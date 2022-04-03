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Stadyum Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu Hakem Yaşar Kemal Uğurlu Maç Saati 03 Nisan 13:00
70'
İY: 1 - 1
1 1
Kasımpaşa
Kasımpaşa
Gaziantep FK
Gaziantep FK
Jackson Muleka 41'
35' Papy Djilobodji

Canlı Maç Anlatımı Kasımpaşa - Gaziantep FK Canlı Maç Anlatımı

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    69'
    Sarı Kart | Gaziantep FK

    Gaziantep FK takımında Ahmed El Messaoudi hakem Yaşar Uğurlu tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    68'
    İsabetsiz Orta | Kasımpaşa

    Evren Eren Elmalı ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    68'
    Oyuna Girme | Kasımpaşa

    Kasımpaşa takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Ahmet Engin çıkıyor ve yerine Evren Eren Elmalı oyuna giriyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    68'
    Engellenen Şut | Kasımpaşa

    Kasımpaşa takımından Jackson Muleka şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    65'
    Kırmızı Kart | Gaziantep FK

    Papy Djilobodji kırmızı kart görüyor ve oyundan atılıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    65'
    Sarı Kart | Gaziantep FK

    Gaziantep FK takımında Stelios Kitsiou, sarı kart görüyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    64'
    İsabetsiz Orta | Gaziantep FK

    Gaziantep FK takımından Doğan Erdoğan ceza sahası içinde sağ çaprazdan ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    63'
    Frikik | Gaziantep FK

    Gaziantep FK, Papy Djilobodji ile taç çizgisine yakın bir noktadan serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    61'
    Faul | Gaziantep FK

    Ahmet Engin, Doğan Erdoğan tarafından faulle durduruluyor. Kasımpaşa, taç çizgisine yakın bir noktadan serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    61'
    Oyuna Girme | Gaziantep FK

    Gaziantep FK takımında oyuncu değişikliği; Furkan Soyalp oyundan çıkarken Alexandru Maxim oyuna giren isim.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    61'
    Oyuna Girme | Gaziantep FK

    Gaziantep FK takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Recep Niyaz çıkıyor ve yerine Ahmed El Messaoudi oyuna giriyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    61'
    Faul | Kasımpaşa

    Stelios Kitsiou, Valentin Eysseric tarafından faulle durduruluyor. Gaziantep FK, taç çizgisine yakın bir noktadan serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    61'
    Frikik | Kasımpaşa

    Kasımpaşa takımında, taç çizgisine yakın bir noktadan kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Tarkan Serbest.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    61'
    Sarı Kart | Kasımpaşa

    Kasımpaşa takımında Valentin Eysseric hakem Yaşar Uğurlu tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    60'
    İsabetsiz Şut | Kasımpaşa

    Jackson Muleka altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    59'
    İsabetli Şut | Gaziantep FK

    Gaziantep FK takımından Joao Figueiredo tarafından çekilen şut kaleci tarafından kurtarılıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    59'
    Oyuna Girme | Kasımpaşa

    Kasımpaşa takımında oyuncu değişikliği; Umut Bozok oyundan çıkarken Mamadou Fall oyuna giren isim.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    58'
    Ofsayt | Kasımpaşa

    Rakip yarı alanın ortalarında Umut Bozok topla buluşuyor, ancak hakem ofsayt gerekçesi ile oyunu durduruyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    57'
    Frikik | Kasımpaşa

    Kasımpaşa takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Ertuğrul Taşkıran.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    56'
    İsabetsiz Orta | Gaziantep FK

    Gaziantep FK takımından Doğan Erdoğan rakip ceza sahası önünden ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    56'
    Faul | Gaziantep FK

    Gaziantep FK takımında Muhammet Demir faul yapıyor. Ceza sahası içerisinde faul yapılan oyuncu Uros Spajic.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    55'
    İsabetsiz Şut | Kasımpaşa

    Rayane Aabid şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    53'
    İsabetsiz Şut | Kasımpaşa

    Kasımpaşa takımından Florent Hadergjonaj tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    51'
    Ofsayt | Gaziantep FK

    Ofsayt.Rakip ceza sahasının yayında ofsayta düşen oyuncu Joao Figueiredo

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    50'
    İsabetsiz Orta | Kasımpaşa

    Kasımpaşa takımından Ahmet Engin sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    48'
    İsabetsiz Şut | Gaziantep FK

    Joao Figueiredo, rakip ceza sahasına girmeden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    47'
    İsabetsiz Orta | Kasımpaşa

    Kasımpaşa takımından Ahmet Engin ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    46'
    Oyuna Girme | Gaziantep FK

    Gaziantep FK takımında oyuncu değişikliği; Steven Caulker oyundan çıkarken Halil İbrahim Pehlivan oyuna giren isim.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    46'

