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Stadyum Bahçeşehir Okulları Stadyumu Hakem Volkan Bayarslan Maç Saati 27 Şubat 16:00
88'
İY: 4 - 1
5 1
Aytemiz Alanyaspor
Aytemiz Alanyaspor
İttifak Holding Konyaspor
İttifak Holding Konyaspor
Adil Demirbağ (KK) 26' Umut Güneş 33' Famara Diedhiou (P) 38' Joao Novais 42'
11' Abdülkerim Bardakcı

Canlı Maç Anlatımı Aytemiz Alanyaspor - İttifak Holding Konyaspor Canlı Maç Anlatımı

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    84'
    İsabetsiz Orta | İttifak Holding Konyaspor

    İttifak Holding Konyaspor takımından Zymer Bytyqi ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    84'
    İsabetli Şut | Aytemiz Alanyaspor

    Tayfur Bingöl tarafından çekilen şutu, kaleci kurtarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    83'
    Ofsayt | Aytemiz Alanyaspor

    Tayfur Bingöl için ofsayt bayrağı kalkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    83'
    Frikik | Aytemiz Alanyaspor

    Aytemiz Alanyaspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Umut Güneş geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    82'
    Oyuna Girme | Aytemiz Alanyaspor

    Aytemiz Alanyaspor takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Wilson Eduardo çıkıyor ve yerine Oğuz Aydın oyuna giriyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    81'
    Faul | İttifak Holding Konyaspor

    İttifak Holding Konyaspor takımında Guilherme Sitya faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    80'
    Engellenen Şut | Aytemiz Alanyaspor

    Efkan Bekiroğlu altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    79'
    Frikik | İttifak Holding Konyaspor

    İttifak Holding Konyaspor, Guilherme Sitya ile taç çizgisine yakın bir noktadan serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    79'
    Faul | Aytemiz Alanyaspor

    Zymer Bytyqi, taç çizgisine yakın bir noktada Juanfran tarafından faule maruz kalıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    79'
    İsabetli Şut | Aytemiz Alanyaspor

    Aytemiz Alanyaspor takımından Wilson Eduardo tarafından çekilen şut kaleci tarafından kurtarılıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    79'
    Engellenen Şut | Aytemiz Alanyaspor

    Bu dakikada Aytemiz Alanyaspor takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahası içi sol çaprazından çekilen şut defansın araya girmesi ile engelleniyor. Şutu çeken isim Tayfur Bingöl

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    78'
    İsabetli Şut | Aytemiz Alanyaspor

    Ceza sahası içinde topla buluşan Wilson Eduardo, sağ çaprazdan vuruşunu yapıyor, kaleci Ibrahim Sehic kurtarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    78'
    Ofsayt | İttifak Holding Konyaspor

    Rakip ceza sahasının sağ köşesinde Konrad Michalak için ofsayt bayrağı kalkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    77'
    İsabetli Şut | Aytemiz Alanyaspor

    Aytemiz Alanyaspor takımından Leroy Fer tarafından çekilen şut kaleci tarafından kurtarılıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    76'
    Faul | Aytemiz Alanyaspor

    Nejc Skubic, Tayfur Bingöl tarafından faule maruz kalıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    76'
    Frikik | İttifak Holding Konyaspor

    İttifak Holding Konyaspor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Nejc Skubic.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    75'
    Frikik | Aytemiz Alanyaspor

    Aytemiz Alanyaspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Cristian Borja geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    75'
    Faul | İttifak Holding Konyaspor

    İttifak Holding Konyaspor takımında Guilherme Sitya faul yapıyor. Faul yapılan oyuncu Efecan Karaca.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    74'
    Oyuna Girme | Aytemiz Alanyaspor

    Aytemiz Alanyaspor takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Joao Novais çıkıyor ve yerine Leroy Fer oyuna giriyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    74'
    Oyuna Girme | Aytemiz Alanyaspor

