabzonspor

    Golün asistini yapan isim Dorukhan Toköz.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    5'
    Gooolll | Trabzonspor

    GOL! Anthony Nwakaeme takımını öne geçiren golü atıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    4'
    İsabetsiz Orta | Trabzonspor

    Trabzonspor takımından Edin Visca sağ kanatta çapraz bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    2'
    İsabetsiz Orta | Trabzonspor

    Sağ kanatta ceza sahası yan çizgisinden Bruno Peres ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    1'

    Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.

Aytemiz Alanyaspor Trabzonspor Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Aytemiz Alanyaspor Aytemiz Alanyaspor
0 0 %
Trabzonspor Trabzonspor
İsabetli Şut
2
6
İsabetsiz Şut
4
7
Kurtarış
2
2
Korner
2
9
Faul
4
6
Ofsayt
0
1
Sarı Kart
0
0
Kırmızı Kart
0
0

Aytemiz Alanyaspor Trabzonspor Maç Kadroları

Aytemiz Alanyaspor Aytemiz Alanyaspor İlk 11

Teknik Direktör: Francesco Farioli

Trabzonspor Trabzonspor İlk 11

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Aytemiz Alanyaspor Aytemiz Alanyaspor Yedekler

Trabzonspor Trabzonspor Yedekler

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