    Hakem ikinci yarıyı başlatıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    İsabetli Şut | Kasımpaşa

    Umut Bozok tarafından çekilen şutu, kaleci kurtarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    İsabetsiz Orta | Kasımpaşa

    Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Florent Hadergjonaj ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    Faul | Gaziantep FK

    Gaziantep FK takımında Muhammet Demir faul yapıyor. Ceza sahası içerisinde faul yapılan oyuncu Valentin Eysseric.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    Frikik | Kasımpaşa

    Kasımpaşa takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Ertuğrul Taşkıran geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'

    Maçın ilk yarısı 1-1 sonuçlanıyor

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    44'
    İsabetsiz Orta | Gaziantep FK

    Gaziantep FK takımından Stelios Kitsiou sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    41'
    Gooolll | Kasımpaşa

    GOL! Skora 1 - 1 eşitlik geldi. Kasımpaşa, Jackson Muleka ile aradığı golü buldu.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    41'
    İsabetli Şut | Kasımpaşa

    Kasımpaşa takımından Umut Bozok tarafından çekilen şut kaleci tarafından kurtarılıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    39'
    İsabetsiz Orta | Gaziantep FK

    Sol çaprazdan Angelo Sagal ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    39'
    Ofsayt | Gaziantep FK

    Rakip ceza sahasının yayında Muhammet Demir için ofsayt bayrağı kalkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    39'
    İsabetsiz Şut | Gaziantep FK

    Recep Niyaz rakip yarı alanın ortalarında uzak mesafeden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    38'
    Engellenen Şut | Gaziantep FK

    Gaziantep FK takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Joao Figueiredo tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    37'
    Frikik | Gaziantep FK

    Gaziantep FK, Alin Tosca ile orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinden serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    37'
    Faul | Kasımpaşa

    Orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde Rayane Aabid – Angelo Sagal mücadelesinde hakem Yaşar Uğurlu, Gaziantep FK lehine faul kararı veriyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    37'
    İsabetsiz Orta | Gaziantep FK

    Gaziantep FK takımından Joao Figueiredo ceza sahası içinde sağ çaprazdan ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    35'
    Asist | Gaziantep FK

    Joao Figueiredo, gol pasını veren isim.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    35'
    Gooolll | Gaziantep FK

    GOL! Papy Djilobodji takımını öne geçiren golü atıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    35'
    Korner | Gaziantep FK

    Furkan Soyalp ile Gaziantep FK takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    34'
    İsabetsiz Orta | Gaziantep FK

    Sağ kanatta rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi çaprazdan gören bir noktadan Stelios Kitsiou ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    32'
    İsabetsiz Şut | Kasımpaşa

    Kasımpaşa takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahası içi sağ çaprazından Jackson Muleka tarafından çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    30'
    Frikik | Kasımpaşa

    Kasımpaşa takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Ertuğrul Taşkıran geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    29'
    Faul | Gaziantep FK

    Gaziantep FK takımında Angelo Sagal faul yapıyor. Faul yapılan oyuncu Rayane Aabid.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    29'
    İsabetsiz Orta | Gaziantep FK

    Gaziantep FK takımından Furkan Soyalp ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    29'
    İsabetsiz Orta | Gaziantep FK

    Ceza sahası içinde sağ çaprazdan Stelios Kitsiou ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    29'
    Korner | Gaziantep FK

    Gaziantep FK, Furkan Soyalp ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    25'
    İsabetsiz Orta | Kasımpaşa

    Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Mortadha Ben Ouanes ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    24'
    Faul | Gaziantep FK

    Steven Caulker – Umut Bozok mücadelesinde hakem, orta yuvarlakta Kasımpaşa lehine faul kararı veriyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    24'
    Sarı Kart | Gaziantep FK

    Gaziantep FK takımında Steven Caulker, sarı kart görüyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    24'
    Frikik | Kasımpaşa

    Kasımpaşa takımında, orta yuvarlakta kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Valentin Eysseric.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    23'
    Frikik | Gaziantep FK

    Gaziantep FK, Angelo Sagal ile serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    22'
    İkinci Sarı Kart | Kasımpaşa

    Maçta daha önce sarı kart gören Haris Hajradinovic, ikinci sarı kartını görerek oyundan atılıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    22'
    Faul | Kasımpaşa

    Kasımpaşa takımında Haris Hajradinovic faul yapıyor. Faul yapılan oyuncu Doğan Erdoğan.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    21'
    Frikik | Gaziantep FK

    Gaziantep FK, Angelo Sagal ile serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    21'
    Faul | Kasımpaşa

