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Stadyum Başakşehir Fatih Terim Hakem Zorbay Küçük Maç Saati 14 Mart 16:00
23'
0 1
Medipol Başakşehir
Medipol Başakşehir
Fraport TAV Antalyaspor
Fraport TAV Antalyaspor

Canlı Maç Anlatımı Medipol Başakşehir - Fraport TAV Antalyaspor Canlı Maç Anlatımı

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    20'
    İsabetsiz Orta | Medipol Başakşehir

    Medipol Başakşehir takımından Pizzi sol çapraz bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

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    20'
    Gooolll | Fraport TAV Antalyaspor

    GOL! Haji Wright takımını öne geçiren golü atıyor.

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    20'
    Asist | Fraport TAV Antalyaspor

    Doğukan Sinik, gol pasını veren isim.

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    14'
    İsabetsiz Orta | Fraport TAV Antalyaspor

    Fraport TAV Antalyaspor takımından Güray Vural sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

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    13'
    Ofsayt | Medipol Başakşehir

    Pizzi ceza sahası sol yan çizgisine yakın bir bölgede ofsayta yakalanıyor.

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    12'
    Korner | Fraport TAV Antalyaspor

    Fernando Martins ile Fraport TAV Antalyaspor takımı köşe vuruşu kullanacak.

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    12'
    İsabetsiz Orta | Fraport TAV Antalyaspor

    Fraport TAV Antalyaspor takımından Fernando Martins sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

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    11'
    İsabetsiz Orta | Fraport TAV Antalyaspor

    Fraport TAV Antalyaspor takımından Fernando Martins sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

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    11'
    Korner | Fraport TAV Antalyaspor

    Fernando Martins ile Fraport TAV Antalyaspor takımı köşe vuruşu kullanacak.

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    11'
    İsabetsiz Orta | Fraport TAV Antalyaspor

    Fraport TAV Antalyaspor takımından Alassane Ndao ceza sahası içinde sağ çaprazdan ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

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    4'
    Faul | Medipol Başakşehir

    Medipol Başakşehir takımında Tolga Ciğerci faul yapıyor.

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    4'
    Frikik | Fraport TAV Antalyaspor

    Fraport TAV Antalyaspor takımının orta saha çizgisine yakın bir noktada kazandığı serbest vuruş için topun başına Bünyamin Balcı geçiyor.

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    2'
    Faul | Medipol Başakşehir

    Veysel Sarı, ceza sahasına yakın bir noktada Ömer Ali Şahiner tarafından faule maruz kalıyor.

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    2'
    Frikik | Fraport TAV Antalyaspor

    Fraport TAV Antalyaspor takımının ceza sahasının hemen dışındaki bir noktada kazandığı serbest vuruş için topun başına Ruud Boffin geçiyor.

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    1'

    Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.

Medipol Başakşehir Fraport TAV Antalyaspor Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Medipol Başakşehir Medipol Başakşehir
0 0 %
Fraport TAV Antalyaspor Fraport TAV Antalyaspor
İsabetli Şut
0
1
İsabetsiz Şut
0
0
Kurtarış
0
0
Korner
0
2
Faul
3
0
Ofsayt
1
0
Sarı Kart
0
0
Kırmızı Kart
0
0

Medipol Başakşehir Fraport TAV Antalyaspor Maç Kadroları

Medipol Başakşehir Medipol Başakşehir İlk 11

Teknik Direktör: Emre Belözoğlu

Fraport TAV Antalyaspor Fraport TAV Antalyaspor İlk 11

Teknik Direktör: Nuri Şahin

Medipol Başakşehir Medipol Başakşehir Yedekler

Fraport TAV Antalyaspor Fraport TAV Antalyaspor Yedekler

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