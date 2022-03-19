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Stadyum Vodafone Park Hakem Yasin Kol Maç Saati 19 Mart 19:00
42'
1 1
Beşiktaş
Beşiktaş
Atakaş Hatayspor
Atakaş Hatayspor
Michy Batshuayi 17'

Canlı Maç Anlatımı Beşiktaş - Atakaş Hatayspor Canlı Maç Anlatımı

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    39'
    İsabetsiz Orta | Beşiktaş

    Rachid Ghezzal ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

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    39'
    Frikik | Beşiktaş

    Beşiktaş takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Rachid Ghezzal geçiyor.

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    38'
    Faul | Atakaş Hatayspor

    Atakaş Hatayspor takımında Burak Öksüz faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    38'
    İsabetsiz Orta | Atakaş Hatayspor

    Sağ kanatta ceza sahası yan çizgisinden Saba Lobjanidze ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    38'
    İsabetsiz Orta | Atakaş Hatayspor

    Sağ kanatta ceza sahası yan çizgisinden Saba Lobjanidze ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    36'
    İsabetsiz Orta | Beşiktaş

    Beşiktaş takımından Valentin Rosier sağ kanatta ceza sahası yan çizgisinden ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    34'
    İsabetli Şut | Beşiktaş

    Ceza sahası içinde topla buluşan Michy Batshuayi, sol çaprazdan kaleye şut çekiyor, kaleci Munir Mohamedi kurtarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    33'
    İsabetsiz Orta | Atakaş Hatayspor

    Saba Lobjanidze ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

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    32'
    Engellenen Şut | Beşiktaş

    Bu dakikada Beşiktaş takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan çekilen şut defansın araya girmesi ile engelleniyor. Şutu çeken isim Josef De Souza

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    32'
    Korner | Beşiktaş

    Rachid Ghezzal ile Beşiktaş takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    32'
    İsabetsiz Orta | Beşiktaş

    Rachid Ghezzal ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    32'
    İsabetsiz Orta | Beşiktaş

    Sağ kanatta ceza sahası yan çizgisinden Valentin Rosier ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    32'
    Korner | Beşiktaş

    Rachid Ghezzal ile Beşiktaş takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    32'
    İsabetsiz Orta | Beşiktaş

    Beşiktaş takımından Rachid Ghezzal sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    30'
    İsabetsiz Şut | Atakaş Hatayspor

    Atakaş Hatayspor takımından Ruben Ribeiro şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    30'
    İsabetsiz Orta | Atakaş Hatayspor

    Atakaş Hatayspor takımından Onur Ergün ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    30'
    İsabetsiz Orta | Atakaş Hatayspor

    Saba Lobjanidze ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    30'
    Frikik | Atakaş Hatayspor

    Atakaş Hatayspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Saba Lobjanidze geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    29'
    Faul | Beşiktaş

    Necip Uysal - Ruben Ribeiro mücadelesinde hakem, Atakaş Hatayspor lehine faul kararı veriyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    28'
    İsabetsiz Şut | Atakaş Hatayspor

    Saba Lobjanidze önemli bir poziyonu değerlendiremiyor. Ceza sahası sol iç çaprazında Saba Lobjanidze tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    27'
    Faul | Beşiktaş

    Orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde Saba Lobjanidze, Josef De Souza tarafından faulle durduruluyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    27'
    Frikik | Atakaş Hatayspor

    Atakaş Hatayspor, Sam Adekugbe ile orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinden serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    26'
    Engellenen Şut | Beşiktaş

    Ceza sahası içinde topla buluşan Can Bozdoğan, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor,savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    24'
    İsabetsiz Orta | Atakaş Hatayspor

    Atakaş Hatayspor takımından Ruben Ribeiro sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    24'
    Korner | Atakaş Hatayspor

    Ruben Ribeiro ile Atakaş Hatayspor takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    23'
    İsabetsiz Orta | Atakaş Hatayspor

    Atakaş Hatayspor takımından Ruben Ribeiro sağ kanatta çapraz bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    22'
    İsabetsiz Orta | Atakaş Hatayspor

    Ruben Ribeiro ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    22'
    Korner | Atakaş Hatayspor

    Atakaş Hatayspor, Ruben Ribeiro ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    22'
    İsabetsiz Orta | Atakaş Hatayspor

    Atakaş Hatayspor takımından Onur Ergün rakip ceza sahası önünden ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    19'
    Frikik | Beşiktaş

    Beşiktaş, Domagoj Vida ile serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    19'
    Faul | Atakaş Hatayspor

    Atakaş Hatayspor takımında Mame Diouf faul yapıyor. Ceza sahasının önündeki bir noktada faul yapılan oyuncu Rachid Ghezzal.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    17'
    Gooolll | Beşiktaş

    GOL! Michy Batshuayi Beşiktaş takımını öne geçiren golü atıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    17'
    Asist | Beşiktaş

    Golün asistini yapan isim Rachid Ghezzal.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    15'
    Faul | Beşiktaş

    Beşiktaş takımında Cyle Larin faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    15'
    Frikik | Atakaş Hatayspor

    Atakaş Hatayspor, Munir Mohamedi ile serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    11'
    Frikik | Beşiktaş

    Beşiktaş, Josef De Souza ile orta yuvarlaktan serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    11'
    Faul | Atakaş Hatayspor

    Güven Yalçın, orta yuvarlakta Mehdi Boudjemaa tarafından faule maruz kalıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    9'
    İsabetsiz Orta | Atakaş Hatayspor

    Atakaş Hatayspor takımından Saba Lobjanidze ceza sahası içinde sağ çaprazdan ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    5'
    İsabetli Şut | Beşiktaş

    Güven Yalçın, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şut çekiyor, kaleci Munir Mohamedi kurtarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    5'
    İsabetsiz Orta | Beşiktaş

    Beşiktaş takımından Valentin Rosier sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    4'
    İsabetli Şut | Beşiktaş

    Can Bozdoğan, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şut çekiyor, kaleci Munir Mohamedi kurtarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    3'
    Korner | Beşiktaş

    Rachid Ghezzal ile Beşiktaş takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    3'
    İsabetsiz Orta | Beşiktaş

    Beşiktaş takımından Rachid Ghezzal sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    1'
    İsabetsiz Şut | Beşiktaş

    Beşiktaş takımından Cyle Larin şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    1'

    İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.

Beşiktaş Atakaş Hatayspor Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Beşiktaş Beşiktaş
0 0 %
Atakaş Hatayspor Atakaş Hatayspor
İsabetli Şut
7
1
İsabetsiz Şut
3
2
Kurtarış
0
6
Korner
3
2
Faul
4
4
Ofsayt
0
0
Sarı Kart
0
0
Kırmızı Kart
0
0

Beşiktaş Atakaş Hatayspor Maç Kadroları

Beşiktaş Beşiktaş İlk 11

Teknik Direktör: Önder Karaveli

Atakaş Hatayspor Atakaş Hatayspor İlk 11

Teknik Direktör: Ömer Erdoğan

Beşiktaş Beşiktaş Yedekler

Atakaş Hatayspor Atakaş Hatayspor Yedekler

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