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Stadyum Yeni Adana Stadyumu Hakem Çağdaş Altay Maç Saati 13 Mart 16:00
İYS
İY: 0 - 1
0 1
Adana Demirspor
Adana Demirspor
Demir Grup Sivasspor
Demir Grup Sivasspor
28' Pedro Henrique

Canlı Maç Anlatımı Adana Demirspor - Demir Grup Sivasspor Canlı Maç Anlatımı

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    45'

    Maçın ilk yarısı 0-1 sonuçlanıyor

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    45'
    Faul | Demir Grup Sivasspor

    Demir Grup Sivasspor takımında Caner Osmanpaşa faul yapıyor. Ceza sahasının dışında bir noktada faul yapılan oyuncu Samet Akaydin.

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    45'
    İsabetsiz Orta | Adana Demirspor

    Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Kaan Kanak ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

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    45'
    Korner | Demir Grup Sivasspor

    Demir Grup Sivasspor, Fayçal Fajr ile köşe vuruşu kullanıyor.

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    45'
    İsabetli Şut | Demir Grup Sivasspor

    Pedro Henrique tarafından çekilen şutu, kaleci kurtarıyor.

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    43'
    İsabetsiz Şut | Demir Grup Sivasspor

    Pedro Henrique, rakip ceza sahasına girmeden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

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    43'
    İsabetsiz Orta | Adana Demirspor

    Adana Demirspor takımından Yunus Akgün ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

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    42'
    Frikik | Adana Demirspor

    Adana Demirspor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Matias Vargas.

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    41'
    Sarı Kart | Demir Grup Sivasspor

    Demir Grup Sivasspor takımında Erdoğan Yeşilyurt hakem Çağdaş Altay tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

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    41'
    Faul | Demir Grup Sivasspor

    Matias Vargas, Erdoğan Yeşilyurt tarafından faule maruz kalıyor.

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    41'
    İsabetsiz Orta | Adana Demirspor

    Adana Demirspor takımından Birkir Bjarnason ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

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    39'
    Ofsayt | Adana Demirspor

    Hakem Çağdaş Altay yardımcı hakemine uyarak ofsayt bayrağını Mario Balotelli için kaldırdı.

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    38'
    İsabetsiz Orta | Demir Grup Sivasspor

    Fayçal Fajr ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    38'
    İsabetsiz Orta | Demir Grup Sivasspor

    Max Gradel ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

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    38'
    Frikik | Adana Demirspor

    Adana Demirspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Arijanet Muric geçiyor.

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    38'
    Faul | Demir Grup Sivasspor

    Arijanet Muric, Olarenwaju Kayode tarafından faulle durduruluyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    37'
    Frikik | Demir Grup Sivasspor

    Demir Grup Sivasspor, Ali Şaşal Vural ile serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    37'
    Faul | Adana Demirspor

    Adana Demirspor takımında Matias Vargas faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    36'
    Frikik | Demir Grup Sivasspor

    Demir Grup Sivasspor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Ali Şaşal Vural.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    35'
    Faul | Adana Demirspor

    Erdoğan Yeşilyurt, Mario Balotelli tarafından faule maruz kalıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    34'
    Frikik | Adana Demirspor

    Adana Demirspor takımının orta yuvarlakta kazandığı serbest vuruş için topun başına Matias Vargas geçiyor.

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    33'
    Faul | Demir Grup Sivasspor

    Hakan Arslan – Matias Vargas mücadelesinde hakem, orta yuvarlakta Adana Demirspor lehine faul kararı veriyor.

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    33'
    İsabetsiz Şut | Demir Grup Sivasspor

    Bu dakikada Demir Grup Sivasspor takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi sağ çaprazdan gören bir noktadan çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.Şutu çeken isim Fredrik Ulvestad

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    28'
    Asist | Demir Grup Sivasspor

    Max Gradel, gol pasını veren isim.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    28'
    Gooolll | Demir Grup Sivasspor

    GOL! Pedro Henrique Demir Grup Sivasspor takımını öne geçiren golü atıyor.

