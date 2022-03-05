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İttifak Holding Konyaspor - Galatasaray Canlı Maç Anlatımı
Galatasaray takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Marcao geçiyor.
Ceza sahasının çaprazında Nejc Skubic – Kerem Aktürkoğlu mücadelesinde hakem, Galatasaray lehine faul kararı veriyor.
Amir Hadziahmetovic, rakip ceza sahasına girmeden vuruşunu yapıyor, savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.
Hakem ceza saha sağ çaprazında bulunan Sacha Boey için ofsayt bayrağını kaldırıyor.
Galatasaray takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Patrick Van Aanholt.
Amilton topa eliyle müdahale ediyor.
Galatasaray takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Erick Pulgar.
Hakem, Soner Dikmen tarafından topa elle müdahale edildiğini işaret ediyor.
Bafetimbi Gomis, Adil Demirbağ tarafından faule maruz kalıyor.
Galatasaray, Berkan Kutlu ile serbest vuruş kullanacak.
GOL! Amar Rahmanovic ile İttifak Holding Konyaspor farkı 2'ye çıkarıyor.
İttifak Holding Konyaspor, Zymer Bytyqi ile köşe vuruşu kullanıyor.
İttifak Holding Konyaspor adına şanssız an Adil Demirbağ tarafından yapılan vuruş direkten dönüyor
İttifak Holding Konyaspor takımından Guilherme Sitya ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
İttifak Holding Konyaspor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Amilton.
Galatasaray takımında Kerem Aktürkoğlu faul yapıyor.
Hakem, Erick Pulgar tarafından topa elle müdahale edildiğini işaret ediyor.
İttifak Holding Konyaspor, Amir Hadziahmetovic ile serbest vuruş kullanacak.
Bafetimbi Gomis, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şut çekiyor, kaleci Ibrahim Sehic kurtarıyor.
Galatasaray takımından Emre Kılınç sağ kanatta çapraz bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
İttifak Holding Konyaspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Ibrahim Sehic geçiyor.
Hakem, Bafetimbi Gomis tarafından altıpas üzerinde topa elle müdahale edildiğini işaret ediyor. Oyuna İttifak Holding Konyaspor takımı başlayacak.
İttifak Holding Konyaspor takımından Amilton ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Guilherme Sitya ile İttifak Holding Konyaspor takımı köşe vuruşu kullanacak.
Korner bayrağına yakın bir noktada kazanılan serbest vuruşu İttifak Holding Konyaspor adına Ibrahim Sehic kullanacak.
Abdülkerim Bardakcı, korner bayrağına yakın bir noktada Bafetimbi Gomis tarafından faule maruz kalıyor.
GOL! Ahmed Hassan İttifak Holding Konyaspor takımını öne geçiren golü atıyor.
Zymer Bytyqi, gol pasını veren isim.
İttifak Holding Konyaspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Nejc Skubic geçiyor.
Amilton, Patrick Van Aanholt tarafından faulle durduruluyor.
Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Guilherme Sitya ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Guilherme Sitya ile İttifak Holding Konyaspor takımı köşe vuruşu kullanacak.
Ahmed Hassan - Marcao mücadelesinde hakem, ceza sahasının hemen önündeki bir noktada Galatasaray lehine faul kararı veriyor.
Galatasaray takımında, ceza sahası ön çizgisine yakın bir noktada kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Victor Nelsson.
Abdülkerim Bardakcı, ceza sahası yan çizgisine yakın bir noktada Sacha Boey tarafından faulle durduruluyor.
İttifak Holding Konyaspor, Abdülkerim Bardakcı ile sahasının hemen dışından serbest vuruş kullanacak.
Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.