    Aytemiz Alanyaspor takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Daniel Candeias çıkıyor ve yerine Cristian Borja oyuna giriyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    73'
    Frikik | İttifak Holding Konyaspor

    Rakip ceza sahasının ceza sahası ön çizgisine yakın bir noktada kazanılan serbest vuruşu İttifak Holding Konyaspor adına Abdülkerim Bardakcı kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    73'
    Oyuna Girme | İttifak Holding Konyaspor

    İttifak Holding Konyaspor takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Adil Demirbağ çıkıyor ve yerine Musa Çağıran oyuna giriyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    73'
    Oyuna Girme | İttifak Holding Konyaspor

    İttifak Holding Konyaspor takımında oyuncu değişikliği; Soner Dikmen oyundan çıkarken Oğulcan Ülgün oyuna giren isim.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    72'
    Faul | Aytemiz Alanyaspor

    Aytemiz Alanyaspor takımında Efecan Karaca faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    72'
    Engellenen Şut | Aytemiz Alanyaspor

    Aytemiz Alanyaspor takımından Efecan Karaca çektiği şut savunmaya çarpıyor ve top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    72'
    Engellenen Şut | Aytemiz Alanyaspor

    Wilson Eduardo tarafından çekilen şutu, savunma araya girerek önlüyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    71'
    İsabetsiz Orta | İttifak Holding Konyaspor

    İttifak Holding Konyaspor takımından Guilherme Sitya Rakip yarı alanın ortalarından ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    71'
    Frikik | İttifak Holding Konyaspor

    Yarı alanının ortalarında taç çizgisine yakın bir noktada kazanılan serbest vuruşu İttifak Holding Konyaspor adına Guilherme Sitya kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    71'
    Faul | Aytemiz Alanyaspor

    Endri Cekici, Umut Güneş tarafından faulle durduruluyor. İttifak Holding Konyaspor, yarı alanının ortalarında taç çizgisine yakın bir noktada serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    69'
    Frikik | İttifak Holding Konyaspor

    İttifak Holding Konyaspor, Adil Demirbağ ile taç çizgisine yakın bir noktadan serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    69'
    İsabetsiz Orta | İttifak Holding Konyaspor

    İttifak Holding Konyaspor takımından Konrad Michalak ceza sahası içinde sağ çaprazdan ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    68'
    Elle Oynama | Aytemiz Alanyaspor

    Hakem , Umut Güneş tarafından taç çizgisine yakın bir yerde topa elle müdahale edildiğini işaret ediyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    67'
    İsabetsiz Orta | Aytemiz Alanyaspor

    Aytemiz Alanyaspor takımından Joao Novais sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    67'
    Korner | Aytemiz Alanyaspor

    Aytemiz Alanyaspor, Joao Novais ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    66'
    Kırmızı Kart | İttifak Holding Konyaspor

    İttifak Holding Konyaspor için kötü haber! Hakem Volkan Bayarslan kırmızı kartını gösteriyor ve Eray Birniçan oyundan ihraç ediliyor.

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    64'
    İsabetli Şut | İttifak Holding Konyaspor

    Ceza sahası içinde topla buluşan Abdülkerim Bardakcı, sol çaprazdan kaleye şut çekiyor, kaleci Marafona kurtarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    62'
    Oyuna Girme | İttifak Holding Konyaspor

    İttifak Holding Konyaspor takımında oyuncu değişikliği; Amar Rahmanovic oyundan çıkarken Konrad Michalak oyuna giren isim.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    62'
    Oyuna Girme | Aytemiz Alanyaspor

    Aytemiz Alanyaspor takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Emre Akbaba çıkıyor ve yerine Efkan Bekiroğlu oyuna giriyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    62'
    Oyuna Girme | Aytemiz Alanyaspor

    Aytemiz Alanyaspor takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Famara Diedhiou çıkıyor ve yerine Wilson Eduardo oyuna giriyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    60'
    İsabetsiz Orta | Aytemiz Alanyaspor

