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Stadyum Yeni Adana Stadyumu Hakem Yaşar Kemal Uğurlu Maç Saati 19 Mart 16:00
39'
1 0
Adana Demirspor
Adana Demirspor
Medipol Başakşehir
Medipol Başakşehir
Tayyip Talha Sanuç 38'

Canlı Maç Anlatımı Adana Demirspor - Medipol Başakşehir Canlı Maç Anlatımı

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    37'
    İsabetli Şut | Medipol Başakşehir

    Deniz Türüç, rakip ceza sahasına girmeden kaleye şut çekiyor, kaleci Arijanet Muric kurtarıyor.

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    36'
    İsabetsiz Orta | Adana Demirspor

    Adana Demirspor takımından Yunus Akgün ceza sahası içinde sağ çaprazdan ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

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    34'
    Frikik | Medipol Başakşehir

    Medipol Başakşehir, Salih Uçan ile serbest vuruş kullanacak.

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    34'
    Faul | Adana Demirspor

    Stefano Okaka, Samet Akaydin tarafından faule maruz kalıyor.

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    34'
    İsabetsiz Şut | Adana Demirspor

    Yunus Akgün şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.

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    33'
    Frikik | Adana Demirspor

    Adana Demirspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Gökhan İnler geçiyor.

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    33'
    Faul | Medipol Başakşehir

    Medipol Başakşehir takımında Stefano Okaka faul yapıyor.

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    31'
    İsabetsiz Orta | Adana Demirspor

    Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Yunus Akgün ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

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    31'
    Korner | Adana Demirspor

    Yunus Akgün ile Adana Demirspor takımı köşe vuruşu kullanacak.

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    29'
    Sarı Kart | Medipol Başakşehir

    Medipol Başakşehir takımında Youssouf Ndayishimiye, sarı kart görüyor.

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    27'
    Frikik | Medipol Başakşehir

    Medipol Başakşehir, Youssouf Ndayishimiye ile serbest vuruş kullanacak.

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    26'
    Faul | Adana Demirspor

    Stefano Okaka, Samet Akaydin tarafından faulle durdurulduğu için Medipol Başakşehir serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    26'
    İsabetsiz Orta | Adana Demirspor

    Alper Uludağ ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

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    25'
    Frikik | Medipol Başakşehir

    Sağ kanatta ceza sahasının hemen dışında kazanılan serbest vuruşu Medipol Başakşehir adına Leo Duarte kullanacak.

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    25'
    Faul | Adana Demirspor

    Adana Demirspor takımında Britt Assombalonga faul yapıyor.

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    22'
    Frikik | Medipol Başakşehir

    Medipol Başakşehir takımının ceza sahası ön çizgisine yakın bir noktada tehlikeli bir noktada kazandığı serbest vuruş için topun başına Lucas Lima geçiyor.

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    22'
    Faul | Adana Demirspor

    Matias Vargas ile Youssouf Ndayishimiye arasındaki mücadele hakem tarafından faul nedeniyle durduruluyor. Faulü yapan oyuncu Matias Vargas. Ceza sahası sağ çağrazından Medipol Başakşehir takımı oyuna başlayacak.

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    21'
    Frikik | Adana Demirspor

    Adana Demirspor takımının orta saha çizgisine yakın bir noktada kazandığı serbest vuruş için topun başına Samet Akaydin geçiyor.

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    21'
    Faul | Medipol Başakşehir

    Medipol Başakşehir takımında Stefano Okaka faul yapıyor.

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    21'
    İsabetsiz Şut | Adana Demirspor

    Adana Demirspor takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Gökhan İnler tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

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    20'
    İsabetsiz Orta | Adana Demirspor

    Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Babajide Akintola ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

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    19'
    Frikik | Medipol Başakşehir

    Yarı alanın ortalarında kaleye uzak mesafeden kazanılan serbest vuruşu Medipol Başakşehir adına Salih Uçan kullanacak.

