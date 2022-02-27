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Aytemiz Alanyaspor - İttifak Holding Konyaspor Canlı Maç Anlatımı
İttifak Holding Konyaspor takımından Zymer Bytyqi ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Tayfur Bingöl tarafından çekilen şutu, kaleci kurtarıyor.
Tayfur Bingöl için ofsayt bayrağı kalkıyor.
Aytemiz Alanyaspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Umut Güneş geçiyor.
Aytemiz Alanyaspor takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Wilson Eduardo çıkıyor ve yerine Oğuz Aydın oyuna giriyor.
İttifak Holding Konyaspor takımında Guilherme Sitya faul yapıyor.
Efkan Bekiroğlu altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.
İttifak Holding Konyaspor, Guilherme Sitya ile taç çizgisine yakın bir noktadan serbest vuruş kullanacak.
Zymer Bytyqi, taç çizgisine yakın bir noktada Juanfran tarafından faule maruz kalıyor.
Aytemiz Alanyaspor takımından Wilson Eduardo tarafından çekilen şut kaleci tarafından kurtarılıyor.
Bu dakikada Aytemiz Alanyaspor takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahası içi sol çaprazından çekilen şut defansın araya girmesi ile engelleniyor. Şutu çeken isim Tayfur Bingöl
Ceza sahası içinde topla buluşan Wilson Eduardo, sağ çaprazdan vuruşunu yapıyor, kaleci Ibrahim Sehic kurtarıyor.
Rakip ceza sahasının sağ köşesinde Konrad Michalak için ofsayt bayrağı kalkıyor.
Aytemiz Alanyaspor takımından Leroy Fer tarafından çekilen şut kaleci tarafından kurtarılıyor.
Nejc Skubic, Tayfur Bingöl tarafından faule maruz kalıyor.
İttifak Holding Konyaspor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Nejc Skubic.
Aytemiz Alanyaspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Cristian Borja geçiyor.
İttifak Holding Konyaspor takımında Guilherme Sitya faul yapıyor. Faul yapılan oyuncu Efecan Karaca.
Aytemiz Alanyaspor takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Joao Novais çıkıyor ve yerine Leroy Fer oyuna giriyor.
Aytemiz Alanyaspor takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Daniel Candeias çıkıyor ve yerine Cristian Borja oyuna giriyor.
Rakip ceza sahasının ceza sahası ön çizgisine yakın bir noktada kazanılan serbest vuruşu İttifak Holding Konyaspor adına Abdülkerim Bardakcı kullanacak.
İttifak Holding Konyaspor takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Adil Demirbağ çıkıyor ve yerine Musa Çağıran oyuna giriyor.
İttifak Holding Konyaspor takımında oyuncu değişikliği; Soner Dikmen oyundan çıkarken Oğulcan Ülgün oyuna giren isim.
Aytemiz Alanyaspor takımında Efecan Karaca faul yapıyor.
Aytemiz Alanyaspor takımından Efecan Karaca çektiği şut savunmaya çarpıyor ve top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.
Wilson Eduardo tarafından çekilen şutu, savunma araya girerek önlüyor.
İttifak Holding Konyaspor takımından Guilherme Sitya Rakip yarı alanın ortalarından ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Yarı alanının ortalarında taç çizgisine yakın bir noktada kazanılan serbest vuruşu İttifak Holding Konyaspor adına Guilherme Sitya kullanacak.
Endri Cekici, Umut Güneş tarafından faulle durduruluyor. İttifak Holding Konyaspor, yarı alanının ortalarında taç çizgisine yakın bir noktada serbest vuruş kullanacak.
İttifak Holding Konyaspor, Adil Demirbağ ile taç çizgisine yakın bir noktadan serbest vuruş kullanacak.
İttifak Holding Konyaspor takımından Konrad Michalak ceza sahası içinde sağ çaprazdan ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Hakem , Umut Güneş tarafından taç çizgisine yakın bir yerde topa elle müdahale edildiğini işaret ediyor.
Aytemiz Alanyaspor takımından Joao Novais sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Aytemiz Alanyaspor, Joao Novais ile köşe vuruşu kullanıyor.
İttifak Holding Konyaspor için kötü haber! Hakem Volkan Bayarslan kırmızı kartını gösteriyor ve Eray Birniçan oyundan ihraç ediliyor.
Ceza sahası içinde topla buluşan Abdülkerim Bardakcı, sol çaprazdan kaleye şut çekiyor, kaleci Marafona kurtarıyor.
İttifak Holding Konyaspor takımında oyuncu değişikliği; Amar Rahmanovic oyundan çıkarken Konrad Michalak oyuna giren isim.
Aytemiz Alanyaspor takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Emre Akbaba çıkıyor ve yerine Efkan Bekiroğlu oyuna giriyor.
