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Adana Demirspor - Medipol Başakşehir Canlı Maç Anlatımı
Deniz Türüç, rakip ceza sahasına girmeden kaleye şut çekiyor, kaleci Arijanet Muric kurtarıyor.
Adana Demirspor takımından Yunus Akgün ceza sahası içinde sağ çaprazdan ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Medipol Başakşehir, Salih Uçan ile serbest vuruş kullanacak.
Stefano Okaka, Samet Akaydin tarafından faule maruz kalıyor.
Yunus Akgün şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.
Adana Demirspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Gökhan İnler geçiyor.
Medipol Başakşehir takımında Stefano Okaka faul yapıyor.
Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Yunus Akgün ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Yunus Akgün ile Adana Demirspor takımı köşe vuruşu kullanacak.
Medipol Başakşehir takımında Youssouf Ndayishimiye, sarı kart görüyor.
Medipol Başakşehir, Youssouf Ndayishimiye ile serbest vuruş kullanacak.
Stefano Okaka, Samet Akaydin tarafından faulle durdurulduğu için Medipol Başakşehir serbest vuruş kullanacak.
Alper Uludağ ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Sağ kanatta ceza sahasının hemen dışında kazanılan serbest vuruşu Medipol Başakşehir adına Leo Duarte kullanacak.
Adana Demirspor takımında Britt Assombalonga faul yapıyor.
Medipol Başakşehir takımının ceza sahası ön çizgisine yakın bir noktada tehlikeli bir noktada kazandığı serbest vuruş için topun başına Lucas Lima geçiyor.
Matias Vargas ile Youssouf Ndayishimiye arasındaki mücadele hakem tarafından faul nedeniyle durduruluyor. Faulü yapan oyuncu Matias Vargas. Ceza sahası sağ çağrazından Medipol Başakşehir takımı oyuna başlayacak.
Adana Demirspor takımının orta saha çizgisine yakın bir noktada kazandığı serbest vuruş için topun başına Samet Akaydin geçiyor.
Medipol Başakşehir takımında Stefano Okaka faul yapıyor.
Adana Demirspor takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Gökhan İnler tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Babajide Akintola ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Yarı alanın ortalarında kaleye uzak mesafeden kazanılan serbest vuruşu Medipol Başakşehir adına Salih Uçan kullanacak.
Gökhan İnler - Salih Uçan mücadelesinde hakem, Adana Demirspor yarı alanının ortalarında kaleye uzak bir mesafede Medipol Başakşehir lehine faul kararı veriyor.
Adana Demirspor adına şanssız an Matias Vargas tarafından yapılan vuruş direkten dönüyor
Adana Demirspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Matias Vargas geçiyor.
Medipol Başakşehir takımında Leo Duarte faul yapıyor.
Medipol Başakşehir, Şener Özbayraklı ile serbest vuruş kullanacak.
Stefano Okaka, taç çizgisine yakın bir yerde Tayyip Talha Sanuç tarafından faulle durduruluyor.
Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Lucas Lima ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Lucas Lima ile Medipol Başakşehir takımı köşe vuruşu kullanacak.
Medipol Başakşehir takımından Salih Uçan rakip ceza sahası önünden ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Adana Demirspor takımından Yunus Akgün ceza sahası içinde sağ çaprazdan ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Babajide Akintola penaltı noktası çevresinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Matias Vargas ile Adana Demirspor takımı köşe vuruşu kullanacak.
Rakip ceza sahası önünden Trezeguet ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Ceza sahası içinde topla buluşan Tayyip Talha Sanuç, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
Matias Vargas ile Adana Demirspor takımı köşe vuruşu kullanacak.
Adana Demirspor takımı Jonas Svensson ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Jonas Svensson tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.
Medipol Başakşehir takımından Salih Uçan sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Medipol Başakşehir, Salih Uçan ile köşe vuruşu kullanıyor.
Medipol Başakşehir, Salih Uçan ile köşe vuruşu kullanıyor.
Deniz Türüç ceza sahası içinde sağ çaprazdan şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.
Samet Akaydin ile Stefano Okaka arasındaki mücadele hakem tarafından faul gerekçesiyle durduruluyor. Faulü yapan oyuncu Samet Akaydin. Yarı alanın ortalarından Medipol Başakşehir takımı oyuna başlayacak.
Medipol Başakşehir, Salih Uçan ile yarı alanının ortalarında taç çizgisine yakın bir noktada serbest vuruş kullanacak.
Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.