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    27'
    İsabetsiz Orta | Demir Grup Sivasspor

    Demir Grup Sivasspor takımından Max Gradel sol kanatta ceza sahası yan çizgisinden ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

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    26'
    İsabetsiz Orta | Adana Demirspor

    Ceza sahası içinde sağ çaprazdan Yunus Akgün ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

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    25'
    Frikik | Demir Grup Sivasspor

    Demir Grup Sivasspor, Fayçal Fajr ile orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinden serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    25'
    Elle Oynama | Adana Demirspor

    Adana Demirspor takımında Birkir Bjarnason orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde topu eliyle kontrol ediyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    21'
    İsabetsiz Şut | Demir Grup Sivasspor

    Max Gradel altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    20'
    İsabetsiz Orta | Adana Demirspor

    Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Matias Vargas ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    20'
    Korner | Adana Demirspor

    Adana Demirspor, Matias Vargas ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    19'
    İsabetli Şut | Adana Demirspor

    Birkir Bjarnason tarafından çekilen şutu, kaleci kurtarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    17'
    | Adana Demirspor

    Adana Demirspor adına şanssız an Sinan Kurt tarafından yapılan vuruş direkten dönüyor

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    16'
    Frikik | Demir Grup Sivasspor

    Demir Grup Sivasspor, Dimitrios Goutas ile rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşıdan gören bir noktadan serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    16'
    Faul | Adana Demirspor

    Birkir Bjarnason ile Dimitrios Goutas arasındaki mücadele hakem tarafından faul gerekçesiyle durduruluyor. Faulü yapan oyuncu Birkir Bjarnason. Ceza sahası yayına yakın bir noktadan Demir Grup Sivasspor takımı oyuna başlayacak.

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    13'
    Faul | Demir Grup Sivasspor

    Mario Balotelli, yarı alanın ortalarında kaleye uzak mesafede Dimitrios Goutas tarafından faule maruz kalıyor.

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    13'
    Frikik | Adana Demirspor

    Adana Demirspor, Benjamin Stambouli ile yarı alanın ortalarında kaleye uzak mesafeden serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    13'
    İsabetsiz Orta | Adana Demirspor

    Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Jonas Svensson ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    13'
    İsabetli Şut | Adana Demirspor

    Adana Demirspor takımından Mario Balotelli tarafından çekilen şut kaleci tarafından kurtarılıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    10'
    Frikik | Demir Grup Sivasspor

    Demir Grup Sivasspor, Fredrik Ulvestad ile yarı alanının ortalarında taç çizgisine yakın bir noktada serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    10'
    Faul | Adana Demirspor

    Pedro Henrique, Benjamin Stambouli tarafından faulle durduruluyor. Demir Grup Sivasspor, yarı alanının ortalarında taç çizgisine yakın bir noktada serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    7'
    Ofsayt | Demir Grup Sivasspor

    Sağ kanatta rakip yarı alanın ilk metrelerinde Pedro Henrique için ofsayt bayrağı kalkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    7'
    İsabetsiz Orta | Adana Demirspor

    Adana Demirspor takımından Benjamin Stambouli sol çapraz bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    6'
    Frikik | Adana Demirspor

    Adana Demirspor, Matias Vargas ile serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    6'
    Elle Oynama | Demir Grup Sivasspor

    Hakem, Pedro Henrique tarafından topa elle müdahale edildiğini işaret ediyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    6'
    Frikik | Adana Demirspor

    Adana Demirspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Tayyip Talha Sanuç geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    5'
    Faul | Demir Grup Sivasspor

    Yunus Akgün, Ziya Erdal tarafından faulle durduruluyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    5'
    Ofsayt | Demir Grup Sivasspor

    Hakem Çağdaş Altay yardımcı hakemine uyarak ofsayt bayrağını Pedro Henrique için kaldırdı.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    5'
    Frikik | Demir Grup Sivasspor

    Demir Grup Sivasspor, Fredrik Ulvestad ile serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    4'
    Faul | Adana Demirspor

    Adana Demirspor takımında Benjamin Stambouli faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    2'
    Korner | Adana Demirspor

    Adana Demirspor, Matias Vargas ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    2'
    İsabetsiz Orta | Adana Demirspor

    Adana Demirspor takımından Matias Vargas sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    1'

    Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.

Adana Demirspor Demir Grup Sivasspor Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Adana Demirspor Adana Demirspor
0 0 %
Demir Grup Sivasspor Demir Grup Sivasspor
İsabetli Şut
3
2
İsabetsiz Şut
1
3
Kurtarış
1
3
Korner
2
1
Faul
6
7
Ofsayt
1
2
Sarı Kart
0
1
Kırmızı Kart
0
0

Adana Demirspor Demir Grup Sivasspor Maç Kadroları

Adana Demirspor Adana Demirspor İlk 11

Teknik Direktör: Vincenzo Montella

Demir Grup Sivasspor Demir Grup Sivasspor İlk 11

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Adana Demirspor Adana Demirspor Yedekler

Demir Grup Sivasspor Demir Grup Sivasspor Yedekler

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