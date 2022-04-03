Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
Kasımpaşa - Gaziantep FK Canlı Maç Anlatımı
Gaziantep FK takımında Ahmed El Messaoudi hakem Yaşar Uğurlu tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.
Evren Eren Elmalı ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Kasımpaşa takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Ahmet Engin çıkıyor ve yerine Evren Eren Elmalı oyuna giriyor.
Kasımpaşa takımından Jackson Muleka şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.
Papy Djilobodji kırmızı kart görüyor ve oyundan atılıyor.
Gaziantep FK takımında Stelios Kitsiou, sarı kart görüyor.
Gaziantep FK takımından Doğan Erdoğan ceza sahası içinde sağ çaprazdan ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Gaziantep FK, Papy Djilobodji ile taç çizgisine yakın bir noktadan serbest vuruş kullanacak.
Ahmet Engin, Doğan Erdoğan tarafından faulle durduruluyor. Kasımpaşa, taç çizgisine yakın bir noktadan serbest vuruş kullanacak.
Gaziantep FK takımında oyuncu değişikliği; Furkan Soyalp oyundan çıkarken Alexandru Maxim oyuna giren isim.
Gaziantep FK takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Recep Niyaz çıkıyor ve yerine Ahmed El Messaoudi oyuna giriyor.
Stelios Kitsiou, Valentin Eysseric tarafından faulle durduruluyor. Gaziantep FK, taç çizgisine yakın bir noktadan serbest vuruş kullanacak.
Kasımpaşa takımında, taç çizgisine yakın bir noktadan kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Tarkan Serbest.
Kasımpaşa takımında Valentin Eysseric hakem Yaşar Uğurlu tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.
Jackson Muleka altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Gaziantep FK takımından Joao Figueiredo tarafından çekilen şut kaleci tarafından kurtarılıyor.
Kasımpaşa takımında oyuncu değişikliği; Umut Bozok oyundan çıkarken Mamadou Fall oyuna giren isim.
Rakip yarı alanın ortalarında Umut Bozok topla buluşuyor, ancak hakem ofsayt gerekçesi ile oyunu durduruyor.
Kasımpaşa takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Ertuğrul Taşkıran.
Gaziantep FK takımından Doğan Erdoğan rakip ceza sahası önünden ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Gaziantep FK takımında Muhammet Demir faul yapıyor. Ceza sahası içerisinde faul yapılan oyuncu Uros Spajic.
Rayane Aabid şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.
Kasımpaşa takımından Florent Hadergjonaj tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
Ofsayt.Rakip ceza sahasının yayında ofsayta düşen oyuncu Joao Figueiredo
Kasımpaşa takımından Ahmet Engin sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Joao Figueiredo, rakip ceza sahasına girmeden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
Kasımpaşa takımından Ahmet Engin ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Gaziantep FK takımında oyuncu değişikliği; Steven Caulker oyundan çıkarken Halil İbrahim Pehlivan oyuna giren isim.
Hakem ikinci yarıyı başlatıyor.
Umut Bozok tarafından çekilen şutu, kaleci kurtarıyor.
Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Florent Hadergjonaj ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Gaziantep FK takımında Muhammet Demir faul yapıyor. Ceza sahası içerisinde faul yapılan oyuncu Valentin Eysseric.
Kasımpaşa takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Ertuğrul Taşkıran geçiyor.
Maçın ilk yarısı 1-1 sonuçlanıyor
Gaziantep FK takımından Stelios Kitsiou sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
GOL! Skora 1 - 1 eşitlik geldi. Kasımpaşa, Jackson Muleka ile aradığı golü buldu.
Kasımpaşa takımından Umut Bozok tarafından çekilen şut kaleci tarafından kurtarılıyor.
Sol çaprazdan Angelo Sagal ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Rakip ceza sahasının yayında Muhammet Demir için ofsayt bayrağı kalkıyor.
Recep Niyaz rakip yarı alanın ortalarında uzak mesafeden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Gaziantep FK takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Joao Figueiredo tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.
Gaziantep FK, Alin Tosca ile orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinden serbest vuruş kullanacak.
Orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde Rayane Aabid – Angelo Sagal mücadelesinde hakem Yaşar Uğurlu, Gaziantep FK lehine faul kararı veriyor.
Gaziantep FK takımından Joao Figueiredo ceza sahası içinde sağ çaprazdan ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Joao Figueiredo, gol pasını veren isim.
