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Göztepe - Kasımpaşa Canlı Maç Anlatımı
Kasımpaşa takımından Ryan Donk tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
Kasımpaşa, Mortadha Ben Ouanes ile serbest vuruş kullanacak.
Göztepe takımında Aytaç Kara hakem Atilla Karaoğlan tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.
Doğucan Haspolat, Aytaç Kara tarafından faulle durdurulduğu için Kasımpaşa serbest vuruş kullanacak.
Jackson Muleka ofsayta yakalanıyor.
Göztepe takımından Oussama Tannane tarafından çekilen şut kaleci tarafından kurtarılıyor.
Göztepe, Aytaç Kara ile serbest vuruş kullanacak.
Ofsayt bayrağı Franco Di Santo için kalkıyor
Kasımpaşa takımında Florent Hadergjonaj faul yapıyor.
Kasımpaşa takımından Valentin Eysseric çektiği şut savunmaya çarpıyor ve top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.
Kasımpaşa takımından Haris Hajradinovic şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.
Kasımpaşa, Haris Hajradinovic ile serbest vuruş kullanacak.
Göztepe takımında Atınç Nukan faul yapıyor.
Kasımpaşa takımının yarı alanının ortalarında taç çizgisine yakın bir noktada kazandığı serbest vuruş için topun başına Ryan Donk geçiyor.
Yarı alanının ortalarında taç çizgisine yakın bir noktada Haris Hajradinovic, Aytaç Kara tarafından faule maruz kalıyor.
Kasımpaşa takımından Mamadou Fall sağ kanatta ceza sahası yan çizgisinden ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Tarkan Serbest ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Kasımpaşa takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Rayane Aabid.
Mortadha Ben Ouanes ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Göztepe takımında Dino Arslanagic faul yapıyor.
Göztepe takımında Oussama Tannane faul yapıyor.
Kasımpaşa takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Ryan Donk.
Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Valentin Eysseric ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Atak yönüne göre sol kanatta bulunan Franco Di Santo için hakem ofsayt bayrağını kaldırıyor.
Göztepe takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahası içi sol çaprazından Franco Di Santo tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.
Kasımpaşa takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Haris Hajradinovic geçiyor.
Valentin Eysseric, Obinna Nwobodo tarafından faule maruz kalıyor.
Kasımpaşa takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Tarkan Serbest.
Tarkan Serbest, Kerim Alıcı tarafından faule maruz kalıyor.
Cherif Ndiaye, gol pasını veren isim.
GOL! Skora 1 - 1 eşitlik geldi. Göztepe, Franco Di Santo ile aradığı golü buldu.
Golün asistini yapan isim Haris Hajradinovic.
GOL! Jackson Muleka takımını öne geçiren golü atıyor.
Göztepe takımından Francois Moubandje sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Kasımpaşa, Ryan Donk ile serbest vuruş kullanacak.
Göztepe takımında Wilker Angel faul yapıyor. Faul yapılan oyuncu Jackson Muleka.
Mamadou Fall - Aytaç Kara mücadelesinde hakem, Göztepe lehine faul kararı veriyor.
Göztepe, Francois Moubandje ile serbest vuruş kullanacak.
İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.