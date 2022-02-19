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Beşiktaş - Altay Canlı Maç Anlatımı
Altay takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Eric Björkander.
Beşiktaş takımında Umut Meraş faul yapıyor. Faul yapılan oyuncu Cebrail Karayel.
Beşiktaş takımından Güven Yalçın şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Beşiktaş takımından Rachid Ghezzal ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Beşiktaş takımından Kenan Karaman ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Beşiktaş takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Welinton Silva.
Altay takımında Kazımcan Karataş faul yapıyor. Faul yapılan oyuncu Kerem Kalafat.
Beşiktaş takımından Rachid Ghezzal ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Güven Yalçın şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.
Altay takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Zeki Yıldırım geçiyor.
Zeki Yıldırım, Domagoj Vida tarafından faulle durduruluyor.
Beşiktaş takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Josef De Souza.
Altay takımında Cebrail Karayel faul yapıyor. Faul yapılan oyuncu Kenan Karaman.
Cesar Pinares ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Cesar Pinares ile Altay takımı köşe vuruşu kullanacak.
Leandro Kappel tarafından çekilen şutu, kaleci kurtarıyor.
Altay, Cesar Pinares ile köşe vuruşu kullanıyor.
Beşiktaş takımından Güven Yalçın ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Sağ çaprazdan Rachid Ghezzal ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Beşiktaş takımının taç çizgisine yakın bir noktadan kazandığı serbest vuruş için topun başına Rachid Ghezzal geçiyor.
Cesar Pinares ile Kerem Kalafat arasındaki mücadele hakem tarafından faul nedeniyle durduruluyor. Faulü yapan oyuncu Cesar Pinares. Taç çizgisine yakın bir bölgede Beşiktaş takımı oyuna başlayacak.
Altay takımında, orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Özgür Özkaya.
Özgür Özkaya, Rachid Ghezzal tarafından faulle durdurulduğu için Altay orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinden serbest vuruş kullanacak.
Beşiktaş takımında, orta saha çizgisine yakın bir noktada kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Josef De Souza.
Rachid Ghezzal, Cesar Pinares tarafından faulle durduruluyor. Beşiktaş, orta saha çizgisine yakın bir noktada serbest vuruş kullanacak.
Kerem Kalafat, Kazımcan Karataş tarafından faulle durduruluyor.
Beşiktaş takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Kerem Kalafat geçiyor.
Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.