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    19'
    Faul | Adana Demirspor

    Gökhan İnler - Salih Uçan mücadelesinde hakem, Adana Demirspor yarı alanının ortalarında kaleye uzak bir mesafede Medipol Başakşehir lehine faul kararı veriyor.

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    18'
    Direk | Adana Demirspor

    Adana Demirspor adına şanssız an Matias Vargas tarafından yapılan vuruş direkten dönüyor

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    18'
    Frikik | Adana Demirspor

    Adana Demirspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Matias Vargas geçiyor.

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    17'
    Faul | Medipol Başakşehir

    Medipol Başakşehir takımında Leo Duarte faul yapıyor.

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    15'
    Frikik | Medipol Başakşehir

    Medipol Başakşehir, Şener Özbayraklı ile serbest vuruş kullanacak.

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    15'
    Faul | Adana Demirspor

    Stefano Okaka, taç çizgisine yakın bir yerde Tayyip Talha Sanuç tarafından faulle durduruluyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    14'
    İsabetsiz Orta | Medipol Başakşehir

    Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Lucas Lima ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    14'
    Korner | Medipol Başakşehir

    Lucas Lima ile Medipol Başakşehir takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    14'
    İsabetsiz Orta | Medipol Başakşehir

    Medipol Başakşehir takımından Salih Uçan rakip ceza sahası önünden ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    11'
    İsabetsiz Orta | Adana Demirspor

    Adana Demirspor takımından Yunus Akgün ceza sahası içinde sağ çaprazdan ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    11'
    İsabetsiz Şut | Adana Demirspor

    Babajide Akintola penaltı noktası çevresinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    11'
    Korner | Adana Demirspor

    Matias Vargas ile Adana Demirspor takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    10'
    İsabetsiz Orta | Medipol Başakşehir

    Rakip ceza sahası önünden Trezeguet ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    8'
    İsabetsiz Şut | Adana Demirspor

    Ceza sahası içinde topla buluşan Tayyip Talha Sanuç, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    8'
    Korner | Adana Demirspor

    Matias Vargas ile Adana Demirspor takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    7'
    Engellenen Şut | Adana Demirspor

    Adana Demirspor takımı Jonas Svensson ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Jonas Svensson tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    6'
    İsabetsiz Orta | Medipol Başakşehir

    Medipol Başakşehir takımından Salih Uçan sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    6'
    Korner | Medipol Başakşehir

    Medipol Başakşehir, Salih Uçan ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    6'
    Korner | Medipol Başakşehir

    Medipol Başakşehir, Salih Uçan ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    4'
    Engellenen Şut | Medipol Başakşehir

    Deniz Türüç ceza sahası içinde sağ çaprazdan şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    3'
    Faul | Adana Demirspor

    Samet Akaydin ile Stefano Okaka arasındaki mücadele hakem tarafından faul gerekçesiyle durduruluyor. Faulü yapan oyuncu Samet Akaydin. Yarı alanın ortalarından Medipol Başakşehir takımı oyuna başlayacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    3'
    Frikik | Medipol Başakşehir

    Medipol Başakşehir, Salih Uçan ile yarı alanının ortalarında taç çizgisine yakın bir noktada serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    1'

    Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.

Adana Demirspor Medipol Başakşehir Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Adana Demirspor Adana Demirspor
0 0 %
Medipol Başakşehir Medipol Başakşehir
İsabetli Şut
2
1
İsabetsiz Şut
6
1
Kurtarış
1
1
Korner
4
3
Faul
7
3
Ofsayt
0
0
Sarı Kart
0
1
Kırmızı Kart
0
0

Adana Demirspor Medipol Başakşehir Maç Kadroları

Adana Demirspor Adana Demirspor İlk 11

Teknik Direktör: Vincenzo Montella

Medipol Başakşehir Medipol Başakşehir İlk 11

Teknik Direktör: Emre Belözoğlu

Adana Demirspor Adana Demirspor Yedekler

Medipol Başakşehir Medipol Başakşehir Yedekler

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