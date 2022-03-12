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Stadyum Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu Hakem Sarper Barış Saka Maç Saati 12 Mart 16:00
42'
1 0
Kasımpaşa
Kasımpaşa
Çaykur Rizespor
Çaykur Rizespor
Awer Mabil 27'

Canlı Maç Anlatımı Kasımpaşa - Çaykur Rizespor Canlı Maç Anlatımı

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    39'
    İsabetsiz Şut | Kasımpaşa

    Haris Hajradinovic önemli bir poziyonu değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Haris Hajradinovic tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

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    38'
    Korner | Kasımpaşa

    Valentin Eysseric ile Kasımpaşa takımı köşe vuruşu kullanacak.

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    38'
    Frikik | Çaykur Rizespor

    Çaykur Rizespor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Selim Ay.

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    38'
    Faul | Kasımpaşa

    Lebogang Phiri, Haris Hajradinovic tarafından faulle durduruluyor.

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    38'
    İsabetli Şut | Kasımpaşa

    Awer Mabil tarafından çekilen şutu, kaleci kurtarıyor.

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    38'
    İsabetsiz Orta | Kasımpaşa

    Kasımpaşa takımından Haris Hajradinovic ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

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    37'
    İsabetli Şut | Kasımpaşa

    Kasımpaşa takımından Jackson Muleka tarafından çekilen şut kaleci tarafından kurtarılıyor.

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    34'
    İsabetli Şut | Kasımpaşa

    Mortadha Ben Ouanes tarafından çekilen şutu, kaleci kurtarıyor.

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    33'
    İsabetli Şut | Kasımpaşa

    Kasımpaşa takımından Jackson Muleka tarafından çekilen şut kaleci tarafından kurtarılıyor.

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    32'
    Frikik | Çaykur Rizespor

    Çaykur Rizespor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Gökhan Akkan.

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    32'
    Elle Oynama | Kasımpaşa

    Kasımpaşa takımında Jackson Muleka topu eliyle oynadığından hakemi oyunu durduruyor.

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    30'
    Frikik | Kasımpaşa

    Kasımpaşa takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Ertuğrul Taşkıran geçiyor.

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    29'
    Faul | Çaykur Rizespor

    Doğucan Haspolat, Fernando Boldrin tarafından faulle durdurulduğu için Kasımpaşa serbest vuruş kullanacak.

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    29'
    İsabetsiz Orta | Çaykur Rizespor

    Çaykur Rizespor takımından Tyler Boyd ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

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    27'
    Gooolll | Kasımpaşa

    GOL! Awer Mabil takımını öne geçiren golü atıyor.

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    26'
    Frikik | Çaykur Rizespor

    Taç çizgisine yakın bir noktadan kazanılan serbest vuruşu Çaykur Rizespor adına Fernando Boldrin kullanacak.

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    26'
    Faul | Kasımpaşa

    Doğucan Haspolat – Gedson Fernandes mücadelesinde hakem, taç çizgisine yakın bir noktada Çaykur Rizespor lehine faul kararı veriyor.

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    25'
    İsabetsiz Orta | Kasımpaşa

    Kasımpaşa takımından Awer Mabil sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    25'
    İsabetsiz Şut | Kasımpaşa

    Kasımpaşa takımından Jackson Muleka şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    24'
    İsabetsiz Şut | Çaykur Rizespor

    Ceza sahası içinde topla buluşan Lebogang Phiri, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

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    21'
    Ofsayt | Kasımpaşa

    Jackson Muleka ofsayta yakalanıyor.

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    20'
    İsabetli Şut | Çaykur Rizespor

    Fernando Boldrin tarafından çekilen şutu, kaleci kurtarıyor.

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    17'
    Frikik | Çaykur Rizespor

    Çaykur Rizespor takımında, yarı alanın ortalarında kaleye uzak sayılabilecek bir mesafede kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Sebastian Holmen.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    17'
    Faul | Kasımpaşa

    Haris Hajradinovic - Gedson Fernandes mücadelesinde hakem, Kasımpaşa yarı alanının ortalarında kaleye uzak bir mesafede Çaykur Rizespor lehine faul kararı veriyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    16'
    Frikik | Çaykur Rizespor

    Çaykur Rizespor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Gökhan Akkan geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    14'
    Faul | Kasımpaşa

    Kasımpaşa takımında Mamadou Fall faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    14'
    İsabetsiz Orta | Kasımpaşa

    Kasımpaşa takımından Florent Hadergjonaj sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    11'
    İsabetsiz Orta | Kasımpaşa

    Kasımpaşa takımından Florent Hadergjonaj sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    6'
    İsabetsiz Orta | Kasımpaşa

    Awer Mabil ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    6'
    İsabetsiz Orta | Çaykur Rizespor

    Eren Albayrak ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    5'
    Frikik | Çaykur Rizespor

    Çaykur Rizespor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Fernando Boldrin geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    5'
    Elle Oynama | Kasımpaşa

    Hakem, Mortadha Ben Ouanes tarafından topa elle müdahale edildiğini işaret ediyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    4'
    İsabetsiz Orta | Kasımpaşa

    Haris Hajradinovic ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    3'
    Frikik | Çaykur Rizespor

    Çaykur Rizespor takımında, orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Fernando Boldrin.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    3'
    Faul | Kasımpaşa

    Fernando Boldrin, Doğucan Haspolat tarafından faulle durduruluyor. Çaykur Rizespor, orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinden serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    2'
    Korner | Kasımpaşa

    Valentin Eysseric ile Kasımpaşa takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    2'
    Engellenen Şut | Kasımpaşa

    Haris Hajradinovic tarafından çekilen şutu, savunma araya girerek önlüyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    2'
    İsabetsiz Orta | Kasımpaşa

    Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Valentin Eysseric ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    1'

    Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.

Kasımpaşa Çaykur Rizespor Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Kasımpaşa Kasımpaşa
0 0 %
Çaykur Rizespor Çaykur Rizespor
İsabetli Şut
5
1
İsabetsiz Şut
3
1
Kurtarış
1
4
Korner
2
0
Faul
7
1
Ofsayt
1
0
Sarı Kart
0
0
Kırmızı Kart
0
0

Kasımpaşa Çaykur Rizespor Maç Kadroları

Kasımpaşa Kasımpaşa İlk 11

Teknik Direktör: Sami Uğurlu

Çaykur Rizespor Çaykur Rizespor İlk 11

Teknik Direktör: Bülent Korkmaz

Kasımpaşa Kasımpaşa Yedekler

Çaykur Rizespor Çaykur Rizespor Yedekler

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