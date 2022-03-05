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Stadyum Gürsel Aksel Stadyumu Hakem Atilla Karaoğlan Maç Saati 05 Mart 16:00
33'
1 1
Göztepe
Göztepe
Kasımpaşa
Kasımpaşa
Franco Di Santo 7'
6' Jackson Muleka

Canlı Maç Anlatımı Göztepe - Kasımpaşa Canlı Maç Anlatımı

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    32'
    İsabetsiz Şut | Kasımpaşa

    Kasımpaşa takımından Ryan Donk tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

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    32'
    Frikik | Kasımpaşa

    Kasımpaşa, Mortadha Ben Ouanes ile serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    32'
    Sarı Kart | Göztepe

    Göztepe takımında Aytaç Kara hakem Atilla Karaoğlan tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

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    31'
    Faul | Göztepe

    Doğucan Haspolat, Aytaç Kara tarafından faulle durdurulduğu için Kasımpaşa serbest vuruş kullanacak.

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    30'
    Ofsayt | Kasımpaşa

    Jackson Muleka ofsayta yakalanıyor.

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    30'
    İsabetli Şut | Göztepe

    Göztepe takımından Oussama Tannane tarafından çekilen şut kaleci tarafından kurtarılıyor.

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    27'
    Frikik | Göztepe

    Göztepe, Aytaç Kara ile serbest vuruş kullanacak.

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    27'
    Ofsayt | Göztepe

    Ofsayt bayrağı Franco Di Santo için kalkıyor

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    26'
    Faul | Kasımpaşa

    Kasımpaşa takımında Florent Hadergjonaj faul yapıyor.

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    25'
    Engellenen Şut | Kasımpaşa

    Kasımpaşa takımından Valentin Eysseric çektiği şut savunmaya çarpıyor ve top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.

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    25'
    Engellenen Şut | Kasımpaşa

    Kasımpaşa takımından Haris Hajradinovic şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.

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    25'
    Frikik | Kasımpaşa

    Kasımpaşa, Haris Hajradinovic ile serbest vuruş kullanacak.

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    24'
    Faul | Göztepe

    Göztepe takımında Atınç Nukan faul yapıyor.

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    24'
    Frikik | Kasımpaşa

    Kasımpaşa takımının yarı alanının ortalarında taç çizgisine yakın bir noktada kazandığı serbest vuruş için topun başına Ryan Donk geçiyor.

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    23'
    Faul | Göztepe

    Yarı alanının ortalarında taç çizgisine yakın bir noktada Haris Hajradinovic, Aytaç Kara tarafından faule maruz kalıyor.

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    22'
    İsabetsiz Orta | Kasımpaşa

    Kasımpaşa takımından Mamadou Fall sağ kanatta ceza sahası yan çizgisinden ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    22'
    İsabetsiz Orta | Kasımpaşa

    Tarkan Serbest ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

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    21'
    Frikik | Kasımpaşa

    Kasımpaşa takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Rayane Aabid.

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    21'
    İsabetsiz Orta | Kasımpaşa

    Mortadha Ben Ouanes ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

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    21'
    Faul | Göztepe

    Göztepe takımında Dino Arslanagic faul yapıyor.

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    20'
    Faul | Göztepe

    Göztepe takımında Oussama Tannane faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    20'
    Frikik | Kasımpaşa

    Kasımpaşa takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Ryan Donk.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    19'
    İsabetsiz Orta | Kasımpaşa

    Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Valentin Eysseric ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

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    15'
    Ofsayt | Göztepe

    Atak yönüne göre sol kanatta bulunan Franco Di Santo için hakem ofsayt bayrağını kaldırıyor.

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    15'
    Engellenen Şut | Göztepe

    Göztepe takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahası içi sol çaprazından Franco Di Santo tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.

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    14'
    Frikik | Kasımpaşa

    Kasımpaşa takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Haris Hajradinovic geçiyor.

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    14'
    Faul | Göztepe

    Valentin Eysseric, Obinna Nwobodo tarafından faule maruz kalıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    14'
    Frikik | Kasımpaşa

    Kasımpaşa takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Tarkan Serbest.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    13'
    Faul | Göztepe

    Tarkan Serbest, Kerim Alıcı tarafından faule maruz kalıyor.

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    7'
    Asist | Göztepe

    Cherif Ndiaye, gol pasını veren isim.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    7'
    Gooolll | Göztepe

    GOL! Skora 1 - 1 eşitlik geldi. Göztepe, Franco Di Santo ile aradığı golü buldu.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    6'
    Asist | Kasımpaşa

    Golün asistini yapan isim Haris Hajradinovic.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    6'
    Gooolll | Kasımpaşa

    GOL! Jackson Muleka takımını öne geçiren golü atıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    4'
    İsabetsiz Orta | Göztepe

    Göztepe takımından Francois Moubandje sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    2'
    Frikik | Kasımpaşa

    Kasımpaşa, Ryan Donk ile serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    2'
    Faul | Göztepe

    Göztepe takımında Wilker Angel faul yapıyor. Faul yapılan oyuncu Jackson Muleka.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    2'
    Faul | Kasımpaşa

    Mamadou Fall - Aytaç Kara mücadelesinde hakem, Göztepe lehine faul kararı veriyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    2'
    Frikik | Göztepe

    Göztepe, Francois Moubandje ile serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    1'

    İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.

Göztepe Kasımpaşa Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Göztepe Göztepe
0 0 %
Kasımpaşa Kasımpaşa
İsabetli Şut
2
1
İsabetsiz Şut
1
3
Kurtarış
0
1
Korner
0
0
Faul
9
2
Ofsayt
2
1
Sarı Kart
1
0
Kırmızı Kart
0
0

Göztepe Kasımpaşa Maç Kadroları

Göztepe Göztepe İlk 11

Teknik Direktör: Nestor El Maestro

Kasımpaşa Kasımpaşa İlk 11

Teknik Direktör: Sami Uğurlu

Göztepe Göztepe Yedekler

Kasımpaşa Kasımpaşa Yedekler

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