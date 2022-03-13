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Adana Demirspor - Demir Grup Sivasspor Canlı Maç Anlatımı
Maçın ilk yarısı 0-1 sonuçlanıyor
Demir Grup Sivasspor takımında Caner Osmanpaşa faul yapıyor. Ceza sahasının dışında bir noktada faul yapılan oyuncu Samet Akaydin.
Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Kaan Kanak ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Demir Grup Sivasspor, Fayçal Fajr ile köşe vuruşu kullanıyor.
Pedro Henrique tarafından çekilen şutu, kaleci kurtarıyor.
Pedro Henrique, rakip ceza sahasına girmeden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
Adana Demirspor takımından Yunus Akgün ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Adana Demirspor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Matias Vargas.
Demir Grup Sivasspor takımında Erdoğan Yeşilyurt hakem Çağdaş Altay tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.
Matias Vargas, Erdoğan Yeşilyurt tarafından faule maruz kalıyor.
Adana Demirspor takımından Birkir Bjarnason ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Hakem Çağdaş Altay yardımcı hakemine uyarak ofsayt bayrağını Mario Balotelli için kaldırdı.
Fayçal Fajr ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Max Gradel ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Adana Demirspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Arijanet Muric geçiyor.
Arijanet Muric, Olarenwaju Kayode tarafından faulle durduruluyor.
Demir Grup Sivasspor, Ali Şaşal Vural ile serbest vuruş kullanacak.
Adana Demirspor takımında Matias Vargas faul yapıyor.
Demir Grup Sivasspor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Ali Şaşal Vural.
Erdoğan Yeşilyurt, Mario Balotelli tarafından faule maruz kalıyor.
Adana Demirspor takımının orta yuvarlakta kazandığı serbest vuruş için topun başına Matias Vargas geçiyor.
Hakan Arslan – Matias Vargas mücadelesinde hakem, orta yuvarlakta Adana Demirspor lehine faul kararı veriyor.
Bu dakikada Demir Grup Sivasspor takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi sağ çaprazdan gören bir noktadan çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.Şutu çeken isim Fredrik Ulvestad
Max Gradel, gol pasını veren isim.
GOL! Pedro Henrique Demir Grup Sivasspor takımını öne geçiren golü atıyor.
Demir Grup Sivasspor takımından Max Gradel sol kanatta ceza sahası yan çizgisinden ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Ceza sahası içinde sağ çaprazdan Yunus Akgün ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Demir Grup Sivasspor, Fayçal Fajr ile orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinden serbest vuruş kullanacak.
Adana Demirspor takımında Birkir Bjarnason orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde topu eliyle kontrol ediyor.
Max Gradel altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Matias Vargas ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Adana Demirspor, Matias Vargas ile köşe vuruşu kullanıyor.
Birkir Bjarnason tarafından çekilen şutu, kaleci kurtarıyor.
Adana Demirspor adına şanssız an Sinan Kurt tarafından yapılan vuruş direkten dönüyor
Demir Grup Sivasspor, Dimitrios Goutas ile rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşıdan gören bir noktadan serbest vuruş kullanacak.
Birkir Bjarnason ile Dimitrios Goutas arasındaki mücadele hakem tarafından faul gerekçesiyle durduruluyor. Faulü yapan oyuncu Birkir Bjarnason. Ceza sahası yayına yakın bir noktadan Demir Grup Sivasspor takımı oyuna başlayacak.
Mario Balotelli, yarı alanın ortalarında kaleye uzak mesafede Dimitrios Goutas tarafından faule maruz kalıyor.
Adana Demirspor, Benjamin Stambouli ile yarı alanın ortalarında kaleye uzak mesafeden serbest vuruş kullanacak.
Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Jonas Svensson ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Adana Demirspor takımından Mario Balotelli tarafından çekilen şut kaleci tarafından kurtarılıyor.
Demir Grup Sivasspor, Fredrik Ulvestad ile yarı alanının ortalarında taç çizgisine yakın bir noktada serbest vuruş kullanacak.
Pedro Henrique, Benjamin Stambouli tarafından faulle durduruluyor. Demir Grup Sivasspor, yarı alanının ortalarında taç çizgisine yakın bir noktada serbest vuruş kullanacak.
Sağ kanatta rakip yarı alanın ilk metrelerinde Pedro Henrique için ofsayt bayrağı kalkıyor.
Adana Demirspor takımından Benjamin Stambouli sol çapraz bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Adana Demirspor, Matias Vargas ile serbest vuruş kullanacak.
Hakem, Pedro Henrique tarafından topa elle müdahale edildiğini işaret ediyor.
Adana Demirspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Tayyip Talha Sanuç geçiyor.
Yunus Akgün, Ziya Erdal tarafından faulle durduruluyor.
Hakem Çağdaş Altay yardımcı hakemine uyarak ofsayt bayrağını Pedro Henrique için kaldırdı.
Demir Grup Sivasspor, Fredrik Ulvestad ile serbest vuruş kullanacak.
Adana Demirspor takımında Benjamin Stambouli faul yapıyor.
Adana Demirspor, Matias Vargas ile köşe vuruşu kullanıyor.
Adana Demirspor takımından Matias Vargas sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.