GOL! Papy Djilobodji takımını öne geçiren golü atıyor.
Furkan Soyalp ile Gaziantep FK takımı köşe vuruşu kullanacak.
Sağ kanatta rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi çaprazdan gören bir noktadan Stelios Kitsiou ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Kasımpaşa takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahası içi sağ çaprazından Jackson Muleka tarafından çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.
Kasımpaşa takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Ertuğrul Taşkıran geçiyor.
Gaziantep FK takımında Angelo Sagal faul yapıyor. Faul yapılan oyuncu Rayane Aabid.
Gaziantep FK takımından Furkan Soyalp ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Ceza sahası içinde sağ çaprazdan Stelios Kitsiou ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Gaziantep FK, Furkan Soyalp ile köşe vuruşu kullanıyor.
Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Mortadha Ben Ouanes ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Steven Caulker – Umut Bozok mücadelesinde hakem, orta yuvarlakta Kasımpaşa lehine faul kararı veriyor.
Gaziantep FK takımında Steven Caulker, sarı kart görüyor.
Kasımpaşa takımında, orta yuvarlakta kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Valentin Eysseric.
Gaziantep FK, Angelo Sagal ile serbest vuruş kullanacak.
Maçta daha önce sarı kart gören Haris Hajradinovic, ikinci sarı kartını görerek oyundan atılıyor.
Kasımpaşa takımında Haris Hajradinovic faul yapıyor. Faul yapılan oyuncu Doğan Erdoğan.
Gaziantep FK, Angelo Sagal ile serbest vuruş kullanacak.
Recep Niyaz, Florent Hadergjonaj tarafından faulle durduruluyor.
Orta yuvarlağa yakın bir noktada kazanılan serbest vuruşu Gaziantep FK adına Papy Djilobodji kullanacak.
Kasımpaşa takımında Tarkan Serbest hakem Yaşar Uğurlu tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.
Tarkan Serbest topa eliyle müdahale ediyor.
Taç çizgisine yakın bir yerde Papy Djilobodji, Mortadha Ben Ouanes tarafından faule maruz kalıyor.
Gaziantep FK, Papy Djilobodji ile taç çizgisine yakın bir noktadan serbest vuruş kullanacak.
Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Jackson Muleka ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Muhammet Demir tarafından çekilen şutu, kaleci kurtarıyor.
Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Stelios Kitsiou ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Orta yuvarlakta kazanılan serbest vuruşu Gaziantep FK adına Alin Tosca kullanacak.
Kasımpaşa takımında Haris Hajradinovic, sarı kart görüyor.
Papy Djilobodji, Ahmet Engin tarafından faulle durdurulduğu için Gaziantep FK orta yuvarlakta serbest vuruş kullanacak.
Gaziantep FK, Alin Tosca ile orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinden serbest vuruş kullanacak.
Kasımpaşa takımında Uros Spajic faul yapıyor.
Kasımpaşa, Haris Hajradinovic ile köşe vuruşu kullanıyor.
Valentin Eysseric ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Sağ çaprazdan Florent Hadergjonaj ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Gaziantep FK takımından Furkan Soyalp sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Furkan Soyalp ile Gaziantep FK takımı köşe vuruşu kullanacak.
Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Valentin Eysseric ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Valentin Eysseric ile Kasımpaşa takımı köşe vuruşu kullanacak.
Ahmet Engin rakip ceza sahasına girmeden şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.
Gaziantep FK takımında, yarı alanın ortalarında kaleye uzak sayılabilecek bir mesafede kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Alin Tosca.
Joao Figueiredo, Valentin Eysseric tarafından faulle durdurulduğu için Gaziantep FK yarı alanın ortalarında kaleye uzak sayılabilecek bir mesafeden serbest vuruş kullanacak.
Ahmet Engin ceza sahası içinde altıpas üzerinde topla buluşuyor ancak öncesinde yardımcı hakem ofsaytı işaret ediyor.
Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Mortadha Ben Ouanes ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Florent Hadergjonaj, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şut çekiyor, kaleci Günay Güvenç kurtarıyor.
Doğan Erdoğan, yarı alanın ortalarında kaleye uzak mesafede Valentin Eysseric tarafından faulle durduruluyor.
Gaziantep FK takımında, yarı alanın ortalarında kaleye uzak sayılabilecek bir mesafede kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Papy Djilobodji.
Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.