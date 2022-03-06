SPOR

CANLI
Tüm maçlar
Stadyum Atatürk Olimpiyat Hakem Sarper Barış Saka Maç Saati 06 Mart 16:00
İYS
İY: 0 - 0
0 0
VavaCars Fatih Karagümrük
VavaCars Fatih Karagümrük
Altay
Altay

Canlı Maç Anlatımı VavaCars Fatih Karagümrük - Altay Canlı Maç Anlatımı

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'

    Hakem müsabakanın ilk yarısını bitiriyor

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    Korner | VavaCars Fatih Karagümrük

    VavaCars Fatih Karagümrük, Lucas Biglia ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    İsabetsiz Orta | VavaCars Fatih Karagümrük

    VavaCars Fatih Karagümrük takımından Caner Erkin ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    İsabetli Şut | VavaCars Fatih Karagümrük

    Kristijan Bistrovic, rakip yarı alanın ortalarında kaleye uzak sayılabilecek bir mesafeden şut çekiyor, kaleci Mateusz Lis kurtarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    Frikik | VavaCars Fatih Karagümrük

    VavaCars Fatih Karagümrük, Caner Erkin ile sahasının hemen dışından serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    42'
    Faul | Altay

    Altay takımında Mohammad Naderi faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    42'
    İkinci Sarı Kart | Altay

    Maçta daha önce sarı kart gören Mohammad Naderi, ikinci sarı kartını görerek oyundan atılıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    41'
    Frikik | VavaCars Fatih Karagümrük

    VavaCars Fatih Karagümrük takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Salih Dursun geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    40'
    Faul | Altay

    Salih Dursun, Mohammad Naderi tarafından faulle durduruluyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    40'
    Sarı Kart | Altay

    Altay takımında Mohammad Naderi hakem Sarper Saka tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    39'
    İsabetli Şut | VavaCars Fatih Karagümrük

    VavaCars Fatih Karagümrük takımından Emre Mor tarafından çekilen şut kaleci tarafından kurtarılıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    37'
    Frikik | VavaCars Fatih Karagümrük

    VavaCars Fatih Karagümrük, Salih Dursun ile serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    37'
    Faul | Altay

    Altay takımında Mohammad Naderi faul yapıyor. Faul yapılan oyuncu Kristijan Bistrovic.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    34'
    Frikik | VavaCars Fatih Karagümrük

    VavaCars Fatih Karagümrük, Lucas Biglia ile orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinden serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    34'
    Faul | Altay

    Cebrail Karayel ile Levent Mercan arasındaki mücadele hakem tarafından faul nedeniyle durduruluyor. Faulü yapan oyuncu Cebrail Karayel. Taç çizgisine yakın bir bölgede VavaCars Fatih Karagümrük takımı oyuna başlayacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    33'
    İsabetsiz Şut | Altay

    Cesar Pinares şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    31'
    Frikik | Altay

    Altay takımının orta saha çizgisine yakın bir noktada kazandığı serbest vuruş için topun başına Cesar Pinares geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    31'
    Faul | VavaCars Fatih Karagümrük

    Orta saha çizgisine yakın bir noktada Cesar Pinares, Kristijan Bistrovic tarafından faule maruz kalıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    27'
    Frikik | VavaCars Fatih Karagümrük

    VavaCars Fatih Karagümrük takımında, orta yuvarlağa yakın bir noktada kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Davide Biraschi.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    26'
    Sarı Kart | VavaCars Fatih Karagümrük

    VavaCars Fatih Karagümrük takımında Ahmed Musa, sarı kart görüyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    25'
    Faul | Altay

    Altay takımında Leandro Kappel faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    24'
    Ofsayt | Altay

    Rakip yarı alanın ortalarında Deniz Kadah topla buluşuyor, ancak hakem ofsayt gerekçesi ile oyunu durduruyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    20'
    İsabetsiz Orta | VavaCars Fatih Karagümrük

    VavaCars Fatih Karagümrük takımından Jimmy Durmaz sol çapraz bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    19'
    Frikik | VavaCars Fatih Karagümrük

    VavaCars Fatih Karagümrük takımının taç çizgisine yakın bir noktadan kazandığı serbest vuruş için topun başına Davide Biraschi geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    19'
    Faul | Altay

    Murat Akça ile Emre Mor arasındaki mücadele hakem tarafından faul gerekçesiyle durduruluyor. Faulü yapan oyuncu Murat Akça. Taç çizgisine yakın bir bölgede VavaCars Fatih Karagümrük takımı oyuna başlayacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    18'
    Frikik | Altay

    Altay takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Cebrail Karayel.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    17'
    Faul | VavaCars Fatih Karagümrük

    Leandro Kappel, Lucas Biglia tarafından faulle durdurulduğu için Altay serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    16'
    Faul | Altay

    Altay takımında Leandro Kappel faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    16'
    Frikik | VavaCars Fatih Karagümrük

    Taç çizgisine yakın bir noktadan kazanılan serbest vuruşu VavaCars Fatih Karagümrük adına Salih Dursun kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    14'
    İsabetsiz Şut | VavaCars Fatih Karagümrük

    VavaCars Fatih Karagümrük takımı Emre Mor ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi sağ çaprazdan gören bir noktadan Emre Mor tarafından çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    13'
    İsabetsiz Orta | Altay

    Altay takımından Andre Poko ceza sahası içinde sağ çaprazdan ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    13'
    İsabetsiz Orta | Altay

    Altay takımından Martin Rodriguez sol çapraz bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    13'
    Frikik | Altay

    Altay, Martin Rodriguez ile taç çizgisine yakın bir noktadan serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    12'
    Faul | VavaCars Fatih Karagümrük

    Mohammad Naderi, taç çizgisine yakın bir noktada Emre Mor tarafından faule maruz kalıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    10'
    İsabetsiz Şut | VavaCars Fatih Karagümrük

    Ceza sahası içinde topla buluşan Kristijan Bistrovic, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    4'
    Korner | Altay

    Martin Rodriguez ile Altay takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    4'
    İsabetsiz Orta | Altay

    Altay takımından Martin Rodriguez sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    1'
    İsabetsiz Orta | VavaCars Fatih Karagümrük

    VavaCars Fatih Karagümrük takımından Jimmy Durmaz ceza sahası içinde sağ çaprazdan ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    1'

    İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.

VavaCars Fatih Karagümrük Altay Maç İstatistikleri

Topla Oynama
VavaCars Fatih Karagümrük VavaCars Fatih Karagümrük
0 0 %
Altay Altay
İsabetli Şut
3
0
İsabetsiz Şut
2
1
Kurtarış
0
3
Korner
1
1
Faul
3
7
Ofsayt
0
1
Sarı Kart
1
1
Kırmızı Kart
0
1

VavaCars Fatih Karagümrük Altay Maç Kadroları

VavaCars Fatih Karagümrük VavaCars Fatih Karagümrük İlk 11

Teknik Direktör: Volkan Demirel

Altay Altay İlk 11

Teknik Direktör: Serkan Özbalta

VavaCars Fatih Karagümrük VavaCars Fatih Karagümrük Yedekler

Altay Altay Yedekler

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.