    Ceza sahası içinde sağ çaprazdan Daniel Candeias ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    59'
    Frikik | Aytemiz Alanyaspor

    Aytemiz Alanyaspor takımının orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde kazandığı serbest vuruş için topun başına Tayfur Bingöl geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    59'
    Sarı Kart | İttifak Holding Konyaspor

    İttifak Holding Konyaspor takımında Adil Demirbağ, sarı kart görüyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    59'
    Faul | İttifak Holding Konyaspor

    Adil Demirbağ ile Daniel Candeias arasındaki mücadele hakem tarafından faul nedeniyle durduruluyor. Faulü yapan oyuncu Adil Demirbağ. Taç çizgisine yakın bir bölgede Aytemiz Alanyaspor takımı oyuna başlayacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    58'
    Engellenen Şut | İttifak Holding Konyaspor

    Endri Cekici, rakip ceza sahasına girmeden vuruşunu yapıyor, savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    58'
    İsabetsiz Orta | İttifak Holding Konyaspor

    Guilherme Sitya ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    55'
    İsabetsiz Şut | İttifak Holding Konyaspor

    Abdülkerim Bardakcı, rakip yarı alanın ortalarında uzak mesafeden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    54'
    Faul | İttifak Holding Konyaspor

    İttifak Holding Konyaspor takımında Guilherme Sitya faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    54'
    Elle Oynama | Aytemiz Alanyaspor

    Hakem, Emre Akbaba tarafındanorta yuvarlakta topa elle müdahale edildiğini işaret ediyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    54'
    Frikik | Aytemiz Alanyaspor

    Aytemiz Alanyaspor, Joao Novais ile yarı alanın ortalarında kaleye uzak mesafeden serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    54'
    Frikik | İttifak Holding Konyaspor

    İttifak Holding Konyaspor, Soner Dikmen ile orta yuvarlaktan serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    50'
    Ofsayt | İttifak Holding Konyaspor

    Zymer Bytyqi ceza sahası içinde altıpas üzerinde ofsayta yakalanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    50'
    İsabetsiz Orta | İttifak Holding Konyaspor

    İttifak Holding Konyaspor takımından Guilherme Sitya sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    49'
    İsabetsiz Orta | İttifak Holding Konyaspor

    Nejc Skubic ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    49'
    Frikik | İttifak Holding Konyaspor

    İttifak Holding Konyaspor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Adil Demirbağ.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    49'
    Elle Oynama | Aytemiz Alanyaspor

    Efecan Karaca topa eliyle müdahale ediyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    47'
    Frikik | İttifak Holding Konyaspor

    İttifak Holding Konyaspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Ibrahim Sehic geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    46'
    Oyuna Girme | İttifak Holding Konyaspor

    İttifak Holding Konyaspor takımında oyuncu değişikliği; Amilton oyundan çıkarken Sokol Cikalleshi oyuna giren isim.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    46'
    Oyuna Girme | İttifak Holding Konyaspor

    İttifak Holding Konyaspor takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Paul-Jose Mpoku çıkıyor ve yerine Endri Cekici oyuna giriyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    46'

    Hakem ikinci yarıyı başlatıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    46'
    Faul | Aytemiz Alanyaspor

    Aytemiz Alanyaspor takımında Famara Diedhiou faul yapıyor. Faul yapılan oyuncu Adil Demirbağ.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    46'
    Frikik | Aytemiz Alanyaspor

    Aytemiz Alanyaspor, Joao Novais ile serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    46'
    Faul | İttifak Holding Konyaspor

    İttifak Holding Konyaspor takımında Amar Rahmanovic faul yapıyor. Faul yapılan oyuncu Joao Novais.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    İsabetli Şut | İttifak Holding Konyaspor

    İttifak Holding Konyaspor takımından Ahmed Hassan tarafından çekilen şut kaleci tarafından kurtarılıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'

    Hakem müsabakanın ilk yarısını bitiriyor

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    Engellenen Şut | İttifak Holding Konyaspor

