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Stadyum NEF Stadyumu Hakem Ali Şansalan Maç Saati 02 Nisan 20:00
15'
2 0
Galatasaray
Galatasaray
VavaCars Fatih Karagümrük
VavaCars Fatih Karagümrük
Bafetimbi Gomis (P) 4' Ryan Babel 12'

Canlı Maç Anlatımı Galatasaray - VavaCars Fatih Karagümrük Canlı Maç Anlatımı

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    13'
    Frikik | VavaCars Fatih Karagümrük

    VavaCars Fatih Karagümrük, Jure Balkovec ile serbest vuruş kullanacak.

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    13'
    Faul | Galatasaray

    Ömer Bayram - Abdoulaye Toure mücadelesinde hakem, VavaCars Fatih Karagümrük lehine faul kararı veriyor.

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    12'
    Asist | Galatasaray

    Golün asistini yapan isim Alexandru Cicaldau.

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    12'
    Gooolll | Galatasaray

    GOL! Ryan Babel ile Galatasaray farkı 2'ye çıkarıyor.

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    11'
    İsabetsiz Orta | Galatasaray

    Galatasaray takımından Ryan Babel ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

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    9'
    İsabetsiz Orta | VavaCars Fatih Karagümrük

    Kristijan Bistrovic ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

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    8'
    Faul | Galatasaray

    Kristijan Bistrovic, Alexandru Cicaldau tarafından faule maruz kalıyor.

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    8'
    Frikik | VavaCars Fatih Karagümrük

    VavaCars Fatih Karagümrük, Davide Biraschi ile serbest vuruş kullanacak.

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    7'
    İsabetsiz Orta | Galatasaray

    Marcao ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

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    7'
    İsabetsiz Orta | Galatasaray

    Galatasaray takımından Taylan Antalyalı ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

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    6'
    İsabetsiz Orta | Galatasaray

    Galatasaray takımından Patrick Van Aanholt ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

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    6'
    Korner | Galatasaray

    Galatasaray, Patrick Van Aanholt ile köşe vuruşu kullanıyor.

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    4'
    Penaltı Golü | Galatasaray

    GOL! Bafetimbi Gomis penaltıdan attığı golle takımını öne geçiriyor.

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    2'
    Faul | VavaCars Fatih Karagümrük

    VavaCars Fatih Karagümrük takımında Salih Dursun faul yapıyor.

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    1'
    Faul | VavaCars Fatih Karagümrük

    Victor Nelsson, Aleksandar Pesic tarafından faulle durdurulduğu için Galatasaray ceza sahasının hemen dışındaki bir noktadan serbest vuruş kullanacak.

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    1'
    Frikik | Galatasaray

    Galatasaray takımında,ceza sahasının hemen dışındaki bir noktada kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Marcao.

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    1'

    Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.

Galatasaray VavaCars Fatih Karagümrük Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Galatasaray Galatasaray
0 0 %
VavaCars Fatih Karagümrük VavaCars Fatih Karagümrük
İsabetli Şut
2
0
İsabetsiz Şut
0
0
Kurtarış
0
0
Korner
1
0
Faul
2
3
Ofsayt
0
0
Sarı Kart
0
0
Kırmızı Kart
0
0

Galatasaray VavaCars Fatih Karagümrük Maç Kadroları

Galatasaray Galatasaray İlk 11

Teknik Direktör: Domenec Torrent

VavaCars Fatih Karagümrük VavaCars Fatih Karagümrük İlk 11

Teknik Direktör: Volkan Demirel

Galatasaray Galatasaray Yedekler

VavaCars Fatih Karagümrük VavaCars Fatih Karagümrük Yedekler

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