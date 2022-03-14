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Medipol Başakşehir - Fraport TAV Antalyaspor Canlı Maç Anlatımı
Medipol Başakşehir takımından Pizzi sol çapraz bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
GOL! Haji Wright takımını öne geçiren golü atıyor.
Doğukan Sinik, gol pasını veren isim.
Fraport TAV Antalyaspor takımından Güray Vural sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Pizzi ceza sahası sol yan çizgisine yakın bir bölgede ofsayta yakalanıyor.
Fernando Martins ile Fraport TAV Antalyaspor takımı köşe vuruşu kullanacak.
Fraport TAV Antalyaspor takımından Fernando Martins sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Fraport TAV Antalyaspor takımından Fernando Martins sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Fernando Martins ile Fraport TAV Antalyaspor takımı köşe vuruşu kullanacak.
Fraport TAV Antalyaspor takımından Alassane Ndao ceza sahası içinde sağ çaprazdan ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Medipol Başakşehir takımında Tolga Ciğerci faul yapıyor.
Fraport TAV Antalyaspor takımının orta saha çizgisine yakın bir noktada kazandığı serbest vuruş için topun başına Bünyamin Balcı geçiyor.
Veysel Sarı, ceza sahasına yakın bir noktada Ömer Ali Şahiner tarafından faule maruz kalıyor.
Fraport TAV Antalyaspor takımının ceza sahasının hemen dışındaki bir noktada kazandığı serbest vuruş için topun başına Ruud Boffin geçiyor.
Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.