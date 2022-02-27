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Stadyum NEF Stadyumu Hakem Ümit Öztürk Maç Saati 27 Şubat 19:00
22'
0 1
Galatasaray
Galatasaray
Çaykur Rizespor
Çaykur Rizespor
8' Gedson Fernandes

Canlı Maç Anlatımı Galatasaray - Çaykur Rizespor Canlı Maç Anlatımı

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    20'
    İsabetsiz Orta | Çaykur Rizespor

    Çaykur Rizespor takımından Gedson Fernandes ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

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    19'
    Faul | Galatasaray

    Omar Elabdellaoui ile Tyler Boyd arasındaki mücadele hakem tarafından faul gerekçesiyle durduruluyor. Faulü yapan oyuncu Omar Elabdellaoui.Orta yuvarlağa yakın bir bölgede Çaykur Rizespor takımı oyuna başlayacak.

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    19'
    Frikik | Çaykur Rizespor

    Çaykur Rizespor takımının orta yuvarlağa yakın bir noktada kazandığı serbest vuruş için topun başına Fernando Boldrin geçiyor.

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    19'
    Sarı Kart | Galatasaray

    Galatasaray takımında Omar Elabdellaoui hakem Ümit Öztürk tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

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    18'
    Frikik | Çaykur Rizespor

    Orta yuvarlağa yakın bir noktada kazanılan serbest vuruşu Çaykur Rizespor adına Gedson Fernandes kullanacak.

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    18'
    Faul | Galatasaray

    Emre Kılınç ile Gedson Fernandes arasındaki mücadele hakem tarafından faul gerekçesiyle durduruluyor. Faulü yapan oyuncu Emre Kılınç.Orta yuvarlağa yakın bir bölgede Çaykur Rizespor takımı oyuna başlayacak.

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    18'
    Frikik | Çaykur Rizespor

    Çaykur Rizespor takımının taç çizgisine yakın bir noktadan kazandığı serbest vuruş için topun başına Eren Albayrak geçiyor.

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    18'
    Faul | Galatasaray

    Fernando Boldrin, taç çizgisine yakın bir yerde Taylan Antalyalı tarafından faulle durduruluyor.

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    17'
    Korner | Galatasaray

    Patrick Van Aanholt ile Galatasaray takımı köşe vuruşu kullanacak.

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    17'
    İsabetsiz Orta | Galatasaray

    Galatasaray takımından Berkan Kutlu sol kanatta ceza sahası yan çizgisinden ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

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    14'
    İsabetsiz Şut | Galatasaray

    Galatasaray takımı Kerem Aktürkoğlu ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi sol çaprazdan gören bir noktadan Kerem Aktürkoğlu tarafından çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.

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    13'
    İsabetsiz Orta | Çaykur Rizespor

    Çaykur Rizespor takımından Fernando Boldrin ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

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    12'
    İsabetsiz Orta | Çaykur Rizespor

    Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Yusuf Sarı ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

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    12'
    Korner | Çaykur Rizespor

    Çaykur Rizespor, Yusuf Sarı ile köşe vuruşu kullanıyor.

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    11'
    İsabetsiz Orta | Çaykur Rizespor

    Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Fabricio Baiano ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

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    10'
    İsabetsiz Orta | Galatasaray

    Galatasaray takımından Alexandru Cicaldau sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

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    10'
    Korner | Galatasaray

    Galatasaray, Alexandru Cicaldau ile köşe vuruşu kullanıyor.

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    10'
    İsabetli Şut | Galatasaray

    Alexandru Cicaldau, rakip ceza sahasına girmeden kaleye şut çekiyor, kaleci Tarık Çetin kurtarıyor.

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    10'
    Frikik | Galatasaray

    Galatasaray takımının ceza sahası ön çizgisine yakın bir noktada tehlikeli bir noktada kazandığı serbest vuruş için topun başına Alexandru Cicaldau geçiyor.

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    9'
    Faul | Çaykur Rizespor

    Çaykur Rizespor takımında Carlos Ponck faul yapıyor.

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    9'
    Sarı Kart | Çaykur Rizespor

    Çaykur Rizespor takımında Carlos Ponck hakem Ümit Öztürk tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

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    8'
    Frikik | Çaykur Rizespor

    Çaykur Rizespor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Gedson Fernandes geçiyor.

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    8'
    Gooolll | Çaykur Rizespor

    GOL! Gedson Fernandes Çaykur Rizespor takımını öne geçiren golü atıyor.

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    7'
    Faul | Galatasaray

    Galatasaray takımında Alexandru Cicaldau faul yapıyor.

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    5'
    İsabetsiz Orta | Galatasaray

    Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Mostafa Mohamed ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    5'
    İsabetsiz Orta | Galatasaray

    Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Patrick Van Aanholt ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    5'
    Frikik | Galatasaray

    Galatasaray takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Patrick Van Aanholt geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    4'
    Faul | Çaykur Rizespor

    Çaykur Rizespor takımında Fabricio Baiano faul yapıyor.

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    4'
    İsabetsiz Orta | Galatasaray

    Berkan Kutlu ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    2'
    İsabetsiz Şut | Galatasaray

    Ceza sahası içinde topla buluşan Emre Kılınç, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

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    1'

    Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.

Galatasaray Çaykur Rizespor Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Galatasaray Galatasaray
0 0 %
Çaykur Rizespor Çaykur Rizespor
İsabetli Şut
1
1
İsabetsiz Şut
2
0
Kurtarış
0
1
Korner
2
2
Faul
4
2
Ofsayt
0
0
Sarı Kart
1
1
Kırmızı Kart
0
0

Galatasaray Çaykur Rizespor Maç Kadroları

Galatasaray Galatasaray İlk 11

Teknik Direktör: Domenec Torrent

Çaykur Rizespor Çaykur Rizespor İlk 11

Teknik Direktör: Bülent Korkmaz

Galatasaray Galatasaray Yedekler

Çaykur Rizespor Çaykur Rizespor Yedekler

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