Aytemiz Alanyaspor takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Famara Diedhiou çıkıyor ve yerine Wilson Eduardo oyuna giriyor.
Ceza sahası içinde sağ çaprazdan Daniel Candeias ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Aytemiz Alanyaspor takımının orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde kazandığı serbest vuruş için topun başına Tayfur Bingöl geçiyor.
İttifak Holding Konyaspor takımında Adil Demirbağ, sarı kart görüyor.
Adil Demirbağ ile Daniel Candeias arasındaki mücadele hakem tarafından faul nedeniyle durduruluyor. Faulü yapan oyuncu Adil Demirbağ. Taç çizgisine yakın bir bölgede Aytemiz Alanyaspor takımı oyuna başlayacak.
Endri Cekici, rakip ceza sahasına girmeden vuruşunu yapıyor, savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.
Guilherme Sitya ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Abdülkerim Bardakcı, rakip yarı alanın ortalarında uzak mesafeden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
İttifak Holding Konyaspor takımında Guilherme Sitya faul yapıyor.
Hakem, Emre Akbaba tarafındanorta yuvarlakta topa elle müdahale edildiğini işaret ediyor.
Aytemiz Alanyaspor, Joao Novais ile yarı alanın ortalarında kaleye uzak mesafeden serbest vuruş kullanacak.
İttifak Holding Konyaspor, Soner Dikmen ile orta yuvarlaktan serbest vuruş kullanacak.
Zymer Bytyqi ceza sahası içinde altıpas üzerinde ofsayta yakalanıyor.
İttifak Holding Konyaspor takımından Guilherme Sitya sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Nejc Skubic ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
İttifak Holding Konyaspor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Adil Demirbağ.
Efecan Karaca topa eliyle müdahale ediyor.
İttifak Holding Konyaspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Ibrahim Sehic geçiyor.
İttifak Holding Konyaspor takımında oyuncu değişikliği; Amilton oyundan çıkarken Sokol Cikalleshi oyuna giren isim.
İttifak Holding Konyaspor takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Paul-Jose Mpoku çıkıyor ve yerine Endri Cekici oyuna giriyor.
Hakem ikinci yarıyı başlatıyor.
Aytemiz Alanyaspor takımında Famara Diedhiou faul yapıyor. Faul yapılan oyuncu Adil Demirbağ.
Aytemiz Alanyaspor, Joao Novais ile serbest vuruş kullanacak.
İttifak Holding Konyaspor takımında Amar Rahmanovic faul yapıyor. Faul yapılan oyuncu Joao Novais.
İttifak Holding Konyaspor takımından Ahmed Hassan tarafından çekilen şut kaleci tarafından kurtarılıyor.
Hakem müsabakanın ilk yarısını bitiriyor
Zymer Bytyqi rakip ceza sahasına girmeden şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.
Ofsayt.Rakip ceza sahasının yayında ofsayta düşen oyuncu Ahmed Hassan
Emre Akbaba, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
Rakip yarı alanın ortalarında Emre Akbaba için ofsayt bayrağı kalkıyor.
İttifak Holding Konyaspor takımından Zymer Bytyqi Rakip yarı alanın ortalarından ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Golün asistini yapan isim Daniel Candeias.
GOL! Joao Novais topu ağlara gönderiyor!
İttifak Holding Konyaspor, Zymer Bytyqi ile köşe vuruşu kullanıyor.
İttifak Holding Konyaspor, Guilherme Sitya ile köşe vuruşu kullanıyor.
İttifak Holding Konyaspor takımından Zymer Bytyqi ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
İttifak Holding Konyaspor takımından Abdülkerim Bardakcı şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.
Sol kanatta ceza sahası yan çizgisinden Zymer Bytyqi ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
İttifak Holding Konyaspor takımından Paul-Jose Mpoku Rakip yarı alanın ortalarından ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
İttifak Holding Konyaspor takımında Abdülkerim Bardakcı hakem Volkan Bayarslan tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.
GOL! Famara Diedhiou penaltı atışında topu ağlara gönderiyor.
İttifak Holding Konyaspor takımında Nejc Skubic, sarı kart görüyor.
Hakem , Nejc Skubic tarafından ceza sahası içinde sol çaprazda topa elle müdahale edildiğini işaret ediyor, Aytemiz Alanyaspor oyuna endirekt serbest vuruş ile başlayacak.
Aytemiz Alanyaspor takımında, taç çizgisine yakın bir noktadan kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Juanfran.
Guilherme Sitya taç çizgisine yakın bir yerde topa eliyle müdahale ediyor.
Efecan Karaca, gol pasını veren isim.
GOL! Umut Güneş Aytemiz Alanyaspor takımını öne geçiren golü atıyor.
