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Gaziantep FK - Galatasaray Canlı Maç Anlatımı
Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.
Muhammet Demir önemli bir poziyonu değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Muhammet Demir tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.