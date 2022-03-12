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Trabzonspor - Göztepe Canlı Maç Anlatımı
Aytaç Kara tarafından çekilen şutu, savunma araya girerek önlüyor.
Ceza sahası içinde topla buluşan Andreas Cornelius, sol çaprazdan kaleye şut çekiyor, kaleci İrfan Can Eğribayat kurtarıyor.
Bruno Peres ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Bruno Peres ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Trabzonspor takımında, orta saha çizgisine yakın bir noktada kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Berat Özdemir.
Andreas Cornelius, Kerim Alıcı tarafından faulle durduruluyor. Trabzonspor, orta saha çizgisine yakın bir noktada serbest vuruş kullanacak.
Ceza sahası içinde topla buluşan Anthony Nwakaeme, sol çaprazdan vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
Sağ kanatta rakip yarı alanın ortalarında taç çizgisine yakın bir noktadan Kerim Alıcı ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Trabzonspor takımından Andreas Cornelius ceza sahası içinde sağ çaprazdan ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Cherif Ndiaye ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Bu dakikada Göztepe takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahası içi sağ çaprazından çekilen şut defansın son anda araya girmesi ile engelleniyor. Şutu çeken isim Franco Di Santo
Sol kanatta rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi çaprazdan gören bir noktadan Soner Aydoğdu ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Sol kanatta ceza sahası yan çizgisinden Franco Di Santo ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Göztepe takımında, orta saha çizgisine yakın bir noktada kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Soner Aydoğdu.
Trabzonspor takımında Abdülkadir Ömür faul yapıyor. Orta saha çizgisine yakın bir noktada faul yapılan oyuncu Obinna Nwobodo.
Anthony Nwakaeme, orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde Kerim Alıcı tarafından faule maruz kalıyor.
Orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde kazanılan serbest vuruşu Trabzonspor adına Anders Trondsen kullanacak.
İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.