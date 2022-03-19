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Beşiktaş - Atakaş Hatayspor Canlı Maç Anlatımı
Rachid Ghezzal ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Beşiktaş takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Rachid Ghezzal geçiyor.
Atakaş Hatayspor takımında Burak Öksüz faul yapıyor.
Sağ kanatta ceza sahası yan çizgisinden Saba Lobjanidze ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Sağ kanatta ceza sahası yan çizgisinden Saba Lobjanidze ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Beşiktaş takımından Valentin Rosier sağ kanatta ceza sahası yan çizgisinden ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Ceza sahası içinde topla buluşan Michy Batshuayi, sol çaprazdan kaleye şut çekiyor, kaleci Munir Mohamedi kurtarıyor.
Saba Lobjanidze ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Bu dakikada Beşiktaş takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan çekilen şut defansın araya girmesi ile engelleniyor. Şutu çeken isim Josef De Souza
Rachid Ghezzal ile Beşiktaş takımı köşe vuruşu kullanacak.
Rachid Ghezzal ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Sağ kanatta ceza sahası yan çizgisinden Valentin Rosier ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Rachid Ghezzal ile Beşiktaş takımı köşe vuruşu kullanacak.
Beşiktaş takımından Rachid Ghezzal sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Atakaş Hatayspor takımından Ruben Ribeiro şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Atakaş Hatayspor takımından Onur Ergün ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Saba Lobjanidze ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Atakaş Hatayspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Saba Lobjanidze geçiyor.
Necip Uysal - Ruben Ribeiro mücadelesinde hakem, Atakaş Hatayspor lehine faul kararı veriyor.
Saba Lobjanidze önemli bir poziyonu değerlendiremiyor. Ceza sahası sol iç çaprazında Saba Lobjanidze tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
Orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde Saba Lobjanidze, Josef De Souza tarafından faulle durduruluyor.
Atakaş Hatayspor, Sam Adekugbe ile orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinden serbest vuruş kullanacak.
Ceza sahası içinde topla buluşan Can Bozdoğan, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor,savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.
Atakaş Hatayspor takımından Ruben Ribeiro sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Ruben Ribeiro ile Atakaş Hatayspor takımı köşe vuruşu kullanacak.
Atakaş Hatayspor takımından Ruben Ribeiro sağ kanatta çapraz bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Ruben Ribeiro ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Atakaş Hatayspor, Ruben Ribeiro ile köşe vuruşu kullanıyor.
Atakaş Hatayspor takımından Onur Ergün rakip ceza sahası önünden ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Beşiktaş, Domagoj Vida ile serbest vuruş kullanacak.
Atakaş Hatayspor takımında Mame Diouf faul yapıyor. Ceza sahasının önündeki bir noktada faul yapılan oyuncu Rachid Ghezzal.
GOL! Michy Batshuayi Beşiktaş takımını öne geçiren golü atıyor.
Golün asistini yapan isim Rachid Ghezzal.
Beşiktaş takımında Cyle Larin faul yapıyor.
Atakaş Hatayspor, Munir Mohamedi ile serbest vuruş kullanacak.
Beşiktaş, Josef De Souza ile orta yuvarlaktan serbest vuruş kullanacak.
Güven Yalçın, orta yuvarlakta Mehdi Boudjemaa tarafından faule maruz kalıyor.
Atakaş Hatayspor takımından Saba Lobjanidze ceza sahası içinde sağ çaprazdan ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Güven Yalçın, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şut çekiyor, kaleci Munir Mohamedi kurtarıyor.
Beşiktaş takımından Valentin Rosier sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Can Bozdoğan, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şut çekiyor, kaleci Munir Mohamedi kurtarıyor.
Rachid Ghezzal ile Beşiktaş takımı köşe vuruşu kullanacak.
Beşiktaş takımından Rachid Ghezzal sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Beşiktaş takımından Cyle Larin şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.