    Recep Niyaz, Florent Hadergjonaj tarafından faulle durduruluyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    20'
    Frikik | Gaziantep FK

    Orta yuvarlağa yakın bir noktada kazanılan serbest vuruşu Gaziantep FK adına Papy Djilobodji kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    20'
    Sarı Kart | Kasımpaşa

    Kasımpaşa takımında Tarkan Serbest hakem Yaşar Uğurlu tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    20'
    Elle Oynama | Kasımpaşa

    Tarkan Serbest topa eliyle müdahale ediyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    19'
    Faul | Kasımpaşa

    Taç çizgisine yakın bir yerde Papy Djilobodji, Mortadha Ben Ouanes tarafından faule maruz kalıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    19'
    Frikik | Gaziantep FK

    Gaziantep FK, Papy Djilobodji ile taç çizgisine yakın bir noktadan serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    18'
    İsabetsiz Orta | Kasımpaşa

    Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Jackson Muleka ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    16'
    İsabetli Şut | Gaziantep FK

    Muhammet Demir tarafından çekilen şutu, kaleci kurtarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    16'
    İsabetsiz Orta | Gaziantep FK

    Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Stelios Kitsiou ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    15'
    Frikik | Gaziantep FK

    Orta yuvarlakta kazanılan serbest vuruşu Gaziantep FK adına Alin Tosca kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    15'
    Sarı Kart | Kasımpaşa

    Kasımpaşa takımında Haris Hajradinovic, sarı kart görüyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    15'
    Faul | Kasımpaşa

    Papy Djilobodji, Ahmet Engin tarafından faulle durdurulduğu için Gaziantep FK orta yuvarlakta serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    14'
    Frikik | Gaziantep FK

    Gaziantep FK, Alin Tosca ile orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinden serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    14'
    Faul | Kasımpaşa

    Kasımpaşa takımında Uros Spajic faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    13'
    Korner | Kasımpaşa

    Kasımpaşa, Haris Hajradinovic ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    13'
    İsabetsiz Orta | Kasımpaşa

    Valentin Eysseric ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    12'
    İsabetsiz Orta | Kasımpaşa

    Sağ çaprazdan Florent Hadergjonaj ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    11'
    İsabetsiz Orta | Gaziantep FK

    Gaziantep FK takımından Furkan Soyalp sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    11'
    Korner | Gaziantep FK

    Furkan Soyalp ile Gaziantep FK takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    9'
    İsabetsiz Orta | Kasımpaşa

    Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Valentin Eysseric ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    9'
    Korner | Kasımpaşa

    Valentin Eysseric ile Kasımpaşa takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    8'
    Engellenen Şut | Kasımpaşa

    Ahmet Engin rakip ceza sahasına girmeden şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    8'
    Frikik | Gaziantep FK

    Gaziantep FK takımında, yarı alanın ortalarında kaleye uzak sayılabilecek bir mesafede kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Alin Tosca.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    8'
    Faul | Kasımpaşa

    Joao Figueiredo, Valentin Eysseric tarafından faulle durdurulduğu için Gaziantep FK yarı alanın ortalarında kaleye uzak sayılabilecek bir mesafeden serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    5'
    Ofsayt | Kasımpaşa

    Ahmet Engin ceza sahası içinde altıpas üzerinde topla buluşuyor ancak öncesinde yardımcı hakem ofsaytı işaret ediyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    4'
    İsabetsiz Orta | Kasımpaşa

    Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Mortadha Ben Ouanes ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    3'
    İsabetli Şut | Kasımpaşa

    Florent Hadergjonaj, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şut çekiyor, kaleci Günay Güvenç kurtarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    2'
    Faul | Kasımpaşa

    Doğan Erdoğan, yarı alanın ortalarında kaleye uzak mesafede Valentin Eysseric tarafından faulle durduruluyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    2'
    Frikik | Gaziantep FK

    Gaziantep FK takımında, yarı alanın ortalarında kaleye uzak sayılabilecek bir mesafede kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Papy Djilobodji.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    1'

    Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.

Kasımpaşa Gaziantep FK Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Kasımpaşa Kasımpaşa
0 0 %
Gaziantep FK Gaziantep FK
İsabetli Şut
4
3
İsabetsiz Şut
6
3
Kurtarış
2
3
Korner
3
3
Faul
10
5
Ofsayt
2
2
Sarı Kart
3
3
Kırmızı Kart
1
1

Kasımpaşa Gaziantep FK Maç Kadroları

Kasımpaşa Kasımpaşa İlk 11

Teknik Direktör: Sami Uğurlu

Gaziantep FK Gaziantep FK İlk 11

Teknik Direktör: Erol Bulut

Kasımpaşa Kasımpaşa Yedekler

Gaziantep FK Gaziantep FK Yedekler

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