    Zymer Bytyqi rakip ceza sahasına girmeden şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    Ofsayt | İttifak Holding Konyaspor

    Ofsayt.Rakip ceza sahasının yayında ofsayta düşen oyuncu Ahmed Hassan

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    İsabetsiz Şut | Aytemiz Alanyaspor

    Emre Akbaba, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    Ofsayt | Aytemiz Alanyaspor

    Rakip yarı alanın ortalarında Emre Akbaba için ofsayt bayrağı kalkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    44'
    İsabetsiz Orta | İttifak Holding Konyaspor

    İttifak Holding Konyaspor takımından Zymer Bytyqi Rakip yarı alanın ortalarından ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    42'
    Asist | Aytemiz Alanyaspor

    Golün asistini yapan isim Daniel Candeias.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    42'
    Gooolll | Aytemiz Alanyaspor

    GOL! Joao Novais topu ağlara gönderiyor!

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    42'
    Korner | İttifak Holding Konyaspor

    İttifak Holding Konyaspor, Zymer Bytyqi ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    42'
    Korner | İttifak Holding Konyaspor

    İttifak Holding Konyaspor, Guilherme Sitya ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    42'
    İsabetsiz Orta | İttifak Holding Konyaspor

    İttifak Holding Konyaspor takımından Zymer Bytyqi ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    42'
    Engellenen Şut | İttifak Holding Konyaspor

    İttifak Holding Konyaspor takımından Abdülkerim Bardakcı şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    41'
    İsabetsiz Orta | İttifak Holding Konyaspor

    Sol kanatta ceza sahası yan çizgisinden Zymer Bytyqi ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    41'
    İsabetsiz Orta | İttifak Holding Konyaspor

    İttifak Holding Konyaspor takımından Paul-Jose Mpoku Rakip yarı alanın ortalarından ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    38'
    Sarı Kart | İttifak Holding Konyaspor

    İttifak Holding Konyaspor takımında Abdülkerim Bardakcı hakem Volkan Bayarslan tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    38'
    Penaltı Golü | Aytemiz Alanyaspor

    GOL! Famara Diedhiou penaltı atışında topu ağlara gönderiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    37'
    Sarı Kart | İttifak Holding Konyaspor

    İttifak Holding Konyaspor takımında Nejc Skubic, sarı kart görüyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    36'
    Elle Oynama | İttifak Holding Konyaspor

    Hakem , Nejc Skubic tarafından ceza sahası içinde sol çaprazda topa elle müdahale edildiğini işaret ediyor, Aytemiz Alanyaspor oyuna endirekt serbest vuruş ile başlayacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    35'
    Frikik | Aytemiz Alanyaspor

    Aytemiz Alanyaspor takımında, taç çizgisine yakın bir noktadan kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Juanfran.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    35'
    Elle Oynama | İttifak Holding Konyaspor

    Guilherme Sitya taç çizgisine yakın bir yerde topa eliyle müdahale ediyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    33'
    Asist | Aytemiz Alanyaspor

    Efecan Karaca, gol pasını veren isim.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    33'
    Gooolll | Aytemiz Alanyaspor

    GOL! Umut Güneş Aytemiz Alanyaspor takımını öne geçiren golü atıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    33'
    İsabetsiz Şut | Aytemiz Alanyaspor

    Aytemiz Alanyaspor takımı Juanfran ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahası sağ iç çaprazında Juanfran tarafından çekilen şut auta gidiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    33'
    İsabetsiz Orta | Aytemiz Alanyaspor

    Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Efecan Karaca ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    31'
    Frikik | Aytemiz Alanyaspor

    Aytemiz Alanyaspor, Marafona ile serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    29'
    Sarı Kart | Aytemiz Alanyaspor

    Aytemiz Alanyaspor takımında Joao Novais hakem Volkan Bayarslan tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    28'
    Faul | İttifak Holding Konyaspor

