SPOR

CANLI
Tüm maçlar
Stadyum Medical Park Stadyumu Hakem Ali Şansalan Maç Saati 12 Mart 19:00
23'
0 0
Trabzonspor
Trabzonspor
Göztepe
Göztepe

Canlı Maç Anlatımı Trabzonspor - Göztepe Canlı Maç Anlatımı

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    22'
    Engellenen Şut | Göztepe

    Aytaç Kara tarafından çekilen şutu, savunma araya girerek önlüyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    21'
    İsabetli Şut | Trabzonspor

    Ceza sahası içinde topla buluşan Andreas Cornelius, sol çaprazdan kaleye şut çekiyor, kaleci İrfan Can Eğribayat kurtarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    20'
    İsabetsiz Orta | Trabzonspor

    Bruno Peres ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    18'
    İsabetsiz Orta | Trabzonspor

    Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Bruno Peres ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    16'
    Frikik | Trabzonspor

    Trabzonspor takımında, orta saha çizgisine yakın bir noktada kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Berat Özdemir.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    16'
    Faul | Göztepe

    Andreas Cornelius, Kerim Alıcı tarafından faulle durduruluyor. Trabzonspor, orta saha çizgisine yakın bir noktada serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    14'
    İsabetsiz Şut | Trabzonspor

    Ceza sahası içinde topla buluşan Anthony Nwakaeme, sol çaprazdan vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    13'
    İsabetsiz Orta | Göztepe

    Sağ kanatta rakip yarı alanın ortalarında taç çizgisine yakın bir noktadan Kerim Alıcı ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    13'
    İsabetsiz Orta | Trabzonspor

    Trabzonspor takımından Andreas Cornelius ceza sahası içinde sağ çaprazdan ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    12'
    İsabetsiz Orta | Göztepe

    Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Cherif Ndiaye ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    10'
    Engellenen Şut | Göztepe

    Bu dakikada Göztepe takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahası içi sağ çaprazından çekilen şut defansın son anda araya girmesi ile engelleniyor. Şutu çeken isim Franco Di Santo

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    8'
    İsabetsiz Orta | Göztepe

    Sol kanatta rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi çaprazdan gören bir noktadan Soner Aydoğdu ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    8'
    İsabetsiz Orta | Göztepe

    Sol kanatta ceza sahası yan çizgisinden Franco Di Santo ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    3'
    Frikik | Göztepe

    Göztepe takımında, orta saha çizgisine yakın bir noktada kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Soner Aydoğdu.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    3'
    Faul | Trabzonspor

    Trabzonspor takımında Abdülkadir Ömür faul yapıyor. Orta saha çizgisine yakın bir noktada faul yapılan oyuncu Obinna Nwobodo.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    2'
    Faul | Göztepe

    Anthony Nwakaeme, orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde Kerim Alıcı tarafından faule maruz kalıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    2'
    Frikik | Trabzonspor

    Orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde kazanılan serbest vuruşu Trabzonspor adına Anders Trondsen kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    1'

    İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.

Trabzonspor Göztepe Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Trabzonspor Trabzonspor
0 0 %
Göztepe Göztepe
İsabetli Şut
1
1
İsabetsiz Şut
1
2
Kurtarış
1
1
Korner
0
1
Faul
1
2
Ofsayt
0
0
Sarı Kart
0
0
Kırmızı Kart
0
0

Trabzonspor Göztepe Maç Kadroları

Trabzonspor Trabzonspor İlk 11

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Göztepe Göztepe İlk 11

Teknik Direktör: Stjepan Tomas

Trabzonspor Trabzonspor Yedekler

Göztepe Göztepe Yedekler

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.