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Kasımpaşa - Çaykur Rizespor Canlı Maç Anlatımı
Haris Hajradinovic önemli bir poziyonu değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Haris Hajradinovic tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
Valentin Eysseric ile Kasımpaşa takımı köşe vuruşu kullanacak.
Çaykur Rizespor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Selim Ay.
Lebogang Phiri, Haris Hajradinovic tarafından faulle durduruluyor.
Awer Mabil tarafından çekilen şutu, kaleci kurtarıyor.
Kasımpaşa takımından Haris Hajradinovic ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Kasımpaşa takımından Jackson Muleka tarafından çekilen şut kaleci tarafından kurtarılıyor.
Mortadha Ben Ouanes tarafından çekilen şutu, kaleci kurtarıyor.
Kasımpaşa takımından Jackson Muleka tarafından çekilen şut kaleci tarafından kurtarılıyor.
Çaykur Rizespor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Gökhan Akkan.
Kasımpaşa takımında Jackson Muleka topu eliyle oynadığından hakemi oyunu durduruyor.
Kasımpaşa takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Ertuğrul Taşkıran geçiyor.
Doğucan Haspolat, Fernando Boldrin tarafından faulle durdurulduğu için Kasımpaşa serbest vuruş kullanacak.
Çaykur Rizespor takımından Tyler Boyd ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
GOL! Awer Mabil takımını öne geçiren golü atıyor.
Taç çizgisine yakın bir noktadan kazanılan serbest vuruşu Çaykur Rizespor adına Fernando Boldrin kullanacak.
Doğucan Haspolat – Gedson Fernandes mücadelesinde hakem, taç çizgisine yakın bir noktada Çaykur Rizespor lehine faul kararı veriyor.
Kasımpaşa takımından Awer Mabil sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Kasımpaşa takımından Jackson Muleka şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Ceza sahası içinde topla buluşan Lebogang Phiri, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
Jackson Muleka ofsayta yakalanıyor.
Fernando Boldrin tarafından çekilen şutu, kaleci kurtarıyor.
Çaykur Rizespor takımında, yarı alanın ortalarında kaleye uzak sayılabilecek bir mesafede kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Sebastian Holmen.
Haris Hajradinovic - Gedson Fernandes mücadelesinde hakem, Kasımpaşa yarı alanının ortalarında kaleye uzak bir mesafede Çaykur Rizespor lehine faul kararı veriyor.
Çaykur Rizespor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Gökhan Akkan geçiyor.
Kasımpaşa takımında Mamadou Fall faul yapıyor.
Kasımpaşa takımından Florent Hadergjonaj sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Kasımpaşa takımından Florent Hadergjonaj sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Awer Mabil ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Eren Albayrak ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Çaykur Rizespor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Fernando Boldrin geçiyor.
Hakem, Mortadha Ben Ouanes tarafından topa elle müdahale edildiğini işaret ediyor.
Haris Hajradinovic ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Çaykur Rizespor takımında, orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Fernando Boldrin.
Fernando Boldrin, Doğucan Haspolat tarafından faulle durduruluyor. Çaykur Rizespor, orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinden serbest vuruş kullanacak.
Valentin Eysseric ile Kasımpaşa takımı köşe vuruşu kullanacak.
Haris Hajradinovic tarafından çekilen şutu, savunma araya girerek önlüyor.
Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Valentin Eysseric ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.