Aytemiz Alanyaspor takımı Juanfran ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahası sağ iç çaprazında Juanfran tarafından çekilen şut auta gidiyor.
Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Efecan Karaca ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Aytemiz Alanyaspor, Marafona ile serbest vuruş kullanacak.
Aytemiz Alanyaspor takımında Joao Novais hakem Volkan Bayarslan tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.
Ceza sahası içinde sol çaprazda topla buluşan Fatih Aksoy, Amar Rahmanovic tarafından faule maruz kalıyor.
İttifak Holding Konyaspor takımından Soner Dikmen tarafından çekilen şut kaleci tarafından kurtarılıyor.
Aytemiz Alanyaspor, Joao Novais ile köşe vuruşu kullanıyor.
Sağ kanatta rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi çaprazdan gören bir noktadan Juanfran ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Joao Novais ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Joao Novais ile Aytemiz Alanyaspor takımı köşe vuruşu kullanacak.
Daniel Candeias ceza sahası içinde sağ çaprazdan şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.
GOL! Adil Demirbağ yaptığı ters vuruşla topu kendi ağlarına gönderiyor. Adil Demirbağ için şanssız bir an.
Ahmed Hassan önemli bir poziyonu değerlendiremiyor. Ceza sahası sol iç çaprazında Ahmed Hassan tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
Aytemiz Alanyaspor, Joao Novais ile köşe vuruşu kullanıyor.
Daniel Candeias şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.
Aytemiz Alanyaspor takımından Joao Novais ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Umut Güneş ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Aytemiz Alanyaspor takımının yarı alanın ortalarında kaleye uzak sayılabilecek bir mesafede kazanılan serbest vuruşu Aytemiz Alanyaspor adına Fatih Aksoy kullanacak.
Guilherme Sitya - Famara Diedhiou mücadelesinde hakem, İttifak Holding Konyaspor yarı alanının ortalarında kaleye uzak bir mesafede Aytemiz Alanyaspor lehine faul kararı veriyor.
Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Abdülkerim Bardakcı ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
İttifak Holding Konyaspor takımından Amilton sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
İttifak Holding Konyaspor takımında, orta yuvarlakta kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Soner Dikmen.
Adil Demirbağ, Umut Güneş tarafından faulle durdurulduğu için İttifak Holding Konyaspor orta yuvarlakta serbest vuruş kullanacak.
Efecan Karaca ile Paul-Jose Mpoku arasındaki mücadele hakem tarafından faul gerekçesiyle durduruluyor. Faulü yapan oyuncu Efecan Karaca. Taç çizgisine yakın bir bölgede İttifak Holding Konyaspor takımı oyuna başlayacak.
İttifak Holding Konyaspor, Guilherme Sitya ile taç çizgisine yakın bir noktadan serbest vuruş kullanacak.
Amilton rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.
Soner Dikmen önemli bir poziyonu değerlendiremiyor. Ceza sahası sol iç çaprazında Soner Dikmen tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
Zymer Bytyqi, gol pasını veren isim.
GOL! Abdülkerim Bardakcı takımını öne geçiren golü atıyor.
İttifak Holding Konyaspor takımından Guilherme Sitya sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Guilherme Sitya ile İttifak Holding Konyaspor takımı köşe vuruşu kullanacak.
Ceza sahası içinde topla buluşan Zymer Bytyqi, sol çaprazdan vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
Aytemiz Alanyaspor, Joao Novais ile orta yuvarlağa yakın bir noktadan serbest vuruş kullanacak.
İttifak Holding Konyaspor takımında Adil Demirbağ faul yapıyor.
Taç çizgisine yakın bir noktadan kazanılan serbest vuruşu Aytemiz Alanyaspor adına Daniel Candeias kullanacak.
Soner Dikmen ile Umut Güneş arasındaki mücadele hakem tarafından faul gerekçesiyle durduruluyor. Faulü yapan oyuncu Soner Dikmen. Taç çizgisine yakın bir bölgede Aytemiz Alanyaspor takımı oyuna başlayacak.
İttifak Holding Konyaspor takımından Guilherme Sitya sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
İttifak Holding Konyaspor, Guilherme Sitya ile köşe vuruşu kullanıyor.
Ahmed Hassan altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.
Aytemiz Alanyaspor takımında, sağ kanatta rakip yarı alanın ortalarında kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Tayfur Bingöl.
Hakem oyunu ofsayt gerekçesiyle bir kez daha durduruyor.Rakip yarı alanın ortalarında ofsayta düşen oyuncu Emre Akbaba
Sağ çaprazdan Amilton ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
İttifak Holding Konyaspor takımında Ahmed Hassan faul yapıyor. Yarı alanının ortalarında taç çizgisine yakın bir noktada faul yapılan oyuncu Emre Akbaba.
Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.