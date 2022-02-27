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Galatasaray - Çaykur Rizespor Canlı Maç Anlatımı
Çaykur Rizespor takımından Gedson Fernandes ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Omar Elabdellaoui ile Tyler Boyd arasındaki mücadele hakem tarafından faul gerekçesiyle durduruluyor. Faulü yapan oyuncu Omar Elabdellaoui.Orta yuvarlağa yakın bir bölgede Çaykur Rizespor takımı oyuna başlayacak.
Çaykur Rizespor takımının orta yuvarlağa yakın bir noktada kazandığı serbest vuruş için topun başına Fernando Boldrin geçiyor.
Galatasaray takımında Omar Elabdellaoui hakem Ümit Öztürk tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.
Orta yuvarlağa yakın bir noktada kazanılan serbest vuruşu Çaykur Rizespor adına Gedson Fernandes kullanacak.
Emre Kılınç ile Gedson Fernandes arasındaki mücadele hakem tarafından faul gerekçesiyle durduruluyor. Faulü yapan oyuncu Emre Kılınç.Orta yuvarlağa yakın bir bölgede Çaykur Rizespor takımı oyuna başlayacak.
Çaykur Rizespor takımının taç çizgisine yakın bir noktadan kazandığı serbest vuruş için topun başına Eren Albayrak geçiyor.
Fernando Boldrin, taç çizgisine yakın bir yerde Taylan Antalyalı tarafından faulle durduruluyor.
Patrick Van Aanholt ile Galatasaray takımı köşe vuruşu kullanacak.
Galatasaray takımından Berkan Kutlu sol kanatta ceza sahası yan çizgisinden ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Galatasaray takımı Kerem Aktürkoğlu ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi sol çaprazdan gören bir noktadan Kerem Aktürkoğlu tarafından çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.
Çaykur Rizespor takımından Fernando Boldrin ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Yusuf Sarı ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Çaykur Rizespor, Yusuf Sarı ile köşe vuruşu kullanıyor.
Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Fabricio Baiano ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Galatasaray takımından Alexandru Cicaldau sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Galatasaray, Alexandru Cicaldau ile köşe vuruşu kullanıyor.
Alexandru Cicaldau, rakip ceza sahasına girmeden kaleye şut çekiyor, kaleci Tarık Çetin kurtarıyor.
Galatasaray takımının ceza sahası ön çizgisine yakın bir noktada tehlikeli bir noktada kazandığı serbest vuruş için topun başına Alexandru Cicaldau geçiyor.
Çaykur Rizespor takımında Carlos Ponck faul yapıyor.
Çaykur Rizespor takımında Carlos Ponck hakem Ümit Öztürk tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.
Çaykur Rizespor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Gedson Fernandes geçiyor.
GOL! Gedson Fernandes Çaykur Rizespor takımını öne geçiren golü atıyor.
Galatasaray takımında Alexandru Cicaldau faul yapıyor.
Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Mostafa Mohamed ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Patrick Van Aanholt ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Galatasaray takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Patrick Van Aanholt geçiyor.
Çaykur Rizespor takımında Fabricio Baiano faul yapıyor.
Berkan Kutlu ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Ceza sahası içinde topla buluşan Emre Kılınç, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.