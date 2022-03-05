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Stadyum Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu Hakem Ali Şansalan Maç Saati 05 Mart 19:00
28'
2 0
İttifak Holding Konyaspor
İttifak Holding Konyaspor
Galatasaray
Galatasaray
Ahmed Hassan 8' Amar Rahmanovic 20'

Canlı Maç Anlatımı İttifak Holding Konyaspor - Galatasaray Canlı Maç Anlatımı

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    27'
    Frikik | Galatasaray

    Galatasaray takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Marcao geçiyor.

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    27'
    Faul | İttifak Holding Konyaspor

    Ceza sahasının çaprazında Nejc Skubic – Kerem Aktürkoğlu mücadelesinde hakem, Galatasaray lehine faul kararı veriyor.

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    26'
    Engellenen Şut | İttifak Holding Konyaspor

    Amir Hadziahmetovic, rakip ceza sahasına girmeden vuruşunu yapıyor, savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.

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    25'
    Ofsayt | Galatasaray

    Hakem ceza saha sağ çaprazında bulunan Sacha Boey için ofsayt bayrağını kaldırıyor.

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    25'
    Frikik | Galatasaray

    Galatasaray takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Patrick Van Aanholt.

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    25'
    Elle Oynama | İttifak Holding Konyaspor

    Amilton topa eliyle müdahale ediyor.

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    24'
    Frikik | Galatasaray

    Galatasaray takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Erick Pulgar.

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    24'
    Elle Oynama | İttifak Holding Konyaspor

    Hakem, Soner Dikmen tarafından topa elle müdahale edildiğini işaret ediyor.

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    23'
    Faul | İttifak Holding Konyaspor

    Bafetimbi Gomis, Adil Demirbağ tarafından faule maruz kalıyor.

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    23'
    Frikik | Galatasaray

    Galatasaray, Berkan Kutlu ile serbest vuruş kullanacak.

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    21'
    Gooolll | İttifak Holding Konyaspor

    GOL! Amar Rahmanovic ile İttifak Holding Konyaspor farkı 2'ye çıkarıyor.

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    20'
    Korner | İttifak Holding Konyaspor

    İttifak Holding Konyaspor, Zymer Bytyqi ile köşe vuruşu kullanıyor.

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    20'
    Direk | İttifak Holding Konyaspor

    İttifak Holding Konyaspor adına şanssız an Adil Demirbağ tarafından yapılan vuruş direkten dönüyor

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    20'
    İsabetsiz Orta | İttifak Holding Konyaspor

    İttifak Holding Konyaspor takımından Guilherme Sitya ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    20'
    Frikik | İttifak Holding Konyaspor

    İttifak Holding Konyaspor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Amilton.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    20'
    Faul | Galatasaray

    Galatasaray takımında Kerem Aktürkoğlu faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    19'
    Elle Oynama | Galatasaray

    Hakem, Erick Pulgar tarafından topa elle müdahale edildiğini işaret ediyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    19'
    Frikik | İttifak Holding Konyaspor

    İttifak Holding Konyaspor, Amir Hadziahmetovic ile serbest vuruş kullanacak.

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    17'
    İsabetli Şut | Galatasaray

    Bafetimbi Gomis, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şut çekiyor, kaleci Ibrahim Sehic kurtarıyor.

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    17'
    İsabetsiz Orta | Galatasaray

    Galatasaray takımından Emre Kılınç sağ kanatta çapraz bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

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    16'
    Frikik | İttifak Holding Konyaspor

    İttifak Holding Konyaspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Ibrahim Sehic geçiyor.

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    16'
    Elle Oynama | Galatasaray

    Hakem, Bafetimbi Gomis tarafından altıpas üzerinde topa elle müdahale edildiğini işaret ediyor. Oyuna İttifak Holding Konyaspor takımı başlayacak.

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    11'
    İsabetsiz Orta | İttifak Holding Konyaspor

    İttifak Holding Konyaspor takımından Amilton ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    11'
    Korner | İttifak Holding Konyaspor

    Guilherme Sitya ile İttifak Holding Konyaspor takımı köşe vuruşu kullanacak.

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    10'
    Frikik | İttifak Holding Konyaspor

    Korner bayrağına yakın bir noktada kazanılan serbest vuruşu İttifak Holding Konyaspor adına Ibrahim Sehic kullanacak.

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    10'
    Faul | Galatasaray

    Abdülkerim Bardakcı, korner bayrağına yakın bir noktada Bafetimbi Gomis tarafından faule maruz kalıyor.

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    8'
    Gooolll | İttifak Holding Konyaspor

    GOL! Ahmed Hassan İttifak Holding Konyaspor takımını öne geçiren golü atıyor.

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    8'
    Asist | İttifak Holding Konyaspor

    Zymer Bytyqi, gol pasını veren isim.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    7'
    Frikik | İttifak Holding Konyaspor

    İttifak Holding Konyaspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Nejc Skubic geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    7'
    Faul | Galatasaray

    Amilton, Patrick Van Aanholt tarafından faulle durduruluyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    4'
    İsabetsiz Orta | İttifak Holding Konyaspor

    Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Guilherme Sitya ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    4'
    Korner | İttifak Holding Konyaspor

    Guilherme Sitya ile İttifak Holding Konyaspor takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    2'
    Faul | İttifak Holding Konyaspor

    Ahmed Hassan - Marcao mücadelesinde hakem, ceza sahasının hemen önündeki bir noktada Galatasaray lehine faul kararı veriyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    2'
    Frikik | Galatasaray

    Galatasaray takımında, ceza sahası ön çizgisine yakın bir noktada kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Victor Nelsson.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    1'
    Faul | Galatasaray

    Abdülkerim Bardakcı, ceza sahası yan çizgisine yakın bir noktada Sacha Boey tarafından faulle durduruluyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    1'
    Frikik | İttifak Holding Konyaspor

    İttifak Holding Konyaspor, Abdülkerim Bardakcı ile sahasının hemen dışından serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    1'

    Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.

İttifak Holding Konyaspor Galatasaray Maç İstatistikleri

Topla Oynama
İttifak Holding Konyaspor İttifak Holding Konyaspor
0 0 %
Galatasaray Galatasaray
İsabetli Şut
3
1
İsabetsiz Şut
2
0
Kurtarış
1
1
Korner
3
0
Faul
5
7
Ofsayt
0
1
Sarı Kart
0
0
Kırmızı Kart
0
0

İttifak Holding Konyaspor Galatasaray Maç Kadroları

İttifak Holding Konyaspor İttifak Holding Konyaspor İlk 11

Teknik Direktör: İlhan Palut

Galatasaray Galatasaray İlk 11

Teknik Direktör: Domenec Torrent

İttifak Holding Konyaspor İttifak Holding Konyaspor Yedekler

Galatasaray Galatasaray Yedekler

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