    Ceza sahası içinde sol çaprazda topla buluşan Fatih Aksoy, Amar Rahmanovic tarafından faule maruz kalıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    28'
    İsabetli Şut | İttifak Holding Konyaspor

    İttifak Holding Konyaspor takımından Soner Dikmen tarafından çekilen şut kaleci tarafından kurtarılıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    26'
    Korner | Aytemiz Alanyaspor

    Aytemiz Alanyaspor, Joao Novais ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    26'
    İsabetsiz Orta | Aytemiz Alanyaspor

    Sağ kanatta rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi çaprazdan gören bir noktadan Juanfran ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    26'
    İsabetsiz Orta | Aytemiz Alanyaspor

    Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Joao Novais ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    26'
    Korner | Aytemiz Alanyaspor

    Joao Novais ile Aytemiz Alanyaspor takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    26'
    Engellenen Şut | Aytemiz Alanyaspor

    Daniel Candeias ceza sahası içinde sağ çaprazdan şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    26'
    Kendi Kalesine Gol | Aytemiz Alanyaspor

    GOL! Adil Demirbağ yaptığı ters vuruşla topu kendi ağlarına gönderiyor. Adil Demirbağ için şanssız bir an.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    23'
    İsabetsiz Şut | İttifak Holding Konyaspor

    Ahmed Hassan önemli bir poziyonu değerlendiremiyor. Ceza sahası sol iç çaprazında Ahmed Hassan tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    21'
    Korner | Aytemiz Alanyaspor

    Aytemiz Alanyaspor, Joao Novais ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    21'
    İsabetsiz Şut | Aytemiz Alanyaspor

    Daniel Candeias şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    21'
    İsabetsiz Orta | Aytemiz Alanyaspor

    Aytemiz Alanyaspor takımından Joao Novais ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    21'
    İsabetsiz Orta | Aytemiz Alanyaspor

    Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Umut Güneş ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    19'
    Frikik | Aytemiz Alanyaspor

    Aytemiz Alanyaspor takımının yarı alanın ortalarında kaleye uzak sayılabilecek bir mesafede kazanılan serbest vuruşu Aytemiz Alanyaspor adına Fatih Aksoy kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    19'
    Faul | İttifak Holding Konyaspor

    Guilherme Sitya - Famara Diedhiou mücadelesinde hakem, İttifak Holding Konyaspor yarı alanının ortalarında kaleye uzak bir mesafede Aytemiz Alanyaspor lehine faul kararı veriyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    19'
    İsabetsiz Orta | İttifak Holding Konyaspor

    Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Abdülkerim Bardakcı ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    18'
    İsabetsiz Orta | İttifak Holding Konyaspor

    İttifak Holding Konyaspor takımından Amilton sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    18'
    Frikik | İttifak Holding Konyaspor

    İttifak Holding Konyaspor takımında, orta yuvarlakta kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Soner Dikmen.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    18'
    Faul | Aytemiz Alanyaspor

    Adil Demirbağ, Umut Güneş tarafından faulle durdurulduğu için İttifak Holding Konyaspor orta yuvarlakta serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    16'
    Faul | Aytemiz Alanyaspor

    Efecan Karaca ile Paul-Jose Mpoku arasındaki mücadele hakem tarafından faul gerekçesiyle durduruluyor. Faulü yapan oyuncu Efecan Karaca. Taç çizgisine yakın bir bölgede İttifak Holding Konyaspor takımı oyuna başlayacak.

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    16'
    Frikik | İttifak Holding Konyaspor

    İttifak Holding Konyaspor, Guilherme Sitya ile taç çizgisine yakın bir noktadan serbest vuruş kullanacak.

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    16'
    Engellenen Şut | İttifak Holding Konyaspor

    Amilton rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.

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    14'
    İsabetsiz Şut | İttifak Holding Konyaspor

    Soner Dikmen önemli bir poziyonu değerlendiremiyor. Ceza sahası sol iç çaprazında Soner Dikmen tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

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    11'
    Asist | İttifak Holding Konyaspor

    Zymer Bytyqi, gol pasını veren isim.

