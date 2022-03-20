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Stadyum Kalyon Stadyumu Hakem Arda Kardeşler Maç Saati 20 Mart 16:00
5'
0 0
Gaziantep FK
Gaziantep FK
Galatasaray
Galatasaray

Canlı Maç Anlatımı Gaziantep FK - Galatasaray Canlı Maç Anlatımı

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    1'

    Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.

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    1'
    İsabetsiz Şut | Gaziantep FK

    Muhammet Demir önemli bir poziyonu değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Muhammet Demir tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

Gaziantep FK Galatasaray Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Gaziantep FK Gaziantep FK
0 0 %
Galatasaray Galatasaray
İsabetli Şut
0
0
İsabetsiz Şut
1
0
Kurtarış
0
0
Korner
0
0
Faul
0
0
Ofsayt
0
0
Sarı Kart
0
0
Kırmızı Kart
0
0

Gaziantep FK Galatasaray Maç Kadroları

Gaziantep FK Gaziantep FK İlk 11

Teknik Direktör: Erol Bulut

Galatasaray Galatasaray İlk 11

Teknik Direktör: Domenec Torrent

Gaziantep FK Gaziantep FK Yedekler

Galatasaray Galatasaray Yedekler

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