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Galatasaray - VavaCars Fatih Karagümrük Canlı Maç Anlatımı
VavaCars Fatih Karagümrük, Jure Balkovec ile serbest vuruş kullanacak.
Ömer Bayram - Abdoulaye Toure mücadelesinde hakem, VavaCars Fatih Karagümrük lehine faul kararı veriyor.
Golün asistini yapan isim Alexandru Cicaldau.
GOL! Ryan Babel ile Galatasaray farkı 2'ye çıkarıyor.
Galatasaray takımından Ryan Babel ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Kristijan Bistrovic ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Kristijan Bistrovic, Alexandru Cicaldau tarafından faule maruz kalıyor.
VavaCars Fatih Karagümrük, Davide Biraschi ile serbest vuruş kullanacak.
Marcao ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Galatasaray takımından Taylan Antalyalı ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Galatasaray takımından Patrick Van Aanholt ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Galatasaray, Patrick Van Aanholt ile köşe vuruşu kullanıyor.
GOL! Bafetimbi Gomis penaltıdan attığı golle takımını öne geçiriyor.
VavaCars Fatih Karagümrük takımında Salih Dursun faul yapıyor.
Victor Nelsson, Aleksandar Pesic tarafından faulle durdurulduğu için Galatasaray ceza sahasının hemen dışındaki bir noktadan serbest vuruş kullanacak.
Galatasaray takımında,ceza sahasının hemen dışındaki bir noktada kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Marcao.
Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.