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    11'
    Gooolll | İttifak Holding Konyaspor

    GOL! Abdülkerim Bardakcı takımını öne geçiren golü atıyor.

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    11'
    İsabetsiz Orta | İttifak Holding Konyaspor

    İttifak Holding Konyaspor takımından Guilherme Sitya sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

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    11'
    Korner | İttifak Holding Konyaspor

    Guilherme Sitya ile İttifak Holding Konyaspor takımı köşe vuruşu kullanacak.

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    7'
    İsabetsiz Şut | İttifak Holding Konyaspor

    Ceza sahası içinde topla buluşan Zymer Bytyqi, sol çaprazdan vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

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    7'
    Frikik | Aytemiz Alanyaspor

    Aytemiz Alanyaspor, Joao Novais ile orta yuvarlağa yakın bir noktadan serbest vuruş kullanacak.

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    6'
    Faul | İttifak Holding Konyaspor

    İttifak Holding Konyaspor takımında Adil Demirbağ faul yapıyor.

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    6'
    Frikik | Aytemiz Alanyaspor

    Taç çizgisine yakın bir noktadan kazanılan serbest vuruşu Aytemiz Alanyaspor adına Daniel Candeias kullanacak.

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    5'
    Faul | İttifak Holding Konyaspor

    Soner Dikmen ile Umut Güneş arasındaki mücadele hakem tarafından faul gerekçesiyle durduruluyor. Faulü yapan oyuncu Soner Dikmen. Taç çizgisine yakın bir bölgede Aytemiz Alanyaspor takımı oyuna başlayacak.

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    4'
    İsabetsiz Orta | İttifak Holding Konyaspor

    İttifak Holding Konyaspor takımından Guilherme Sitya sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

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    4'
    Korner | İttifak Holding Konyaspor

    İttifak Holding Konyaspor, Guilherme Sitya ile köşe vuruşu kullanıyor.

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    4'
    Engellenen Şut | İttifak Holding Konyaspor

    Ahmed Hassan altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.

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    3'
    Frikik | Aytemiz Alanyaspor

    Aytemiz Alanyaspor takımında, sağ kanatta rakip yarı alanın ortalarında kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Tayfur Bingöl.

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    3'
    Ofsayt | Aytemiz Alanyaspor

    Hakem oyunu ofsayt gerekçesiyle bir kez daha durduruyor.Rakip yarı alanın ortalarında ofsayta düşen oyuncu Emre Akbaba

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    2'
    İsabetsiz Orta | İttifak Holding Konyaspor

    Sağ çaprazdan Amilton ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

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    2'
    Faul | İttifak Holding Konyaspor

    İttifak Holding Konyaspor takımında Ahmed Hassan faul yapıyor. Yarı alanının ortalarında taç çizgisine yakın bir noktada faul yapılan oyuncu Emre Akbaba.

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    1'

    Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.

Aytemiz Alanyaspor İttifak Holding Konyaspor Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Aytemiz Alanyaspor Aytemiz Alanyaspor
0 0 %
İttifak Holding Konyaspor İttifak Holding Konyaspor
İsabetli Şut
9
4
İsabetsiz Şut
8
9
Kurtarış
3
5
Korner
4
5
Faul
11
12
Ofsayt
3
3
Sarı Kart
1
3
Kırmızı Kart
0
1

Aytemiz Alanyaspor İttifak Holding Konyaspor Maç Kadroları

Aytemiz Alanyaspor Aytemiz Alanyaspor İlk 11

Teknik Direktör: Francesco Farioli

İttifak Holding Konyaspor İttifak Holding Konyaspor İlk 11

Teknik Direktör: İlhan Palut

Aytemiz Alanyaspor Aytemiz Alanyaspor Yedekler

İttifak Holding Konyaspor İttifak Holding Konyaspor Yedekler

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