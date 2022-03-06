Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
VavaCars Fatih Karagümrük - Altay Canlı Maç Anlatımı
Hakem müsabakanın ilk yarısını bitiriyor
VavaCars Fatih Karagümrük, Lucas Biglia ile köşe vuruşu kullanıyor.
VavaCars Fatih Karagümrük takımından Caner Erkin ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Kristijan Bistrovic, rakip yarı alanın ortalarında kaleye uzak sayılabilecek bir mesafeden şut çekiyor, kaleci Mateusz Lis kurtarıyor.
VavaCars Fatih Karagümrük, Caner Erkin ile sahasının hemen dışından serbest vuruş kullanacak.
Altay takımında Mohammad Naderi faul yapıyor.
Maçta daha önce sarı kart gören Mohammad Naderi, ikinci sarı kartını görerek oyundan atılıyor.
VavaCars Fatih Karagümrük takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Salih Dursun geçiyor.
Salih Dursun, Mohammad Naderi tarafından faulle durduruluyor.
Altay takımında Mohammad Naderi hakem Sarper Saka tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.
VavaCars Fatih Karagümrük takımından Emre Mor tarafından çekilen şut kaleci tarafından kurtarılıyor.
VavaCars Fatih Karagümrük, Salih Dursun ile serbest vuruş kullanacak.
Altay takımında Mohammad Naderi faul yapıyor. Faul yapılan oyuncu Kristijan Bistrovic.
VavaCars Fatih Karagümrük, Lucas Biglia ile orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinden serbest vuruş kullanacak.
Cebrail Karayel ile Levent Mercan arasındaki mücadele hakem tarafından faul nedeniyle durduruluyor. Faulü yapan oyuncu Cebrail Karayel. Taç çizgisine yakın bir bölgede VavaCars Fatih Karagümrük takımı oyuna başlayacak.
Cesar Pinares şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.
Altay takımının orta saha çizgisine yakın bir noktada kazandığı serbest vuruş için topun başına Cesar Pinares geçiyor.
Orta saha çizgisine yakın bir noktada Cesar Pinares, Kristijan Bistrovic tarafından faule maruz kalıyor.
VavaCars Fatih Karagümrük takımında, orta yuvarlağa yakın bir noktada kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Davide Biraschi.
VavaCars Fatih Karagümrük takımında Ahmed Musa, sarı kart görüyor.
Altay takımında Leandro Kappel faul yapıyor.
Rakip yarı alanın ortalarında Deniz Kadah topla buluşuyor, ancak hakem ofsayt gerekçesi ile oyunu durduruyor.
VavaCars Fatih Karagümrük takımından Jimmy Durmaz sol çapraz bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
VavaCars Fatih Karagümrük takımının taç çizgisine yakın bir noktadan kazandığı serbest vuruş için topun başına Davide Biraschi geçiyor.
Murat Akça ile Emre Mor arasındaki mücadele hakem tarafından faul gerekçesiyle durduruluyor. Faulü yapan oyuncu Murat Akça. Taç çizgisine yakın bir bölgede VavaCars Fatih Karagümrük takımı oyuna başlayacak.
Altay takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Cebrail Karayel.
Leandro Kappel, Lucas Biglia tarafından faulle durdurulduğu için Altay serbest vuruş kullanacak.
Altay takımında Leandro Kappel faul yapıyor.
Taç çizgisine yakın bir noktadan kazanılan serbest vuruşu VavaCars Fatih Karagümrük adına Salih Dursun kullanacak.
VavaCars Fatih Karagümrük takımı Emre Mor ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi sağ çaprazdan gören bir noktadan Emre Mor tarafından çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.
Altay takımından Andre Poko ceza sahası içinde sağ çaprazdan ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Altay takımından Martin Rodriguez sol çapraz bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Altay, Martin Rodriguez ile taç çizgisine yakın bir noktadan serbest vuruş kullanacak.
Mohammad Naderi, taç çizgisine yakın bir noktada Emre Mor tarafından faule maruz kalıyor.
Ceza sahası içinde topla buluşan Kristijan Bistrovic, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
Martin Rodriguez ile Altay takımı köşe vuruşu kullanacak.
Altay takımından Martin Rodriguez sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
VavaCars Fatih Karagümrük takımından Jimmy Durmaz ceza sahası içinde sağ çaprazdan ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.