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Stadyum Vodafone Park Hakem Volkan Bayarslan Maç Saati 19 Şubat 19:00
22'
0 0
Beşiktaş
Beşiktaş
Altay
Altay

Canlı Maç Anlatımı Beşiktaş - Altay Canlı Maç Anlatımı

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    20'
    Frikik | Altay

    Altay takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Eric Björkander.

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    20'
    Faul | Beşiktaş

    Beşiktaş takımında Umut Meraş faul yapıyor. Faul yapılan oyuncu Cebrail Karayel.

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    19'
    İsabetsiz Şut | Beşiktaş

    Beşiktaş takımından Güven Yalçın şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

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    19'
    İsabetsiz Orta | Beşiktaş

    Beşiktaş takımından Rachid Ghezzal ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    19'
    İsabetsiz Orta | Beşiktaş

    Beşiktaş takımından Kenan Karaman ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    18'
    Frikik | Beşiktaş

    Beşiktaş takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Welinton Silva.

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    18'
    Faul | Altay

    Altay takımında Kazımcan Karataş faul yapıyor. Faul yapılan oyuncu Kerem Kalafat.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    18'
    İsabetsiz Orta | Beşiktaş

    Beşiktaş takımından Rachid Ghezzal ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    16'
    İsabetsiz Şut | Beşiktaş

    Güven Yalçın şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.

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    15'
    Frikik | Altay

    Altay takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Zeki Yıldırım geçiyor.

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    15'
    Faul | Beşiktaş

    Zeki Yıldırım, Domagoj Vida tarafından faulle durduruluyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    15'
    Frikik | Beşiktaş

    Beşiktaş takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Josef De Souza.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    14'
    Faul | Altay

    Altay takımında Cebrail Karayel faul yapıyor. Faul yapılan oyuncu Kenan Karaman.

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    13'
    İsabetsiz Orta | Altay

    Cesar Pinares ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

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    13'
    Korner | Altay

    Cesar Pinares ile Altay takımı köşe vuruşu kullanacak.

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    12'
    İsabetli Şut | Altay

    Leandro Kappel tarafından çekilen şutu, kaleci kurtarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    12'
    Korner | Altay

    Altay, Cesar Pinares ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    11'
    İsabetsiz Orta | Beşiktaş

    Beşiktaş takımından Güven Yalçın ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

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    10'
    İsabetsiz Orta | Beşiktaş

    Sağ çaprazdan Rachid Ghezzal ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

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    10'
    Frikik | Beşiktaş

    Beşiktaş takımının taç çizgisine yakın bir noktadan kazandığı serbest vuruş için topun başına Rachid Ghezzal geçiyor.

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    9'
    Faul | Altay

    Cesar Pinares ile Kerem Kalafat arasındaki mücadele hakem tarafından faul nedeniyle durduruluyor. Faulü yapan oyuncu Cesar Pinares. Taç çizgisine yakın bir bölgede Beşiktaş takımı oyuna başlayacak.

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    7'
    Frikik | Altay

    Altay takımında, orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Özgür Özkaya.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    7'
    Faul | Beşiktaş

    Özgür Özkaya, Rachid Ghezzal tarafından faulle durdurulduğu için Altay orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinden serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    4'
    Frikik | Beşiktaş

    Beşiktaş takımında, orta saha çizgisine yakın bir noktada kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Josef De Souza.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    4'
    Faul | Altay

    Rachid Ghezzal, Cesar Pinares tarafından faulle durduruluyor. Beşiktaş, orta saha çizgisine yakın bir noktada serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    2'
    Faul | Altay

    Kerem Kalafat, Kazımcan Karataş tarafından faulle durduruluyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    2'
    Frikik | Beşiktaş

    Beşiktaş takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Kerem Kalafat geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    1'

    Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.

Beşiktaş Altay Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Beşiktaş Beşiktaş
0 0 %
Altay Altay
İsabetli Şut
1
1
İsabetsiz Şut
2
0
Kurtarış
1
1
Korner
1
2
Faul
4
5
Ofsayt
0
0
Sarı Kart
0
0
Kırmızı Kart
0
0

Beşiktaş Altay Maç Kadroları

Beşiktaş Beşiktaş İlk 11

Teknik Direktör: Önder Karaveli

Altay Altay İlk 11

Teknik Direktör: Serkan Özbalta

Beşiktaş Beşiktaş Yedekler

Altay Altay Yedekler

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